Costa Volpino a punteggio pieno, Erreci insegue a tre punti

ROMA- Sta prendendo, dopo sei giornate, fisionomia la classifica di A2 Femminile con una formazione già in fuga, la Cbl Costa Volpino, la cui marcia resta inarrestabile (sei successi in altrettante partite), e le altre che sono già costrette ad inseguire.

Resta saldamente in vetta la capolista Cbl Costa Volpino, che supera 17-25, 26-28 e 14-25 la Tenaglia Altino Avastese Volley. Krasteva chiude da top scorer con 17 punti, premio di MVP per Hoogers, 14 punti, sicuramente tra le migliori giocatrici delle orobiche in questo inizio di stagione. A tre punti di distanza segue la Erreci Busto Arsizio, che in tre set si impone sulla Panbiscò Leonessa Altamura (25-21, 25-15, 25-17). Ben 25 errori di squadra per le pugliesi, premio di MVP per Brancher, 11 punti, uno in meno di Cagnin.

A due punti dalle bustocche sale l’Itas Trentino, che fa risultato pieno in Puglia superando 0-3 la Narconon Volley Melendugno (24-26, 23-25, 14-25). Decisiva nei due set combattuti la regia di Monza, MVP dell’incontro, insieme ai 20 punti di Susio e ai 15 di Pamio. Tredici punti in classifica anche per la Nuvolì Altafratte Padova che, al tie-break, festeggia contro la Ferraro SMI Roma Volley (20-25, 28-26, 25-21, 19-25, 15-11). Partita lunghissima a Trebaseleghe, due ore e trentasei minuti che entrano nella top ten delle gare più lunghe della Serie A. Nel set corto, la differenza la fanno anche gli errori commessi, 5 per le giallorosse e 2 per le padovane. A referto, top scorer Mazzon con 21 punti, 20 a testa per le capitoline Perovic e Bosso. Da segnalare il ritorno sui campi dell’arbitra Maurina Sessolo, dopo il grave incidente dello scorso gennaio.

Alle spalle di padovane e trentine guadagna posizioni la Bartoccini +energia Perugia, che espugna il PalaCoim della Trasporti Bressan Offanengo (21-25, 19-25, 22-25). Alla buona prova di Campagnolo (15 punti con 4 muri), risponde una gara corale delle umbre: 12 punti per Michieletto, 9 a testa per Consoli, Mancini e Grosse Scharmann. Al PalaBus Company si ferma la corsa del Club Italia, che cede in tre set alla Wash4Green Monviso Volley (25-19, 25-17, 25-10). Le ragazze di coach Giovi sono imprendibili al servizio (9 ace) e letali in attacco con l’MVP Lazda, 19 punti.

Dopo un lungo digiuno, torna al successo la Clai Imola Volley, che vince il confronto con la Caldaie Melgari VBC Cremonese in quattro set (18-25, 22-25, 25-12, 21-25). Tolta la parentesi del terzo set, le ragazze di coach Gazzotti si dimostrano più compatte nei momenti decisivi dell’incontro. A fare la differenza, la stella inossidabile di Ortolani, condottiera con i suoi 20 punti insieme alla libero Tellone, MVP grazie al grande lavoro in seconda linea (80% di efficienza in ricezione). Per le padrone di casa non deludono Loda (18) e Calkins (17).

Infine, prima vittoria in campionato per la Cosedil F3 Motors Akademia Messina. Le siciliane di coach Barbieri trionfano in cinque set in casa dell’Olio Pantaleo Fasano, rimontando dal 2-0 (25-20, 25-21, 23-25, 23-25, 13-15). Una prova di cuore e grinta per le ospiti, un segnale di carattere e compattezza che sarà fondamentale per il prosieguo del campionato. Le eroine della serata sono Lindgren, 23 punti, Bellia ed Henderson, 19 a testa. Solo un punto per le pugliesi, guidate da Korhonen (23), Salinas (20) e Bulovic (19).

TUTTE LE SFIDE-

Tenaglia Altino Avastese Volley - C.B.L. Costa Volpino

La CBL Costa Volpino mantiene saldamente il comando della classifica imponendosi 0-3 (17-25, 26-28, 14-25) sul campo della Tenaglia Altino Avastese Volley. Le padrone di casa lottano ma con qualche rammarico soprattutto per quanto avvenuto nel secondo parziale, combattuto fino ai vantaggi. Per un momento la Tenaglia Altino Avastese Volley aveva dato l’impressione di poter cambiare il destino della partita. La C.B.L. Costa Volpino, ancora a punteggio pieno in campionato, si impone 3-0 (17-25, 26-28, 14-25), ma il secondo set lascia alle frentane il rammarico più grande di una gara nella quale la reazione tanto attesa è rimasta soltanto a metà. Il primo parziale vede le ospiti prendere subito il controllo del gioco, imponendo il proprio ritmo e chiudendo sul 17-25. Altino prova a rimanere in scia, ma fatica a trovare continuità contro una formazione costruita per recitare un ruolo da protagonista. La svolta sembra arrivare nel secondo set. Le ragazze della Tenaglia rispondono colpo su colpo, difendono con intensità e trovano soluzioni efficaci in attacco. Il punteggio resta in equilibrio fino ai vantaggi, con il PalaBCC che si accende e accompagna la squadra in una lotta punto a punto. Sul 26-28, però, è Costa Volpino a trovare gli ultimi palloni decisivi, spegnendo il sogno di conquistare almeno un set e riaprire l’incontro. Quel parziale avrebbe potuto rappresentare la scintilla per cambiare l’inerzia della gara. Invece, nel terzo set, le lombarde tornano a imporre la loro qualità e chiudono i conti sul 14-25, confermando il primato in classifica. Per la Tenaglia resta il rammarico per l’occasione sfumata nel secondo set, ma anche la consapevolezza di aver saputo mettere in difficoltà la prima della classe per lunghi tratti della gara. Sarà da quella intensità, dalla capacità di lottare su ogni pallone e dalla compattezza mostrata nei momenti migliori che le frentane dovranno ripartire per inseguire i punti che ancora mancano all’appello.

I protagonisti

Gabriele Tortorici (Tenaglia Altino Avastese Volley)- « Nelle prime sei partite abbiamo giocato con tutte le squadre che lotteranno sicuramente fino alla fine per i playoff e per la promozione, e questo ti pone di fronte a squadre che non ti concedono il minimo errore. Poi dopo questa pool promozione arriverà anche la pool salvezza, dove ci troveremo di fronte squadre più alla nostra portata, e lì sarà importante tirare fuori tutto quello che abbiamo imparato da queste partite; perché poi ci sono stati dei momenti in cui abbiamo giocato alla pari anche di Costa Volpino, che è la prima in classifica. Per invertire la rotta sarà importante continuare a lavorare tanto, focalizzandoci su quello che c’è da fare, senza farci prendere dall’ansia della classifica e delle sconfitte, però è chiaro che dobbiamo essere bravi ad attaccare anche quando non siamo nelle migliori condizioni. Siamo una squadra molto brava in difesa, ma dobbiamo esserlo anche in attacco ».

Puck Hoogers (C.B.L. Costa Volpino)- « Abbiamo fatto molta fatica, perché ci hanno messo sotto pressione molto bene. Hanno giocato con grande libertà e avevano un ottimo servizio, che ci ha creato parecchie difficoltà. Però abbiamo saputo tenere duro, e credo che abbiamo fatto comunque un buon lavoro. Dove qualcosa non ha funzionato, siamo stati più forti in altri fondamentali, e alla fine questo ci ha permesso di portare a casa la vittoria. Ma va riconosciuto che sono stati bravi a metterci in difficoltà ».

Il tabellino

TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY - C.B.L. COSTA VOLPINO 0-3 (17-25 26-28 14-25) –

TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY: Riva 7, Bernasconi 1, Stival 12, Provaroni 4, Pixner 8, Ghibaudo, Ferrara (L), Mori 4, Ndoye 2, Omonoyan 1, Lupoli, Farelli, Maiezza. Non entrate: Tonello. All. Tortorici.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell'orto 1, Hoogers 14, Pizzolato 8, Krasteva 17, Viscioni 4, Talarico 6, Gamba (L), Longobardi 7, Populini 1, Kone, Fumagalli, Nonato. Non entrate: Busetti (L). All. Cominetti.

ARBITRI: Giorgianni, Caronna.

Durata set: 27', 35', 25'; Tot: 87'.

BATTUTE: Tenaglia Altino Avastese Volley 2 ace, 6 err; C.B.L. Costa Volpino 1 ace, 9 err.

ATTACCHI: Tenaglia Altino Avastese Volley 29 vinc, 10 err; C.B.L. Costa Volpino 47 vinc, 9 err.

MURI: Tenaglia Altino Avastese Volley 8 vinc; C.B.L. Costa Volpino 10 vinc.

MVP: Puck Hoogers (C.B.L. Costa Volpino)

Erreci Busto Arsizio - Panbiscò Leonessa Altamura

L’intensa settimana della Erreci Busto Arsizio si chiude nel migliore dei modi. Dopo la vittoria esterna sul campo di Messina nel posticipo dello scorso mercoledì, la squadra allenata da coach Michele Marchiaro concede il bis e si prende altri tre punti nella sfida contro la Panbiscò Altamura. Alla Soevis Arena di Castellanza finisce 3-0 per le biancorosse che, con tanta sostanza, giocano una gara attenta ed autoritaria al punto giusto per non concedere troppi spazi alla formazione pugliese. Cagnin e compagne comandano per tutto il match grazie ad una prestazione robusta, con un ottimo 42% offensivo ed un 57% di ricezione positiva. Battuta e muro funzionano nei momenti giusti, con buone soluzioni mostrate dalla coppia Marconato-Cosi. Sul fronte offensivo, in crescendo la prestazione di Edinara Brancher, MVP della partita con11 punti, il 41% e 3 muri. In doppia cifra va anche capitan Emma Cagnin (12 col 47%) ma come sempre, ogni atleta a disposizione di coach Marchiaro riesce a dare un contributo utile alla causa. Il successo ai danni della Panbiscò conferma la Erreci al secondo posto in classifica alle spalle di Costa Volpino, alla vigilia di un altro impegno casalingo: sabato 7 novembre a Castellanza arriverà Altino.

Parte bene la Erreci ma il +4 (7-3) non mette al riparo la formazione di casa, che commette qualche errore di troppo e non riesce a scrollarsi di dosso la Panbiscò (12 pari e anche 16-17 con un muro su Šiftar). La volata verso il traguardo è però tutta biancorossa, col muro di Marconato che vale il 21-19, l’attacco di Edinara il 22-19; Cagnin firma il 23-19, l’ace di Sassolini porta Busto Arsizio al primo set-point (24-19) ed è poi il capitano delle Cocche a fissare il 25-21.

Parziali: 7-3, 12-12, 16-17, 21-19, 22-19, 24-29, 25-21

Cosi 5, Cagnin 4; Arciprete 6

L’avvio equilibrato del secondo set viene rotto dalla Erreci, che sul turno in battuta di Šiftar piazza il primo allungo (11-7). Un potente attacco di Cagnin tiene lontane le padrone di casa (14-10) , che poi se ne vanno definitivamente con Marconato che piazza le tende sui 9 metri: il lungo turno in battuta della centrale veneta (con un ace) marchia a fuoco il +9 sul 23-14. A mettere il punto esclamativo è l’attacco out di Pulliero.

Parziali: 11-7, 14-10, 23-14, 25-15

Brancher 5; Arciprete 4

Ancora equilibrio in avvio di terza frazione (4-4, 8-7). A prendere l’iniziativa è Busto Arsizio, che con Cagnin e Marconato sugli scudi prova a scappare (13-9). La Panbiscò non riesce a tenere il ritmo delle ragazze di coach Marchiaro (16-10 con l’attacco out di Adubea, 17-10 ace di Edinara), che viaggiano sicure verso il traguardo. A mettere il punto esclamativo sulla vittoria è l’ace di capitan Cagnin (25-17).

Parziali: 4-4, 8-7, 13-9, 16-10, 17-10, 25-17

Marconato e Šiftar 4; Svobodova 4

I protagonisti

Mija Šiftar (Erreci Busto Arsizio)- « Abbiamo disputato una buona gara. Altamura ha difeso tanto ma noi alla fine siamo riusciti a tenere alto il nostro livello e fare vedere il nostro gioco. Non siamo mai andate fuori dalla partita, abbiamo sempre tenuto alta la concentrazione e quella era la cosa più importante da fare. La prossima partita sarà ancora in casa davanti al nostro pubblico e da domani dobbiamo pensare solo ad Altino. Sarà importante prepararsi bene, fare una bella settimana di allenamenti e poi provare a vincere ancora 3-0 ».

Francesca Evola (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Abbiamo incontrato una squadra molto attrezzata e abbiamo cercato in tutti i modi di contrastarla, lottando su ogni pallone, ma purtroppo l’hanno avuta vinta loro. Da subito lavoreremo ancora di più, per riprenderci la fiducia della società e di tutti i fedelissimi, e son sicura che faremo vedere la nostra grinta. Torneremo a ruggire, insieme! ».

Il tabellino

ERRECI BUSTO ARSIZIO - PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA 3-0 (25-21 25-15 25-17) –

ERRECI BUSTO ARSIZIO: Cosi 9, Sassolini 1, Cagnin 12, Marconato 8, Brancher 11, Siftar 9, Scognamillo (L), Muscetti, Fusco. Non entrate: Ardenti, Moroni, Spinello, Ndoci, Di Mario. All. Marchiaro.

PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Arciprete 13, Pulliero 3, Serafini 1, Svobodova 11, Evola 4, Madan Rosales 4, Biagini (L), Adubea 4, Mastrangelo. Non entrate: Caracuta, D'onofrio, Cacciatore, Agbortabi. All. Dell'anna.

ARBITRI: Bosica, Cavicchi.

Durata set: 25', 22', 26'; Tot: 73'.

BATTUTE: Erreci Busto Arsizio 6 ace, 8 err; Panbisco' Leonessa Altamura 1 ace, 3 err.

ATTACCHI: Erreci Busto Arsizio 36 vinc, 3 err; Panbisco' Leonessa Altamura 30 vinc, 13 err.

MURI: Erreci Busto Arsizio 8 vinc; Panbisco' Leonessa Altamura 9 vinc.

MVP: Edinara Brancher (Erreci Busto Arsizio )

Spettatori: 330

Wash4Green Monviso Volley - Club Italia

La Wash4Green Monviso Volley schianta il Club Italia 3-0 nella sesta giornata di regular season. Al Pala Bus Company la squadra guidata da Giovi gioca la sua miglior partita dall’inizio della stagione dominando dal primo all’ultimo punto. La giovane formazione della federazione non trova spazi, costretta sempre ad inseguire non riesce ad avere la giusta efficacia in attacco anche a causa di una ricezione messa sotto pressione dalle padrone di casa. Nella metà di casa, invece, Ricci giostra bene il gioca permettendo alle sue attaccanti di trovare svariate soluzioni. Al servizio la Wash4Green mette a segno 9 ace (4 della sola Cicogna) contro il solo di Caruso del Club Italia. Anche a muro lavora meglio piazzandone 6 contro i 3 delle avversarie. Lazda si mostra nella sua forma migliore, per lei 19 punti (di cui 3 muri ed 1 ace) e il premio mvp. Nella metà campo ospite la miglior realizzatrice è capitan Caruso che chiude con 10 punti.

I primi due punti della gara portano la firma dell’opposto ospite Solovei. Parini mura Caruso per il primo punto gialloblu (1-2). La Wash4Green piazza un buon break con Lazda a muro ed Enneking in attacco (11-7). A tenere le azzurrine incollate è ancora Solovei (13-12) ma le padrone di casa sono brave a tenere sotto le ospiti. Giovi si gioca la carta Cicogna al servizio e l’opposta in tutta risposta piazza due ace consecutivi (19-14). Cichello ferma il gioco ma il ritmo non cambia, Ricci e compagne spingono sull’acceleratore chiudendo 25-19.

Nel secondo parziale si gioca in equilibrio fino all’8-8 poi Parini a muro ferma Tosini e Pistolesi dai nove metri mette a segno un punto diretto (11-8). L’errore in attacco di Solovei regala il +4 (15-11). Parini ed Enneking difendono il vantaggio (19-15) poi, come nel primo set, Cicogna entra al servizio e firma il 22-16. È un monologo della Wash4Green che si prende anche la seconda frazione di gioco 25-17.

Testa a testa ad avvio di terzo set con Solovei che sfrutta bene le mani del muro (6-5). Pistolesi piazza prima corto poi lungo conquistando il +3 (9-6). L’attacco di Tosini non trova il rettangolo di gioco e Pistolesi al servizio firma il 13-7. Le gialloblu non concedono nulla, dettano il ritmo di gioco mettendo sotto pressione la ricezione del Club Italia (21-14). Tosini prova a rimettere in gioco le sue (22-18) ma Ricci e compagne non mollano e si prendono l’intera posta in palio (25-20).

I protagonisti

Andrea Giovi (Allenatore Wash4Green Monviso Volley)- « È stata una gara intensa sotto tanti punti di vista. Siamo un gruppo che sente la responsabilità di raggiungere un obiettivo importante. Oggi è stato importante tenere questa responsabilità fuori dal campo, hanno giocato liberamente a pallavolo. Ci sono tante cose su cui dobbiamo ancora lavorare tecnicamente ».

Juan Cichello (Allenatore Club Italia)- « Oggi l’avversario ci ha messo sotto pressione, soprattutto in ricezione e noi non siamo stati così bravi su palla alta. Abbiamo commesso tanti errori e con una squadra esperta come il Monviso poi la paghi. Il nostro obiettivo rimane quello di raggiungere la salvezza. Ovviamente entriamo in campo sempre per vincere, poi chiaramente dipende anche dall’avversario ».

Il tabellino

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY - CLUB ITALIA 3-0 (25-19 25-17 25-20) –

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Pistolesi 8, Parini 6, Lazda 19, Enneking 13, Farina 8, Ricci 1, De Nardi (L), Cicogna 4, Modesti. Non entrate: Tisbo, Bonansea (L), Bucciarelli, Mennecozzi, Bosso. All. Giovi.

CLUB ITALIA: Hernandez Suarez, Tosini 9, Feriozzi 7, Solovei 9, Caruso 10, Guerra 3, Cornelli (L), Baleva 1, Monetti, Giuli' (L), Faleschini. Non entrate: Neri, Savioli. All. Cichello.

ARBITRI: Mazzara', Bolici

Durata set: 23', 24', 26'; Tot: 73'.

BATTUTE: Wash4Green Monviso Volley 9 ace, 8 err; Club Italia 1 ace, 10 err.

ATTACCHI: Wash4Green Monviso Volley 44 vinc, 9 err; Club Italia 35 vinc, 6 err.

MURI: Wash4Green Monviso Volley 6 vinc; Club Italia 3 vinc.

MVP: Irbe Lazda (Wash4Green Monviso Volley)

Spettatori: 690

Nuvolì Altafratte Padova - Ferraro SMI Roma Volley

Match assolutamente da brividi in clima Halloween quello messo in campo da Nuvolí AltaFratte Padova e Ferraro SMI Roma, quasi tre ore di gioco fatte da tanti capovolgimenti di fronte, brava Roma a far suo il primo parziale puntando su una Perovic da subito incisiva ben spalleggiata da Bosso. Padova troppo fallosa in attacco mentre le ospiti regalavano di più dai nove metri. Dopo la prima frazione di stampo romano ne seguono due nelle quali la Nuvolí risponde per le rime, ora la squadra padovana sbaglia meno in attacco e gli errori passano invece dalla sponda ospite. Mazzon, bene anche nel primo set con Fiorio, trova in Mason la spalla perfetta per riportare la contesa in equilibrio, poi nella terza frazione una ricezione padovana già buona nel primo set ma in calo nel secondo, torna a salire, l’attacco ne guadagna in un fondamentale nel quale brillano tutte le gialloblù. Roma è ancora Perovic e Bosso ma stavolta il loro apporto non basta e la Nuvolí sopravanza nel conto set 2-1. Vietato mollare, lo fa in partenza della quarta frazione la squadra di casa che parte sotto 0-5, gap che poi si allarga sino al -8, troppo per essere colmato, la Nuvolí ci prova riuscendoci in parte, arriva sino al 18-22, ma sbattendo ben cinque volte contro il muro di una Biesso che a fine match ne conterà dieci. Brividi nei primi tre set che si fanno più intensi in un tie-break palpitante nel quale il canovaccio non cambia, i due team si sopravanzano più volte, cambio 8-6 Nuvolí, Bosso impatta 8-8 ma nulla può sull’accelerazione finale delle padovane, al 14-9 sembra finita, Roma ci prova ancora ma arriva sino al 14-11, poi, dopo quasi tre ore di gioco, i due punti finiscono nelle casse venete con tifosi delle due parti che possono andare a casa soddisfatti dopo un match molto al cardiopalma.

I protagonisti

Chiara Mason (Nuvolì Altafratte Padova)- « E’ stato un match molto lungo ed intenso, quello che secondo me ci ha fatto prevalere è il valore di una squadra unita, che si diverte, ed inoltre il lavoro che facciamo quotidianamente in palestra. Sappiamo che il tie-break è una questione di nervi e noi in quest’occasione siamo riuscite ad essere più ciniche. Per me si trattava di un match molto emozionale dato che Roma è stata la mia ultima squadra e avevo voglia di fare bene. Inizialmente questo mi ha un pò bloccata ma col proseguo mi sono sciolta e insieme alle mie compagne siamo riuscite a portarla a casa ».

Giulia Polesello (Ferraro SMI Roma Volley)- « Siamo riuscite a imporre il nostro gioco in diversi momenti della partita e dobbiamo ripartire da qui. Non possiamo lamentarci della nostra prestazione, ma è una sconfitta amara per quello che abbiamo dimostrato fino al tie-break ».

Il tabellino

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA - FERRARO SMI ROMA VOLLEY 3-2 (20-25 28-26 25-21 19-25 15-11) –

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Catania 7, Stocco 7, Mason 13, Bovo 9, Mazzon 21, Fiorio 14, Maggipinto (L), Lewis 7, Bozzoli 1, Mirarchi, Sposetti Perissinotto. Non entrate: Angelina. All. Sinibaldi.

FERRARO SMI ROMA VOLLEY: Martinelli 7, Turla' 2, Bosso 20, Biesso 13, Perovic 20, Torok 2, Zannoni (L), Pecorari 8, Polesello 6, Baratella, Muzi. All. Di Peco.

ARBITRI: Vangone, Sessolo.

Durata set: 32', 36', 35', 30', 23'; Tot: 156'.

BATTUTE: Nuvoli' Altafratte Padova 8 ace, 13 err; Ferraro Smi Roma Volley 6 ace, 15 err.

ATTACCHI: Nuvoli' Altafratte Padova 54 vinc, 12 err; Ferraro Smi Roma Volley 56 vinc, 11 err.

MURI: Nuvoli' Altafratte Padova 17 vinc; Ferraro Smi Roma Volley 16 vinc.

MVP: Chiara Mason (Nuvolí AltaFratte Padova)

Olio Pantaleo Volley Fasano - Cosedil F3 Motors Akademia Messina

Il Messina di coach Leonardo Barbieri passa a Fasano mettendo in cascina la prima vittoria stagionale. Messina che parte avanti sfruttando le giocate di Quero ed Handerson portandosi sul +4 (1-5). La risposta delle fasanesi arriva per mano di Katarina Bulovic, ma le siciliane sembrano resistere, sino a quando a salire in cattedra arriva Candela Sol Salinas che insieme a Piia Korhonen agganciano le siciliane sul risultato di 14-14, per poi mettere a segno il sorpasso decisivo (17-16). Olio Pantaleo che tra break e contro break riesce comunque a portarsi in vantaggio (1-0). Nel secondo set la sfida diventa punto a punto con la Olio Pantaleo che parte avanti con Chiara Salvatori per realizzare la prima mini fuga con un +3 (9-6), grazie ad una Salinas sempre molto attiva. Ma la reazione delle ospiti non si fa attendere con il ribaltone che porta la firma di Bellia e Saana Lindgren (9-10). Game ad elastico con Bulovic che diventa determinante per ritornare in avanti (14-12) ad un salutare +6 che porta il set sul (20-14). Puntualmente arriva un break per gli ospiti di 6-1 che riaccende il finale (22-21). Il set pero andrà ancora alla Olio Pantaleo che registra così un 2-0 rassicurante. Nel terzo set arriva la reazione delle siciliane che si portano subito sul +3 con Martina Pegoraro sugli scudi. La Olio Pantaleo però non molla con un recupero importante si ripota in scia (7-7). Le fasanesi si rimettono in gara con Korhonen (18-17), ma le ospiti non mollano e sempre con Pegoraro portano a casa il set (23-25). Olio Pantaleo frastornata ma ancora in gara. Ma gli errori delle gialloblù favoriscono il ribaltone delle siciliane che con Bellia si riportano avanti (18-19). non basta il muro vincente della Anna Caneva (23-24), che fa ben sperare in un inversione di marcia che non avviene con Messina che chiude 23-25. Al tie-break la Olio Pantaleo soffre da subito e con l’ex Laura Franceschini che segna il +2 (4-6) il Messina porta a casa la prima vittoria stagionale.

I protagonisti

Anna Caneva (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Ottimi i primi due set e poi è venuto fuori il Messina che ha delle buone individualità e che doveva trovare solo una vittoria. Rispetto alle due gare precedenti oggi abbiamo avuto meno buchi di gioco. Infatti ce la siamo giocati sino in fondo commettendo più errori di loro. e questo ha fatto la differenza finale. Merito a Messina per la vittoria meritata. Cosa sia successo lo andremo a verificare nei prossimi giorni soprattutto nella gestione dell'errore e della giusta lucidità in alcuni momenti. Siamo dispiaciuti moltissimo perchè vorremmo tanto vincere anche in casa per il nostro pubblico e perchè ce lo meritiamo, ma dobbiamo cercare di portare oltre i due set la nostra qualità ».

Saana Lindgren (Cosedil F3 Motors Akademia Messina)- « Sono molto felice della reazione di tutta la squadra. Questo MVP, in realtà, appartiene a tutte noi, perché siamo state brave a non mollare e a costruire una grande rimonta. Dopo essere andate sotto 2-0, avevamo tanta voglia di ribaltare la partita. Sappiamo di essere una squadra capace di esprimere molto di più rispetto a quanto mostrato nelle prime giornate. Oggi era fondamentale conquistare la vittoria, ma dobbiamo continuare a lavorare per alzare ulteriormente il nostro livello in vista dei prossimi impegni ».

Il tabellino

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO - COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA 2-3 (25-20 25-21 23-25 23-25 13-15) –

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Turco 3, Salinas 20, Salvatori 12, Korhonen 23, Bulovic 19, Caneva 10, Vittorio (L), Pozzoni, Bondavalli, Da Pos. Non entrate: Favaretto, Maiorano, Lavagnino. All. Totero.

COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA: Guiducci 1, Bellia 19, Pegoraro 9, Lindgren 23, Henderson 19, Quero 9, Rolando (L), Franceschini 1, Colombano, Caruso, Gazzola (L). Non entrate: Peroni. All. Barbieri.

ARBITRI: Dell'Orso, Mancuso.

Durata set: 27', 28', 28', 36', 18'; Tot: 137'. MVP: Lindgren.

BATTUTE: Olio Pantaleo Volley Fasano 6 ace, 12 err; Cosedil F3 Motors Akademia Messina 1 ace, 9 err.

ATTACCHI: Olio Pantaleo Volley Fasano 68 vinc, 13 err; Cosedil F3 Motors Akademia Messina 69 vinc, 13 err.

MURI: Olio Pantaleo Volley Fasano 13 vinc; Cosedil F3 Motors Akademia Messina 11 vinc.

MVP: Saana Lindgren ( Cosedil F3 Motors Akademia Messina)

Trasporti Bressan Offanengo - Bartoccini +energia Perugia

Un successo da grande squadra, costruito con lucidità, carattere e il piglio di chi non vuole lasciare nulla al caso. La Bartoccini +energia Perugia rispetta i pronostici della vigilia e compie un autentico capolavoro al Pala Coim, espugnando in tre set il campo della Trasporti Bressan Offanengo nel pomeriggio di domenica 1 novembre. Le Black Angels di coach Stefano Micoli interpretano la sfida con la giusta concentrazione, dettando legge per lunghi tratti del match ma dimostrando soprattutto grande maturità nei momenti di massimo sforzo delle padrone di casa. Un netto 3-0 (21-25, 19-25, 22-25) che premia la profondità della rosa – preziose le soluzioni dalla panchina, come l’ingresso di Ornoch – e lancia le umbre a quota 12 punti in classifica.

Primo break delle Black Angels per il 3 a 5, poi ace di Consoli e più tre Perugia (5-8). La Bartoccini +energia mette il turbo, complice anche l’imprecisione delle padrone di casa: a metà set siamo sul 7-13. Time out chiamato da Offanengo sul 12-18, le Black Angels tengono il vantaggio nonostante la pressione al servizio delle Dragons. La ricezione di Perugia subisce però un calo e Offanengo trova break importanti per rifarsi sotto: Micoli è costretto a fermare il gioco sul 18-20. Il set è riaperto. Le Black Angels tengono però i nervi saldi e, grazie anche al contributo della subentrata Ornoch, chiudono comunque agilmente sul 21-25. 1 a 0 Perugia. Ace di Michieletto in apertura del secondo parziale (4-6). Offanengo lavora però tanto in difesa e a muro e si torna in parità sul 9-9. Time out per Perugia che si rigenera e a metà set si trova sopra di tre lunghezze (11-14). Le Black Angels continuano a condurre, ma le lombarde restano in scia pronte ad approfittare del minimo calo (15-18). Perugia vuole però sbrigare la pratica in fretta e Mancini in fast e Consoli con un ace portano le loro a più cinque (15-20). A chiudere è Scharmann con il punto del 19-25. 2 a 0 Perugia. Nel terzo set parte meglio la Trasporti Bressan Offanengo, ma le Black Angels non si scoraggiano e con pazienza trovano il primo vantaggio del parziale sul 4-5. Le Black Angels alzano i ritmi e Scharmann porta Perugia sul 6-10. A metà set siamo sul 10-13. Primo tempo murato e Offanengo si rifà sotto sul 15-16: le padrone di casa provano a sparare le ultime cartucce per allungare la sfida. Le ragazze di coach Micoli mantengono però calma e freddezza e continuano a lavorare bene un po’ in tutti i fondamentali (16-20). Il tecnico di Perugia è però costretto a imporre una pausa al gioco visto il rientro delle Dragons (21-22). Si torna in campo e risolvono tutto Ornoch e Consoli: match point per la Bartoccini +energia sul 21-24. Prima palla annullata, ma a chiudere i discorsi ci pensa immediatamente Ornoch. 22-25, vince Perugia per 3- 0.

I protagonisti

Emanuele Aime ( Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Sicuramente non ce la siamo giocata alla pari, loro sono sempre stati davanti nel punteggio a parte l'inizio del terzo set. Le ragazze hanno fatto ciò che avevo chiesto in settimana per quanto riguarda la battuta, dove abbiamo tirato forte con continuità contro una squadra che riceve meglio in tutto il campionato. Inoltre, ho visto sempre un ottimo muro-difesa, non dimentichiamoci che dall'altra parte della rete c'erano giocatrici che hanno fatto promozioni o giocato in A1 negli ultimi anni. Dobbiamo crescere in cambiopalla su alcune rotazioni specifiche e rimetterci a lavorare con testa sul contrattacco di palla alta. Un altro step in più è toglierci qualche scusa e prendersi responsabilità ».

Francesca Michieletto (Bartoccini +energia Perugia)- « Stiamo trovando ancora la concretezza e non era facile metterla in campo dopo il turno di riposo, mentre Offanengo aveva centrato una bellissima vittoria che aveva dato morale e forza. All'inizio la Trasporti Bressan ci ha aggredito, non è stata per nulla una partita facile: le padrone di casa hanno battuto veramente bene e giocato di intelligenza, con colpi alti in attacco. Era importante portare a casa questo match perché abbiamo una serie di step che vogliamo costruire; i tre punti ci servivano e li abbiamo conquistati. Cosa ha fatto la differenza? La costanza sicuramente, forse un po' più noi in attacco; in certi momenti abbiamo sofferto il loro servizio ma non abbiamo mollato. Per contro, abbiamo fatto fatica un po' più del solito a muro perché Offanengo ha costruito bene il modo di giocare contro di noi. Alla lunga, la nostra difesa è emersa e il contrattacco di conseguenza ».

Il tabellino

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO - BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA 0-3 (21-25 19-25 22-25) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Visentin 2, Campagnolo 15, Magnabosco 1, Joly 10, Martinelli 6, Taborelli 8, Feduzzi (L), Costagli 2, Resmini 1, Cakovic. Non entrate: Pedrolli, Riccardi. All. Aime.

BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA: Fiesoli 5, Mancini 9, Grosse Scharmann 9, Michieletto 12, Consoli 9, Nicolini 2, Recchia (L), Ornoch 8, Fratangelo, Colombo, Biagianti. Non entrate: Brambilla (L), Martinelli. All. Micoli.

ARBITRI: Testa, Lorenzin.

Durata set: 23', 28', 29'; Tot: 80'.

BATTUTE: Trasporti Bressan Offanengo 3 ace, 9 err; Bartoccini +energia Perugia 4 ace, 10 err.

ATTACCHI: Trasporti Bressan Offanengo 35 vinc, 11 err; Bartoccini +energia Perugia 43 vinc, 4 err. MURI: Trasporti Bressan Offanengo 7 vinc; Bartoccini +energia Perugia 7 vinc.

MVP: Francesca Michieletto (Bartoccini +energia Perugia)

Narconon Volley Melendugno - Itas Trentino

Con una prova impeccabile l’Itas Trentino riscatta prontamente la sconfitta al tie break con Fasano superando in tre soli set la Narconon Melendugno. La lunga trasferta di Lecce porta in dote al sestetto di coach Beltrami altri tre punti, preziosissimi per confermarsi nella zona più nobile della classifica e per allungare la serie di incontri nei quali le gialloblù hanno saputo conquistare almeno un punto (sei su sei). La regista trentina Sofia Monza, premiata come mvp della sfida, ha offerto una prova convincente al palleggio ottenendo ottime risposte da tutte le sue attaccanti, come testimonia il 45% finale in attacco fatto registrare dall’Itas Trentino. Una menzione particolare per Martina Susio, top scorer della sfida con 20 palloni a terra, il 42% a rete e 3 muri, perfetta compagna di diagonale di un’Alice Pamio artefice di un’altra prova molto solida e convincente (15 punti con il 50% in attacco).

Per la trasferta leccese coach Beltrami si affida inizialmente a Monza al palleggio, Frelih opposto, Pamio e Susio laterali, Bovolenta e Sismondi al centro e Laporta libero. Melendugno replica con Avenia al palleggio, Malik opposto, Lijewska e Perfetto schiacciatrici, Gianfico e Tomasetig al centro, Morandini libero.

In avvio sono i muri di Tomasetig a permettere a Melendugno di mantenere il passo di Trento (9-8), che nella fase centrale del set trova però il primo allungo significativo della gara grazie agli spunti in attacco prima di Pamio e successivamente di Susio (16-19). Sull’ottimo turno al servizio di Bovolenta le gialloblù sembrano mettere in ghiaccio il parziale, ma sul 16-21 la Narconon si ritrova. Con Tomasetig in battuta le pugliesi piazzano un lungo break, trovando la parità sul 23-23 grazie a Perfetto. Tutto da rifare per l’Itas Trentino, che ha il merito però di non scomporsi, di annullare un set point con Pamio (24-24) e di trovare lo spunto decisivo grazie a due guizzi di Bovolenta (tap-in) e Pamio (mani-out del 24-26).

Grande equilibrio nella fase iniziale del secondo set, con Frelih e Pamio che provano a spingere avanti Trento (5-7 e 7-10), prontamente ripresa dalla squadra di casa (11-11). Due lampi di Frelih spezzano nuovamente la situazione di incertezza (13-16), l’Itas mantiene un paio di punti di margine allungando ulteriormente con una precisissima Frelih (17-22). Come nel set precedente, nel finale le gialloblù si inceppano e innervosiscono, la Narconon arriva con la neo entrata Meoni fino al 23-24 ma un lungolinea di Susio scaccia i fantasmi e spinge Trento sul doppio vantaggio (23-25).

Giunta conferma Meoni nel ruolo di opposto ma in avvio di terzo set è l’Itas Trentino a partire con il piede pigiato sull’acceleratore, con Sismondi e Frelih protagoniste dello strappo iniziale (2-7). Trento sembra in assoluto controllo della gara e con Pamio al servizio strappa nuovamente, con Susio e Bovolenta attentissime a muro (6-14). Rientrano Avenia e Malik tra le fila leccesi, ma il sestetto di Beltrami non abbassa il livello di guardia: Susio (pallonetto e ace) fa 10-18, la Narconon non reagisce e con un cambio-palla fluido e regolare l’Itas corre spedita verso il traguardo (13-22). In un finale a senso unico sono Susio e Sismondi a mettere a terra i due palloni che danno il là alla festa gialloblù (14-25).

I protagonisti

Simone Giunta (Allenatore Narconon Volley Melendugno)- « C'è dispiacere per essere usciti da questa partita senza punti, soprattutto per quanto fatto vedere nei primi due set, dove siamo rimasti costantemente a contatto lottando alla pari e sfiorando la chiusura della prima frazione. Nonostante la sconfitta, sono comunque contento della prestazione e dell'atteggiamento della squadra: se guardiamo il tabellino, i numeri tra noi e una buona formazione come Trento si equivalgono quasi del tutto. Purtroppo, ci è mancato ancora una volta quello spunto finale nei momenti chiave e abbiamo commesso qualche errore di troppo quando si è trattato di forzare i colpi. Il campionato è lungo e impegnativo, il gruppo sta lavorando intensamente e ha mostrato ottime cose. Non vediamo l'ora di tornare in palestra per analizzare i dettagli da perfezionare e preparare al meglio la prossima trasferta, a cominciare dal derby di domenica contro Fasano ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- «Tre punti importanti ottenuti su un campo molto difficile – spiega a fine gara Alessandro Beltrami, allenatore dell’Itas Trentino – . Sapevamo che avremmo potuto soffrire alcune caratteristiche di Melendugno, come la battuta e il muro-difesa; penso che nei primi due set siano stati alcuni piccoli dettagli a fare la differenza, in modo particolare il fatto di essere sempre stati avanti nel punteggio ci ha permesso di gestire al meglio il loro ritorno nelle fasi finali dei due parziali. Molto bene nel terzo set, cercavamo da un po’ di tempo un parziale nel quale riuscissimo a spingere sull’acceleratore dall’inizio fino alla fine. Ci godiamo questi tre punti e torniamo a lavorare in vista di una sfida quasi proibitiva contro Monviso ».

Il tabellino

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO - ITAS TRENTINO 0-3 (24-26 23-25 14-25) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Gianfico 8, Avenia 2, Lijewska 7, Tomasetig 7, Malik 8, Perfetto 9, Morandini (L), Meoni 4, Novello 1, Compagnin, Roserba, Massaglia. Non entrate: Micheletti. All. Giunta.

ITAS TRENTINO: Pamio 15, Bovolenta 8, Monza 3, Susio 20, Sismondi 6, Frelih 10, Laporta (L), Colombo, Galbero. Non entrate: Iob, Fondriest, Luchi, Rizzieri, Ristori Tomberli. All. Beltrami. ARBITRI: De Luca, Palumbo.

Durata set: 30', 29', 24'; Tot: 83'.

BATTUTE: Narconon Volley Melendugno 1 ace, 8 err; Itas Trentino 5 ace, 7 err.

ATTACCHI: Narconon Volley Melendugno 37 vinc, 6 err; Itas Trentino 50 vinc, 7 err.

MURI: Narconon Volley Melendugno 8 vinc; Itas Trentino 7 vinc.

MVP: Sofia Monza (Itas Trentino)

Spettatori: 340

Caldaie Melgari VBC Cremonese - Clai Imola Volley

La Caldaie Melgari VBC Cremonese cade davanti al pubblico amico contro una vogliosa Clai Imola, capace di accaparrarsi l’intera posta in palio prendendo così margine dalla diretta concorrente.

Le percentuali d’attacco dei primi due set confermano le intenzioni romagnole, nei confronti di una VBC sempre presa a rincorrere. Nel terzo, spalle al muro, la Caldaie Melgari si scuote con qualità ma non riesce a dar seguito nel set successivo e Imola scappa nel finale. La top scorer dell’incontro è l’ex di turno Serena Ortolani, 20 punti a referto col 33% in attacco, a cui fanno eco i 12 di Chiara Bergese (5 a muro) e i 22 della coppia Esposito-Orlandi. Spettacolare il duello tra i liberi, con Gambini impeccabile in ricezione e Tellone, premiata MVP della gara, quasi perfetta in difesa. Alla Caldaie Melgari non bastano i 18 punti di Sara Loda (42%), i 17 di Calkins (29%) e i 14 di capitan Populini (25%), oltre ai 10 di Nwokoye. Imola chiude meglio a muro (10-15), Cremona risulta leggermente migliore al servizio. Equilibrio nel fondamentale della ricezione. Nel prossimo turno, la VBC farà visita al Club Italia, Imola accoglierà Perugia.

L’inizio di partita non vede allunghi, le squadre si studiano e restano a contatto fino al 16-15 firmato Nwokoye al centro. Bergese concretizza lo 0-3 col muro del 16-18, VBC non riesce più a ricucire e Imola scappa col mani out di Ortolani, 17-22. Orlandi in diagonale sancisce il 18-25 dello 0-1. La ripresa del gioco ricalca la falsa riga di inizio gara, con Ortolani e Loda a imbastire un duello di altri tempi sul 9-7. Calkins trova la parallela del 13-12, Ortolani risponde con due diagonali che obbligano coach Baraldi al timeout sul 13-17. Populini accorcia con un ace (16-18), ma la parallela della solita Ortolani e l’attacco fuori misura di Loda condannano la Caldaie Melgari sul 19-23. Il set si conclude con la chiamata positiva del video check da parte di coach Gazzotti sul 22-25.

Sotto di due parziali e chiamata alla riscossa, Cremona gioca un terzo set sul velluto. Imola non riesce mai a contenere l’impeto delle padrone di casa, Prandi alterna con profitto le uscite in regia, dando luce a tutte le proprie attaccanti, Calkins in particolare: 11-2, 16-7, 24-11 preludio alla diagonale di Populini che riapre l’incontro. Cremona sfrutta la scia positiva del periodo precedente cercando di allungare sul 12-9 di Loda. Imola tuttavia resta a contatto e comincia ad alzare fortemente il muro (saranno 7 nel periodo): Colzi e Bergese infiammano la metà campo celeste e Cremona non riesce a scuotersi. L’ennesima diagonale di Ortolani (20 punti) e l’attacco di Bianca Orlandi abbassano il sipario sul 21-25 dell’1-3 finale.

I protagonisti

Vittoria Prandi (Caldaie Melgari VBC Cremonese)- « Purtroppo abbiamo cominciato a giocare troppo tardi, dal terzo set in poi. Chiaramente non è ammissibile una cosa del genere, dobbiamo iniziare fin da subito a dire la nostra. Tutte le gare saranno così, nessuna squadra ci regalerà niente. Dobbiamo essere noi a tirare fuori il meglio di noi stesse, perché ogni gara sarà una battaglia. Ripartiamo sicuramente dall’atteggiamento del terzo set, che dobbiamo avere sempre, non ci sono scuse ».

Lisa Esposito (Clai Imola Volley)- « Oggi abbiamo confermato l’aggressività che abbiamo dimostrato contro Monviso. Sicuramente questo ha innescato in noi qualcosa che ha scosso il nostro potenziale e credo che oggi siamo riusciti a metterlo in pratica, anche se sicuramente ci sono aspetti che dobbiamo migliorare e su cui lavoreremo negli allenamenti. Sono contentissima per essere riuscite finalmente a portare a casa tre punti, perché di tie break ne abbiamo giocati abbastanza (sorride). Sono molto contenta delle mie compagne, per come l’abbiamo gestita: il quarto set ci ha dimostrato che possiamo essere più incisive prima di arrivare al quinto set. Ogni gara è una battaglia e possiamo giocarcela bene o male con tutte, visto il livello equilibrato del campionato Sono curiosa di vedere come gestiremo le prossime partite ».

Il tabellino

CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE - CLAI IMOLA VOLLEY 1-3 (18-25 22-25 25-12 21-25) –

CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE: Loda 18, Nwokoye 10, Calkins 17, Populini 14, Taje' 3, Prandi, Gambini (L), Muzi 1, Viti 1, Zanella, Bernardeschi, Menon, Mescoli. All. Baraldi.

CLAI IMOLA VOLLEY: Cavalli 1, Esposito 11, Bergese 12, Ortolani 20, Orlandi 11, Colzi 8, Tellone (L), Zolota 3, Fabbri 2, Taiani, Adorni, Foresi, Mugnaini. All. Gazzotti.

ARBITRI: Proietti, Candeloro.

Durata set: 28', 34', 24', 31'; Tot: 117'.

BATTUTE: Caldaie Melgari Vbc Cremonese 5 ace, 11 err; Clai Imola Volley 1 ace, 10 err.

ATTACCHI: Caldaie Melgari Vbc Cremonese 49 vinc, 7 err; Clai Imola Volley 52 vinc, 11 err.

MURI: Caldaie Melgari Vbc Cremonese 10 vinc; Clai Imola Volley 15 vinc.

MVP: Agata Tellone (Clai Imola Volley)

Spettatori: 950

I RISULTATI

Tenaglia Altino Avastese Volley - C.B.L. Costa Volpino 0-3 (17-25, 26-28, 14-25);

Erreci Busto Arsizio - Panbiscò Leonessa Altamura 3-0 (25-21, 25-15, 25-17);

Wash4Green Monviso Volley - Club Italia 3-0 (25-19, 25-17, 25-20);

Nuvolì Altafratte Padova - Ferraro SMI Roma Volley 3-2 (20-25, 28-26, 25-21, 19-25, 15-11);

Olio Pantaleo Volley Fasano - Cosedil F3 Motors Akademia Messina 2-3 (25-20, 25-21, 23-25, 23-25, 13-15);

Trasporti Bressan Offanengo - Bartoccini +energia Perugia 0-3 (21-25, 19-25, 22-25);

Narconon Volley Melendugno - Itas Trentino 0-3 (24-26, 23-25, 14-25);

Caldaie Melgari VBC Cremonese - Clai Imola Volley 1-3 (18-25, 22-25, 25-12, 21-25).

Ha riposato: Sigel Seap Marsala Volley

LA CLASSIFICA

C.B.L. Costa Volpino 18, Erreci Busto Arsizio 15, Nuvolì Altafratte Padova 13, Itas Trentino 13, Bartoccini +energia Perugia 12, Wash4Green Monviso Volley 11, Club Italia 10, Ferraro SMI Roma Volley 10, Olio Pantaleo Volley Fasano 8, Clai Imola Volley 7, Trasporti Bressan Offanengo 6, Sigel Seap Marsala Volley 5, Caldaie Melgari VBC Cremonese 4, Narconon Volley Melendugno 4, Panbiscò Leonessa Altamura 4, Cosedil F3 Motors Akademia Messina 3, Tenaglia Altino Avastese Volley 1.

IL PROSSIMO TURNO

Sabato 7 novembre 2026, ore 16.00

Erreci Busto Arsizio - Tenaglia Altino Avastese Volley

Club Italia - Caldaie Melgari VBC Cremonese

Sabato 7 novembre 2026, ore 17.00

Itas Trentino - Wash4Green Monviso Volley

Domenica 8 novembre 2026, ore 16.00

Sigel Seap Marsala Volley - Trasporti Bressan Offanengo

Domenica 8 novembre 2026, ore 17.00

C.B.L. Costa Volpino - Nuvolì Altafratte Padova

Panbiscò Leonessa Altamura - Cosedil F3 Motors Akademia Messina

Clai Imola Volley - Bartoccini +energia Perugia

Olio Pantaleo Volley Fasano - Narconon Volley Melendugno

Riposa: Ferraro SMI Roma Volley