ROMA- Prima giornata di A2 Femminile che fa registrare due colpi in trasferta, quelli centrati da Monviso a Vasto contro l'Altino e di Trento ad Offanengo, un tie break quello che ha visto Imola domare il Club Italia, e tre vittorie interne per Costa Volpino, Altamura e Padova.

Quattro 3-0 in questa prima giornata. Successi casalinghi per la Cbl Costa Volpino e la Nuvolì Altafratte Padova. Le orobiche di coach Cominetti regolano la Sigel Seap Marsala faticando solo nella terza frazione, vinta 26-24 dopo due set convincenti terminati a 18 e 17. Viscioni, schierata da opposta in assenza di Krasteva, firma 21 punti e si prende il premio di MVP. A Trebaseleghe, le finaliste degli ultimi playoff promozione hanno vita più dura con la Narconon Volley Melendugno, ma grazie ai 15 punti di Mazzon e i 14 di Fiorio la spuntano 25-20, 25-23 e 25-17.

La Wash4Green Monviso Volley e l’Itas Trentino espugnano i palazzetti della Tenaglia Altino Avastese Volley e della Trasporti Bressan Offanengo senza concedere neanche un parziale. Dopo il primo set vinto ai vantaggi (24-26), le pinelle di coach Giovi lasciano le avversarie a 18 nelle altre due frazioni. Da sottolineare le prove di Pistolesi e Farina, che realizzano 18 e 13 punti: la prima condendo la prova con 3 ace e 2 blocks, la seconda piazzando 2 servizi e 6 muri vincenti. Al PalaCoim, prova di carattere delle giovanissime trentine di coach Beltrami, che con parziali 22-25, 16-25 e 20-25 superano le neroverdi di coach Aime. A brillare è soprattutto la giovanissima Susio, che mette a terra 18 palloni con il 59% di efficienza.

Più combattuto l’incontro tra la Panbiscò Leonessa Altamura e la nuova Caldaie Melgari VBC Cremonese. Servono due ore e trenta di gioco alle pugliesi per conquistare i tre punti con il risultato di 3-1. La gara si apre con un 25-21 per le padrone di casa, prima del pareggio ospite ai vantaggi lunghi 28-30. A far pendere la bilancia verso le padrone di casa è la distribuzione di capitan Caracuta, che si conferma giocatrice d’esperienza e lucidità. Madan (22 punti), Svobodova (18), Arciprete (17) e Pulliero (13) vanno in doppia cifra e portano i tre punti a coach Dell’Anna con i parziali finali di 25-21 e 27-25. Indicazioni comunque positive per coach Baraldi, soprattutto dalle rientrati Populini (13) e Loda (14).

Infine, conclusione semplicemente senza senso al PalaRuggi, dove la Clai Imola Volley batte il Club Italia in un tie-break che passerà probabilmente agli annali. Ma prima di arrivarci, vale la pena ripercorrere una gara disputata già con grande preparazione da entrambe le squadre. Da un lato l’esperienza delle padrone di casa, che dopo aver ceduto il primo set 22-25, pareggiano con autorità nel secondo (25-19) e poi effettuano una prima, importante rimonta vincendo il terzo set 26-24 dal 18-21. Dall’altro la freschezza tecnica e mentale delle azzurrine di coach Cichello, decisamente più preparate e con più mezzi dello scorso anno. Al di là delle “veterane”, si fa per dire, Tosini (22 punti), Solovei (17) e Caruso (16), a fare impressione sono anche le qualità della regista figlia d’arte Hernandez e delle centrali Feriozzi e Savioli, 11 muri in due. Qualità che non solo permettono alle federali di pareggiare la sfida con il 18-25 del quarto gioco, ma anche di volare 4-12 nel determinante tie-break. Da lì, qualcosa si spegne e la partita passa su un altro piano, quello dell’imponderabile. Quello dove la squadra di coach Gazzotti, trascinata dalla senatrice Ortolani (23) e dalla lucidità di Esposito (7 nel set su 9 totali, subentrata a una buona Zolota da 18 punti) e Orlandi (16), non solo recupera 8 punti di svantaggio, ma poi si va a prendere un quinto set fuori da ogni logica sul punteggio di 22-20. Un risultato semplicemente impronosticabile solo pochi minuti prima e che fa esplodere il palazzetto imolese.

TUTTE LE SFIDE-

Panbiscò Leonessa Altamura - Caldaie Melgari VBC Cremonese

La Caldaie Melgari VBC Cremonese torna senza punti dal PalaBaldassarra di Altamura, al termine di una partita d’esordio insidiosa sulla carta, ma nella quale non sono mancati spirito e generosità. Nel caldo palazzetto barese, è la Panbiscò Leonessa a prendersi l’intera posta in palio, nonostante una VBC paziente e capace di reagire anche nei momenti di maggiore difficoltà. Quattro giocatrici per parte chiudono in doppia cifra. Da una parte, la top scorer dell’incontro Dezirett Madan Rosales, che chiude con 22 punti a referto, alla quale fanno eco i 18 di Svobodova, i 17 di Arciprete e i 13 di Pulliero. Alla VBC non bastano i 14 di Sara Loda, i 13 di capitan Populini, i 12 di Nwokoye e i 10 di Calkins, oltre al positivo ingresso di Mescoli. Gran duello anche tra i liberi Biagini (34% di ricezione positiva) e Gambini (36%) a dirigere la seconda linea. Equilibrio tra le squadre in attacco (39%-35%), Altamura ha la meglio a muro (12-9), la VBC risponde con una differenza migliore al servizio (-10, -4).

I protagonisti

Alessia Pulliero (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Ottima prestazione da parte di tutta la squadra, la maggior parte dei set siamo stati avanti riuscendo comunque a portare a a casa i tre punti con un grande gioco collettivo. E' una vittoria che ci da fiducia ed è un ottimo modo per rompere il ghiaccio vista la lunghezza e difficoltà del campionato. Con questa fiducia ci prepariamo per la difficile trasferta di Perugia ».

Luciano Toscani (Presidente Caldaie Melgari VBC Cremonese)- « Dalla partita di oggi, poche cose sono da salvare, tra cui la reazione del gruppo nei periodi in cui eravamo sotto. C’è stata però poca lucidità e un approccio alla partita poco incisivo. Tuttavia c’è tempo per migliorare e siamo certi che la squadra abbia tutte le possibilità per farlo ».

Il tabellino

PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA - CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE 3-1 (25-21 28-30 25-21 27-25) –

PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Pulliero 13, Caracuta 1, Svobodova 18, Evola 8, Madan Rosales 22, Arciprete 17, Biagini (L), D'onofrio, Adubea, Serafini, Cacciatore. Non entrate: Mastrangelo, Orlandi, Agbortabi. All. Dell'anna.

CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE: Loda 14, Nwokoye 12, Calkins 10, Populini 13, Taje' 7, Prandi 3, Gambini (L), Mescoli 4, Muzi 3, Menon 1, Zanella, Bernardeschi, Franzoso. Non entrate: Viti. All. Baraldi.

ARBITRI: Mancuso, De Luca.

Durata set: 30', 41', 29', 38'; Tot: 138'

BATTUTE: Panbisco' Leonessa Altamura 5 ace, 15 err; Caldaie Melgari VBC Cremonese 5 ace, 9 err.

ATTACCHI: Panbisco' Leonessa Altamura 62 vinc, 14 err; Caldaie Melgari VBC Cremonese 53 vinc, 14 err.

MURI: Panbisco' Leonessa Altamura 12 vinc; Caldaie Melgari VBC Cremonese 9 vinc.

MVP: Dezirett Madan Rosales (Panbiscò Altamura)

C.B.L. Costa Volpino - Sigel Seap Marsala Volley

Un debutto da incorniciare per la CBL Costa Volpino, che inaugura nel migliore dei modi la propria stagione davanti al pubblico di casa e manda subito un segnale importante al campionato. Le bergamasche superano Marsala con un netto e autoritario 3-0, al termine di una gara condotta con personalità, qualità tecnica e grande continuità. Una prestazione corale di spessore, nella quale la formazione di coach Cominetti dimostra di saper gestire con maturità anche i momenti più delicati dell’incontro.

La CBL si presenta all’appuntamento in condizioni non semplicissime. L’assenza dell’indisponibile Krasteva obbliga infatti Cominetti a rimescolare le carte e a ridisegnare il proprio sestetto, affidando una maglia da titolare in posto 2 a Viscioni. Una scelta che si rivelerà decisamente azzeccata: l’opposta risponde presente fin dai primi scambi e, con il passare dei minuti, diventa una delle grandi protagoniste della serata.

L’avvio del primo set è caratterizzato da un sostanziale equilibrio. Costa Volpino e Marsala si studiano, rispondendo colpo su colpo fino al 5-5. È proprio in quel momento, però, che le padrone di casa cambiano passo. La CBL aumenta la pressione al servizio, trova maggiore continuità nella fase break e piazza il primo vero strappo dell’incontro, portandosi sull’8-5 e costringendo immediatamente la panchina siciliana a chiamare time-out.

La sospensione non modifica l’inerzia della frazione. Le bergamasche continuano a servire con grande efficacia, mantengono ordine nella correlazione muro-difesa e soprattutto concedono pochissimo sul piano degli errori gratuiti. Marsala prova a restare aggrappata al set, ma Costa Volpino detta il ritmo e aumenta progressivamente il proprio margine: prima 15-11, poi 18-13, con le ospiti costrette continuamente a inseguire.

Coach Guadalupi cerca nuove soluzioni anche attraverso i doppi cambi, nel tentativo di dare maggiore incisività alla propria squadra, ma la CBL non si scompone. Le padrone di casa amministrano con sicurezza il vantaggio accumulato e arrivano al finale senza concedere possibilità di rimonta. A mettere il punto esclamativo sul primo parziale è Talarico, che con un primo tempo potente e preciso firma il 25-18 e fa esplodere il pubblico di casa.

La seconda frazione segue inizialmente un copione molto simile. Marsala prova a reagire, ma ancora una volta è Costa Volpino a trovare per prima l’accelerazione decisiva. Dall’equilibrio iniziale le bergamasche passano rapidamente all’8-5, trascinate in particolare dai fendenti di una Talarico sempre più protagonista al centro della rete.

La pressione esercitata dalla CBL comincia a lasciare il segno sulla ricezione siciliana. Marsala fatica a costruire con continuità il proprio gioco e, di conseguenza, anche le possibilità offensive diventano più prevedibili. Dall’altra parte della rete, invece, Costa Volpino gioca con grande scioltezza: la seconda linea garantisce equilibrio, la distribuzione mantiene coinvolte le varie soluzioni d’attacco e il muro-difesa permette alle padrone di casa di trasformare numerose occasioni in punti.

Il divario cresce rapidamente e il tabellone arriva a segnare un eloquente 20-12. La CBL non abbassa mai l’intensità, evitando quei cali di concentrazione che spesso possono riaprire set apparentemente già indirizzati. Le bergamasche continuano invece a spingere fino all’ultimo pallone e chiudono anche il secondo parziale con grande sicurezza. A mettere a terra il pallone del 25-17 è un’ispiratissima Viscioni, che corona con l’attacco vincente un’altra frazione di altissimo livello personale e porta Costa Volpino sul 2-0.

Con le spalle al muro, Marsala prova a cambiare volto nel terzo set. Le ospiti ridisegnano il sestetto con l’inserimento di Nonnati e trovano nuova energia soprattutto grazie alla numero 26 Bole, capace di mettere in difficoltà la retroguardia bergamasca. Per la prima volta nel corso della serata sono le siciliane a prendere con decisione l’iniziativa, riuscendo a portarsi avanti sul 5-7.

È il momento più delicato della partita per Costa Volpino e Cominetti decide immediatamente di fermare il gioco. Il time-out produce l’effetto sperato. La CBL rientra in campo con tutt’altro piglio e reagisce da squadra matura: ritrova ordine, aggressività e lucidità, recuperando rapidamente lo svantaggio e completando il sorpasso sull’8-7.

Da quel momento il terzo set cambia completamente volto. Marsala, consapevole di giocarsi le ultime possibilità di prolungare la partita, alza il livello della propria pallavolo e non lascia più scappare le padrone di casa. Costa Volpino, dal canto suo, non riesce a trovare lo stesso margine costruito nei primi due parziali, ma dimostra grande solidità mentale nel rimanere sempre dentro alla frazione.

Si entra così in un finale ad altissima tensione, giocato punto a punto. Sassolini e Bole provano a trascinare Marsala verso la riapertura dell’incontro, mentre la CBL risponde con ordine e determinazione. Ogni pallone assume un peso specifico enorme e il pubblico di casa accompagna con entusiasmo gli ultimi scambi di una partita improvvisamente diventata incandescente.

Quando il set entra nella sua fase decisiva, a prendersi la scena è ancora una volta Viscioni. Chiamata a una responsabilità importante in una serata nata dall’emergenza, l’opposta risponde con freddezza e personalità: nei momenti in cui il pallone pesa di più non trema, trovando i punti che permettono alla CBL di respingere l’ultimo assalto delle siciliane.

Si arriva ai vantaggi e lì Costa Volpino dimostra definitivamente di avere qualcosa in più. Le bergamasche mantengono lucidità e aggressività, mentre Viscioni completa la sua grande serata mettendo la firma sui palloni decisivi. Il 26-24 fa esplodere la festa sul campo amico e consegna alla CBL un meritato successo per 3-0.

Un risultato netto, ma soprattutto una prestazione convincente sotto molteplici aspetti. Costa Volpino ha saputo comandare a lungo il gioco, mettere pressione con il servizio, limitare gli errori e trovare risposte importanti da tutto il sestetto. Ancora più significativo è il modo in cui le bergamasche hanno reagito alle difficoltà del terzo set, quando Marsala ha provato con orgoglio a cambiare l’inerzia della sfida.

Per coach Cominetti arrivano dunque tre punti e numerose indicazioni positive. L’assenza di Krasteva poteva rappresentare un’incognita pesante, ma la squadra ha saputo compattarsi e trovare nuove soluzioni, con Viscioni capace di trasformare l’occasione in una prestazione da protagonista. Talarico ha fatto la voce grossa al centro, mentre l’intero collettivo ha mostrato solidità e carattere.

Il campionato della CBL Costa Volpino comincia così nel modo migliore: una vittoria piena, davanti al proprio pubblico, costruita attraverso qualità, intensità e spirito di squadra. Il 3-0 su Marsala rappresenta il primo passo della nuova stagione e, soprattutto, una bella iniezione di fiducia per un gruppo che ha già mostrato di avere carattere e soluzioni per affrontare anche le situazioni più complicate.

I protagonisti

Giulia Viscioni (C.B.L. Costa Volpino)- « Siamo felicissime per questa vittoria. Nonostante alcune piccole difficoltà iniziali, siamo riuscite a colmare i vuoti. Sono entusiasta di far parte di questa squadra e di aver giocato in una cornice del genere: c'era tantissima gente e il pubblico è stato molto caloroso. I primi due set sono stati quasi perfetti: c'era una bellissima energia e ci siamo divertite molto, al punto che gli errori sono passati in secondo piano. Il terzo parziale è stato più altalenante, ma ci sta; era pur sempre la prima partita ed era normale dover rompere il ghiaccio. Alla fine, però, abbiamo portato a casa ciò che contava ».

Giulia Caserta (Sigel Seap Marsala Volley)- « È stata una partita combattuta, nonostante fosse l'esordio in campionato e sapessimo di dover ancora trovare la giusta amalgama e i giusti equilibri in campo. Credo però che sia uscita una bella competizione: loro sono state brave a sfruttare le loro occasioni nei momenti chiave, mentre noi abbiamo pagato qualche errore di troppo nel finale. Ripartiamo da quanto di buono fatto vedere soprattutto nel terzo set per lavorare a testa alta in vista della prossima ».

Il tabellino

C.B.L. COSTA VOLPINO - SIGEL SEAP MARSALA VOLLEY 3-0 (25-18 25-17 26-24) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Longobardi 6, Talarico 9, Dell'orto 1, Hoogers 13, Pizzolato 5, Viscioni 21, Gamba (L), Fumagalli. Non entrate: Krasteva, Kone, Populini, Busetti (L), Nonato. All. Cominetti.

SIGEL SEAP MARSALA VOLLEY: Sassolini 10, Caserta 6, Allasia, Bole 13, Biondi, Asonja 4, Cicola (L), Nonnati 7, Marcuzzi 2, Grippo 1, Dodi. Non entrate: Lo Dico. All. Guadalupi.

ARBITRI: Lorenzin, Galletti.

Durata set: 24', 23', 30'; Tot: 77'

BATTUTE: C.B.L. Costa Volpino 1 ace, 9 err; Sigel Seap Marsala Volley 0 ace, 11 err.

ATTACCHI: C.B.L. Costa Volpino 48 vinc, 7 err; Sigel Seap Marsala Volley 36 vinc, 6 err.

MURI: C.B.L. Costa Volpino 6 vinc; Sigel Seap Marsala Volley 7 vinc.

MVP: Giulia Viscioni ( C.B.L. Costa Volpino)

Clai Imola Volley - Club Italia

Il Club Italia conquista un punto nella prima trasferta della LVF A2 Fineco, cedendo al tie-break contro la Clai Imola Volley, al termine di una partita infinita, chiusa soltanto ai vantaggi avanzati del quinto set.

Una lotta vera, che fotografa una situazione sicuramente più avanzata di quanto ci si potesse aspettare da una squadra giovanissima come il Club Italia, che ha cambiato 11 ragazze su 14 rispetto alla passata stagione. Rimane, però, un po’ di amaro in bocca per l’andamento del tie-break, durante il quale si sono viste due facce della squadra: quella capace di annientare le avversarie nella prima fase (0-5 e 1-7 i primi parziali) e quella che ha lasciato spazio alla pazzesca rimonta della Clai Imola Volley.

Le padrone di casa non solo non hanno mai mollato, ma non hanno neppure sbagliato per nove turni consecutivi, con Sofia Cavalli al servizio: dal 4-12 sono passate avanti 13-12, per poi chiudere il tie-break sul 22-20 al termine di una vera e propria lotta, giocata tra difese e mani-out.

Un peccato, da una parte, per le ragazze del progetto federale, anche se resta la consapevolezza che il Club Italia c’è e può giocarsi al massimo questa Serie A2, crescendo di gara in gara.

Top scorer di giornata è stata Ludovica Tosini, che ha messo a terra 24 punti (Solovei di poco dietro con 21), mentre spiccano i 21 muri di squadra delle ragazze di coach Juan Cichello, con 7 di Giulia Savioli e 4 di Letizia Feriozzi. Dalla parte della Clai Imola, ottima gara dell’MVP Bianca Orlandi, autrice di 19 punti con il 41% in attacco, ma anche di Asja Zolota, entrata dalla panchina con grande grinta (20 punti per lei).

Il Club Italia parte forte: Feriozzi al centro e Tosini in attacco firmano lo 0-2, poi è ancora Tosini, con un gran muro su Ortolani, a mettere a terra il punto dell’1-5. Imola prova a ricucire e la fast di Bergese vale il -2, ma è il Club Italia a portarsi avanti 5-8 grazie al muro di Caruso su Colzi. L’ace di Esposito porta la Clai sul 9-10, prima che Solovei ristabilisca il +2. Imola trova la parità sul 12-12 con il muro di Bergese su Tosini, ma il Club Italia riparte: Solovei firma il 14-16 e Stella Caruso, con tre attacchi consecutivi giocati con calma e pazienza, porta le ragazze del progetto federale sul 14-17. Imola chiama time out sul 14-17 e poi ancora sul 14-20. Dentro Asja Zolota al posto di Lisa Esposito e la Clai riesce a recuperare fino al 17-20. Nel Club Italia esce Caruso ed entra Giulì come libero aggiunto. Sul 20-23 Cichello ferma il gioco; un errore di Solovei riporta Imola a -2 sul 21-23, ma è proprio l’opposta del Club Italia a mettere la parola fine al set: 22-25 Club Italia.

Il secondo parziale si apre con l’ace di Caruso per l’1-1, mentre la pipe di Zolota, entrata benissimo in partita, vale il 4-3 per Imola. Tosini trova la parità sul 6-6 e un errore al servizio di Chiara Bergese manda il Club Italia avanti 7-8. La Clai prova ad allungare e sul 10-8 arriva il time out. La reazione delle ragazze di Cichello è immediata: break di 3-0 e sorpasso sul 10-11. Zolota riporta avanti Imola sul 13-11, poi il muro vincente di Bergese firma il 16-13. Sul 17-14 Cichello chiama time out e Solovei risponde con due punti consecutivi per il 17-15. Cichello prova anche il doppio cambio con Andrea Carlotta Monetti e Alexandra Baleva, mentre per la Clai entra Chiara Adorni al servizio al posto di Bergese. Nel Club Italia spazio anche a Giulia Faleschini per Caruso. Nel finale Feriozzi firma il 23-19, prima del punto conclusivo di Bianca Orlandi: 25-19 per Imola e 1-1 nel conto dei set.

Il primo punto del terzo set è del Club Italia, grazie all’errore di Bianca Orlandi, che poco dopo si riscatta firmando il 2-2. Il muro vincente di Savioli vale il 3-4, ma Zolota sale in quota e mette a terra il pallone del 7-5. Imola prova ad allungare e sull’11-7 Cichello chiama time out. Sul 10-12 arriva un video check particolarmente agitato, poi Solovei trova l’attacco del 12-12. Il Club Italia completa la rimonta e sul 12-13 è Gazzotti a fermare il gioco. Le ragazze della Federazione passano avanti anche grazie a un errore di Bianca Orlandi, che cerca il tocco del muro senza trovarlo. La Clai cambia nuovamente passo e si porta sul 20-17. Faleschini, subentrata a Caruso, trova il muro-out del 20-19, poi Cornelli difende di tutto e Solovei completa la rimonta firmando il 20-20. Time out Gazzotti. Il finale di set si gioca punto a punto, con Zolota e Solovei protagoniste fino al 23-22. Sul 24-22 Cichello si gioca il doppio cambio con Baleva e Monetti e il Club Italia riesce ad annullare il vantaggio, riportandosi sul 24-24. Alla fine, però, è Imola a spuntarla: l’attacco di Bianca Orlandi chiude il set sul 26-24 per la Clai, che passa avanti 2-1.

Pronti via e Zolota viene fermata a muro, mentre Solovei firma subito il +2 del Club Italia sul 2-4. Il muro di Hernandez su Bergese vale il 5-7, poi arriva anche l’ace di Solovei per il +3. Caruso mette a terra il pallone del 7-10. Il Club Italia continua a spingere: Solovei in attacco e Feriozzi a muro portano il punteggio sul 9-13, poi è Tosini a trovare un altro muro vincente per il +5. Gazzotti cambia: fuori Cavalli e Zolota, dentro Esposito e Foresi. Gli errori in attacco della Clai favoriscono un ulteriore allungo delle ragazze di Cichello fino al 10-16.

La panchina del Club Italia ricorre al doppio cambio con Baleva e Monetti al posto di Hernandez e Solovei, Caruso e compagne mantengono saldamente il controllo del parziale e scappano sul 12-19. Gazzotti prova anche Fabbri al posto di Bergese, senza riuscire a riaprire il set. Il Club Italia porta così la partita al tie-break: l’errore al centro di Ada Fabbri consegna alle avversarie il 18-25 e il 2-2 nel conto dei set.

Il Club Italia parte fortissimo: pronti via ed è subito 0-5, poi 1-7. Imola sembra bloccata, mentre le azzurrine hanno ancora energie, soprattutto mentali. Al cambio campo il punteggio è 2-8. Il Club Italia continua a spingere e sul 3-10 arriva il gran muro di Savioli su Esposito. Gazzotti chiama time out, ma l’errore al servizio di Ada Fabbri porta le ragazze di Cichello sul 4-12. Spazio anche a Giulia Voerzio. Quando il tie-break sembra indirizzato, però, cambia completamente la partita. L’attacco del Club Italia smette di passare e Imola comincia a recuperare: dall’8-12 si arriva al 9-12, con Cichello costretto al time out. La Clai ci crede sempre di più e completa un incredibile rimonta: dal 4-12 al 10-12, poi 11-12. Solovei pesta la linea ed è 12-12, quindi Esposito firma il sorpasso sul 13-12: 9-0 di parziale per Imola, sempre con Sofia Cavalli in battuta.

Caruso interrompe la serie con il mani-out del 13-13 e si ripete subito per il 14-13. Ortolani pareggia, Feriozzi mura la stessa Ortolani per il 14-15, ma Tosini manda out il pallone del 15-15. Bianca Orlandi firma il 16-15 e Tosini risponde per il 16 pari. Si continua ai vantaggi, con il Club Italia che torna avanti 16-17. Il match prosegue punto a punto fino al 18-18. Hernandez trova il muro del 19-20, ma Imola riesce ancora una volta a ribaltare il finale e a chiudere con Colzi: 22-20. La Clai vince il tie-break e la partita 3-2.

I protagonisti

Bianca Orlandi (Clai Imola Volley)- « Una partita assurda. Noi siamo partite contratte e abbiamo patito la loro fisicità che è importante. Noi ci abbiamo messo qualcosa in più in difesa, che è il nostro fondamentale su cui noi dobbiamo puntare. Gli alti e bassi non sono mancati, ma con il sostegno di tutte le ragazze siamo riusciti a portare a casa un tie break incredibile. Non mi aspettavo di essere la MVP perché è stato un lavoro di squadra, e non è un luogo comune ».

Ludovica Tosini (Club Italia)- « Una partita iniziata col botto, ma sono contento perché ci sono molte mie compagne che non hanno mai giocato in A2 e per essere stato l’esordio siamo andate molto bene. Spero che giochiamo questo campionato al meglio e soprattutto divertendoci. Il finale di partita ci lascia un po’ di amarezza, ma l’esperienza di Imola è superiore alla nostra. Ma da queste cose si impara ».

Il tabellino

CLAI IMOLA VOLLEY - CLUB ITALIA 3-2 (22-25 25-19 26-24 18-25 22-20) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Esposito 9, Colzi 9, Ortolani 23, Orlandi 16, Bergese 11, Cavalli 4, Tellone (L), Zolota 18, Adorni 2, Foresi, Fabbri, Mugnaini. Non entrate: Malservisi, Taiani. All. Gazzotti.

CLUB ITALIA: Caruso 16, Feriozzi 11, Solovei 17, Tosini 22, Savioli 11, Hernandez Suarez 1, Cornelli (L), Baleva 1, Voerzio 1, Monetti, Faleschini, Giuli'. Non entrate: Neri. All. Cichello.

ARBITRI: Mannarino, Burrascano.

Durata set: 26', 24', 35', 23', 29'; Tot: 137'

MVP: Bianca Orlandi (Clai Imola)

BATTUTE: Clai Imola Volley 8 ace, 11 err; Club Italia 7 ace, 9 err.

ATTACCHI: Clai Imola Volley 75 vinc, 19 err; Club Italia 55 vinc, 11 err.

MURI: Clai Imola Volley 9 vinc; Club Italia 18 vinc.

Spettatori: 450.

Nuvolì Altafratte Padova - Narconon Volley Melendugno

La partenza migliore è quella della Narconon che sfruttando in primis il servizio e poi muro e difesa, allunga 1-4 e mantiene il +3 sino al 3-6, poi la Nuvolí scaccia via l’emozione della “prima” a Trebaseleghe ed incomincia ad ingranare, il pareggio a quota 10-10 rilancia le quotazioni delle gialloblù che cominciano a trovare il taraflex leccese con Bovo, Fiorio e Mazzon, pian piano il gap si fa più importante, dal 18-14 primo tempo Bovo al 23-18 col muro di Fiorio, infine la fast di Catania segna il 25-20;

Nuvolí on fire ad inizio secondo set, un’eccezionale Fiorio trascina il fronte d’attacco gialloblù, per due volte Catania è attenta sulle ricezioni lunghe leccesi 14-8 e coach Giunta stoppa il gioco sul 15-8. Le ospiti sentono la scossa del time out ed iniziano la rimonta sull’asse Ljewska e Novello (subentrata a Perfetto), un set che sembrava deciso si riapre sino al 24-23 con Mazzon e Fiorio brave a contenere la rimonta ospite, la piemontese chiude il parziale con un fendente in diagonale che dà il 25-23 in un parziale nel quale si fa sentire il miglioramento del primo tocco padovano.;

Riparte forte la Nuvolí 12-8 con le solite Mazzon e Fiorio ma soprattutto con un attacco che regala meno rispetto a quello ospite, il terzo set è quello meno equilibrato, le gialloblù ne prendono il comando senza più decelerare, la Narconon si poggia su Malik e risale sino al 23-16 quando coach Sinibaldi stoppa il gioco e la rimonta leccese, Mason in diagonale stretto chiude 25-17.

La Nuvolí AltaFratte Padova comincia la nuova stagione nel migliore dei modi battendo una Narconon Volley Melendugno che resta in gioco per i primi due set. L’inizio delle ospiti è preferibile ma quando la Nuvolí trova una ricezione migliore a con essa il proprio ritmo, Mazzon e Fiorio (MVP) sono le principali artefici del primo successo padovano nella stagione 2026-27.

I protagonisti

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « All’inizio abbiamo pagato l’emozione, forse anche per delle aspettative createsi dopo la scorsa stagione e che dovremo assolutamente abbassare, nel momento in cui abbiamo messo in campo la nostra identità il gioco è migliorato. Il fatto d’aver puntato su un gruppo quasi uguale rispetto alla scorsa stagione ci ha sicuramente aiutato, questa sera poi l’innesto di Chiara Mason, una delle nuove, è stato di valore. Nel proseguo del match siamo stati bravi a gestire la gara contro una Melendugno che in certi frangenti ha fatto veramente bene, siamo stati bravi tatticamente e a contrastare i loro punti di forza. Mi è piaciuto il muro, non molti magari i punti secchi ottenuti nel fondamentale ma molti palloni toccati e rigiocati ».

Beatrice Perfetto (Narconon Volley Melendugno)- « Sapevamo che con Nuvolì ci aspettava un esordio davvero impegnativo contro una squadra rodata e d'alta quota. C'è dell'amaro in bocca per il risultato, ma siamo riuscite a mettere in campo coraggio e tanta voglia di lottare su ogni pallone, arrivando a un soffio dal giocarci il secondo set ai vantaggi. Siamo un gruppo nuovo che sta lavorando sodo per trovare la giusta sintonia: questo 3-0 non ci abbatte, ma ci dà indicazioni chiare su cosa limare in palestra in vista della ripresa ».

Il tabellino

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA - NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-0 (25-20 25-23 25-17) -

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 4, Mason 6, Bovo 6, Mazzon 15, Fiorio 14, Catania 6, Maggipinto (L), Sposetti Perissinotto, Mirarchi. Non entrate: Lewis, Angelina, Genovese, Bozzoli. All. Sinibaldi.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Lijewska 13, Tomasetig 7, Malik 9, Perfetto 1, Gianfico 7, Avenia 1, Morandini (L), Novello 6, Roserba, Meoni. Non entrate: Massaglia, Compagnin. All. Giunta.

ARBITRI: Vangone, Cervellati.

Durata set: 25', 29', 30'; Tot: 84'.

BATTUTE: Nuvoli' Altafratte Padova 1 ace, 6 err; Narconon Volley Melendugno 2 ace, 8 err.

ATTACCHI: Nuvoli' Altafratte Padova 44 vinc, 6 err; Narconon Volley Melendugno 33 vinc, 11 err.

MURI: Nuvoli' Altafratte Padova 6 vinc; Narconon Volley Melendugno 9 vinc.

MVP: Cristina Fiorio (Nuvolì Altafratte Padova)

Tenaglia Altino Avastese Volley - Wash4Green Monviso Volley

Buona la prima per la Wash4Green Monviso Volley che espugna il Pala Bcc di Vasto imponendosi 3-0 sul Tenaglia Altino Avastese Volley. Ricci e compagne mantengono la guida del gioco per tutta la gara, concedendo davvero poco alle padrone di casa, sempre costrette ad inseguire. Coach Giovi schiera in campo Pistolesi in diagonale con Enneking, Farina e Parini al centro, Ricci in cabina di regia, Lazda opposto e Ribechi a difesa della seconda linea. Nel corso della gara Bucciarelli prende il posto di Enneking e Cicogna nel finale si mette in mostra sia al servizio che in attacco. Le gialloblù lavorano bene in ogni fondamentale, a muro chiudono con 10 punti contro i 7 delle padrone di casa. Dai nove metri piazzano 7 punti diretti contro i 5 delle avversarie e in ricezione Ribechi è una garanzia, il libero chiude con l’80% di efficienza. Top scorer Pistolesi con 18 punti, Ricci si affida a lei per i palloni importanti. Al centro, invece, Farina chiude con 6 muri (13 punti totali) e il premio Mvp lo conquista una brillante Bucciarelli.

Parte bene la Wash4Green che, con Pistolesi al servizio si porta subito sullo 0-4. Il primo punto delle padrone di casa lo mette a segno Tonello in fast. Le ospiti difendono il vantaggio fino al 6-9 poi l’Altino sfrutta bene due errori avversari e con il mani out di Riva aggancia sul 9-9. È ancora Pistolesi a riportare le sue con la testa avanti (10-13) ma il Tenaglia Altino si rifà sotto imponendosi a muro su Lazda (14-14). Il Monviso rimette ancora le distanze (14-18), seguita dalle abruzzesi che non mostrano segni di cedimento. Stival al servizio porta a -1 le compagne (20-21) ma è sempre Pistolesi a fare la differenza e firmare il set point (21-24). L’Altino non molla, porta il set ai vantaggi (24-24) poi due attacchi di Lazda chiudono di misura 24-26.

Come nel primo set anche nel secondo Monviso parte con il piede giusto (1-4). Coach Tortorici ferma subito il gioco. Riva non trova il rettangolo di gioco e il Monviso sale a +5 (2-7). Lazda non passa poi Farina a muro blocca Farelli per il 6-9. Pistolesi gioca bene con le mani del muro e un errore di Tonello regala l’8-13. Le padrone di casa provano a rifarsi sotto trovando il -2 (11-13) ma la piazzata in lungolinea di Pistolesi riporta la palla nella metà campo ospite. Parini mura Omonoyan e Ndoye manda out (11-16). Ricci e compagne difendono il vantaggio senza concedere più spazi alle avversarie e senza troppe difficoltà chiudono 18-25.

Si ripete anche nel terzo parziale la Wash4Green subito avanti 1-4. Farina dai nove metri difende il vantaggio (4-8) ma Riva incalza accorciando, e l’errore di Parini vale il 10-10. È Pistolesi a firmare il cambio palla con un pallonetto in mezzo al campo (10-11). Cicogna, entrata per Lazda, piazza un buon break al servizio riportando Monviso a +3 (11-14). Da qui a imporre il ritmo è la squadra piemontese che punta l’obiettivo centrandolo sul 18-25.

I protagonisti

Gabriele Tortorici (Allenatore Tenaglia Altino Avastese Volley)- « Complimenti al Monviso che ha giocato un’ottima partita, già dal servizio, ha sempre aggredito dai nove metri ed è li che è riuscita a creare un gap. Le nostre ragazze, sono state brave a rimanere, soprattutto nel primo set che abbiamo quasi vinto. Poi nel secondo e terzo set, ci abbiamo provato, anche con l’aiuto della panchina, ma non è stato facile. Da questa partita bisognerà capire quali sono le difficoltà: dobbiamo lavorare molto sul nostro sistema di attacco, che a questi livelli fa la differenza ».

Bianca Bucciarelli (Wash4Green Monviso Volley)- « All’inizio eravamo un po’ disordinate e forse questo ci ha condizionato i primi punti del primo set. Quello che ci ha aiutate è stato mettere ordine e fare il nostro gioco. Infatti da lì siamo migliorate e siamo riuscite a staccarci un po’. Il nostro obiettivo è sempre quello di fare meno errori possibili, e alla fine premia ».

Il tabellino

TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY - WASH4GREEN MONVISO VOLLEY 0-3 (24-26 18-25 18-25) -

TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY: Ndoye 7, Tonello 5, Ferraro 1, Riva 11, Bernasconi 6, Stival 8, Ferrara (L), Farelli 3, Omonoyan 2, Pixner 1, Lupoli, Maiezza. Non entrate: Pili, Mori. All. Tortorici.

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Ricci 1, Pistolesi 18, Parini 2, Lazda 6, Enneking 4, Farina 13, Ribechi (L), Bucciarelli 7, Cicogna 4, Mennecozzi. Non entrate: Bonansea (L), Modesti, Bosso. All. Giovi.

ARBITRI: Ayroldi, Martini.

Durata set: 37', 29', 30'; Tot: 96'.

BATTUTE: Tenaglia Altino Avastese Volley 5 ace, 8 err; Wash4Green Monviso Volley 7 ace, 8 err.

ATTACCHI: Tenaglia Altino Avastese Volley 32 vinc, 9 err; Wash4Green Monviso Volley 38 vinc, 7 err.

MURI: Tenaglia Altino Avastese Volley 7 vinc; Wash4Green Monviso Volley 10 vinc.

MVP: Bianca Bucciarelli (Wash4green Monviso)

Trasporti Bressan Offanengo - Itas Trentino

L’Itas Trentino apre nel migliore dei modi la stagione 2026/27. Sul campo della Trasporti Bressan Offanengo, alle gialloblù sono sufficienti tre set per strappare i primi tre punti dell’anno, giunti al termine di una gara condotta con personalità dal sestetto di coach Beltrami. Un’ottima percentuale di squadra in attacco (50%), unita ai pochi errori commessi nell’arco della sfida (14 contro i 28 delle avversarie), si sono rivelati tra i fattori decisivi per dominare il match del PalaCoim, con il solo primo parziale rimasto in discussione fino alle battute conclusive. Vinto il primo set con un ottimo sprint finale, l’Itas Trentino si è sciolta dominando le due frazioni successive, spinte al 3-0 esterno dai 18 unti di Martina Susio, imprendibile in attacco (62% di positività) e votata a fine gara mvp della sfida. In doppia cifra anche Frelih (11 punti con il 47%) e Pamio (12 punti con il 55% a rete), mentre tra le fila della Trasporti Bressan le ultime ad alzare bandiera bianca sono state Taborelli (12 punti) e Visentin (13 punti).

Per il primo impegno ufficiale della nuova stagione coach Beltrami si affida inizialmente al sestetto pensato in estate, con Monza al palleggio, Frelih opposto, Susio e Pamio in posto 4, Bovolenta e Sismondi al centro e Laporta libero. Emanuele Aime, tecnico della Trasporti Bressan, risponde con Magnabosco al palleggio, Taborelli opposto, l’ex Jessica Joly e Visentin laterali, Campagnolo e Martinelli al centro e Feduzzi libero.

Complice qualche imprecisione in attacco di Offanengo, il primo strappo della gara è di marca gialloblù, con Frelih che in pallonetto firma il +3 (4-7). La Trasporti Bressan rientra prontamente in carreggiata (8-8) e nella fase centrale del set nessuna delle squadre riesce a prendere il sopravvento, con Susio e Frelih che replicano agli spunti di Visentin e Taborelli (18-17). Beltrami si gioca entrambi i time out discrezionali e inserisce Ristori Tomberli per Pamio, ma è sempre Susio a confermarsi il principale riferimento in attacco per Monza (18-19). Nel finale l’Itas Trentino accelera: Frelih in diagonale fa 21-23, l’errore al servizio di Taborelli avvicina le gialloblù al traguardo, tagliato grazie al perentorio muro di Bovolenta sul diagonale di Visentin (22-25).

Ad approcciare meglio la seconda frazione è nuovamente Trento, con Aime costretto a fermare il gioco sul 3-6 dopo lo spunto in pallonetto di Frelih. Il sistema muro-difesa ospite argina le attaccanti di casa e le ricostruite affidate a Susio, Sismondi e Frelih proiettano il sestetto di Beltrami sul +6 (9-15), capitalizzando al meglio il lungo turno al servizio di Bovolenta. Proprio dalla linea dei nove metri arriva il +8 firmato al servizio da Susio (11-19), Offanengo prova a reagire con il positivo turno in battuta di Visentin (15-20) ma ci pensa Pamio, con due attacchi di fila, a riportare Trento a distanza di sicurezza (15-22). Finale in discesa per l’Itas, che trova l’ace del 15-24 con Frelih e va sul doppio vantaggio grazie all’errore al servizio di Pedrolli 816-25).

Decisamente più equilibrato l’avvio del terzo parziale (7-7), dove sono tre errori di fila delle padrone di casa a spezzare l’incertezza e a regalare un prezioso +3 a Trento (7-10). Il muro di Martinelli è di fatto l’ultima vera fiammata di Offanengo (10-12), perché Pamio sale in cattedra e con due muri e due attacchi ravvicinati spinge le gialloblù sul 10-15 prima e sul 13-18 poi. La Trasporti Bressan prova a tenere aperto il set (17-20), ma Susio non è d’accordo e con due attacchi potenti e precisi avvicina l’Itas al traguardo (18-22). A regalare i primi tre punti stagionali all’Itas Trentino ci pensa uno spunto da posto 2 di Frelih (20-25).

I protagonisti

Emanuele Aime (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Ci sono stati diversi segnali positivi, anche se il risultato la fa da padrone e commentiamo un 3-0 per gli avversari. Abbiamo iniziato benissimo il primo set, a parte qualche errore di troppo in battuta abbiamo svolto un ottimo lavoro nel muro-difesa, toccando tanto e sono contento così. Il secondo parziale difficile? Ci sta quando provi a vincere punto a punto quello precedente per noi che siamo ancora giovani non è facile tenere un livello stabile durante tutta la partita. Sotto 2-0, alla squadra ho chiesto di spingere in battuta non pensando a eventuali errori, abbiamo messo sotto pressione Trento e siamo rimasti lì a giocarcela fino alla fine ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- «Sono soddisfatto per la prestazione positiva che ci ha permesso di ottenere un risultato. Non era scontato dopo una lunga preparazione riuscire a fare ciò che ci eravamo prefissati durante la settimana, ovvero di rimanere sempre presenti e cercare di sfruttare le nostre caratteristiche, a partire dall’attacco che è funzionato discretamente bene e che deve essere uno dei nostri punti di forza. Credo che da questa gara possiamo trarre diversi spunti interessanti sui quali lavorare, da un muro-difesa attento ma che può crescere ancora molto ad un servizio che può essere più incisivo. Ci siamo conoscendo e questo è un buon inizio per continuare a lavorare seguendo la strada che abbiamo intrapreso».

Il tabellino

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – ITAS TRENTINO 0-3 (22-25, 16-25, 20-25)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Magnabosco 2, Taborelli 12, Visentin 13, Joly 6, Martinelli 4, Campagnolo 7, Feduzzi (L); Riccardi 0, Pedrolli 0. N.e. Cakovic, Costagli, Resmini. All. Emanuele Aime.

ITAS TRENTINO: Monza 0, Frelih 11, Pamio 12, Susio 18, Bovolenta 3, Sismondi 3, Laporta (L); Ristori Tomberli 0. N.e. Rizzieri, Luchi (L), Galbero, Colombo, Iob, Ravarini. All. Alessandro Beltrami.

ARBITRI: Testa, Coppola.

Durata Set: 28’, 23’, 23’ Tot: 84’

BATTUTE: Trasporti Bressan Offanengo 2 ace, 16 err; Itas Trentino 2 ace, 9 err.

ATTACCHI: Trasporti Bressan Offanengo 39 vinc, 8 err; Itas Trentino 41 vinc, 4 err.

MURI: Trasporti Bressan Offanengo 3 vinc; Itas Trentino 4 vinc.Mvp: Martina Susio (Itas Trentino)

I RISULTATI-

C.B.L. Costa Volpino-Sigel Seap Marsala Volley 3-0 (25-18, 25-17, 26-24) Giocata ieri

Erreci Busto Arsizio-Bartoccini +energia Perugia 3-1 (27-25, 25-22, 22-25, 25-22)

Panbisco’ Leonessa Altamura-Caldaie Melgari VBC Cremonese 3-1 (25-21, 28-30, 25-21, 27-25)

Clai Imola Volley-Club Italia 3-2 (22-25, 25-19, 26-24, 18-25, 22-20)

Ferraro SMI Roma Volley-Cosedil F3 Motors Akademia Messina 3-1 (25-23, 25-20, 20-25, 25-16) Giocata ieri

Nuvoli’ Altafratte Padova-Narconon Volley Melendugno 3-0 (25-20, 25-23, 25-17)

Tenaglia Altino Avastese Volley-Wash4Green Monviso Volley 0-3 (24-26, 18-25, 18-25)

Trasporti Bressan Offanengo-Itas Trentino 0-3 (22-25, 16-25, 20-25)

Ha riposato: Olio Pantaleo Volley Fasano

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 3 (1 – 0); C.B.L. Costa Volpino 3 (1 – 0); Wash4Green Monviso Volley 3 (1 – 0); Nuvoli’ Altafratte Padova 3 (1 – 0); Ferraro SMI Roma Volley 3 (1 – 0); Panbisco’ Leonessa Altamura 3 (1 – 0); Erreci Busto Arsizio 3 (1 – 0); Clai Imola Volley 2 (1 – 0); Club Italia 1 (0 – 1); Olio Pantaleo Volley Fasano 0 (0 – 0); Bartoccini +energia Perugia 0 (0 – 1); Caldaie Melgari VBC Cremonese 0 (0 – 1); Cosedil F3 Motors Akademia Messina 0 (0 – 1); Narconon Volley Melendugno 0 (0 – 1); Tenaglia Altino Avastese Volley 0 (0 – 1); Sigel Seap Marsala Volley 0 (0 – 1); Trasporti Bressan Offanengo 0 (0 – 1).

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 10 ottobre 2026, ore 18.00

Caldaie Melgari VBC Cremonese - Tenaglia Altino Avastese Volley

Domenica 11 ottobre 2026, ore 17.00

Sigel Seap Marsala Volley - Erreci Busto Arsizio

Ferraro SMI Roma Volley - C.B.L. Costa Volpino

Bartoccini +energia Perugia - Panbiscò Leonessa Altamura

Cosedil F3 Motors Akademia Messina - Club Italia

Wash4Green Monviso Volley - Nuvolì Altafratte Padova

Olio Pantaleo Volley Fasano - Trasporti Bressan Offanengo

Itas Trentino - Clai Imola Volley

Riposa: Narconon Volley Melendugno