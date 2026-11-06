"La mia Vallefoglia deve fare un salto: ora più personalità"

Vale già il terzo posto solitario in classifica e l' anticipo di domani sera del PalaFenera di Chieri tra Reale Mutua Fenera e Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia (ore 19,30 Dazn) promette spettacolo. Appaiate a quota 14 punti le due compagini seguono a ruota la coppia di testa Conegliano e Milano (18) e sono allenate da due dei migliori tecnici in circolazione: Nicola Negro e Andrea Pistola . Quest'ultimo, marchigiano doc di Montemarciano è da 4 anni sulla panchina di Vallefoglia ed è il valore aggiunto dei successi della Megabox del presidente Ivano Angeli. Ha riportato le Marche ai vertici del volley femminile italiano e soprattutto europeo. Pistola in carriera ha vinto tre Coppe Italia di A2 e una Challenge Cup. E fuori dalla palestra le attenzioni sono tutte per sua figlia Ilary, giovane promessa del tennis mondiale.

Chieri-Vallefoglia, Andrea Pistola presenta la sfida di Serie A1 femminile

Quanto vale la sfida contro Chieri in termini di crescita? «Dobbiamo dimostrare di aver imparato la lezione di Conegliano. Eravamo troppo tesi e intimoriti, senza riuscire a esprimere il nostro potenziale. Chieri, dopo Conegliano, è probabilmente la squadra che gioca la pallavolo migliore, con grande rapidità e giocatrici importanti. Voglio vedere una Vallefoglia capace di affrontarla con maggiore personalità. Il nostro brillante avvio di stagione? Siamo soltanto all'inizio e abbiamo sfruttato un calendario favorevole. Adesso arriveranno 5 o 6 partite contro avversarie di ottimo livello e saranno quelle a dirci realmente dove possiamo arrivare». Oggi Vallefoglia può essere considerata una big? «Abbiamo compiuto passi graduali in avanti in questi 4 anni. La società ha investito soprattutto sul valore umano, cercando giocatrici motivate e costruendo un progetto a medio-lungo termine. Diverse ragazze sono qui da 3 stagioni. Abbiamo conquistato credibilità, siamo una società solida, seria, dove si lavora bene e le atlete vengono volentieri». Dopo la Challenge Cup è più difficile vincere in Europa o confermarsi in Italia? «Confermarsi in Italia è più complicato. Il livello medio del nostro campionato è altissimo, mentre nelle coppe europee minori puoi incontrare due o tre avversarie davvero competitive. Diverso il discorso della Champions. In Italia serve una continuità di rendimento straordinaria».

Andrea Pistola: crescita, ambizioni e obiettivi della Megabox Vallefoglia

Quanto è cambiato in questi anni l'allenatore Andrea Pistola? «Sono diventato più riflessivo. Cerco maggiormente le soluzioni, lasciandomi condizionare meno dall'emotività. Forse è anche l'età che avanza. Ho imparato a dare il giusto peso alle situazioni e a utilizzare meglio tutte le risorse della panchina. Con il presidente Angeli ho trovato subito grande sintonia e questo permette di lavorare serenamente». Sua figlia Ilary è una promessa del tennis. A casa prevale l'allenatore oppure il papà? «Cerco di condizionarla il meno possibile, nelle scelte e nel modo di affrontare le situazioni. Deve costruire il proprio percorso. Quando chiede consigli sono sempre disponibile, ma credo che imparare a risolvere autonomamente le difficoltà aiuti a diventare più forti. Da padre, però, è molto più complicato perchè vivo decisamente meglio le mie partite rispetto alle sue. L’ansia quando gioca Ilary è maggiore. Abbiamo iniziato a giocare insieme a casa e ho visto che con la racchetta se la cavava bene. Poi è arrivato il circolo e ha cominciato il suo percorso con i maestri. Io gioco ancora, quando posso, ma a livello amatoriale».