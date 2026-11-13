L' 8a giornata da stasera a domenica

Partendo con ordine, questa sera alle 20.30 in diretta DAZN, il PalaRadi di Cremona vedrà le padrone di casa della Caldaie Melgari VBC Cremonese ospitare l’Itas Trentino. Da un lato, le rosa punteranno a tenere distante la zona retrocessione (undicesime, 7 punti), dall’altro le trentine cercheranno di non perdere contatto con le prime quattro posizioni (ora seste con 13 punti) che, al termine del girone d’andata, consentiranno la qualificazione alla Final Four della Coppa Italia Frecciarossa A2.

Due anticipi con focus particolare sulla seconda metà della classifica al sabato. Alle ore 17 su DAZN, il fanalino di coda Tenaglia Altino Avastese Volley punterà a conquistare la prima vittoria stagionale contro la Panbiscò Leonessa Altamura, tredicesima (7 punti). Alle 18 su DAZN e Youtube, la Trasporti Bressan Offanengo, quattordicesima ad un punto dalle pugliesi, accoglierà la Ferraro SMI Roma Volley, nona con 10 punti.

Domenica 15 novembre si partirà alle 16 con il confronto tra la Sigel Seap Marsala, decima con otto punti, e la Clai Imola Volley, staccata di due posizioni a quota sette. Le attenzioni saranno però, inevitabilmente, tutte sul big match di giornata: Nuvolì Altafratte Padova contro Erreci Busto Arsizio. Dopo aver inflitto la prima sconfitta stagionale alla capolista, le padovane di coach Sinibaldi vogliono confermarsi contro le bustocche. Con un successo pieno, Padova aggancerebbe proprio Busto Arsizio a quota 18 e al secondo posto in classifica, a un punto dalle orobiche. Al contrario, con una vittoria sia da due che da tre punti, le ragazze di coach Marchiaro conquisterebbero il momentaneo primo posto. Uno scontro che promette scintille, in diretta su DAZN e Youtube dalle 17.

Tra riposo di Costa Volpino e scontro diretto tra seconda e terza in graduatoria, il turno potrebbe prendere una piega interessante anche per la Bartoccini +energia Perugia, quarta con 15 punti, e la Wash4Green Monviso Volley, quinta con un punto in meno. Entrambe le formazioni retrocesse dalla Serie A1 giocheranno in casa: le umbre affronteranno l’ostico Club Italia, le piemontesi la sempre insidiosa Olio Pantaleo Fasano. Infine, in programma anche il confronto tra Cosedil F3 Motors Akademia Messina e Narconon Volley Melendugno, separate da un punto tra il sedicesimo e il quindicesimo posto. Tutte e tre le partite saranno in esclusiva su DAZN dalle 17.

TUTTE LE SFIDE

Sigel Seap Marsala Volley - Clai Imola Volley

Sul campo di Marsala la Clai sarà chiamata a confermare i progressi visti contro Perugia nonostante la sconfitta. Il fatto di aver segnato punti con 9 giocatrici conferma la profondità del roster a disposizione del tecnico modenese, aver lottato alla pari contro le forti giocatrici umbre e di aver reagito anche ai momenti di difficoltà è indicativo della compattezza del gruppo e della determinazione che mette anche nei momenti di difficoltà. Una curiosità: Clai e Marsala hanno giocato rispettivamente tre tie-break. Con fischio d'inizio fissato alle ore 16:00, la Sigel Seap Marsala Volley scenderà nuovamente sul parquet amico del PalaSanCarlo per affrontare le romagnole della Clai Imola in una sfida che promette spettacolo ed emozioni forti. Sulle ali dell'entusiasmo per lo splendido trionfo da tre punti conquistato contro Offanengo, le biancoazzurre di Coach Dino Guadalupi sono attese da un altro esame di maturità dal peso specifico elevato. La classifica parla chiaro e fotografa un equilibrio sottilissimo, le due formazioni sono infatti separate da una sola lunghezza, con Marsala a quota 8 punti e le imolesi subito a ruota a quota 7. Un vero e proprio scontro diretto per consolidare la propria posizione nel cuore della graduatoria e dare continuità al buon momento di forma delle marsalesi.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Sigel Seap Marsala Volley)

EX: Nessuno



Chiara Lo Dico (Sigel Seap Marsala Volley)- « Sarà un altra sfida dall'alto peso specifico non fosse altro perché in classifica ci separa un solo punto. Abbiamo lavorato tutta la settimana di comune accordo cercando di limare gli errori commessi nell'ultimo impegno e non ho paura a dire che siamo un grande gruppo coeso che si sostiene nei momenti di bisogno; forse è questa la nostra arma migliore » .

Lisa Esposito (Clai Imola Volley)- « La sconfitta di domenica, questa settimana ci aiuterà ad aggiustare alcuni dettagli che non hanno funzionato, sicuramente si è visto molto carattere e sono sicura che se avessimo portato a casa quel secondo set sarebbe finita in un 3-2. Sicuramente abbiamo fatto vedere belle cose,dobbiamo riuscire ad essere più costanti in certi frangenti del set e commettere qualche errore in meno. Dalla trasferta di Marsala mi aspetto di vedere un approccio alla partita fin da subito aggressivo perché a quoziente punti e per il morale della squadra sarà molto importante portare a casa una vittoria, soprattutto perché ci aspetterà un infrasettimanale comunque tosta ».

Nuvolì Altafratte Padova - Erreci Busto Arsizio

Domenica prossima alle ore 17:00 il palazzetto dello sport di Trebaseleghe ospiterà quello che senza dubbio sarà il big match della giornata numero 8 di serie A2 Fineco, Nuvolí AltaFratte Padova ed Erreci Busto Arsizio si ritroveranno di fronte pochi mesi dopo la semifinale playoff e sarà ancora una volta gara senza esclusione di colpi. Padovane e bustocche, autrici entrambe di un ottimo avvio di campionato che le pone all’inseguimento della capolista Costa Volpino, lombarde ad una sola lunghezza di distanza, venete a quattro passi dalla vetta, le gialloblù di casa arriveranno dal bel colpaccio ottenuto proprio in casa della capolista ma anche con un reparto centrali in forte emergenza dopo i forfait in ordine di tempo di Gaia Genovese e Greta Catania. Le ospiti rossonere saranno reduci dai tre punti casalinghi ottenuti contro Altino ma anche loro dovranno fare i conti con un’infermeria affollata vista l’assenza certa di Gaia Moroni e quella probabile di Sofia Moroni che tornerà a Trebaseleghe pochi mesi dopo essersi trasferita a Busto Arsizio.. L’incrocio veneto-lombardo che infiammerà il Pala BCC di Trebaseleghe può considerarsi da due anni un habitué dell’alta classifica della serie A2, Nuvolí ed Erreci (main sponsor di questa stagione) vantano ormai molteplici sfide sia nelle prime fasi di campionato che nel corso dei playoff per un computo che ad oggi vede le padovane sopravanzare 5-3. Numerose saranno le figure sportive che affronteranno la gara da ex di turno, sia tra le giocatrici che negli staff tecnici: In casa Nuvolí AltaFratte Padova Giulia Angelina, Cristina Fiorio e Nicolò Cozzi hanno avuto modo negli anni precedenti di difendere i colori lombardi, mentre Sofia Moroni indosserà stavolta la casacca bustocca dopo aver indossato la scorsa stagione quella padovana.

PRECEDENTI: 8 (5 successi Nuvolì Altafratte Padova, 3 successi Erreci Busto Arsizio)

EX: Giulia Angelina a Busto Arsizio Futura Giovani nel 2021/2022; Cristina Fiorio a Busto Arsizio Futura Giovani nel 2022/2023; Sofia Moroni a Alta Fratte Volley Padova nel 2025/2026 - Allenatori: Nicolò Cozzi a Busto Arsizio Futura Giovani nel 2022/2023, 2024/2025, 2025/2026



Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Stiamo vivendo una settimana complicata, da una parte l’attesa per l’esito dei primi esami a Greta, dall’altra la necessità di preparare una sfida contro un’avversaria di grande valore, a questo punto provando a sorprenderla con qualche novità tattica che stiamo provando appunto a mettere in campo. La cosa che più mi piace è che in questo momento difficile la squadra si è messa tutta a disposizione dello staff, un segno di grande appartenenza al gruppo e volontà di dare tutto per sé stessa, per la società e per i propri tifosi mettendo in campo un mood altamente positivo. Domenica dall’altra parte della rete troveremo una società che ha investito molto per un team dalle grandi ambizioni, che metterà in campo molte atlete in arrivo anche dalla serie A1. Noi ci proveremo, avremo bisogno ancora di più del solito calore del pubblico di casa, sempre pronto a sostenerci ».

Edinara Brancher (Erreci Busto Arsizio)- « Domenica affronteremo una squadra molto forte, che può metterci in difficoltà se non saremo concentrate. Dovremo mantenere la qualità del nostro gioco, soprattutto in battuta e a muro, e saper reagire ai diversi momenti della partita. Sappiamo che non sarà facile ma ci stiamo preparando per disputare una grande gara ».

Tenaglia Altino Avastese Volley - Panbiscò Leonessa Altamura

Nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A2 femminile, le abruzzesi tornano al Pala BCC a caccia di riscatto e punti preziosi. Lupoli: «Abbiamo tanta voglia di dimostrare quello che valiamo». Dopo la trasferta di Busto Arsizio, dalla quale sono arrivati segnali incoraggianti ma nessun punto in classifica, la Tenaglia Altino Avastese Volley torna davanti al proprio pubblico per l’anticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A2 femminile. Al Pala BCC di Vasto arriva la Panbiscò Leonessa Altamura, in una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni. L’avvio di stagione delle ragazze di coach Tortorici è stato decisamente in salita, con una serie di risultati negativi che hanno complicato il cammino delle abruzzesi. Eppure, nonostante le difficoltà, la squadra ha mostrato in più occasioni di poter esprimere una pallavolo competitiva, riuscendo a mettere in difficoltà anche avversarie di alto livello. Quello che continua a mancare è la continuità, elemento indispensabile per trasformare le buone prestazioni in punti concreti. La sfida contro Altamura rappresenta quindi un’occasione importante per provare a invertire la rotta e cominciare a risalire una classifica che vede attualmente Ferrara e compagne nelle ultime posizioni. Dall’altra parte della rete ci sarà una formazione pugliese intenzionata a difendere il proprio vantaggio, costruito anche grazie a due vittorie da tre punti nelle precedenti giornate. Le due squadre si conoscono già: ma questa volta lo scenario sarà inevitabilmente diverso. In palio non ci saranno indicazioni utili per la preparazione, ma punti pesanti per il percorso in campionato. A guidare la formazione pugliese sarà coach Dell’Anna, volto ben conosciuto nell’ambiente rossoblù, avendo vestito i colori della società per tre stagioni consecutive, dal 2022 al 2025: due in Serie B1, culminate con la conquista della promozione, e una in Serie A2.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Panbiscò Leonessa Altamura

EX: Gaia Riva a Altamura Leonessa Volley nel 2025/2026

Camilla Lupoli (Tenaglia Altino Avastese Volley)- « Sicuramente abbiamo avuto un inizio di campionato non semplice, affrontando squadre molto forti, ma penso che queste partite ci abbiano fatto capire che possiamo giocarcela con tutte. In alcuni momenti siamo riuscite a esprimere davvero un bel gioco, mentre in altri ci è mancata un po’ di continuità, ed è proprio su questo che stiamo cercando di lavorare. Credo che ogni partita, anche quelle più difficili, ci abbia lasciato qualcosa di positivo. Adesso abbiamo tanta voglia di dimostrare quello che valiamo e soprattutto di iniziare a raccogliere qualche soddisfazione in più. Sappiamo che non sarà facile e che non dobbiamo sottovalutare nessuno, ma penso che abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. Con Altamura ci siamo già incontrate diverse volte durante il precampionato, quindi sicuramente abbiamo avuto modo di conoscerle un po’, anche se sappiamo che le partite di campionato sono tutta un’altra cosa. Personalmente penso che la cosa più importante sia concentrarci su noi stesse, su quello che sappiamo fare e su quello che stiamo costruendo insieme come squadra. Arriviamo a questa partita con tanta voglia di fare bene e di portare a casa un risultato positivo. Credo che sarà fondamentale entrare in campo con la giusta grinta, aiutarci nei momenti di difficoltà e soprattutto riuscire a mantenere la concentrazione per tutta la partita. Abbiamo voglia di dimostrare che il lavoro che facciamo ogni giorno in palestra può fare la differenza ».

Matteo Dell’Anna (Panbiscò Leonessa Altamura)- « La partita di sabato con Altino rappresenta un crocevia importante per noi; saremo chiamati ad esprimerci ad alto livello per poter portare a casa punti importanti in chiave classifica. Altino è un'ottima squadra che sta lottando ogni domenica contro chiunque. Bisognerà limitare la loro aggressività e sicuramente approcciare il match con la giusta mentalità che è quella che ha secondo me fatto la differenza nella scorsa splendida vittoria contro Messina. Le ragazze sono in crescita nonostante gli imprevisti del periodo e abbiamo tanta fiducia in questo gruppo. Per quanto riguarda me, la gara ad Altino è sempre un po' particolare visti gli anni bellissimi che ho trascorso in Abruzzo. Ma dal momento in cui si scenderà sul taraflex di gioco tutte le mie energie saranno convogliate per il bene della mia squadra ».

Bartoccini +energia Perugia - Club Italia

Il PalaBarton Energy riapre le sue porte per l’ottava giornata di campionato e riabbraccia le sue Black Angels dopo un doppio tour de force in trasferta che ha lasciato una scia d'entusiasmo travolgente. Cinque vittorie consecutive, tutte, rigorosamente per 3-0. È un dato che va scritto in grassetto e urlato a gran voce, perché nel campionato di Serie A2 nulla è scontato e mettere a segno un parziale di 15 set vinti e 0 subiti è tanta roba. La Bartoccini +energia Perugia sta trasformando la pressione in consapevolezza: la squadra di Coach Stefano Micoli acquisisce certezze ad ogni pallone toccato, iniziando a sciorinare momenti di grandissima pallavolo, dove la qualità del gioco si sposa perfettamente con una fame agonistica feroce. Oggi pomeriggio sul taraflex di Pian di Massiano arriva il Club Italia guidato da coach Juan Cichello. Un progetto giovane e verdissimo quello riproposto dalla Federazione, ma tutt'altro che sprovveduto. Le azzurrine, tutte nate tra il 2008 e il 2009, si presentano a Perugia forti di ben quattro successi stagionali, di cui tre strappati al tie-break, a testimonianza di un carattere coriaceo e di una tenuta mentale importante. Sebbene il pronostico della vigilia sia tutto dalla parte delle padrone di casa, è una sfida da prendere assolutamente con le molle: guanti di velluto e concentrazione al massimo. Per quanto riguarda il 6+1 iniziale, Coach Micoli si affiderà quasi certamente alle sue certezze: in cabina di regia c'è Nicolini con Scharmann a completare la diagonale, mentre al centro Consoli affiancherà una tra Mancini e Colombo, con quest'ultima reduce dalla prestazione maiuscola impreziosita dal titolo di MVP nell'ultimo successo di Imola. In banda spazio a capitan Fiesoli e ad una straripante Michieletto, mentre Recchia sarà il baluardo inamovibile della seconda linea con la maglia del libero .

PRECEDENTI: 2 (2 successi Club Italia)

EX: Giulia Mancini a Club Italia nel 2016/2017

Beatrice Nicolini (Bartoccini +energia Perugia)- « Sono molto soddisfatta del percorso che abbiamo fatto. Questa serie di gare vinte ci fa stare bene e chiaramente ci restituisce un clima sereno per lavorare e preparare al meglio la prossima sfida. Non è stato un percorso semplice, perché tutte le avversarie ci hanno affrontato con grande determinazione e voglia di fare risultato. Non c’è stata solo Imola, ma anche sugli altri campi abbiamo dovuto lottare per portare a casa il risultato pieno”. Domenica al PalaBarton arriverà una squadra difficile da decifrare e da prendere assolutamente con le molle. “Il Club Italia è un roster molto giovane e dotato fisicamente. Quando affronti questo tipo di avversari di solito la chiave è la battuta, nel senso che c’è necessità di metterli in difficoltà in ricezione. Per il resto, dovremo cercare di limitare i loro attacchi e chiaramente il loro servizio”. Nicolini traccia un primo bilancio anche a livello personale. “Non sono ancora al top della forma, ma allo stesso tempo sono soddisfatta di quello che ho prodotto in queste prima giornate. So che posso dare ancora di più e lavoro ogni giorno per portare un contributo maggiore alla squadra”. Le Black Angels torneranno a giocare una partita in casa a distanza di quasi un mese. L’ultimo incontro disputato al PalaBarton risale infatti allo scorso 18 ottobre, con il netto successo su Padova. “Non vediamo l’ora di ritrovare i nostri tifosi e di vivere l’emozione di giocare davanti a loro. Effettivamente ci è mancato il supporto del pubblico di Perugia ed è bello sapere che nelle prossime settimane avremo occasione di giocare in casa diverse partite ».

Giulia Faleschini (Club Italia)- « Dopo la sconfitta contro Casalmaggiore, ci siamo concentrate soprattutto sugli aspetti che hanno funzionato meno nell’ultima partita, lavorando per ritrovare sicurezza e fiducia in ciò che sappiamo fare. Domenica ci aspetta una trasferta impegnativa contro Perugia, una squadra molto forte ed esperta. Sappiamo che non sarà una partita semplice, ma arriveremo cariche e determinate per portare in campo una buona prestazione, consapevoli dei nostri punti di forza e pronte a lottare su ogni pallone, come sempre ».

Trasporti Bressan Offanengo - Ferraro SMI Roma Volley

Sarà una Trasporti Bressan Offanengo desiderosa di riscatto quella che scenderà in campo sabato alle 18 al PalaCoim nell'anticipo contro la Ferraro SMI Roma Volley. Le capitoline (10 punti in classifica) cercano di rilanciarsi dopo aver osservato il turno di riposo, inseguendo il quarto successo stagionale. Lo stesso vale per le neroverdi di Emanuele Aime, battute 3-1 nello scorso turno a Marsala e che fin qui hanno conquistato 3 successi al tie break ma non ancora una vittoria piena. In una sfida inedita, non mancano comunque le curiosità. Le due squadre sono tra le migliori in campionato in battuta, con Roma seconda a quota 33 ace insidiata da Offanengo, quarta a quota 29. La Ferraro SMI, inoltre, ha la "regina" delle marcatrici, l'opposta Nikoleta Perovic (135 punti).

EX: Nessuno



Emanuele Aime (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Mi aspetto una partita combattuta con grande voglia di riscatto da parte nostra dopo la sconfitta in Sicilia. Dovremo lottare con il coltello tra i denti e cercare di portar via più punti possibili sabato e nelle prossime partite. Roma ha un buon servizio e una buonissima ricezione, il nostro compito sarà scardinare questi due fondamentali avversari. Primo tocco importante per Offanengo? Soprattutto in battuta, sarà importante riuscire a trovare continuità dalla linea dei nove metri ».

Kata Török (Ferraro SMI Roma Volley)- « Abbiamo avuto tanto tempo per recuperare le energie e prepararci al meglio per affrontare questa trasferta. Scenderemo in campo con la massima determinazione e daremo tutto per conquistare tre punti importanti ».

Cosedil F3 Motors Akademia Messina - Narconon Volley Melendugno

La Cosedil F3 Motors Akademia Messina riabbraccia il “PalaRescifina SuperGirls di Coach Barbieri ospiteranno le salentine della Narconon Volley Melendugno. Le due formazioni sono a caccia di riscatto. Messina varca il 16esimo posto della classifica con 3 punti; dall’altra parte, Melendugno 15esima con 4. Per entrambe, dunque, la sfida rappresenta un’occasione importante per invertire la rotta e provare a smuovere una classifica che, finora, non ha rispecchiato le rispettive ambizioni. Le messinesi sono reduci dalla sconfitta sul campo della Panbiscò Leonessa Altamura. Nello scorso fine settimana, le SuperGirls non sono riuscite a espugnare il “PalaBaldassarra”, cedendo per 3-1 (25-17, 25-17, 19-25, 25-19). Adesso Messina è chiamata a ripartire, facendo leva sul fattore campo per ritrovare quelle prestazioni positive mostrate finora soltanto a tratti. Rolando e compagne sono consapevoli del proprio potenziale: alla squadra serve trovare maggiore fiducia nei propri mezzi e quella continuità che potrebbe dare il via a un nuovo percorso in campionato. Ma, prima di tutto, occorre concentrarsi sul presente, affrontando una partita alla volta. E domenica, dall’altra parte della rete, ci sarà ancora una formazione pugliese pronta a dare filo da torcere alle SuperGirls: la Narconon Volley Melendugno, che nell'ultimo turno ha perso il derby in casa della Olio Pantaleo Volley Fasano (3-1:25-23, 25-27, 25-21, 25-20). Quattro i precedenti tra le messinesi e le salentine (due successi per parte). Nessuna ex dell'incontro.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Narconon Volley Melendugno, 2 successi Cosedil F3 Motors Akademia Messina)

EX: Nessuno



Saana Lindgren (Cosedil F3 Motors Akademia Messina)- « Siamo molto contente di tornare a giocare in casa visto che abbiamo disputato sin qui solo due gare a Messina. Questa settimana ci siamo concentrate di più sul nostro gioco che, nell’ultima partita contro Altamura, non abbiamo espresso al nostro livello. Sono fiduciosa per la partita di domenica: ci vedrete combattere e divertirci, e questo potrebbe portarci un bel risultato. Per me sarà una giornata molto speciale in quanto ci sarà anche mia madre a tifare per noi » .

Lara Gianfico (Narconon Volley Melendugno)- « È stata una settimana intensa e molto grintosa in palestra, durante la quale abbiamo analizzato con attenzione tutto ciò che non è andato nella partita di domenica contro Fasano, e ora siamo pronte a riscattarci. In vista della trasferta al PalaRescifina contro Messina, mi aspetto una gran bella partita: loro sono un gruppo giovane e rinnovato come il nostro e, giocando in casa, vorranno fare bene davanti al proprio pubblico. Fin qui abbiamo espresso una buona pallavolo, ma per conquistare punti pesanti serviranno soprattutto tanta concentrazione, unione e continuità nei momenti chiave dei set. Se riusciremo a esprimere con continuità il nostro gioco, potremo toglierci davvero tante belle soddisfazioni ».

Caldaie Melgari VBC Cremonese - Itas Trentino

Dopo essere tornata alla vittoria da tre punti, la Caldaie Melgari VBC Cremonese fa ritorno anche al PalaRadi per affrontare la Itas Trentino. Umori contrapposti per le squadre in campo, nell’anticipo del venerdì sera alle ore 20:30, ma la gara avrà lo stesso peso specifico per entrambe: Cremona ha ritrovato la vittoria, convincente, contro le temibili azzurrine del Club Italia e vuole confermare l’inerzia positiva degli ultimi giorni; dalla parte opposta, la Itas giunge a Cremona dopo aver subito la sconfitta interna contro Monviso e cercherà di riscattarsi prontamente per mantenere un distacco favorevole in classifica dalla rivale di giornata. Nel passato, VBC e Itas si sono affrontate quattro volte, conquistando due vittorie ciascuna. ‘Parità’ anche tra le atlete ex di turno: Vittoria Prandi ha vestito la maglia di Trentino nella stagione 2024/2025, Alexandra Ravarini ha scelto la società trentina dopo la stagione disputata con la maglia rosa della VBC. Infine coach Beltrami è stato sulla panchina dell’allora Casalmaggiore nella stagione 2014/2015. Sarà anche la prima in casa per Veronica Piciocchi, nuovo giovane libero della Caldaie Melgari aggregatosi al gruppo negli scorsi giorni.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Caldaie Melgari VBC Cremonese, 2 successi Itas Trentino)

EX: Vittoria Prandi a Trentino Volley nel 2024/2025; Alexandra Ravarini a Casalmaggiore nel 2025/2026 - Allenatori: Alessandro Beltrami a Casalmaggiore nel 2013/2014



Alice Bernardeschi (Caldaie Melgari VBC Cremonese)- «La bella vittoria di sabato ci ha dato fiducia e morale dopo un periodo poco positivo. Siamo entrate in campo con la fame giusta e la voglia di ribaltare questo momento negativo. Siamo riuscite ad essere squadra e a scardinare una formazione molto fisica che già in precampionato ci aveva fatto vedere ciò di cui era capace. Siamo partite subito forte rimanendo sempre attaccate al punteggio anche nei momenti in cui loro spingevano molto. La prossima partita con Trento sarà un’altra battaglia nella quale troveremo una squadra che non molla mai e che ha delle belle individualità. Noi proveremo a confermare ciò che di bello si è visto sabato, giocheremo nel nostro palazzetto, con i nostri tifosi e questo ci darà la carica giusta per poter fare bene ».

Sofia Monza (Itas Trentino)- « Venerdì affronteremo in trasferta la VBC Cremonese: sarà una gara dura perché si tratta di una formazione ricca di giocatrici di grande esperienza in ogni ruolo. Da parte nostra, però, c’è il desiderio di tornare immediatamente alla vittoria dopo la sconfitta con Monviso. Nei primi due set di sabato scorso abbiamo giocato punto a punto, pur non offrendo la nostra migliore pallavolo: questo può essere un buon punto di partenza tenendo conto che le nostre avversarie sono tra le favorite per la vittoria finale del campionato ».

Wash4Green Monviso Volley - Olio Pantaleo Volley Fasano

ll Pala Bus Company si prepara ad accendere i riflettori su una nuova sfida di Serie A2. Domenica la Wash4green Monviso Volley torna davanti al proprio pubblico per affrontare l’Olio Pantaleo Volley Fasano, in un confronto che mette di fronte la quinta e la settima forza del campionato. Due posizioni di distanza in classifica, ma soprattutto punti importanti in palio per entrambe le formazioni, determinate a proseguire al meglio il proprio cammino. Per le ragazze di casa l’obiettivo sarà sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico per conquistare un risultato prezioso.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Caldaie Melgari VBC Cremonese, 2 successi Itas Trentino)

EX: Vittoria Prandi a Trentino Volley nel 2024/2025; Alexandra Ravarini a Casalmaggiore nel 2025/2026 - Allenatori: Alessandro Beltrami a Casalmaggiore nel 2013/2014



Alice Bernardeschi (Caldaie Melgari VBC Cremonese)- « La bella vittoria di sabato ci ha dato fiducia e morale dopo un periodo poco positivo. Siamo entrate in campo con la fame giusta e la voglia di ribaltare questo momento negativo. Siamo riuscite ad essere squadra e a scardinare una formazione molto fisica che già in precampionato ci aveva fatto vedere ciò di cui era capace. Siamo partite subito forte rimanendo sempre attaccate al punteggio anche nei momenti in cui loro spingevano molto. La prossima partita con Trento sarà un’altra battaglia nella quale troveremo una squadra che non molla mai e che ha delle belle individualità. Noi proveremo a confermare ciò che di bello si è visto sabato, giocheremo nel nostro palazzetto, con i nostri tifosi e questo ci darà la carica giusta per poter fare bene ».

Sofia Monza (Itas Trentino)- « Venerdì affronteremo in trasferta la VBC Cremonese: sarà una gara dura perché si tratta di una formazione ricca di giocatrici di grande esperienza in ogni ruolo. Da parte nostra, però, c’è il desiderio di tornare immediatamente alla vittoria dopo la sconfitta con Monviso. Nei primi due set di sabato scorso abbiamo giocato punto a punto, pur non offrendo la nostra migliore pallavolo: questo può essere un buon punto di partenza tenendo conto che le nostre avversarie sono tra le favorite per la vittoria finale del campionato ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 8a GIORNATA

Venerdì 13 novembre ore 20.30

Caldaie Melgari VBC Cremonese – Itas Trentino

Sabato 14 novembre ore 17.00

Tenaglia Altino Avastese Volley – Panbiscò Leonessa Altamura

Sabato 14 novembre ore 18.00

Trasporti Bressan Offanengo – Ferraro SMI Roma Volley

Domenica 15 novembre ore 16.00

Sigel Seap Marsala Volley – Clai Imola Volley

Domenica 15 novembre ore 17.00

Nuvolì Altafratte Padova – Erreci Busto Arsizio

Domenica 15 novembre ore 17.00

Bartoccini +energia Perugia – Club Italia

Cosedil F3 Motors Akademia Messina – Narconon Volley Melendugno

Wash4Green Monviso Volley – Olio Pantaleo Volley Fasano

Riposa: C.B.L. Costa Volpino



LA CLASSIFICA

C.B.L. Costa Volpino 19, Erreci Busto Arsizio 18, Nuvolì Altafratte Padova 15, Bartoccini +energia Perugia 15, Wash4Green Monviso Volley 14, Itas Trentino 13, Olio Pantaleo Volley Fasano 11, Club Italia 10, Ferraro SMI Roma Volley 10, Sigel Seap Marsala Volley 8, Caldaie Melgari VBC Cremonese 1