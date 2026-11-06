Sabato in scena tre partite della 7a giornata

Il fine settimana si aprirà domani con l'Erreci Busto Arsizio, seconda con 15 punti, proverà a mettere pressione alla capolista Costa Volpino, che giocherà il giorno seguente, ospitando alle 16 il fanalino di coda Tenaglia Altino Avastese Volley (esclusiva DAZN), un solo punto e zero vittorie all’attivo. Alla stessa ora sempre su DAZN, dopo la prima partita senza punti, il Club Italia cercherà subito di riscattarsi contro la Caldaie Melgari VBC Cremonese. In onda su DAZN e Youtube di LVF l’atteso match tra l’Itas Trentino e la Wash4Green Monviso Volley delle 17: le due squadre sono separate da due punti tra il quarto e il settimo posto.

Domenica gli altri cinque incontri, a partire da quello delle 16 tra la Sigel Seap Marsala e la Trasporti Bressan Offanengo, rispettivamente undicesima e dodicesima. La partita sarà trasmessa da DAZN e Youtube così come il derby pugliese tra Olio Pantaleo Fasano e Narconon Volley Melendugno e lo scontro diretto tra Cbl Costa Volpino e Nuvolì Altafratte Padova. Il big match di giornata metterà l’una contro l’altra la capolista del campionato, a punteggio pieno con 18 punti, e la terza in classifica, distante cinque lunghezze. Da un lato la qualità delle laterali Hoogers, Viscioni e Krasteva, dall’altro l’estro di Stocco, la forza di Mazzon e la solidità di uno dei migliori reparti a muro della categoria (68 blocks vincenti ad oggi, seconde nella speciale classifica). Un confronto atteso, che metterà di fronte alle orobiche una vera e proprio “bestia nera”: in sei precedenti, le padovane hanno sempre trionfato.

Sempre alle 17 ma in diretta esclusiva su DAZN le altre due gare. La Cosedil F3 Motors Akademia Messina proverà a dare continuità al primo successo stagionale nella trasferta in casa della Panbiscò Leonessa Altamura, mentre la Clai Imola Volley ospiterà la Bartoccini +energia Perugia, quinta con 12 punti. A riposo la Ferraro SMI Roma Volley.

TUTTE LE SFIDE

Sigel Seap Marsala Volley - Trasporti Bressan Offanengo

Ricaricate le pile dopo il turno di riposo imposto dal calendario, la Sigel Seap Marsala Volley è pronta a riaccendere i motori e a riabbracciare la propria gente. Domenica 8 novembre, sul taraflex amico del PalaSanCarlo, le biancoazzurre di Coach Dino Guadalupi saranno attese da uno scontro diretto di fondamentale importanza per la 7ª giornata del campionato di Serie A2 Fineco. A Capo Boeo arrivano le cremonesi della Trasporti Bressan Offanengo, guidate in panchina da Coach Emanuele Aime. La sfida si preannuncia come un autentico concentrato di pathos ed equilibrio. Le due compagini condividono infatti un dato statistico significativo, entrambe hanno giocato ben tre tie-break sino a questa sfida, a testimonianza di una tenuta agonistica fuori dal comune. Anche i numeri della classifica fotografano la delicatezza dell'incontro, con Offanengo a quota 6 punti e Marsala ad inseguire a quota 5 nella pancia del girone; vincere significherebbe compiere un balzo in avanti decisivo per allontanarsi dalle posizioni calde e dare una prima svolta alla stagione. Capitan Giulia Caserta e compagne si presentano a questo appuntamento forti del costante percorso di crescita espresso nel gioco e nella mentalità prima della sosta, affinato ulteriormente durante le sedute di allenamento di questi giorni. Ma l'arma in più per spezzare l'equilibrio ha già un nome e un volto, quello del fantastico pubblico del PalaSanCarlo. Per l'occasione è previsto il pubblico delle grandi occasioni, con la tifoseria lilibetana pronta ad accorrere in massa sulle tribune per far sentire tutto il proprio calore. La spinta di una città intera, innamorata e orgogliosa della determinazione mostrata dalle sue beniamine, si trasformerà nel settimo uomo in campo, soffiando sulle ali delle biancoazzurre dal primo all'ultimo pallone per spingerle verso un risultato positivo.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Sigel Seap Marsala Volley, 3 successi Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Elisa Bole a Offanengo Volley nel 2024/2025; Victoria Sassolini a Offanengo Volley nel 2023/2024; Veronica Taborelli a Marsala Volley nel 2018/2019



Dino Guadalupi (Allenatore Sigel Seap Marsala Volley)- « Abbiamo sfruttato il turno di riposo per poterci concentrare maggiormante su questa delicata sfida contro Offanengo e cercheremo di avere ragione di un avversario ostico che ha, come noi, giocato tre tie-break in stagione. Sarà una sfida aperta a qualsiasi risultato, incontriamo una squadra che a dispetto della giovane età sta dimostrando sul campo un'ottima pallavolo con prestazioni notevoli ma sappiamo anche che il nostro trend positivo nella qualità del gioco e nell'approccio mentale potrà portare ad un risultato positivo che tutto l'ambiente lilibetano, sempre accorso in massa, tanto merita ».

Emanuele Aime (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Affrontiamo una trasferta lunga, giocando su un campo complicato contro una squadra ostica che fa della difesa e del contrattacco le proprie armi principali, forse è uno dei migliori contrattacchi di tutta la serie A. Soprattutto nella fase di rigiocata i due posti quattro (Sassolini e Bole) riescono a esprimere una bellissima pallavolo, inoltre nell'ultimo match con Altafratte da opposta ha ben figurato Nonnati. Marsala si esprime in modo corale, con una squadra ben gestita dalla palleggiatrice (Allasia). Una squadra con queste caratteristiche si affronta con molta pazienza, magari serviranno 3-4 attacchi per fare punto e bisognerà fidarsi molto della propria esperienza. In settimana abbiamo lavorato con un focus sulla battuta e nel cercare più solidità nel contrattacco ».

C.B.L. Costa Volpino - Nuvolì Altafratte Padova

E’ all’insegna del numero 6 l’attesa sfida tra la capolista Pallavolo CBL e la terza forza del campionato Nuvolì Altafratte. Le sebine infatti si presentano alla settima giornata di campionato dopo 6 vittorie consecutive ma contro le venete hanno perso tutti gli ultimi 6 confronti. Devono sfatare il tabù Altafratte le ragazze di Cominetti che possono contare sull’apporto di Monika Krasteva che dopo l’infortunio di inizio stagione, sta ora ritrovando la forma migliore.

PRECEDENTI: 6 (6 successi Nuvolì Altafratte Padova)

EX: Nessuno



Giulia Viscioni (C.B.L. Costa Volpino)- « Credo che la partita di domenica sia la prova perfetta per confermare quello che siamo , la nostra posizione in classifica, quello che facciamo tutti i giorni in palestra e per aggiungere un tassello in più a quello che è il nostro percorso con un obiettivo grande e chiaro. Stiamo lavorando molto forte in palestra e non solo questa settimana, ma proprio nell’ultimo periodo, perché a queste partite bisogna arrivare preparate e consapevoli. Daremo tutto quello che abbiamo per fare in modo di portare a casa il risultato davanti i nostri tifosi e per confermarci in classifica.Spero di vedere un palazzetto pieno e rumoroso ».

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Siamo contenti di poterci confrontare domenica con Costa Volpino, squadra che sta facendo molto bene e che merita sicuramente quello che ha ottenuto in virtù di bel gioco e notevole tecnica. Arriveremo dopo la bella vittoria contro Roma, ottenuta soffrendo come era giusto che fosse contro una big della serie A2, a Costa Volpino arriveremo per divertirci e per testarci per vedere a che punto siamo, dopo oltre un mese di campionato. Sinora abbiamo ottenuto certamente più di quello che si poteva mettere in preventivo e questo ci dà tranquillità e serenità ».

Erreci Busto Arsizio - Tenaglia Altino Avastese Volley

Appuntamento insolito al sabato pomeriggio per la Erreci Busto Arsizio, che domani alle ore 16.00 ospiterà la formazione abruzzese della Tenaglia Altino Volley sul taraflex della Soevis Arena di Castellanza. Per Cagnin e compagne si tratta di un'occasione importante per dare continuità al proprio percorso e provare a guadagnare terreno in classifica, approfittando anche di un turno che propone due scontri diretti: Itas Trentino-Monviso e Costa Volpino-Altafratte. Sulla carta, il confronto si presenta come una sfida tra due squadre che vivono momenti di classifica differenti, con Altino attualmente fanalino di coda con un solo punto all'attivo. Un dato che, tuttavia, non deve trarre in inganno: la formazione guidata da coach Tortorici può contare da qualche settimana sull'esperienza in cabina di regia di Chiara Ghibaudo e su attaccanti in grado di trovare con rapidità ritmo e incisività, come Sara Stival e Astou Ndojie. Per la Erreci l’obiettivo è proseguire nel percorso di crescita mostrato nelle ultime uscite, nelle quali la squadra di coach Michele Marchiaro ha evidenziato segnali incoraggianti in tutti i fondamentali. Concentrazione, solidità e capacità di sfruttare i momenti favorevoli saranno le chiavi per indirizzare la partita.

PRECEDENTI: 6 (1 successo Tenaglia Altino Avastese Volley, 5 successi Erreci Busto Arsizio)

EX: Viola Tonello a Busto Arsizio Futura Giovani nel 2022/2023, 2023/2024



Eleonora Muscetti (Erreci Busto Arsizio)- « Quello di quest'anno è un bellissimo campionato, molto competitivo. La partita di domani sarà molto importante soprattutto per noi più che per la classifica. Siamo state brave a ritrovare il nostro gioco e a imporlo, portando in campo un bel clima di positività, nonostante gli impegni e le settimane piuttosto intense. Altino è una buona squadra e proprio per questo dovremo essere ancora più brave a partire subito con il piede giusto, mettendo in campo fin dal primo pallone la nostra intensità. Mi aspetto che arrivino agguerrite e determinate, con tanta voglia di conquistare punti e di riscattarsi dopo questo inizio di campionato un po' complicato e in salita ».

Amelie Joyce Pixner (Tenaglia Altino Avastese Volley)- « Secondo me, contro Costa Volpino abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela anche contro squadre molto forti. Nei primi due set siamo riuscite a metterle in difficoltà, soprattutto nel secondo, che è stato davvero combattuto e perso per pochissimo. Peccato, perché probabilmente portare a casa quel set avrebbe potuto cambiare l’andamento della partita. Nel terzo set, invece, siamo calate nuovamente e abbiamo fatto più fatica a trovare il nostro gioco. È un aspetto sul quale dobbiamo sicuramente lavorare, perché non è la prima volta che ci succede e dobbiamo riuscire a mantenere la stessa intensità e concentrazione per tutta la partita. Per quanto riguarda Busto, sappiamo che sarà una trasferta difficile contro una squadra molto forte, ma vogliamo affrontarla con la giusta mentalità. Credo che per noi sia importante fare un reset, lasciarci alle spalle le partite precedenti e ripartire da zero, senza portarci dietro le sconfitte. Ci stiamo allenando tanto e lavoriamo ogni giorno con impegno, quindi vogliamo andare lì, dare il massimo e provare a dimostrare quello che siamo capaci di fare ».

Panbiscò Leonessa Altamura - Cosedil F3 Motors Akademia Messina

Archiviata la sesta di campionato, la PanBiscò Leonessa torna tra le mura amiche del Pala Baldassarra per la settima giornata di Serie A2 Fineco, pronta ad affrontare la Cosedil F3 Motors Akademia Messina in uno scontro salvezza cruciale. La classifica vede infatti le altamurane al quindicesimo posto con 4 punti, incalzate a una sola lunghezza dalle siciliane. Le due squadre arrivano all'appuntamento con umori opposti. Altamura deve riscattarsi dopo il brusco 3-0 incassato contro Busto Arsizio, sesta sconfitta consecutiva che ha messo in luce fragilità caratteriali e creato forte tensione nell'ambiente. Di contro una Messina che arriva galvanizzata dal rocambolesco successo per 3-2 in rimonta contro Fasano. Le siciliane contano su un roster esperto guidato dalla regista Gaia Guiducci e trascinato dai punti delle straniere Peyton Henderson e Saana Lindgren. Per conquistare l'intera posta in palio, la PanBiscò Leonessa punta sullo straordinario momento di forma di Alessia Arciprete e sull’apporto fondamentale dei suoi sostenitori, pronti a dare una scossa alla stagione. Sarà una gara equilibrata, rocambolesca e soprattutto dal peso emotivo/mentale davvero rilevante visti i fondamentali punti in palio per la lotta salvezza.

EX: Nessuno



Lea Orlandi (Panbiscò Leonessa Altamura)- « La partita di domenica contro Messina sarà molto importante per noi, perché arriva in un momento delicato della stagione e rappresenterà un’occasione per metterci alla prova. Dovremo essere brave a lottare su ogni pallone, spingere in ogni situazione e avere ancora più determinazione per conquistarci ogni punto. Messina è una squadra combattiva, che verrà sul nostro campo con la voglia di fare la propria partita e dare il massimo. Da parte nostra sarà fondamentale affrontare la gara con grinta, carattere e lucidità, senza permettere alle avversarie di imporre il proprio gioco. Per noi sarà soprattutto un’occasione di riscatto, per dimostrare il nostro valore e ritrovare la strada giusta da cui ripartire. Sappiamo quanto sia importante questa sfida e daremo tutto per affrontarla nel migliore dei modi ».

Sara Bellia (Cosedil F3 Motors Akademia Messina)- « Si torna in Puglia. Sarà una partita complicata: giocare in quel palazzetto non sarà semplice. Anche loro, come noi, hanno avuto qualche difficoltà in questo avvio di stagione. Sarà sicuramente una battaglia ».

Club Italia - Caldaie Melgari VBC Cremonese

Sabato 7 novembre, alle ore 16, il Club Italia torna in campo al Pala Raschi di Parma per affrontare la Caldaie Melgari VBC Cremonese nella settima giornata della Serie A2 Fineco 2026/2027. Dopo quattro vittorie consecutive e lo stop contro Monviso, le ragazze di Juan Cichello, settime in classifica con 10 punti, cercano il riscatto davanti al proprio pubblico. La squadra federale guida le classifiche di punti realizzati (436) e muri vincenti (74), con Letizia Feriozzi prima tra i migliori muri del campionato e Ludovica Tosini seconda nella graduatoria degli attacchi. Dall’altra parte della rete, una Cremonese tredicesima con 4 punti e reduce dalla sconfitta contro Imola. La sfida sarà anche l’occasione per ritrovare cinque ex Club Italia: Alessia Populini, Arianna Gambini, Vittoria Prandi, Betsy Nwokoye e Miranda Zanella.

PRECEDENTI: 8 (7 successi Caldaie Melgari VBC Cremonese, 1 successo Club Italia)

EX: Arianna Gambini a Club Italia nel 2022/2023; Betsy Amarachukwu Nwokoye a Club Italia nel 2021/2022; Alessia Populini a Club Italia nel 2018/2019, 2019/2020; Vittoria Prandi a Club Italia nel 2014/2015; Miranda Zanella a Club Italia nel 2025/2026



Giulia Savioli (Club Italia)- « C’è ancora un po’ di amarezza per la sconfitta contro Monviso, ma una delle nostre caratteristiche è che non molliamo mai, né in partita né in allenamento. Sabato contro Casalmaggiore vogliamo riscattarci. È una squadra che conosciamo, avendola già affrontata due volte nel precampionato, e ovviamente la abbiamo studiata moltissimo. Dovremo essere brave a mantenere lucidità e concentrazione nei momenti punto a punto e a reagire agli adattamenti delle avversarie che sicuramente ci hanno anche loro studiato a fondo. Giocheremo in casa, davanti a un pubblico che ci ha sempre accolte con grande calore: sarà sicuramente una spinta in più ».

Miranda Zanella (Caldaie Melgari VBC Cremonese)- « Per quanto riguarda la scorsa partita contro Imola, c’è grande rammarico per il fatto che non abbiamo iniziato già dal primo set a esprimere il nostro gioco, dato che poi nel terzo set quando abbiamo iniziato a giocare con determinazione, abbiamo dimostrato di potercela assolutamente giocare. Una volta sotto 2-1, è stato difficile riprendere in mano la partita. L’obiettivo per la partita di sabato è iniziare ad esprimere da subito il nostro gioco, in modo tale da poter giocare con più serenità senza avere l’acqua alla gola, come ci è capitato al quarto set domenica. Sarà senza dubbio una partita difficile, dato che giocheremo contro il Club Italia, una squadra molto giovane ma che ha disputato un ottimo inizio di campionato, sfruttando le fisicità delle loro giocatrici. Siamo pronte a dare il massimo domenica, per far vedere quello che siamo capaci di fare quando giochiamo al nostro meglio ».

Itas Trentino - Wash4Green Monviso Volley

Reduce dal prezioso successo esterno ottenuto domenica scorsa sul campo di Melendugno, l’Itas Trentino è pronta a vivere il primo vero e proprio big match della stagione. Sabato pomeriggio al Sanbàpolis, infatti, il sestetto gialloblù si confronterà con una delle due formazioni scese dalla massima serie, la Wash4Green Monviso, tra le principali candidate al salto di categoria. La formazione gialloblù, sempre a punti nelle prime sei gare ufficiali della stagione (quattro successi e due ko al tie break), si presenta a questa sfida con un bottino di 13 punti in classifica, due in più rispetto alle piemontesi che hanno già osservato però il turno di riposo. Nessun problema particolare per coach Beltrami, che in vista dell’anticipo di sabato potrà contare su tutte le effettive della rosa a sua disposizione. Gli unici due precedenti in gare ufficiali si riferiscono alla stagione 2023/24, quando le due squadre si sfidarono nella Regular Season di Serie A1, con un bilancio di 2-0 in favore delle piemontesi, impostesi a Trento al tie break e in tre set nel match casalingo. L’unica ex della gara è l’opposta di Monviso Irbe Lazda, in forza all’Itas Trentino nella scorsa stagione. La regista delle piemontesi Maria Irene Ricci ha vissuto un’esperienza in Trentino nel 2020/21, in Serie A1, in forza alla Delta Informatica. Il fischio d’inizio del match, valido per la settima giornata d’andata di Regular Season, è previsto per sabato alle ore 17.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Wash4Green Monviso Volley)

EX: Irbe Lazda a Trentino Volley nel 2025/2026



Alessandro Beltrami ( Allenatore Itas Trentino)- « Sarà la prima sfida che giocheremo contro una di quelle quattro/cinque squadre che sono state dichiaratamente costruite in estate per il salto di categoria. Monviso vanta tre attaccanti di altissimo livello, dalle laterali Enneking e Pistolesi fino a Lazda, che dopo un’ottima stagione a Trento ha scelto di accasarsi a Monviso per cercare il salto di categoria. Noi vogliamo dare costanza al nostro percorso di crescita: sarà una sfida nuova, diversa dal solito, contro una big del campionato, che ci permetterà di conoscerci ancora più a fondo e che ci regalerà grandi stimoli. Vogliamo capire quanto il nostro livello di gioco possa mettere in difficoltà una squadra fortissima come Monviso: sarà fondamentale essere coraggiosi in attacco e sfidanti in battuta e a muro, oltre ad avere pazienza e tranquillità nei momenti in cui verremo messi in difficoltà. Portare a casa punti sarebbe davvero bello e gratificante per il percorso che stiamo facendo ».

Sveva Parini (Wash4Green Monviso Volley)- « Arriviamo da una bella prestazione di squadra e da una vittoria contro un roster giovane ma ben attrezzato, permettendoci di tornare in palestra a spingere con ulteriore fiducia e motivazione. Sappiamo bene che sabato ci aspetta un’altra sfida di alto livello, in trasferta, con un’ottima squadra composta da giocatrici tecniche e precise e che ha avuto un bell’avvio di campionato. Per queste ragioni sarà importante imporre fin da subito il nostro ritmo di gioco per portare a casa i tre punti e per crescere partita dopo partita, al fine di continuare a costruire al meglio il nostro importante percorso. Siamo determinate a proseguire la nostra direzione positiva ed entusiasmare i nostri tifosi che ci supporteranno anche a Trento ».

Clai Imola Volley - Bartoccini +energia Perugia

Clai Imola ospita la Black Angels Perugia, una big del campionato domenica alle 17.00 al Ruggi Rinfrancata dal successo di Cremona, la Clai proverà al Ruggi di giocarsi tutte le sue carte anche con la Black Angels Perugia, una big di questa Serie A2. Domenica alle ore 17.00 scende in campo una squadra tornata ai vertici del volley femminile, dopo l’epopea della Sirio (dal 2003 al 2007 ha vinto tre scudetti e due Coppe dei Campioni, 15 titoli in totale). Fra le attuali partecipanti all’A2, Perugia è quella che vanta più campionati di massima serie: sei in totale, divisi in due periodi (2019-2023 e 2024-2025). Ripartire dopo una retrocessione non è mai semplice, ma Perugia ha tutto per ritornare immediatamente nella massima serie. Le umbre non perdono un set dalla prima giornata (12 di fila vinti), quando incassò a Busto Arsizio l’unica sconfitta e fa del muro un suo punto di forza (4 di media a set). Il bergamasco Micoli (che vanta una lunga carriera sia come assistente sia come primo allenatore) arriva a Imola con una squadra forte e in crescita. Nel sestetto troviamo tutte giocatrici d’esperienza e con tante promozioni dall’A2 all’A1. Ad esempio l’alzatrice Nicolini e la centrale Consoli, compagne dell’Ortolani a San Giovanni in Marignano nella promozione dall’A2 all’A1. A proposito, l’opposto della Clai Imola giocò a Perugia sei stagioni fa in A1, arrivando ai play-off scudetto. Altro pezzo da novanta della Black Angels è la banda Michieletto (sorella del fuoriclasse azzurro Alessandro), già due volte MVP in stagione e miglior giocatrice di A2 con Trento nella stagione 2022-2023. Da opposta gioca la tedesca Scharmann (miglior marcatrice con 67 punti), mentre l’ex Scandicci Mancini è il C2. Completano il sestetto le uniche due superstiti dell’A1 dell’anno scorso: il libero Recchia e la schiacciatrice capitana Fiesoli. Una valida alternativa in banda è la polacca del 2007 Ornoch, da Macerata in A1. Da parte sua la Clai Imola è reduce dalla vittoria a Cremona che conferma la crescita del gruppo allenato da Marco Gazzotti che giornata dopo giornata sta trovando l'amalgama di squadra. Anche singolarmente le ragazze imolesi hanno dimostrato evidenti progressi. Per la capitana Sofia Cavalli e per le sue compagne la partita con Perugia sarà un banco di prova per testare i miglioramenti mostrati a Cremona.

EX: Serena Ortolani a Perugia Bartoccini nel 2020/2021



Bianca Orlandi (Clai Imola Volley)- « La vittoria di domenica scorsa ci ha regalato un'iniezione di entusiasmo, ma siamo consapevoli che il campionato non aspetta nessuno. In questa settimana abbiamo cercato e cercheremo ancora di fare quello che serve: incanalare quell'energia positiva nel lavoro in palestra, allenarci ad alta intensità e concentrazione. Ci aspettiamo una partita estremamente dura. Perugia è una squadra di grande qualità, ben organizzata e che venderà cara la pelle su ogni pallone. Dovremo avere la capacità di mantenere la pazienza nei momenti di difficoltà e di scambi prolungati e concentrarci su quelli che sono i nostri punti di forza ».

Claudia Consoli (Bartoccini +energia Perugia)- « All’inizio abbiamo avuto qualche difficoltà, ma va tenuto conto che siamo una squadra per lo più composta da giocatrici nuove. Attraverso il lavoro settimanale siamo riuscite a trovare una quadra e miglioriamo di partita in partita. Ad Offanengo, ad esempio, non abbiamo potuto sfruttare una delle nostre caratteristiche migliori, il muro, ma abbiamo comunque tenuto botta e riportato a casa una vittoria netta e meritata. Domenica affronteremo un avversario tosto, che gioca la partita sempre fino alla fine. Non a caso è andato spesso al quinto set. Dovremo entrare in campo con la giusta determinazione e concentrazione: vogliamo dare continuità ai nostri risultati. Per il resto ci aspetta un mese molto impegnativo, con un turno infrasettimanale a Trento che dovremo gestire bene anche sul piano fisico. Cerchiamo di rimanere concentrati su ogni singola partita: questo è un campionato che non ammette distrazioni e ogni gara nasconde sempre delle insidie importanti. Sono fiduciosa: il gruppo è compatto e in campo possiamo fare grandi cose ».

Olio Pantaleo Volley Fasano - Narconon Volley Melendugno

Arriva il primo derby di Puglia per la Olio Pantaleo Fasano che domenica prossima in quel di Vigna Marina ospiterà i cugini salentini del Melendugno. Match dai molteplici risvolti che quest’inizio di campionato propone ai tifosi delle due note compagini pugliesi. Due formazioni che hanno avuto un avvio diametralmente diversi con il Melendugno, che in 6 incontri disputati ha messo nel proprio paniere 4 punti in classifica frutto di 1 vittoria e 4 sconfitte, e la Olio Pantaleo di coach Paolo Totero che in classifica si trova a 8 punti in virtù di 2 vittorie, entrambe in trasferta, e 3 sconfitte casalinghe al tie-break. Una classifica che entrambi i roster avrebbero voluto potenziare con qualche altro punto in più perso contro formazioni costruite con lo stesso obbiettivo finale. Ma il tempo per pensare a quello che è stato non c’è, in quanto domenica prossima al Pala Vigna Marina si giocherà il derby dinanzi ad un folto pubblico locale, ma anche ospite, che siamo certi arriveranno dalla vicina Melendugno. Per quel che riguarda la formazione ospite allenata da coach Simone Giunta, reduce da due sconfitte consecutive contro Club Italia (3-1) e Itas Trentino (0-3), non dovrebbero esserci defezioni dell’ultimo minuto con le due centrali Lara Gianfico e Arianna Tomasetig, le schiacciatrici Beatrice Perfetto e Natalia Lijewska, l’opposto Polina Malik e il libero Aurora Morandini, pronti a difendere i colori della società salentina. Convocabile dopo un pò di tempo anche l’altra centrale Aurora Micheletti, reduce da una convalescenza lunga e fastidiosa e vicina al suo completo ristabilimento. Olio Pantaleo Fasano che per il match di domenica presenterà il suo roster al gran completo, per un pronto riscatto dopo la sconfitta casalinga subita ancora una volta al tie-break da un Messina che sotto di 2-0 ha avuto la forza e bravura di ribaltare il risultato finale. Gara molto combattuta che alla fine però premiato le siciliane che nei finali di set hanno commesso meno errori diretti portando a casa il risultato. Per questo match altissima sarà la concentrazione richiesta al roster fasanese diretto dal presidente Renzo Abete per cercare la prima vittoria stagionale dinanzi al pubblico di casa. Coach Totero potrà schierare la miglior formazione capitanata da Anna Caneva trascinata in quest’inizio di campionato da Piia Korhonen, Candela Sol Salinas e Federica Vittorio, unitamente alle ottime prestazioni di Alice Turco, Chiara Salvatori, Katarina Bulovic e Beatrice Pozzoni. Sempre pronte a dar fiato e supporto le bravissime Federica Favaretto, Isabella Lavagnino e Nicole Da Pos.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Narconon Volley Melendugno)

EX: Allenatori: Andrea Blasi a Fasano nel 2025/2026



Pietro Tanzarella (Assistant coach Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Ci aspetta un’altra gara difficile contro un avversario pericoloso e in cerca di punti, in più è un derby e si sa che in queste partite ci sono sempre emozioni particolari. Stiamo lavorando per riscattare la sconfitta di domenica, bisognerà essere concentrate e ciniche per mettere in difficoltà Melendugno. È una squadra molto organizzata, temibile in attacco e che fa del servizio una delle sue armi più efficaci. In ogni gara disputata hanno dimostrato di poter impensierire tutte le avversarie, bisognerà quindi limitare le loro attaccanti cercando di imporre fin da subito il nostro gioco. Noi, giorno dopo giorno cresciamo lavorando su tutti gli aspetti che servono per aumentare sempre di più il nostro livello di gioco. Siamo una squadra che combatte partita dopo partita e sono sicuro che le ragazze non vedono l’ora di tornare a giocare davanti al nostro pubblico. Giochiamo nuovamente in casa e questo ci dà un ulteriore carica per lottare e fare bene. In questo campionato ogni partita diventa una battaglia e noi siamo pronti per affrontare questo derby ».

Arianna Tomasetig (Narconon Volley Melendugno)-

« Arriviamo a questa sfida con tanta determinazione e con il desiderio profondo di raccogliere i frutti del grande lavoro che svolgiamo ogni giorno in palestra. La sconfitta con Trento ci ha lasciato l'amaro in bocca, ma ci ha anche dato la spinta per rimboccarci le maniche e preparare al meglio un appuntamento speciale come il Derby. Fasano è una squadra forte in ogni fondamentale e siamo consapevoli che da parte nostra servirà una prova di grande carattere e lucidità. Poi, giocando così vicini, sappiamo che i nostri tifosi verranno in tanti a darci una mano e a farci sentire a casa. Daremo tutto su ogni pallone ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª GIORNATA DI ANDATA



Sabato 7 novembre 2026, ore 16.00

Erreci Busto Arsizio - Tenaglia Altino Avastese Volley Arbitri: Selmi Matteo, Ayroldi Raffaella

Club Italia - Caldaie Melgari VBC Cremonese Arbitri: Di Lorenzo Antonino, Vangone Deborah

Sabato 7 novembre 2026, ore 17.00

Itas Trentino - Wash4Green Monviso Volley Arbitri: Giulietti Fabrizio, Proietti Deborah

Domenica 8 novembre 2026, ore 16.00

Sigel Seap Marsala Volley - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: De Orchi Marco, Paris Fabio

Domenica 8 novembre 2026, ore 17.00

C.B.L. Costa Volpino - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Papapietro Eustachio, Galletti Denise

Panbiscò Leonessa Altamura - Cosedil F3 Motors Akademia Messina Arbitri: Testa Antonio, D'Argenio Alessandro

Clai Imola Volley - Bartoccini +energia Perugia Arbitri: Laghi Marco, Giorgianni Giovanni

Olio Pantaleo Volley Fasano - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Polenta Martin, Bonomo Andrea



Riposa: Ferraro SMI Roma Volley



LA CLASSIFICA

C.B.L. Costa Volpino 18, Erreci Busto Arsizio 15, Nuvolì Altafratte Padova 13, Itas Trentino 13, Bartoccini +energia Perugia 12, Wash4Green Monviso Volley 11, Club Italia 10, Ferraro SMI Roma Volley 10, Olio Pantaleo Volley Fasano 8, Clai Imola Volley 7, Trasporti Bressan Offanengo 6, Sigel Seap Marsala Volley 5, Caldaie Melgari VBC Cremonese 4, Narconon Volley Melendugno 4, Panbiscò Leonessa Altamura 4, Cosedil F3 Motors Akademia Messina 3, Tenaglia Altino Avastese Volley 1