Club Italia, Roma e Fasano vincono gli anticipi del sabato

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Club Italia- Narconon Volley Melendugno

Il Club Italia conquista la prima vittoria da tre punti al PalaRaschi di Parma e lo fa davanti a più di 1000 persone conquistate dalle ragazze di Juan Cichello e dalla loro energia. Le giocatrici del progetto federale hanno saputo tenere botta nella fatica contro la Narconon Volley Melendugno, una squadra ostica dalle individualità importanti, in particolar modo al centro (Tomasetig e Gianfico protagoniste per tutti e quattro i set con 15 e 13 punti). Il Club Italia è stato, quindi, capace di soffrire in alcuni frangenti del match ma anche di concentrarsi e compattarsi grazie ad una bella gara in difesa e copertura, soprattutto negli ultimi due parziali, quando l’attenzione è stata fondamentale per la vittoria finale. MVP di giornata, Mariia Solovei, con 21 punti, seguita da Ludovica Tosini (che di punti ne ha messi a terra ancora 22) e Letizia Feriozzi che ha chiuso il match con 9 muri su 17 di squadra a padroneggiare a rete nel fondamentale che la vedendo protagonista in questo avvio di stagione. La vittoria contro Melendugno vale tre punti importantissimi che permettono a Caruso e compagne di arrivare a quota 10 punti in classifica, una soddisfazione grande per le ragazze di Cichello, arrivata davanti a Julio Velasco, venuto a Parma per vedere la partita.

È Melendugno a partire meglio, con Malik che firma il primo punto dell'incontro superando il muro del Club Italia, seguita da Perfetto in lungolinea. Il muro della stessa Malik su Tosini vale lo 0-3, ma è proprio la schiacciatrice di Pinerolo a sbloccare il punteggio per le padrone di casa con un attacco in diagonale. Il Club Italia trova subito la reazione grazie a Feriozzi, protagonista di due muri consecutivi che valgono prima il pareggio (3-3) e poi il sorpasso. L'ace di Tosini porta le azzurrine sul 5-3, ma Melendugno risponde e, con il servizio vincente di Tomasetig, torna avanti 5-7.

È Savioli, con uno smash, a ristabilire la parità sul 7-7. Le difficoltà in ricezione del Club Italia permettono però alle ospiti di allungare nuovamente e sull'8-11, dopo l'ace di Perfetto, coach Cichello interrompe il gioco. Tosini accorcia con un pallonetto in posto tre, ma il copione si ripete: Melendugno prova a scappare e le ragazze del progetto federale ricuciono lo svantaggio. È ancora Tosini, con un attacco in diagonale, a firmare il 14-14, mentre Caruso si fa valere a muro.

Cichello effettua il doppio cambio inserendo Monetti e Baleva al posto di Hernandez e Solovei, ma le ospiti riescono a riportarsi sul +3 (17-20), costringendo il tecnico argentino al secondo time out. Sul 18-21 entra anche Giulì per rinforzare la seconda linea. L'errore di Malik in pipe riporta il Club Italia a un solo punto di distanza (20-21) e questa volta è coach Giunta a fermare il gioco. Melendugno ritrova il doppio vantaggio con il muro di Lijewska su Baleva, ma Feriozzi risponde con un altro muro vincente per il 22-23.

Il finale è combattutissimo. Solovei finalizza un'ottima azione di copertura del Club Italia con una diagonale lunga e profonda che vale il 23-23 e il secondo time out di Giunta. Malik riporta avanti le ospiti al termine di uno scambio prolungato, ma le ragazze di Cichello annullano il primo set point e trovano anche il sorpasso (25-24), grazie a una difesa di Feriozzi su un pallonetto della stessa Malik. Caruso tiene avanti il Club Italia con un attacco che supera il muro avversario (26-25), ma Perfetto ristabilisce la parità sfruttando le mani del muro locale. Un errore di valutazione di Cornelli sul dentro-fuori, convinta che fosse regala il 26-27 alle ospiti. È infine il muro di Avenia a chiudere il parziale sul 26-28 per Melendugno.

Avvio equilibrato anche nella seconda frazione, con Tomasetig efficace dai nove metri, ma è un muro di Solovei a firmare il primo vantaggio del Club Italia (3-2). L'ace di Feriozzi porta le azzurrine sul 5-2, mentre Melendugno prova a cambiare ritmo inserendo Novello al posto di Lijewska. Guerra si fa trovare pronta al centro e mette a terra un primo tempo potente per l'8-4. Il Club Italia continua a spingere e trova ancora in Feriozzi un riferimento a muro: è suo il punto dell'11-5 che costringe coach Simone Giunta al time out.

Le ragazze del progetto federale mantengono il controllo del parziale, con Hernandez che interviene su un pallone conteso sopra la rete per il 12-7 e Solovei che chiude una diagonale potente per il 13-7. Melendugno prova a rientrare, trovando il primo tempo di Tomasetig e riducendo progressivamente lo svantaggio fino al 15-12, quando Cichello decide di fermare il gioco. Alla ripresa è Caruso a mettere a terra un pallone intelligente al centro del campo, al termine di un'azione prolungata che strappa gli applausi del PalaRaschi (16-12). Cichello sceglie il doppio cambio con gli ingressi di Baleva e Monetti, ma le ospiti continuano a recuperare terreno. L'errore al servizio di Perfetto restituisce due lunghezze di vantaggio al Club Italia (17-15), che inserisce anche Giulì per rinforzare la ricezione. Tosini sale in cattedra prima con un mani out per il 18-16 e poi con un muro su Malik che vale il 19-16 e il secondo time out di Giunta. Melendugno accorcia approfittando di un attacco di Baleva terminato sull'asta, ma il Club Italia mantiene il vantaggio. Chiuso il doppio cambio, è Solovei a firmare il 21-18 e a diventare protagonista del finale di set, variando le soluzioni offensive e trovando anche un pallonetto vincente per il 23-20. Giunta prova a cambiare inserendo Compagnin al posto di Malik, ma Caruso conquista il set point sul 24-21. Un errore nella ricostruzione di Melendugno consegna alle azzurrine il 25-21, che riporta l'incontro in parità.

È Melendugno ad aprire il terzo parziale con il muro di Malik su Tosini, ma Solovei ristabilisce subito la parità con un pallonetto alle spalle del muro avversario. L'avvio è equilibrato e l'ace di Avenia porta le ospiti avanti 5-6. Cichello inserisce Faleschini al posto di Caruso e Guerra trova il pareggio (6-6) con un bel pallonetto. Melendugno prova ad allungare con un attacco profondo di Novello (6-8), ma Feriozzi si conferma protagonista a muro, firmando il punto dell'8-8, il suo decimo personale e il sesto muro della giornata.

Le ospiti tornano sul +2 grazie a un ace di Tomasetig che trova l'incrocio delle linee (8-10), ma il Club Italia resta in scia. Solovei accorcia con un potente lungolinea per il 10-11, mentre Hernandez ferma a muro Perfetto da posto quattro e ristabilisce la parità sul 12-12. Due errori consecutivi al servizio, prima di Gianfico e poi di Faleschini, mantengono il punteggio in equilibrio fino al 14-14.

È ancora Feriozzi a cambiare l'inerzia del set con il muro del sorpasso (15-14). Il Club Italia trova continuità e sul 16-14 Giunta chiama time out, ma alla ripresa Tosini si impone a muro per il 17-14. Un'altra grande azione difensiva delle ragazze del progetto federale, con Guerra e Solovei decisive in seconda linea, si conclude con l'ennesimo muro vincente di Feriozzi, che vale il 18-14 e costringe Melendugno al secondo time out.

L'errore al servizio di Guerra interrompe la serie positiva delle padrone di casa, ma il Club Italia continua a difendere con generosità e a costruire occasioni in attacco. È Tosini a chiudere uno scambio particolarmente combattuto, portando il Club Italia sul massimo vantaggio di sei lunghezze (21-15). Melendugno prova a reagire e trova il punto del 21-17 con Lijewska, nonostante un ottimo recupero di Faleschini e Hernandez.

Le ragazze di Cichello mantengono il controllo del parziale e conquistano il set point sul 24-18, approfittando di un errore in attacco delle ospiti. Melendugno annulla due occasioni per chiudere il set, prima con Gianfico dal centro e poi grazie a un errore offensivo di Faleschini. Time out Cichello. Alla ripresa è Solovei a trovare il punto decisivo, chiudendo il set sul 25-21 e portando il Club Italia avanti 2-1 nel conto dei parziali.

È Melendugno a partire meglio nel quarto parziale, portandosi avanti 4-6 con Faleschini che firma il tabellino con un mani out su Avenia. Le ospiti continuano a spingere al servizio e trovano in Tomasetig, ancora una volta protagonista dai nove metri, l'ace del 6-9. Cichello richiama in campo Caruso, che mette a terra il pallone dell'8-12, mentre Guerra chiude una battuta potente che vale il 10-13 e il suo quarto punto personale. Melendugno, però, mantiene il controllo del set e allunga fino al 10-15, costringendo il tecnico del Club Italia al time out.

Alla ripresa Tosini trova subito il punto dell'11-15, ma le ospiti riescono a conservare il vantaggio. Sul 14-18 Cichello decide per il doppio cambio, inserendo Baleva e Monetti al posto di Solovei e Hernandez. La mossa dà energia al Club Italia, che trova un muro vincente e pazzesco di Savioli per tornare a tre lunghezze di distanza e costringere Giunta a interrompere il gioco. Guerra tiene le compagne in scia con un potente primo tempo per il 16-19, poi un errore in fast di Gianfico riporta il Club Italia a un solo punto (18-19).

La rimonta si completa con Baleva, che sfrutta un'alzata di Savioli per mettere a terra il pallone del 19-19. Il sorpasso arriva subito dopo, grazie a un'invasione a muro di Melendugno, confermata dal videocheck, che vale il 20-19. Il finale diventa una battaglia punto a punto. Cichello chiude il doppio cambio e Solovei firma il 21-21, mentre Tosini tiene il Club Italia agganciato alle avversarie fino al 23-23.

È Stella Caruso a trovare il punto del 24-23, regalando alle compagne il primo match point. L'ultima azione si chiude, proprio come nella precedente gara casalinga contro Trento, con un videocheck: la verifica conferma la decisione arbitrale di sanzionare un'invasione a rete di Avenia. Il Club Italia conquista così il parziale per 25-23 e si aggiudica l'incontro per 3-1, centrando la prima vittoria da tre punti della stagione.

Un successo conquistato in rimonta, davanti a Julio Velasco, che premia la determinazione delle ragazze di Cichello e la capacità di reagire anche nei momenti più complicati della partita.

I protagonisti

Mariia Solovei (Club Italia)- « Si tratta della nostra prima vittoria da tre punti e per noi è molto importante perché è arrivato dopo una gara molto intensa, ci eravamo fissate l'obiettivo di vincere con tre punti e siamo riuscite in questo intento. Ovviamente noi continuiamo ad allenarci per far vedere che cosa sappiamo fare. Gli obiettivi sono cambiati, stiamo percependo sempre meglio quello che possiamo fare, ognuna di noi deve migliorare in qualcosa e anche a livello di squadra dobbiamo lavorare molto ».

Lara Gianfico (Narconon Volley Melendugno)- « C'è grande rammarico perché siamo venute qui con la voglia di lottare e portare a casa un risultato importante, e lo abbiamo dimostrato lottando pallone su pallone dal primo all'ultimo minuto. Sapevamo che il Club Italia fosse una squadra giovane, molto fisica e in un momento di grande fiducia, ma siamo state brave a conquistare il primo set ai vantaggi e a rimanere sempre agganciate al match, anche quando l'inerzia è passata dalla loro parte. Purtroppo, nel quarto set alcuni episodi e qualche dettaglio nei momenti caldi hanno fatto la differenza a loro favore, togliendoci la possibilità di giocarci tutto al tie-break. Fa male uscire senza punti da una partita così intensa, ma dobbiamo essere consapevoli del valore della nostra prestazione: il nostro percorso di crescita passa anche da queste battaglie. Da domani ripartiamo da quanto di buono fatto vedere sul campo, con ancora più fame e determinazione per preparare il prossimo appuntamento ».

Il tabellino



CLUB ITALIA - NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-1 (26-28 25-21 25-21 25-23) -

CLUB ITALIA: Hernandez Suarez 2, Tosini 22, Feriozzi 13, Solovei 21, Caruso 9, Savioli 3, Cornelli (L), Guerra 4, Baleva 2, Faleschini 1, Monetti, Giuli'. Non entrate: Neri. All. Cichello.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Avenia 7, Lijewska 7, Tomasetig 15, Malik 13, Perfetto 12, Gianfico 13, Morandini (L), Novello 5, Meoni 1, Roserba, Compagnin. Non entrate: Massaglia, Micheletti. All. Giunta.

ARBITRI: Lorenzin, Bosica. NOTE - Durata set: 30', 26', 28', 31'; Tot: 115'. MVP: Solovei.

BATTUTE: Club Italia 3 ace, 6 err; Narconon Volley Melendugno 6 ace, 9 err.

ATTACCHI: Club Italia 57 vinc, 6 err; Narconon Volley Melendugno 55 vinc, 10 err.

MURI: Club Italia 17 vinc; Narconon Volley Melendugno 12 vinc.

MVP: Maria Solovei (Club Italia)

Ferraro Smi Roma- Tenaglia Altino Avastese

La Ferraro SMI Roma Volley supera per 3-1 (25-22, 25-12, 22-25, 25-19) la Tenaglia Altino Avastese Volley nell’anticipo pomeridiano del Campionato di Serie A2 Femminile 2026/2027 e si porta momentaneamente al terzo posto con 9 punti in cinque partite disputate. Per le capitoline è il secondo successo consecutivo dopo il 3-0 ad Altamura di domenica scorsa. Questo lo starting six schierato da coach Di Peco: la diagonale Turlà-Perović, Polesello e Biesso al centro della rete, Bosso e Török schiacciatrici e Zannoni libero. L’avvio è di marca giallorossa, con due punti di Biesso (2-0) e l’attacco di Bosso dalla seconda linea (7-3). Altino si riavvicina (11-9) ma il muro di Biesso vale il nuovo +4 (13-9). Le Wolves gestiscono il vantaggio e sul 20-18 mantengono la lucidità, chiudendo il set con una diagonale di Bosso (25-22). Più equilibrato l’inizio del secondo set (7-7). Quindi Roma, che vede l’inserimento di Muzi in regia, alza il ritmo e si porta sul 17-9 con il muro di Bosso, raddoppiando il conto dei set con il pallonetto di Polesello (25-12). Nella terza frazione, dopo una bella partenza (4-0), le giallorosse si fanno riprendere a quota 6. Altino guadagna fiducia (10-13) e, nonostante la rimonta sfiorata prima da Bosso (18-19) e poi da Perović (22-23), riapre la gara (22-25). Nel quarto set permane la parità fino al break del 16-14 timbrato da Pecorari (muro e ace). Da lì Roma si scioglie e conquista la vittoria piena con un altro servizio vincente a firma di Biesso (25-19). MVP e top scorer dell’incontro Perović (23 punti). Le Wolves torneranno in campo domenica 1 novembre in terra veneta contro Padova.

I protagonisti

Nikoleta Perović (Ferraro SMI Roma Volley)-« Potevamo chiuderla prima ma siamo state brave a ritrovarci nel quarto set, conquistando un successo importante per la continuità e il morale. Il campionato è lunghissimo ed è ancora troppo presto per guardare la classifica, ma siamo sulla strada giusta ».

Il tabellino

FERRARO SMI ROMA VOLLEY - TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY 3-1 (25-22 25-12 22-25 25-19) - FERRARO SMI ROMA VOLLEY: Turla', Bosso 18, Biesso 11, Perovic 23, Torok 3, Polesello 8, Zannoni (L), Pecorari 4, Baratella 1, Muzi 1, Martinelli. All. Di Peco.

TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY: Riva 14, Bernasconi, Stival 19, Provaroni 9, Tonello 12, Ghibaudo 1, Ferrara (L), Mori 3, Lupoli 1, Maiezza, Omonoyan, Farelli, Ndoye, Pixner. All. Tortorici.

ARBITRI: Pasquali, Viterbo.

Durata set: 28', 24', 34', 31'; Tot: 117'.

BATTUTE: Ferraro Smi Roma Volley 8 ace, 7 err; Tenaglia Altino Avastese Volley 3 ace, 14 err.

ATTACCHI: Ferraro Smi Roma Volley 51 vinc, 6 err; Tenaglia Altino Avastese Volley 50 vinc, 12 err.

MURI: Ferraro Smi Roma Volley 10 vinc; Tenaglia Altino Avastese Volley 6 vinc.

MVP: Nikoleta Perović (Ferraro SMI Roma Volley)

Itas Trentino-Olio Pantaleo Fasano

La rimonta dell’Itas Trentino si ferma sul più bello. Sotto per due set a zero le gialloblù si ritrovano nella seconda parte di gara pareggiando i conti e raggiungendo il terzo tie break stagionale: il quinto set, però, sorride ad un Olio Pantaleo Fasano più cinico e preciso nelle fasi clou del match, con Trento che può consolarsi per essere tuttavia andata a punti in tutte e cinque le gare stagionali, tre vinte e due perse al tie break. I 31 errori complessivi commessi nell’arco della gara dall’Itas Trentino hanno certamente inciso sull’esito finale della gara, in cui i cambi operati da coach Beltrami, che ha gettato nella mischia Rizzieri, Ristori Tomberli e Colombo, avevano permesso al sestetto gialloblù di ritrovarsi e di cambiare l’inerzia della partita. Salinas con 17 punti e Korhonen con 19 palloni a terra hanno fatto la voce grossa nella metà campo pugliese, mentre in casa trentina da rimarcare soprattutto la prestazione al centro della rete di Bovolenta, con 15 punti, il 55% in attacco e 4 muri.

Per il terzo impegno stagionale al Sanbàpolis, Beltrami recupera l’opposta slovena Frelih, che trova spazio nello starting six in linea alla regista Monza; le altre due diagonali sono composte da Pamio e Susio in banda e da Sismondi e Bovolenta al centro, con Laporta libero. Fasano risponde con Turco al palleggio, Korhonen opposto, Salinas e Pozzoni schiacciatrici, Caneva e Salvatori al centro, Vittorio libero.

L’impatto migliore sul match lo hanno le ospiti, che con l’ace di Salvatori, il muro di Caneva su Susio ed il contrattacco di Korhonen scappano via subito sul 2-7, costringendo le gialloblù a rifugiarsi in un time out. Alla ripresa delle ostilità è ancora Fasano a fare la voce grossa con Salinas (4-10), anche perché l’Itas Trentino fatica notevolmente in ricezione e di conseguenza in attacco. L’ingresso di Ristori Tomberli al posto di Susio e la crescita di incisività del servizio portano le gialloblù in scia dell’avversario (11-13), ma il block vincente di Turco su Pamio le spinge di nuovo a meno quattro (12-16). Le padrone di casa non demordono e ripartono a loro volta proprio grazie ai muri (di Pamio e Bovolenta), trovando la parità a quota 17 per mezzo di un mani out della stessa numero 10 locale. Le pugliesi interrompono il gioco, ma le indicazioni di Coach Totero non sortiscono immediatamente gli effetti desiderati, visto che al rientro in campo è ancora Trento, sempre con Pamio, a fare la voce grossa in fase di break point (19-17 e 20-18). Serve quindi un altro block vincente, stavolta di Salvatori per riportare in equilibrio il punteggio (21-21) e lanciare lo sprint per la vittoria parziale, che va all’Olio Pantaleo, capace di siglare un parziale di 2-4 dopo il time out di Beltrami, tutto nel segno di Korhonen (23-25).

Nel secondo parziale l’Itas Trentino prova a voltare pagina, mettendo sin dal via maggiore precisione in seconda linea e più efficacia a rete; è ancora una volta Pamio a dettare il ritmo fra schiacciate vincenti ed ace, che proiettano le padrone di casa sul 6-2. Ristori Tomberli, rimasta in campo al posto di Susio, sigla il +5 (8-3) a rete, ma il divario dura poco perché con Pozzoni al servizio (anche un punto diretto) Fasano risale la china sino al 9-8, momento in cui Beltrami spende un time out. Le indicazioni del tecnico piemontese schiariscono le idee alle sue ragazze; alla ripresa, Trento piazza un parziale di 8-4 con il calce la firma di Pamio, portandosi sul 17-12. Non è però lo spunto che decide la frazione, perché le locali non riescono a proteggere il vantaggio accumulato: l’ingresso della diagonale da Pos-Favaretto rianima l’Olio Pantaleo, che si porta sino ad una sola lunghezza di distanza (20-19) e poi pareggia a quota 21 grazie ad un errore di Colombo (appena subentrata ad una Frelih ancora indietro di condizione). Anche in questo caso il set si decide in volata; le pugliesi passano a condurre sul 22-23 (altro attacco out, stavolta di Pamio), poi ottengono due set ball grazie al break di Solinas e chiudono alla seconda occasione con Korhonen (23-25).

Sotto 0-2 l’allenatore dell’Itas Trentino decide di ripartire da Rizzieri in regia (già in campo al posto di Monza nel finale del precedente parziale), confermando Ristori Tomberli in diagonale a Pamio. Fasano però è ancora molto concreta fra muro e difesa e prova la fuga (2-6) con Salvatori; Beltrami getta allora nella mischia Susio per Pamio; proprio una buona rotazione al servizio della neoentrata, condita anche da un pipe vincente personale, rimette in carreggiata le gialloblù (7-7), che in seguito tengono bene il campo (11-11), pur subendo qualche muro di troppo. Gli attacchi di Susio offrono il primo vero vantaggio interno della frazione (15-13), poi i muri di Bovolenta e Ristori Tomberli valgono il +4 (19-15); Trento stavolta resta lucida e, pur non riuscendo a mantenere sempre lo stesso margine (22-20), riapre la partita siglando il 25-21 (pallonetto di Susio) che porta le squadre al quarto periodo.

Nella successiva frazione si gioca punto a punto a lungo (4-4 e 9-9), prima che un errore a rete delle ospiti non consenta all’Itas Trentino di allungare sull’11-9 (time out Totero). Sull’onda dell’entusiasmo le gialloblù volano anche sul +4 (14-10), con Colombo e Bovolenta scatenate a rete, e poi rapidamente sul +7 (21-14), trascinate da Ristori Tomberli verso il tie break che si materializza effettivamente già sul 25-17.

Il quinto set regala equilibrio (5-5 e 9-9) nella sua prima metà, mettendo in evidenza ancora una volta le dote realizzative di Susio; proprio sul più bello però la macchina da cambiopalla trentina si inceppa (9-13), con le gialloblù che diventano fallose, consentendo a Fasano di scappare via definitivamente verso il 3-2 esterno con il punto finale di Korhonen (11-15).

I protagonisti

Alessandro Beltrami (Itas Trentino)- «Per come si era messa la gara parlerei di bicchiere mezzo pieno, per la reazione che c’è stata e per la profondità della rosa che anche in questa circostanza si è rivelata un’arma importante. Però resta un po’ di amarezza per i primi due set, nei quali pur faticando ci eravamo comunque portati avanti di qualche punto. Spesso non accettiamo ancora di non riuscire a fare quello che è nelle nostre possibilità ma in un campionato così difficile ed equilibrato dobbiamo abituarci a gestire meglio queste situazioni. Spiace anche per il tie break, approcciato con troppi errori: è vero che siamo giovani e dobbiamo imparare ma sono situazioni alle quali dobbiamo riuscire a porre rimedio».

Paolo Totero (Allenatore Olio Pantaleo Fasano)- «E’ una vittoria importante, due punti molto preziosi per aver portato a casa il primo tie break stagionale contro una squadra difficile da affrontare. Sicuramente non era scontato vincere, però siamo entrati molto bene in campo nei primi due set mettendo in grande difficoltà Trento. A partire dal terzo parziale loro sono cresciute mentre siamo calati soprattutto al servizio e in attacco, commettendo troppo errori gratuiti. Resta la soddisfazione per una vittoria importantissima che ci spinge a lavorare al meglio come stiamo comunque già facendo ».

Il tabellino-

ITAS TRENTINO – OLIO PANTALEO FASANO 2-3 (23-25, 23-25, 25-21, 25-17, 11-15)

ITAS TRENTINO: Pamio 13, Bovolenta 15, Monza, Susio 15, Sismondi 2, Frelih 10, Laporta (L), Colombo 7, Galbero, Rizzieri 1, Ristori Tomberli 13. N.e.: Iob, Fondriest, Luchi. All. Alessandro Beltrami

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Caneva 10, Turco 3, Salinas 17, Salvatori 10, Korhonen 19, Pozzoni 4, Vittorio (L), Favaretto 3, Bulovic 2, Da Pos 1, Bondavalli (L) 1, Lavagnino 1. N.e.: Maiorano. All. Paolo Totero.

ARBITRI: Andrea Bonzanni e Matteo Selmi.

Durata Set: 30′, 29′, 29′, 27′, 18′ Tot: 133’

Itas Trentino: 13 muri, 4 ace, 11 errori in battuta, 20 errori in azione, 30% in attacco, 70% (50%) in ricezione.

Olio Pantaleo Fasano: 13 muri, 3 ace, 9 errori in battuta, 18 errori in azione, 29% in attacco, 68% (44%) in ricezione. Spettatori: 404. Mvp: Salinas.

LA CLASSIFICA

C.B.L. Costa Volpino 12, Club Italia 10, Itas Trentino 10, Bartoccini +energia Perugia 9, Nuvolì Altafratte Padova 9, Erreci Busto Arsizio 9, Ferraro SMI Roma Volley 9, Olio Pantaleo Volley Fasano 7, Wash4Green Monviso Volley 6, Sigel Seap Marsala Volley 4, Trasporti Bressan Offanengo 4, Narconon Volley Melendugno 4, Panbiscò Leonessa Altamura 4, Caldaie Melgari VBC Cremonese 3, Clai Imola Volley 3, Cosedil F3 Motors Akademia Messina 1, Tenaglia Altino 1