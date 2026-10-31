La sesta giornata si gioca tutta di domenica

Alle ore 16 saranno impegnate in esclusiva DAZN le due squadre in cima alla classifica. La capolista Cbl Costa Volpino, 15 punti, scenderà in casa della Tenaglia Altino Avastese Volley, mentre l’Erreci Busto Arsizio, seconda a quota 12, accoglierà le pugliesi della Panbiscò Leonessa Altamura.

Sempre in esclusiva DAZN ma alle 17, la Cosedil F3 Motors Akademia Messina cercherà di uscire dalle retrovie della graduatoria provando a strappare punti nella trasferta in casa dell’Olio Pantaleo Fasano. Capitan Taborelli e la Trasporti Bressan Offanengo, dopo la partita da record della scorsa giornata, si misureranno invece con la Bartoccini +energia Perugia

Alle 17 in diretta sia su DAZN che sul canale Youtube di Lega Volley Femminile gli altri quattro incontri. In striscia positiva da quattro giornate, il Club Italia farà visita alla Wash4Green Monviso Volley per continuare a stupire. Spezzare il trend negativo sarà invece la parola d’ordine della Clai Imola Volley, reduce da quattro sconfitte consecutive: sulla propria strada, le romagnole troveranno la Caldaie Melgari VBC Cremonese. In Puglia, la Narconon Volley Melendugno se la vedrà invece con l‘Itas Trentino, mentre parallelamente la Nuvolì Altafratte Padova sfiderà la Ferraro SMI Roma Volley in una gara che promette scintille.

TUTTE LE SFIDE

Tenaglia Altino Avastese Volley - C.B.L. Costa Volpino

Domenica al Pala BCC arriva la C.B.L. Costa Volpino, prima della classe a punteggio pieno. Per Ferrara e compagne una sfida impegnativa, chiamate a invertire la rotta e ritrovare fiducia. Un avvio di stagione in salita per la Tenaglia Altino Avastese Volley, che si presenta alla sesta giornata del campionato di Serie A2 femminile con un solo punto all’attivo e diversi rimpianti per quelle partite che avrebbero potuto avere un epilogo diverso. Il tempo per guardare indietro, però, è poco: domenica al Pala BCC di Vasto arriva la capolista C.B.L. Costa Volpino, un’avversaria che finora non ha lasciato spazio agli errori. A rendere ancora più delicato il momento sono state le parole del presidente Papa al termine dell’ultima gara contro la Ferraro SMI Roma Volley, che si è detto deluso e amareggiato per prestazioni che, a suo giudizio, non hanno rispecchiato le aspettative e gli obiettivi societari. La volontà del club resta quella di mantenere la categoria, ma il percorso intrapreso finora evidenzia la necessità di una svolta. Per le frentane sarà fondamentale ritrovare certezze e continuità, in un campionato competitivo che non concede margini di errore. La sesta giornata propone un ostacolo tra i più impegnativi: la C.B.L. Costa Volpino, capolista a punteggio pieno con 15 punti conquistati nelle prime cinque giornate. Un cammino impeccabile quello della formazione lombarda, capace di chiudere ogni incontro con il bottino massimo e di confermarsi, fin dalle prime battute, tra le protagoniste assolute del campionato. La squadra guidata da coach Cominetti arriverà a Vasto forte dei risultati ottenuti e con l’obiettivo di consolidare il primato, aumentando il margine sulla Nuvolì Altafratte Padova, attualmente seconda in classifica. Nel roster lombardo figurano anche due ex della formazione abruzzese, Marika Longobardi e Fatim Yassimina Kone. Per Ferrara e compagne si prospetta una sfida di altissimo livello, nella quale non basterà soltanto l’impegno. Contro una squadra che finora ha dimostrato solidità, qualità e continuità, servirà una prestazione attenta in ogni fondamentale, ma soprattutto la capacità di restare dentro la partita anche nei momenti più difficili. Una prova che richiederà carattere, lucidità e una risposta collettiva, prima ancora che tecnica.

PRECEDENTI: 1 (1 successo C.B.L. Costa Volpino)

EX: Fatim Yassimina Kone a Altino Volley nel 2025/2026



Claudia Provaroni (Tenaglia Altino Avastese Volley)- « È fuori discussione che questo non è l’inizio sperato e per il quale abbiamo lavorato tanto, ma è sport e può capitare. La squadra c’è, la continuità ancora no. Siamo troppo traballanti e con poche certezze. Abbiamo avuto problemi interni che stiamo risolvendo e che assolutamente non devono essere scusanti per prestazioni come quelle fatte. La soluzione non ce l’ho, altrimenti avremmo già risolto questo intoppo, ma credo che per trovarla ci si debba allenare con impegno e con la testa fissa alla domenica. Rispetto a Roma è mancata continuità e la capacità di approfittare delle loro difficoltà per andare a prenderci punti. Nelle amichevoli io ero infortunata, ma da fuori la cosa evidente era la serenità, che oggi invece manca. Affronteremo Costa Volpino sicuramente non con la coda tra le gambe: la palla è rotonda e bisogna tirar fuori il carattere e la voglia di invertire questa rotta negativa. Mi aspetto una reazione da parte di tutte, perché a mio avviso quello che manca non è qualcosa di prettamente tecnico. Abbiamo le carte per poter far bene e dobbiamo capire che, per quanto il campionato sia lungo, ogni punto fa la differenza e ogni punto che si può prendere si deve prendere ».

Marika Longobardi (C.B.L. Costa Volpino)- « La partita contro Altino sarà una partita molto impegnativa, noi siamo reduci da una serie di vittorie e vogliamo continuare a far bene mentre loro cercheranno a tutti i costi una vittoria. Le trasferte così lunghe sono sempre un po’ stancanti e quindi ,dopo il lungo viaggio, avremo poco tempo di recuperare ed entrare in campo. Sappiamo quello che ci aspetta e ci presenteremo preparate. Per me rincontrare la società di Altino è sempre un’emozione grande, con loro ho fatto la promozione in A2. Forse è stata una delle emozioni più grandi in ambito pallavolistico e porto con me tanti ricordi belli di quell’anno ».

Erreci Busto Arsizio - Panbiscò Leonessa Altamura

Archiviata la trasferta vincente di Messina, la Erreci Busto Arsizio si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico. Domenica le biancorosse affronteranno la Leonessa Altamura alla Soevis Arena di Castellanza, nella gara valida per la sesta giornata di andata della Regular Season. Il successo conquistato mercoledì sera al PalaRescifina ha confermato la solidità del gruppo guidato da coach Michele Marchiaro, capace di imporsi grazie a una prova di carattere, concretezza e attenzione nei momenti chiave del match. Tre punti preziosi che consentono a Cagnin e compagne di salire al secondo posto in solitaria in classifica, a tre lunghezze dalla capolista Costa Volpino. Ora l’attenzione si sposta sulla sfida contro Altamura, un appuntamento da affrontare con la giusta concentrazione dopo le fatiche del lungo viaggio in Sicilia. Recuperare le energie, curare i dettagli e dare continuità alle indicazioni positive emerse nelle ultime uscite saranno gli aspetti fondamentali per arrivare preparate al prossimo impegno. Una vittoria alla prima giornata contro la VBC Cremonese, poi quattro k.o. e un solo punto messo in classifica (quello del the-break contro Marsala) il bilancio della Panbiscò, che ha però affrontato top team come Perugia, Roma e Costa Volpino.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Panbiscò Leonessa Altamura, 1 successo Erreci Busto Arsizio)

EX: Alessia Arciprete a Busto Arsizio Futura Giovani nel 2022/2023



Emili Ndoci (Erreci Busto Arsizio)- « Quella di Messina è stata una vittoria importantissima per ripartire al meglio dopo la sconfitta precedente. A cambiare la partita credo sia stata la maggior lucidità, l’unione e soprattutto aver fatto prevalere il nostro gioco su quello delle avversarie, che all’inizio ci hanno messo in difficoltà. Manca poco tempo alla prossima partita: oltre allo studio tattico ci concentreremo sulla crescita della nostra modalità di gioco, che ha grande potenziale. Sono sicura che abbiamo tutte le carte in regola per ricevere soddisfazioni ».

Eva Svobodová (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Abbiamo iniziato la settimana con una grande motivazione per lavorare e dare il massimo. Negli allenamenti stiamo lavorando bene, penso che ci stiamo affiatando sempre più tra di noi e il livello della nostra pallavolo è piuttosto buono. Ora l'unico problema che abbiamo è dimostrare tutto questo in partita. Cercheremo per la prossima partita di lottare al massimo delle nostre forze. Busto Arsizio è una squadra forte, non sarà facile affrontarla ma non abbiamo nulla da perdere. Quindi scenderemo in campo per questa partita come una vera squadra, senza paura e cercando di fare del nostro meglio, di giocare una buona pallavolo e di lasciare in campo tutto ciò che possiamo ».

Wash4Green Monviso Volley - Club Italia

Domenica la Wash4Green Monviso Volley ritorna al Pala Bus Company per la 6° giornata di Regular Season. Ospite il Club Italia, la giovanissima squadra della Federazione. Una sfida che si prospetta molto interessante sia per le grandi qualità tecniche dell'avversaria che per le doti fisiche. Dall'altra parte della rete il Monviso Volley ritroverà una ex d'eccellenza, la pinerolese Ludovica Tosini, punto di forza della squadra di coach Cichello. Le azzurre sono reduci da una bella vittoria per 3-1 con Melendugno. Anche Ricci e compagne arrivano da un risultato positivo strappato al tiebreak alla Clai Imola. Di fronte al proprio pubblico la Wash4Green punta a mostrare la miglior versione di se stessa, consapevole che sarà una battaglia difficile.

PRECEDENTI: 6 (1 successo Club Italia, 5 successi Wash4Green Monviso Volley)

EX: Nicole Modesti a Club Italia nel 2022/2023; Manuela Ribechi a Club Italia nel 2021/2022, 2022/2023; Andrea Carlotta Monetti a Pallavolo Pinerolo nel 2023/2024; Ludovica Tosini a Pallavolo Pinerolo nel 2022/2023, 2022/2023



Alice Farina (Wash4Green Monviso Volley)- « Domenica sarà una partita fondamentale per portare a casa punti. Avremo il supporto del pubblico di casa nostra che per noi è sempre fondamentale. Arriviamo da due vittorie, che ci hanno fatto prendere più consapevolezza ma non sarà facile perché il Club Italia si sta dimostrando un po’ la sorpresa di questo campionato. Sono ragazze giovani molto talentuose con già un buon bagaglio tecnico e sicuramente con una fisicità importante. Stiamo lavorando molto in palestra quindi mi auguro che domenica possa essere un bello spettacolo per tutti coloro che ci verranno a sostenere ».

Ludovica Tosini (Club Italia)- « Ovviamente sono molto emozionata di tornare a Pinerolo e di giocare contro la squadra con la quale sono cresciuta e con la quale ho esordito molto giovane. Sarà una partita importante per noi e, come sempre, metteremo in campo tutto quello che abbiamo. Siamo molto contente della prima vittoria da tre punti di settimana scorsa che abbiamo ottenuto contro Melendugno: abbiamo giocato una buona partita e soprattutto abbiamo dimostrato di poter stare in questa categoria. Stiamo lavorando tanto e sentiamo di essere in crescita: ora dobbiamo continuare su questa strada, cercando di migliorare partita dopo partita ».

Nuvolì Altafratte Padova - Ferraro SMI Roma Volley

Di ritorno dalla proficua trasferta di Marsala la Nuvolí AltaFratte Padova torna a giocare tra le mura del palazzetto di Trebaseleghe. Gli ultimi due match “away” hanno confermato la buona vena della squadra guidata da coach Sinibaldi, nessun punto conquistato in Umbria (Bartoccini +energia) dove le tigri hanno però battagliato alla pari per due set contro una delle favorite per la corsa all’A1, due mattoncini preziosi per la classifica invece dalla trasferta siciliana dove proprio i mattoni granitici del muro padovano (ma non solo) hanno permesso a Maggipinto (MVP) e compagne d’imporsi dopo il set più breve. La Ferraro SMI Roma arriverà all’impegno veneto forte della sua mini striscia vincente ottenuta ad Altamura e in casa contro la Tenaglia Altino Avastese Volley, vittorie che le lupe hanno ottenuto senza concedere set in Puglia e con un solo set al passivo contro la Tenaglia. Sesto impegno stagionale domenica e avversaria sarà la Ferraro SMI Roma Volley con, bombardiera nell’ultima stagione e in quella attuale, la montenegrina Nikoleta Perovic, opposta facente parte del gruppo delle esperte di casa romana alla pari del libero Giorgia Zannoni, la parte verde invece sarà ben capitanata da Teresa Maria Bosso, schiacciatrice più volte selezionata nelle Under azzurre per rappresentare l’Italia nelle competizioni europee e mondiali. Tra le fila della Ferraro SMI la presenza di una nostra corregionale come Chiara Biesso, centrale veneziana nata a Noale e cresciuta pallavolisticamente nella Vega Fusion Volley. I precedenti tra Padova e Roma vedono le ospiti di domenica sopravanzare 3-1 le venete, un parziale che diventa di 3-2 considerando anche il match valevole per i quarti di finale dell’ultima Coppa Italia con Nuvolí brava allora a violare il palazzetto della capitale.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Nuvolì Altafratte Padova, 2 successi Ferraro SMI Roma Volley)

EX: Giulia Angelina a Roma Volley nel 2025/2026; Chiara Mason a Roma Volley nel 2025/2026



Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « La vittoriosa trasferta di Marsala, nella quale abbiamo si sofferto ma mai subito, in un campo difficile per tutti, ci permette di arrivare a questa sfida senza pressione, i primi risultati stagionali ci hanno proiettato in una posizione-situazione che è sicuramente migliore di quella che ci aspettavamo e anche questo farà si che noi si affronti Roma in tranquillità. Torneremo a giocare a Trebaseleghe nel nostro palazzetto sempre molto caldo con tifosi che cercheremo, nostro obiettivo primario, di fare divertire attraverso il gioco che vogliamo proporre in campo. La Ferraro SMI Roma è una squadra formata da individualità importanti, un mix di esperienza e gioventù preziosa anche in chiave nazionale, squadra impegnata in un campionato nel quale vorrà essere protagonista e team con tutte le carte in regola per fare bene ».

Teresa Maria Bosso (Ferraro SMI Roma Volley)- « Teresa Maria Bosso (schiacciatrice Ferraro SMI Roma Volley): “Sarà una partita molto impegnativa contro una squadra molto affiatata e di alta classifica. Dovremo essere abili a sfruttare i loro pochi punti deboli per cercare di portare a casa la vittoria e continuare il nostro andamento positivo ».

Olio Pantaleo Volley Fasano - Cosedil F3 Motors Akademia Messina

La Olio Pantaleo torna sul suo parquet dopo la bella e convincente prestazione disputata in quel di Trento. A sfidare le fasanesi domenica prossima 1° novembre alle ora 17, sarà la Cosedil F3 Motors Akademia Messina dell’ex gialloblù Laura Franceschini, lo scorso anno in forze in quel di Fasano. Gara molto impegnativa per le ragazze di coach Paolo Totero contro una formazione che non ha avuto un ottimo avvio di stagione ma che in tutti i match sin qui disputati ha saputo mettere in difficoltà tutte le avversarie, non ultima quella disputata mercoledì scorso contro Busto Arsizio. Il risultato finale però non ha mai arriso alle siciliane. Formazione molto giovane che in questo inizio di campionato si è già confrontata con alcuni dei migliori team di questo campionato a girone unico. Roster tra le cui fila spicca la presenza di due schiacciatrici di ottimo valore come Sara Bellia (46) e Payton Henderson (60), attuali trascinatrici del roster messinese. Per le ragazze di coach Leonardo Barbieri con la trasferta in terra fasanese si apre un mini ciclo in terra pugliese considerando che la domenica successiva torneranno in Puglia sponda Panbiscò Altamura. Due gare molto delicate e decisive per questo girone di andata. Di contro una Olio Pantaleo reduce da una bella vittoria in quel di Trento (2-3) in cerca di un riscatto casalingo che le ha viste sconfitte al tie break in entrambe le gare interne disputate. Un inversione di tendenza atteso anche dal folto pubblico fasanese, verso un risultato pieno e importante. Gli allenamenti settimanali hanno fornito dettagli positivi in funzione di questo match, per disputare una partita con più intensità e attenzione con un gioco più costante soprattutto nei momenti cruciali della gara.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Olio Pantaleo Volley Fasano)

EX: Laura Franceschini a Fasano nel 2025/2026



Paolo Totero (Allenatore Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Messina è un avversario molto complicato come tutti quelli che abbiamo affrontato sino ad oggi. Loro hanno dei terminali d'attacco importanti e lottano seriamente con tutti gli avversari che hanno incontrato sino ad oggi. Non inganni la classifica che hanno in questo momento e come è giusto che sia loro sono in cerca di punti importanti e della prima vittoria stagionale. Noi dobbiamo cercare di evitare troppi errori e cercare quella concentrazione efficace sul nostro gioco, che è l'unica cosa che può metterci nelle giuste condizioni per affrontare una gara difficile come quella di domenica ».

Gaia Guiducci (Cosedil F3 Motors Akademia Messina)- « Domenica affronteremo Fasano, una squadra forte che arriva dalla vittoria contro Trento e che sicuramente ci metterà in difficoltà. Penso che tutti i campi siano caldi e che una squadra debba essere in grado di gestire anche questo aspetto. Bisogna mettere i paraocchi, concentrarsi sul proprio obiettivo e dare sempre il massimo. Sarà un'altra battaglia, ma ormai sappiamo che ogni partita di questo campionato lo è. Noi metteremo l'elmetto e andremo a combattere ».

Trasporti Bressan Offanengo - Bartoccini +energia Perugia

Perugia per dimostrare che la sosta non ha interotto l'ottimo momento, Offanengo per continuare a muovere la classifica. Sono questi gli obiettivi del duello in programma domenica al PalaCoim, dove alle 17 la Trasporti Bressan sfiderà la Bartoccini +energia. Le neroverdi di casa sono attese dal secondo match casalingo consecutivo dopo il successo di domenica scorsa al quinto set nel derby contro la Caldaie Melgari Vbc Cremonese con i 39 punti di Veronica Taborelli. Per Offanengo (6 punti in classifica), la caratteristica di aver vinto tutti i tie break disputati (tre). Dal canto loro, le umbre arrivano dal turno di riposo, mentre in precedenza la squadra di Micoli aveva festeggiato tre vittorie a fila. E' il primo scontro della storia tra le due formazioni, con tre ex della sfida: per le padrone di casa, capitan Taborelli (a Perugia in A1 nella prima parte della stagione 2019/2020), mentre nelle fila ospiti sono ex Offanengo la palleggiatrice Cecilia Nicolini e il vice allenatore Guido Marangi, entrambi ai tempi della B1.

EX: Veronica Taborelli a Perugia Bartoccini nel 2019/2020



Emanuele Aime ( Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Perugia è una formazione che fa della ricezione e nel complesso del cambiopalla uno dei punti di forza primari. E' una squadra molto in forma dopo il ko inaugurale contro Busto. Ci sarà da battagliare, l'obiettivo per noi è rimanere in partita più possibile per arrivare a mettere in difficoltà l'avversario verso i finali di set. Sarà importante tenere costante il livello della nostra battuta per provare a contrastare il loro cambiopalla ».

Alessia Fiesoli (Bartoccini +energia Perugia)- « Non dobbiamo cadere nell’errore di sottovalutare Offanengo. Un avversario che sin qui ha alternato buone prestazioni ad altre un po’ meno, ma che ha dei valori molto importanti per la categoria. Penso a Taborelli un opposto forte in tutti i fondamentali, che nell’ultima partita è stata capace di realizzare ben 39 punti. Ci ho giocato contro tantissime volte e la sua forza, unita ad una grande esperienza, rappresentano un pericolo costante durante la partita. Offanengo non è solo Taborelli, ovviamente, ma ci sono altre giocatrici da tenere in considerazione e da fermare. Stiamo bene veniamo dal turno di riposo che ci ha aiutato a recuperare un po' di infortuni, un po' di acciacchi. Io personalmente sto meglio. Ho recuperato da qualche problemino che avevo: siamo cariche. L’ultima partita contro Padova ci ha dato un grandissimo morale e dopo la prima sconfitta con Busto siamo cresciute moltissimo sul piano del gioco. Stiamo facendo un upgrade e in campo si percepisce un bel clima: le intese si stanno piano piano affinando. L'obiettivo è quello di continuare a spingere e rimanere su questa scia. Siamo sulla strada giusta, non resta che riprendere il nostro cammino. A partire da Offanengo, dove andiamo per vincere ma con la consapevolezza che dovremo sudare la vittoria ».

Narconon Volley Melendugno - Itas Trentino

Il Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce si prepara a riaccendere i riflettori per la sesta giornata di andata del campionato di Serie A2 FINECO. Domenica 1° novembre, alle ore 17:00, la Narconon Volley Melendugno torna tra le mura amiche per affrontare l’Itas Trentino in un duello che si preannuncia avvincente e dal peso specifico notevole per l'economia della classifica. Le salentine guidate da coach Simone Giunta si presentano all'appuntamento con una spiccata voglia di riscatto dopo la combattuta trasferta di Parma contro la selezione federale del Club Italia, chiusasi sul tre a uno per le padrone di casa. Una prova di grande intensità e generosità agonistica, risolta solo da pochi dettagli nei momenti cruciali del match, che ha lasciato inevitabile rammarico ma, anche, la solida conferma di un percorso di crescita che ora chiede continuità e massima concentrazione nei punti decisivi. Dall’altra parte della rete ci sarà una formazione d'alta quota come l’Itas Trentino, attualmente quinta in graduatoria a quota dieci punti, e reduce dal combattuto tie-break casalingo perso contro Fasano (due a tre). Per superare un ostacolo così solido ed esperto, le padrone di casa dovranno mostrare un'impeccabile organizzazione nel fondamentale di muro-difesa e una grande tenuta mentale, potendo contare sulla spinta propulsiva del pubblico di casa, pronto a far sentire tutto il proprio sostegno dagli spalti.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Narconon Volley Melendugno, 2 successi Itas Trentino)

EX: Nessuno



Giorgia Avenia (Narconon Volley Melendugno)- « Veniamo da una partita, quella di Parma, che ci ha lasciato tanto rammarico. Dobbiamo sicuramente migliorare il ritmo in settimana per arrivare pronte in partita. Facciamo vedere cose molto belle alternate però a momenti di buio. Siamo sicuramente un gruppo che sta crescendo, e domenica vogliamo dimostrarlo davanti alla nostra gente. Sappiamo che l’Itas Trentino è una squadra solida, in un ottimo momento, ma noi abbiamo fame di punti e tanta voglia di fare un’altra bella partita in casa. Il Palazzetto è la nostra spinta in più: chiediamo a tutti di riempirlo di colori e di tifo, perché insieme possiamo fare davvero la differenza ».

Alessandro Beltrami (Itas Trentino)- « Affronteremo questa lunga trasferta in un campo sempre molto difficile per tutti, con un ambiente caldo e un bel tifo. Melendugno ha nell’aggressività al servizio e nel muro-difesa i suoi punti di forza principali, dovremo aspettarci questo tipo di pressione e sarà necessario avere pazienza. Nell’ultima gara con Fasano non siamo stati costanti ma abbiamo comunque mostrato cose interessanti: dobbiamo ripartire proprio da questi aspetti cercando di crescere nell’efficacia al servizio per agevolare il lavoro del nostro muro-difesa. L’obiettivo è quello di proseguire nel nostro percorso e continuare a muovere la classifica ».

Caldaie Melgari VBC Cremonese - Clai Imola Volley

A distanza di sette giorni dalla gara contro Offanengo, la Caldaie Melgari VBC Cremonese si appresta a tornare a giocare davanti al pubblico di casa la seconda partita interna della serie A2 Fineco contro la Clai Imola Volley. Le squadre si presentano allo scontro di domenica 1 novembre (primo servizio alle ore 17) a pari punti in classifica, tuttavia la VBC ha già osservato il turno di riposo. L’incontro sarà occasione di riscatto per entrambe le compagini e metterà in palio punti importanti per allontanarsi dalle zone basse della classifica. Le rosa hanno raccolto finora tre sconfitte e una vittoria, allo stesso tempo le romagnole hanno sin qui dimostrato di saper reggere l’urto delle partite oltre i quattro set, avendo disputato ben tre tie break, vincendone uno (contro il Club Italia). I precedenti tra le squadre (4) registrano una vittoria della VBC e tre di Imola. Quattro sono anche le ex di turno: Arianna Gambini e Irene Mescoli, oggi in rosa, hanno vestito la maglia di Imola rispettivamente nelle stagioni 2024/2026 e 2024/2025; dall’altra parte della rete, Serena Ortolani ha vestito la maglia della VBC nell’annata 2014/2015, conclusa con la vittoria dello scudetto e Alessandra Colzi ha indossato la canotta rosa del Sand Volley nell’estate 2023. Dallo spogliatoio imolese giungono voci rassicuranti sulle condizioni fisiche di Asja Zolota che nello scorso turno di campionato ha dovuto limitare a pochi minuti la sua apparizione in campo per un problema alla spalla destra.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Caldaie Melgari VBC Cremonese, 3 successi Clai Imola Volley)

EX: Arianna Gambini a Imola Csi nel 2024/2025, 2025/2026; Irene Mescoli a Imola Csi nel 2024/2025; Alessandra Colzi a Casalmaggiore nel 2022/2023; Serena Ortolani a Casalmaggiore nel 2014/2015



Betsy Nwokoye (Caldaie Melgari VBC Cremonese)- « Riguardo alla gara contro Offanengo, c’è un po’ di rammarico perché era una partita che potevamo vincere e ci dispiace essere riuscite a portare a casa solo un punto. Nei momenti importanti abbiamo commesso troppi errori consecutivi e questo ci ha penalizzate. Dobbiamo cercare di essere più lucide in quelle situazioni e avere più continuità, perché sono proprio questi dettagli che possono fare la differenza. Ora affronteremo Imola: in settimana stiamo lavorando per prepararci al meglio e abbiamo tanta voglia di riscattarci, soprattutto davanti al nostro pubblico. Dovremo cercare di limitare gli errori e giocare con più sicurezza, mettendo in campo tutto quello su cui stiamo lavorando per provare a portare a casa la vittoria ».

Agata Tellone (Clai Imola Volley)- « Quello di domenica è un match che sulla carta ci giocheremo alla pari. Secondo me abbiamo i mezzi per fare bene e, soprattutto, abbiamo tanta voglia di rivalsa dopo la sconfitta rimediata con Monviso ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA DI ANDATA



Domenica 1 novembre 2026, ore 16.00

Tenaglia Altino Avastese Volley - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Giorgianni Giovanni, Caronna Andrea

Erreci Busto Arsizio - Panbiscò Leonessa Altamura Arbitri: Bosica Gianclaudio, Cavicchi Simone

Domenica 1 novembre 2026, ore 17.00

Wash4Green Monviso Volley - Club Italia Arbitri: Mazzarà Antonio, Bolici Giulio

Nuvolì Altafratte Padova - Ferraro SMI Roma Volley Arbitri: Vangone Deborah, Sessolo Maurina

Olio Pantaleo Volley Fasano - Cosedil F3 Motors Akademia Messina Arbitri: Dell'Orso Alberto, Mancuso Alberto

Trasporti Bressan Offanengo - Bartoccini +energia Perugia Arbitri: Testa Antonio, Lorenzin Ruggero

Narconon Volley Melendugno - Itas Trentino Arbitri: De Luca Lorenzo, Palumbo Christian

Caldaie Melgari VBC Cremonese - Clai Imola Volley Arbitri: Proietti Deborah, Candeloro Eleonora

Riposa: Sigel Seap Marsala Volley



LA CLASSIFICA

C.B.L. Costa Volpino 15, Erreci Busto Arsizio 12, Nuvolì Altafratte Padova 11, Club Italia 10, Itas Trentino 10, Bartoccini +energia Perugia 9, Ferraro SMI Roma Volley 9, Wash4Green Monviso Volley 8, Olio Pantaleo Volley Fasano 7, Trasporti Bressan Offanengo 6, Sigel Seap Marsala Volley 5, Narconon Volley Melendugno 4, Caldaie Melgari VBC Cremonese 4, Clai Imola Volley 4, Panbiscò Leonessa Altamura 4, Cosedil F3 Motors Akademia Messina 1, Tenaglia Altino Avastese Volley 1.