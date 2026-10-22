Volley Mercato: Silvia Fondriest torna a giocare con la maglia di Trento

La posto 3 roveretana, che aveva concluso la propria carriera agonistica nel maggio 2023 con la conquista della storica promozione dell’Itas Trentino in Serie A1, rappresenterà un prezioso innesto per completare il reparto del roster di Beltrami
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Pubblicato il 22.10.2026, 17:34

4 min

FondriestItas

TRENTO-Un grande ritorno nel segno dell’esperienza, del legame con i colori gialloblù e della volontà di contribuire alla crescita delle giovani atlete. A 1.260 giorni dall’ultima apparizione, Silvia Fondriest torna a vestire la maglia di Trentino Volley, avendo accettato la proposta di far parte del gruppo centrali a disposizione di coach Alessandro Beltrami per la stagione 2026/27. La posto 3 roveretana, che aveva concluso la propria carriera agonistica nel maggio 2023 con la conquista della storica promozione dell’Itas Trentino in Serie A1, rappresenterà un prezioso innesto per completare il reparto e mettere la propria esperienza al servizio della squadra, soprattutto nel corso degli allenamenti. Autentica bandiera di Trentino Rosa, società della quale è stata capitano fino alla stagione 2020/2021, Fondriest ha contribuito alla conquista della Coppa Italia di Serie A2 e alla successiva promozione nella massima serie. Un percorso da protagonista proseguito anche nella stagione 2022/2023, la prima di Trentino Volley nel settore femminile: in quell’annata, la centrale trentina si è rivelata una pedina fondamentale nello scacchiere di coach Saja, contribuendo al successo nei Playoff Promozione e al conseguente salto di categoria.

Silvia Fondriest andrà a referto già nella partita di campionato LVF A2 Fineco di sabato 24 ottobre contro Fasano (al Sanbapolis, ore 16) e vestirà la maglia numero 6: la stessa indossata nella precedente esperienza in Trentino Volley.

Le parole di Silvia Fondriest

« Ho accettato la proposta perché conosco bene Beltrami, nutro nei suoi confronti una grande stima e mi piace molto come. Inoltre, con tante ragazze ho mantenuto un rapporto molto positivo e sono sempre state disponibili nei miei confronti. La Società mi ha chiesto una mano soprattutto durante gli allenamenti e di mettere a disposizione della squadra l’esperienza maturata nel corso della mia carriera. Ho accettato volentieri, con l’obiettivo di contribuire alla crescita delle giocatrici più giovani e aiutare il gruppo a trovare il giusto equilibrio. Il mio rientro nasce proprio da questa semplice volontà: fornire un contributo in palestra e mettere la mia esperienza al servizio della squadra ».

Le parole del direttore sportivo Duccio Ripasarti

« Desidero innanzitutto ringraziare Silvia per la disponibilità dimostrata e per l’attaccamento che continua a manifestare nei confronti della Società e del territorio. Il suo inserimento in rosa nasce dall’esigenza di alleggerire i carichi di lavoro delle tre centrali, tutte molto giovani e che nelle scorse settimane hanno dovuto fare i conti con alcuni piccoli problemi fisici, fortunatamente già superati. Per prevenire possibili sovraccarichi, abbiamo valutato l’opportunità di aggiungere un quarto elemento nel reparto e riteniamo che Silvia rappresenti la scelta migliore. Ha accettato con grande umiltà di mettersi a disposizione del progetto, che non cambia nella sua impostazione di fondo e continua a puntare sulla crescita delle giovani atlete. In questo contesto, la sua presenza potrà rappresentare un valore aggiunto, grazie alla possibilità di affiancare le compagne più giovani e condividere con loro un bagaglio di esperienza importante, favorendone il percorso di crescita ».
 

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