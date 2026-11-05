La VBC Cremonese ha un nuovo libero: Veronica Piciocchi

La ventenne monzese, cresciuta nelle file della Vero Volley, lo scorso anno a Modica, è stata ingaggiata per sostituire la partente Ludovica Franzoso. Indosserà la maglia numero 16
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Pubblicato il 05.11.2026, 23:49

2 min

PiciocchiVBC Cremonese

CREMONA- Dopo la partenza di Ludovica Franzoso la Caldaie Melgari VBC Cremonese è corsa ai ripari con l'ingaggio del libero Veronica Arianna Piciocchi, 20 anni, monzese, che da un paio di settimane si è aggregata alla squadra in tutti gli allenamenti.

Veronica Piciocchi rappresenta anche un’ottima soluzione per coach Baraldi in quanto Under21 e quindi può rientrare negli scambi illimitati tra giocatrici con meno di 21 anni, nella fattispecie della VBC con le bande Mescoli e Viti.

Il curriculum di Piciocchi parla di una formazione alla Vero Volley Milano con anche alcune presenze in partite di Serie A1. Lo scorso anno ha giocato a Modica in B1.

Veronica Piciocchi vestirà la maglia numero 16 e sarà a disposizione già dalla partita di sabato 7 novembre con il Club Italia.

Le parole di Veronica Piciocchi

« Sono davvero entusiasta ed emozionata per questa opportunità. Per me sarà la prima esperienza in serie A2 e sono sicura che rappresenterà un’importante occasione di crescita, sia dal punto di vista tecnico che personale. Non vedo l’ora di mettermi in gioco, imparare, migliorarmi e condividere questa Stagione con una squadra e uno staff di così alto livello. Sono felice di poter intraprendere questo nuovo percorso e darò il massimo per viverlo al meglio ! ».

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