Per l'Erreci colpo in trasferta a Messina

Partita non semplice quella raddrizzata dalle biancorosse dopo un avvio difficile, ma la Erreci ha saputo pazientemente rimboccarsi le maniche e risalire la china ritrovando ritmo e brillantezza in tutti i fondamentali (9 ace, 45% di efficacia in ricezione, 42% in attacco e 6 muri), grazie anche alla lucida regia di Helena Sassolini, MVP della gara. Ottimo l’impatto sul match di Brunella Fusco. Inserita stabilmente in posto 2 in avvio di terzo set (e dunque non nel suoi ruolo natirale), la giocatrice campana ha dato energia e grande spinta alla squadra di coach Marchiaro, chiudendo la partita con 13 punti, 2 ace, 2 muri e il 52% in attacco. Di sostanza la prestazione delle due centrali Francesca Cosi e Giulia Marconato ma il vero collante di Busto Arsizio si è rivelato Emma Cagnin, protagonista di una prestazione all-around tra lavoro in seconda linea, efficacia in attacco e quella leadership che un vero capitano come lei deve avere (16 punti, 2 ace, 46% di ricezione positiva, 39% in attacco e un muro). Con la vittoria conquistata contro la Cosedil Messina, la Erreci sale al secondo posto in classifica con 12 punti, tre in meno dell’imbattuta Costa Volpino. Una bella iniezione di fiducia in vista del piccolo tour de force di questi giorni, con l’impegno casalingo contro Altamura di domenica 1 novembre già alle porte.

Il turno in battuta di Franceschini crea subito un po’ di scompiglio nella ricezione ospite e Messina scappa sul 5-2. Busto Arsizio fatica a mettere palla a terra e sono le siciliane a fare la partita (11-6 con Quero in evidenza). Le biancorosse non perdono la calma e con pazienza iniziano la risalita; Cagnin e compagne limano il divario fino al -2 (13-11 firmato da Šiftar) senza però riuscire a girare l’inerzia del parziale, visto che la Cosedil si mantiene sempre a distanza di sicurezza (18-13). L’ace di Guiducci vale il 20-14, un muro di Henderson su Edinara il 23-17 e a fissare il 25-20 è l’attacco out della brasiliana.

Parziali: 5-2, 11-6, 13-11, 18-13, 20-14, 23-17, 25-20

Quero e Bellia 6; Šiftar 5

Nel secondo set la reazione della Erreci non si fa attendere, con uno 0-3 griffato da Šiftar (2 ace) che però non sembra accendere del tutto la formazione bustocca. Messina, infatti, impatta a quota 6 aprendo ad una fase di gara in cui sono comunque le biancorosse a fare l’andatura (7-10 con l’errore in attacco delle padrone di casa). Sassolini e la schiacciatrice slovena fatturano in attacco per il 7-12 che sblocca finalmente la squadra di coach Marchiaro. Cagnin chiude uno scambio complicato che vale il 10-15, la Cosedil tiene botta (13-15) ma ci pensa ancora il capitano bustocco a ridare fiato alle sue con l’ace del 14-18. Un fallo di Messina avvicina la Erreci al traguardo (15-21) ed è una fast di Marconato a chiudere i conti in un finale da brividi con l’Akademia arrivata fino al -1 sul 22-23.

Parziali: 0-3, 6-6, 7-10, 7-12, 10-15, 13-15, 14-18, 15-21, 22-23, 23-25 Henderson 7; Šiftar 5.

Nel terzo set Messina prende subito l’iniziativa (6-3), coach Marchiaro gioca la carta Fusco in posto 2 ma sono sempre le messinesi a dettare i ritmi (10-6). La Erreci trova progressivamente la quadra e, presa per mano da Cagnin, opera il sorpasso (break di 0-5 per il 10-11). Con le due squadre che viaggiano appaiate, la schiacciatrice ex Vero Volley si rivela ancora decisiva: il suo turno in battuta (che frutta un ace “e mezzo”), unito alle soluzioni efficaci di Fusco danno spinta a Busto Arsizio (13-16). Un attacco di Šiftar e un paio di errori della Cosedil dilatano il gap (14-20) permettendo alle biancorosse di viaggiare sicure verso la conquista del set. L’ace di Fusco vale il 15-23, a mettere il sigillo è Cosi in fast.

Parziali: 6-3, 10-6, 10-11, 13-16, 14-20, 15-23, 18-25 Henderson 4; Cagnin 5

Nel quarto parziale le ragazze di coach Marchiaro escono dai blocchi con un 1-4 (ace di Cosi) che Messina però cancella in fretta (4-4). Busto Arsizio prende di nuovo l’iniziativa e riesce a tenere la testa avanti sfruttando la grande energia di Fusco (attacco del 6-9, ace del 15-18). Le padrone di casa trovano la parità a quota 18 e sorpassano sul 21-19 con Henderson ma la Erreci è sul pezzo e rimette a posto le cose con una gran giocata di Cagnin sulle mani del muro avversario (21-22). Nel finale le biancorosse ritrovano il loro killer instinct e chiudono il match col muro di Fusco (24-25) e l’attacco out di Quero (24-26).

Parziali: 1-4, 4-4, 6-9, 11-13, 15-18, 18-18, 21-19, 21-22, 24-25, 24-26

Henderson 7; Fusco 9

I protagonisti

Laura Franceschini (Cosedil F3 Motors Akademia Messina)- « Siamo partite bene nel primo set. Dal secondo in poi abbiamo iniziato a fare più errori, mentre loro hanno cominciato a difendere molto. Quello che mi è piaciuto è che non abbiamo smesso mai di lottare e di crederci. Questa settimana abbiamo veramente lavorato davvero bene. Adesso abbiamo due partite in trasferta, quindi c'è bisogno di tanta concentrazione, tanta fame e lavoro di squadra ».

Giulia Marconato (Erreci Busto Arsizio)- « Abbiamo approcciato il primo set un po’ scariche lasciando andare via le nostre avversarie, che hanno giocato una buona partita. Dal secondo parziale siamo tornate in campo con più grinta e riuscendo ad esprimere il nostro gioco in modo più efficace. Siamo cresciute in tutti i fondamentali anche se in alcuni momenti ci siamo fatte prendere dal gioco di Messina. Siamo state però brave a riportare il focus su di noi e a chiudere la gara ».

Il tabellino

COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA – ERRECI BUSTO ARSIZIO 1-3 (25-20 23-25 18-25 24-26) –

COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA: Guiducci 4, Bellia 11, Franceschini 7, Lindgren 15, Henderson 20, Quero 11, Rolando (L), Caruso 1, Gazzola, Colombano. Non entrate: Pegoraro, Peroni. All. Barbieri.

ERRECI BUSTO ARSIZIO: Siftar 17, Cosi 9, Sassolini 3, Cagnin 16, Marconato 9, Brancher 3, Scognamillo (L), Fusco 13, Ndoci 1, Di Mario. Non entrate: Moroni, Muscetti, Spinello. All. Marchiaro.

ARBITRI: Lobrace, Cervellati.

Durata set: 28′, 30′, 28′, 34′; Tot: 120′.

BATTUTE: Cosedil F3 Motors Akademia Messina 3 ace, 9 err; Erreci Busto Arsizio 9 ace, 10 err.

ATTACCHI: Cosedil F3 Motors Akademia Messina 54 vinc, 14 err; Erreci Busto Arsizio 56 vinc, 8 err.

MURI: Cosedil F3 Motors Akademia Messina 12 vinc; Erreci Busto Arsizio 6 vinc.

MVP: Helena Sassolini (Erreci Busto Arsizio)