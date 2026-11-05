La VBC Cremonese ha un nuovo libero: Veronica Piciocchi
CREMONA- Dopo la partenza di Ludovica Franzoso la Caldaie Melgari VBC Cremonese è corsa ai ripari con l'ingaggio del libero Veronica Arianna Piciocchi, 20 anni, monzese, che da un paio di settimane si è aggregata alla squadra in tutti gli allenamenti.
Veronica Piciocchi rappresenta anche un’ottima soluzione per coach Baraldi in quanto Under21 e quindi può rientrare negli scambi illimitati tra giocatrici con meno di 21 anni, nella fattispecie della VBC con le bande Mescoli e Viti.
Il curriculum di Piciocchi parla di una formazione alla Vero Volley Milano con anche alcune presenze in partite di Serie A1. Lo scorso anno ha giocato a Modica in B1.
Veronica Piciocchi vestirà la maglia numero 16 e sarà a disposizione già dalla partita di sabato 7 novembre con il Club Italia.
Le parole di Veronica Piciocchi
« Sono davvero entusiasta ed emozionata per questa opportunità. Per me sarà la prima esperienza in serie A2 e sono sicura che rappresenterà un’importante occasione di crescita, sia dal punto di vista tecnico che personale. Non vedo l’ora di mettermi in gioco, imparare, migliorarmi e condividere questa Stagione con una squadra e uno staff di così alto livello. Sono felice di poter intraprendere questo nuovo percorso e darò il massimo per viverlo al meglio ! ».
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