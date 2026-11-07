L'Erreci si prende di forza i tre punti contro Altino
CASTELLANZA (VARESE)- Ancora un successo interno, nell'anticipo del 7° turno, per l'Erreci Busto Arsizio, alla terza vittoria di fila. Nonè stata una passeggiata però per le ragazze di coach Marchiaro che devono cedere il primo set al fanalino di coda del torneo Tenaglia Altino prima di imporsi in rimonta per 3-1 (23-25, 25-16, 25-22, 25-17).
Le bustocche soffrono all'inizio del match ma pian piano ritrovano ritmo in attacco e vanno a prendersi tre punti preziosi per la classifica. Le abruzzesi incassano l’ennesima sconfitta stagionale mostrando però segnali di crescita e tanta voglia di lottare. In casa bustocca l’MVP Giulia Marconato (17 punti con il 60% offensivo e 4 muri); ottimo anche il rendimento della compagna di reparto, Francesca Cosi (11 col 50% e 3 muri). Top scorer è invece Mija Šiftar con 20 punti. Per Altino spiccano Sara Stival (18) e Astou Ndoje con 13. Il 4-1 iniziale dura poco perché Altino lo cancella in fretta ed apre ad una fase di set equilibrata. Anche il secondo allungo bustocco (14-10) viene annullato dalla Tenaglia, che prende fiducia e mette la testa avanti fino al 22-24. A fissare il 23-25 è l’errore in battuta di Fusco. Nel secondo parziale Ghibaudo e compagne riescono a rimanere in scia (10-9) nonostante i tentativi di allungo della Erreci ma a metà della frazione le padrone di casa piazzano l’accelerata decisiva (15-10, 20-14) sulla spinta di Cosi (ottima a muro) e Šiftar. A fissare il 25-16 è l’ace della centrale ex Trento. La Erreci prende con decisione il controllo della gara e trovando buone soluzioni offensive va sul 10-5. Le biancorosse gestiscono la frazione (14-9, 19-14) ma sul 24-17 soffrono il turno al servizio di Farelli. Altino si riavvicina fino al 24-22 ma è l’errore della stessa banda classe 2006 a fissare il 25-22. Nel quarto parziale l’equilibrio viene rotto dalle bustocche, che vanno ad allungare il vantaggio in progressione (16-10, 23-16) con un gioco fluido ed efficace ed il punto finale messo a terra da Edinara
I protagonisti
Francesca Cosi (Erreci Busto Arsizio)- « Noi scherzando lo diciamo che siamo un motore diesel ed abbiamo bisogno di scaldarci prima di partire. Alla fine però l'importante è avere concretizzato la partita; dal secondo set in poi abbiamo fatto vedere il nostro gioco e siamo andate serene. Ci siamo rese conto che nel primo set abbiamo commesso molti errori, quindi bisognava ridurli; tolte queste imprecisioni, poi abbiamo fatto vedere il gioco della Erreci ».
Martina Ferrara (Tenaglia Altino Avastese Volley )- «Ci dispiace, siamo un po’ rammaricate. Sappiamo che Busto Arsizio è una squadra costruita per vincere, ma a noi fondamentalmente non importa chi c’è dall’altro lato del campo, perché dobbiamo costruire e trovare le nostre certezze. Il campionato è lungo, ogni partita fa storia a sé e adesso arrivano quelle che possono essere più alla portata, dove dovremo provare a raccogliere quello che abbiamo seminato finora».
CASTELLANZA (VARESE)- Prosegue il buon momento della Erreci Busto Arsizio, che supera per 3-1 (23-25, 25-16, 25-22, 25-17) la Tenaglia Altino, nell'anticipo della 7a giornata, centrando il terzo successo consecutivo. La squadra allenata da coach Michele Marchiaro soffre nel primo set e in avvio di secondo ma pian piano trova il suo ritmo in attacco e va a prendersi tre punti preziosi per la classifica. Le abruzzesi incassano l’ennesima sconfitta stagionale mostrando però segnali di crescita e tanta voglia di lottare. In casa bustocca l’MVP è Giulia Marconato (17 punti con il 60% offensivo e 4 muri); ottimo anche il rendimento della compagna di reparto, Francesca Cosi (11 col 50% e 3 muri). Top scorer è invece Mija Šiftar con 20 punti. Per Altino spiccano Sara Stival (18) e Astou Ndoje con 13. Il 4-1 iniziale dura poco perché Altino lo cancella in fretta ed apre ad una fase di set equilibrata. Anche il secondo allungo bustocco (14-10) viene annullato dalla Tenaglia, che prende fiducia e mette la testa avanti fino al 22-24. A fissare il 23-25 è l’errore in battuta di Fusco. Nel secondo parziale Ghibaudo e compagne riescono a rimanere in scia (10-9) nonostante i tentativi di allungo della Erreci ma a metà della frazione le padrone di casa piazzano l’accelerata decisiva (15-10, 20-14) sulla spinta di Cosi (ottima a muro) e Šiftar. A fissare il 25-16 è l’ace della centrale ex Trento. La Erreci prende con decisione il controllo della gara e trovando buone soluzioni offensive va sul 10-5. Le biancorosse gestiscono la frazione (14-9, 19-14) ma sul 24-17 soffrono il turno al servizio di Farelli. Altino si riavvicina fino al 24-22 ma è l’errore della stessa banda classe 2006 a fissare il 25-22. Nel quarto parziale l’equilibrio viene rotto dalle bustocche, che vanno ad allungare il vantaggio in progressione (16-10, 23-16) con un gioco fluido ed efficace ed il punto finale messo a terra da Edinara
I protagonisti
Francesca Cosi (Erreci Busto Arsizio)- « Noi scherzando lo diciamo che siamo un motore diesel ed abbiamo bisogno di scaldarci prima di partire. Alla fine però l'importante è avere concretizzato la partita; dal secondo set in poi abbiamo fatto vedere il nostro gioco e siamo andate serene. Ci siamo rese conto che nel primo set abbiamo commesso molti errori, quindi bisognava ridurli; tolte queste imprecisioni, poi abbiamo fatto vedere il gioco della Erreci ».
Martina Ferrara (Tenaglia Altino Avastese Volley )- «Ci dispiace, siamo un po’ rammaricate. Sappiamo che Busto Arsizio è una squadra costruita per vincere, ma a noi fondamentalmente non importa chi c’è dall’altro lato del campo, perché dobbiamo costruire e trovare le nostre certezze. Il campionato è lungo, ogni partita fa storia a sé e adesso arrivano quelle che possono essere più alla portata, dove dovremo provare a raccogliere quello che abbiamo seminato finora».
Il tabellino
ERRECI BUSTO ARSIZIO - TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY 3-1 (23-25 25-16 25-22 25-17) -
ERRECI BUSTO ARSIZIO: Sassolini 1, Cagnin 8, Marconato 17, Brancher 12, Siftar 20, Cosi 11, Scognamillo (L), Fusco, Ndoci. Non entrate: De Souza Martins, Mastio, Muscetti, Spinello, Di Mario. All. Marchiaro.
TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY: Provaroni 5, Bernasconi 5, Stival 18, Ndoye 13, Pixner 3, Ghibaudo 1, Ferrara (L), Omonoyan 4, Riva 2, Mori 2, Lupoli 1, Farelli 1, Maiezza. Non entrate: Tonello. All. Tortorici.
ARBITRI: Selmi, Ayroldi.
Durata set: 32', 29', 27', 25'; Tot: 113'.
BATTUTE: Erreci Busto Arsizio 6 ace, 14 err; Tenaglia Altino Avastese Volley 4 ace, 16 err.
ATTACCHI: Erreci Busto Arsizio 53 vinc, 9 err; Tenaglia Altino Avastese Volley 44 vinc, 9 err.
MURI: Erreci Busto Arsizio 10 vinc; Tenaglia Altino Avastese Volley 7 vinc.
MVP: Giulia Marconato (Erreci Busto Arsizio)
Spettatori: 350
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