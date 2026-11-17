Neanche il tempo di metabolizzare tutti i risultati del weekend che la LVF A2 Fineco si appresta già a tornare in campo per il secondo infrasettimanale della stagione. Domani, mercoledì 18 novembre, sedici squadre scenderanno in campo per la nona giornata di Regular Season. A riposo una delle due capolista, l’Erreci Busto Arsizio.

Il mercoledì si aprirà con un anticipo alle ore 16. Le azzurrine del Club Italia, dopo tre sconfitte consecutive, affronteranno una Sigel Seap Marsala in grande forma, protagonista di un periodo con quattro vittorie in cinque gare. Alle ore 19.30 due formazioni in striscia negativa, la Ferraro SMI Roma Volley e la Clai Imola Volley, proveranno ad uscire dal loro momento no affrontandosi al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano. Le due sfide saranno in diretta su DAZN come due scontri diretti delle 20.30. In fondo alla classifica, la Cosedil F3 Motors Akademia Messina, terzultima, ospiterà il fanalino di coda Tenaglia Altino Avastese Volley, mentre nella parti alte l’Itas Trentino, sesta con 16 punti, se la vedrà con la Bartoccini +energia Perugia, terza con 18.

Sempre alle 20.30 ma in diretta DAZN altri quattro incontri. A quota 19 punti, la capolista Cbl Costa Volpino tenterà di mantenere la propria posizione accogliendo in casa la Trasporti Bressan Offanengo. Tra il quarto e il quinto posto a due punti dalla vetta, trasferte pugliesi per la Wash4Green Monviso Volley e la Nuvolì Altafratte Padova: le pinelle saranno avversarie della Narconon Volley Melendugno mentre le padovane, reduci da due vittorie nei big match contro le prime in classifica, se la vedranno con la Panbiscò Leonessa Altamura. Infine, sempre in Puglia, l’Olio Pantaleo Fasano sfiderà la Caldaie Melgari VBC Cremonese.

TUTTE LE SFIDE

Club Italia - Sigel Seap Marsala Volley

A soli tre giorni dalla trasferta di Perugia, il Club Italia torna in campo per la 9ª giornata di andata del Campionato di Serie A2 Fineco. Mercoledì 18 novembre, alle ore 16, le ragazze del progetto federale ospiteranno al Pala Raschi di Parma la Sigel Seap Marsala Volley. La formazione guidata da Juan Cichello è reduce dalla sconfitta per 3-1 sul campo della Bartoccini +energia Perugia. Un solo punto separa le due squadre in classifica: il Club Italia occupa la decima posizione con 10 punti, mentre Marsala è settima con 11 punti e una gara disputata in meno. Le siciliane, allenate da Dino Guadalupi, arrivano a Parma forti di due vittorie consecutive contro Offanengo e Imola, entrambe vinte per 3-1. Il Club Italia guida la classifica di squadra dei muri vincenti con 98, 28 dei quali firmati da Letizia Feriozzi. Sono tre, invece, le atlete federali ad aver già superato quota 100 punti: Ludovica Tosini (132), Mariia Solovei (125) e Stella Caruso (106). Gara dal sapore particolare per il libero Sofia Giulì, che nella passata stagione ha vestito la maglia della formazione siciliana.

PRECEDENTI: 11 (5 successi Club Italia, 6 successi Sigel Seap Marsala Volley)

EX: Sofia Giuli' a Marsala Volley nel 2025/2026 - Allenatori: Lorenzo Abbiati a Club Italia nel 2022/2023



Alice Guerra (Club Italia)- « Abbiamo avuto pochissimi giorni per recuperare dalla trasferta di Perugia, ma questo è anche un aspetto positivo perché ci permette di scendere subito in campo e riscattarci. Affronteremo questo nuovo impegno in casa con ancora più grinta. Dalla gara di due giorni fa abbiamo capito che sappiamo tenere testa a una squadra di grande esperienza, e questo ci ha fatto capire che possiamo giocarcela davvero con tutti. Quelli contro Marsala sono punti pesantissimi per noi, e lotteremo con tutte le forze per conquistarli. Vogliamo affrontare questa partita in modo diverso rispetto a quella casalinga con Casalmaggiore, siamo pronte a dimostrare la grinta e la voglia che abbiamo di giocare e di fare bene in questo campionato ».

Sara Dodi (Sigel Seap Marsala Volley)- « Arriviamo alla partita contro il Club Italia dopo una vittoria importante, che ci ha dato sicuramente tanta fiducia ed ulteriore consapevolezza del lavoro che stiamo facendo. Affronteremo un avversario molto giovane, ma che fin dall’inizio del campionato ha dimostrato di avere grandi qualità e che, settimana dopo settimana, sta acquisendo sempre più consapevolezza dei propri mezzi, come dimostrano anche le difficoltà che è riuscita a creare ad avversarie sulla carta più esperte. Sarà quindi una partita tutt’altro che semplice, dove dovremo essere brave a mantenere la concentrazione e ad imporre fin da subito il nostro gioco. Per noi sarà un’occasione importante per la classifica per dare continuità al momento positivo che stiamo vivendo, infatti le ultime vittorie, arrivate in partite particolarmente importanti, ci hanno dato una bella spinta anche dal punto di vista morale. Sarà inoltre un turno infrasettimanale, quindi avremo meno tempo per prepararci, ma cercheremo di sfruttare al meglio ogni momento a disposizione per arrivare alla gara nelle migliori condizioni. Sono sicura che, come abbiamo dimostrato anche nelle ultime partite, la nostra forza sarà soprattutto il nostro essere gruppo che ci aiuterà nei momenti di difficoltà ».

C.B.L. Costa Volpino - Trasporti Bressan Offanengo

Dopo la domenica di riposo la Pallavolo CBL torna in campo nel turno infrasettimanale. Agganciata in vetta alla classifica da Busto Arsizio, la formazione di Luciano Cominetti, torna in campo per cercare di riprendersi il primato solitario. A Costa Volpino arriva Offanengo reduce dalla vittoria al tie break contro Roma, una delle quattro conquistate in queste prime otto giornate. Dell’Orto e compagne sono invece chiamate a rialzarsi dopo la prima sconfitta stagionale, quella contro Altafratte Padova, e cercheranno di fare leva sul loro attacco grandi numeri.

PRECEDENTI: 2 (1 successo C.B.L. Costa Volpino, 1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Nessuno



Monika Krasteva (C.B.L. Costa Volpino)- « Questa settimana sarà particolarmente impegnativa, perché ci aspettano due partite. Stiamo lavorando duramente e ci stiamo preparando al meglio per affrontarle. Mercoledì scenderemo in campo contro Offanengo. Nell’ultimo turno hanno ottenuto una vittoria contro un avversario forte, quindi probabilmente saranno ancora più motivate quando giocheranno contro di noi. Abbiamo già dimostrato di essere una buona squadra e che, quando giochiamo insieme, siamo in grado di esprimere un’ottima pallavolo. Ora dobbiamo rimanere pienamente concentrate, mantenere alta l’attenzione e avere fiducia nel nostro gioco. Se riusciremo a farlo, potremo tornare sulla strada della vittoria! ».

Emanuele Aime (Trasporti Bressan Offanengo)- « Spero che la vittoria di sabato in rimonta contro Roma porti un po' di fiducia e di consapevolezza di potersela giocare contro tutte le avversarie. Sotto questo punto di vista, la sfida contro Costa Volpino è un test per vedere di duellare il più possibile, poi dopo il match casalingo di domenica contro Busto Arsizio arriverà un tour de force di sei partite che dirà molto in termini di livello raggiunto dalla nostra squadra. Ora affrontiamo la Cbl, una squadra molto aggressiva in battuta e che attacca molto forte. Sarà importante aver la capacità di soffrire come sabato e sfruttare le occasioni che potranno capitare, cosa che abbiamo fatto bene contro Roma ».

Panbiscò Leonessa Altamura - Nuvolì Altafratte Padova

PRECEDENTI: 2 (2 successi Nuvolì Altafratte Padova)

EX: Nessuno



Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Stiamo vivendo un periodo incredibile, nonostante le assenze e contro ostacoli molto ardui sono arrivate vittorie importanti che sono andate contro i pronostici, questo grazie ad una squadra che ha dimostrato un grande senso d’appartenenza, una forte caparbietà e convinzione anche nel mettere in campo una disposizione tattica inusuale, ci piace essere un pò fuori dagli schemi e perseguire comunque nello stesso tempo quello che è il progetto tecnico iniziato oltre due anni fa. Inoltre tutto quello successo negli ultimi giorni ha fatto sì che l’eco sia arrivata a livello nazionale e questo ci gratifica molto. Mercoledì andremo ad Altamura, una squadra ferita dall’ultima sconfitta e sicuramente desiderosa di riscatto, non è in possesso di una buona classifica ma ha saputo dimostrare a tratti il suo vero valore e noi dovremo arrivare al match consci del fatto che troveremo una squadra di assoluto livello, che sfrutterà il fatto di giocare davanti al proprio pubblico, e noi che giochiamo a Trebaseleghe sappiamo bene quanto questo sia importante. Dovremo mantenere alta l’attenzione e concentrazione su quello che sarà il nostro sistema di gioco, con particolare attenzione agli aspetti tecnico-tattici ».

Ferraro SMI Roma Volley - Clai Imola Volley

Dopo due trasferte consecutive, intervallate dal turno di riposo previsto dal calendario, la Ferraro SMI Roma Volley torna a giocare davanti al proprio pubblico. Mercoledì 18 novembre, alle ore 19:30, al Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro (da tanti conosciuto come PalaTiziano), le Wolves riceveranno la Clai Imola Volley nel turno infrasettimanale valevole per la nona giornata di andata del Campionato Italiano di Serie A2 Femminile Fineco 2026/2027. Le giallorosse, che hanno conquistato otto punti nelle ultime quattro partite, hanno voglia di rivalsa dopo la rimonta subita sabato scorso a Offanengo (dallo 0-2 al 3-2 per la compagine lombarda). Dal canto suo, nonostante abbia vinto soltanto due delle otto partite sinora disputate, la squadra ospite non è un avversario da sottovalutare, occupando la quinta posizione nella speciale classifica dei punti realizzati (534) e vedendo tra le sue fila il libero Agata Tellone al comando in quella della percentuale di ricezioni perfette (59,54%). Non ci sono precedenti tra le due formazioni in quanto le romagnole hanno disputato il loro primo campionato di Serie A2 nella stagione 2024/2025, quando le capitoline giocavano in A1 e vinsero la CEV Challenge Cup, mentre nella scorsa annata sono state inserite in due gironi distinti. Ancora assenti per infortunio, in casa giallorossa, Escamilla e Muzi.

EX: Nessuno



Teresa Maria Bosso (Ferraro SMI Roma Volley)- « Ci aspettiamo una gara combattuta contro una squadra che presenta un mix di giocatrici esperte e giovani. Vogliamo dimostrare che il nostro livello di gioco è ben più alto rispetto a quello espresso nell’ultimo turno di campionato ».

Sofia Cavalli (Clai Imola Volley)- « Sapevamo che questa sarebbe stata una settimana particolare, con tre partite nell’arco di sette giorni. A Marsala ci aspettavamo una gara difficile, sia per il valore dell’avversario, sicuramente determinato a mantenere il vantaggio in classifica nei nostri confronti, sia per le caratteristiche di un campo sempre complicato. Siamo partite molto forte, aggredendo l’avversario fin dal primo set e riuscendo a esprimere una qualità di gioco molto alta. Nel secondo e nel terzo set abbiamo lottato punto a punto, mentre nel quarto, purtroppo, non siamo riuscite a trovare la reazione necessaria. Adesso c’è poco tempo per rimuginare su quanto successo, ma quello che abbiamo a disposizione deve essere sufficiente per capire cosa non ha funzionato e lavorare sugli aspetti da migliorare in vista della prossima sfida. Mercoledì ci aspetta un’altra trasferta impegnativa, questa volta a Roma, contro una squadra forte e con l’ambizione di occupare le zone alte della classifica. Dal punto di vista fisico cercheremo di sfruttare al meglio questo giorno e mezzo, lavorando soprattutto con la palla per prepararci alla partita. Mentalmente, invece, dovremo essere brave a lasciarci alle spalle il risultato di Marsala, senza però dimenticare l’atteggiamento mostrato nei primi tre set. Questa partita ravvicinata rappresenta subito un’occasione per dimostrare che non siamo la squadra vista nell’ultimo parziale di Marsala e che siamo in grado di reagire. Credo fortemente in questo gruppo e nelle nostre qualità. A Roma dovremo cercare di aggredire l’avversario fin dalle prime battute e dare continuità al nostro gioco, dimostrando sul campo il nostro valore ».

Cosedil F3 Motors Akademia Messina - Tenaglia Altino Avastese Volley

Dopo il successo al tie-break contro Melendugno, la Cosedil F3 Motors Akademia Messina si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico. Nel turno infrasettimanale di mercoledì 18 novembre - ore 20.30-, il “PalaRescifina” ospiterà la sfida con la Tenaglia Altino Avastese Volley. Un nuovo appuntamento casalingo per le SuperGirls di Coach Barbieri, chiamate a dare continuità al risultato conquistato domenica e a proseguire il proprio percorso in campionato. La gara sarà valida per la nona giornata di andata della Regular Season del campionato di Serie A2 Fineco. Una sfida particolarmente importante ai fini della classifica, con un solo punto a separare le due formazioni. Messina è 15esima con 5 punti, mentre Altino è al 17esimo posto a quota 4. Le messinesi hanno conquistato due vittorie- entrambe al tie-break- e un ulteriore punto nella sfida persa al quinto set contro Club Italia. Per la formazione abruzzese, invece, è arrivata una sola vittoria, nell'ultimo turno contro Altamura (3-0), a cui si aggiunge il punto conquistato nella precedente sconfitta al tie-break contro Marsala. Nell'ultimo turno, le siciliane hanno ritrovato determinazione e compattezza. Sotto 1-2, hanno rimontato la Narconon Volley Melendugno nella gara casalinga, imponendosi al tie-break per 3-2 (25-18, 23-25, 21-25, 25-15, 15-9). Tra le protagoniste spicca Sara Bellia, premiata MVP con 25 punti, ben supportata da Saana Lindgren (24) e Veronica Quero (12). Particolarmente significativo anche il contributo della panchina. L'ingresso di Peroni, subentrata a Henderson nel corso della gara, ha offerto alla squadra un riferimento in più, sia nella fase difensiva sia al servizio. Per lei 9 punti complessivi, di cui 2 ace, a conferma dell'importanza delle soluzioni a disposizione dello staff tecnico. Archiviata la sfida con Melendugno, per Messina il tempo per preparare il prossimo appuntamento sarà ridotto. Di fronte ci sarà Altino, formazione che, proprio come le messinesi, ha vissuto un avvio di stagione complicato, ma che nelle ultime giornate ha iniziato a trovare maggiore equilibrio. In una gara che mette in palio punti preziosi per entrambe, serviranno attenzione, concentrazione e continuità per provare a conquistare un altro risultato importante davanti al pubblico del “PalaRescifina”.

EX: Sofia Gazzola a Altino Volley nel 2025/2026; Martina Ferrara a Messina Akademia nel 2025/2026:

Leo Barbieri (Allenatore Cosedil F3 Motors Akademia Messina)- « Altino è squadra che, nelle ultime partite, ha utilizzato tanti cambi, alternando due opposte, variando spesso le attaccanti e modificando anche la palleggiatrice. Sotto questo aspetto è un’avversaria di difficile lettura. Quest'anno non ci sono squadre materasso, lo abbiamo sempre detto: tutte le formazioni hanno valori importanti. Bisogna affrontare ogni squadra con lo stesso atteggiamento, e penso che noi lo abbiamo dimostrato. Si è visto anche nella partita contro Busto, una delle formazioni di vertice: siamo sempre rimasti dentro la gara e abbiamo giocato la nostra pallavolo. Faremo lo stesso mercoledì. Dovremo stare attenti alle tante variabili di Altino, ai cambi e alle diverse soluzioni che può proporre durante la partita, ma anche alle possibili scelte nel sestetto iniziale ».

Sara Mori (Tenaglia Altino Avastese Volley)- « Sabato siamo entrate in campo con il coltello tra i denti, come sempre, ma con una carica in più. Penso che le sconfitte precedenti ci abbiano messo a dura prova, ma allo stesso tempo abbiano alimentato ancora di più la nostra voglia di reagire e di dimostrare quello che possiamo fare come squadra. Finalmente siamo riuscite a toglierci questa prima soddisfazione. Messina sarà un’altra bella prova, ma sono sicura che arriveremo con più determinazione e fiducia nei nostri mezzi. Siamo un gruppo di guerriere, continueremo a lavorare a testa bassa e a dare il massimo, partita dopo partita ».

Itas Trentino - Bartoccini +energia Perugia

Reduce dall’ottima prestazione offerta con la VBC Cremonese, trasferta che ha portato in dote tre punti al sestetto gialloblù, per l’Itas Trentino è già arrivato il momento di tornare in campo per il turno infra-settimanale che vedrà l’Itas Trentino ospitare al Sanbàpolis la corazzata Bartoccini +energia Perugia (reduce da sei vittorie di fila senza lasciare per strada punti), una delle due formazioni scese dall’A1 assieme a Monviso. Dopo l’anticipo di venerdì scorso al PalaRadi, la formazione gialloblù è tornata in palestra già nella giornata di domenica per iniziare a studiare la Bartoccini +energia. La centrale Ludovica Sismondi, infortunatasi al ginocchio proprio nella sfida di Cremona, non sarà a disposizione di Beltrami per il match con le umbre e nelle prossime ore sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti medici per valutare con precisione l’entità dell’infortunio subìto venerdì scorso. Non esistono precedenti in gare ufficiali tra Itas Trentino e Perugia, che per la prima volta negli ultimi cinque anni (dal 2022/23, anno in cui Trentino Volley ha esordito in A2 femminile), militano nella medesima categoria. L’unica ex della sfida è la laterale della squadra umbra Francesca Michieletto, in forza all’Itas dal 2022 al 2024.

EX: Francesca Michieletto a Trentino Volley nel 2022/2023, 2023/2024



Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Affronteremo una formazione che dopo il ko all’esordio non ha più concesso nulla ai propri avversari, cedendo solamente un set nelle successive sei partite. Si tratta di una squadra completa ed esperta, con atlete che arrivano dall’A1 o che hanno sempre giocato al vertice in A2. Per noi è una sfida complicata ma al tempo stesso molto stimolante, per rimetterci in gioco e per scoprire qualcosa in più di noi e del percorso che stiamo portando avanti. Arriviamo da una vittoria importantissima ottenuta a Cremona: ora troveremo una big del campionato e dovremo giocare a viso aperto per cercare di cogliere ogni piccola occasione che ci verrà concessa ».

Cecilia Nicolini (Bartoccini +energia Perugia)- « Ci aspetta una gara molto difficile, contro un avversario che unisce giocatrici esperte e di qualità, a giovani talenti. Dovremo mettere in campo tutta la nostra determinazione e provare a fare continuità a quanto fatto nelle ultime partite. Giocare più partite durante la settimana non è facile, ma sapevamo che questo campionato è così ».

Narconon Volley Melendugno - Wash4Green Monviso Volley

Dopo un lungo ciclo di trasferte, la Narconon Volley Melendugno torna davanti al proprio pubblico. Mercoledì 18 novembre, alle ore 20:30, il Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce ospiterà la nona giornata d'andata del campionato di Serie A2 Fineco contro la Wash4Green Monviso Volley. Reduci dal punto conquistato al tie-break (3 a 2) sul campo della Cosedil F3 Motors Akademia Messina, le biancorossonere di coach Simone Giunta puntano a dare continuità ai momenti di ottima pallavolo espressi nelle ultime uscite, cercando lucidità per l'intero arco del match contro una delle big del torneo. Dall'altra parte della rete arriva, infatti, una Wash4Green Monviso Volley lanciata da cinque vittorie consecutive sotto la guida di coach Andrea Giovi, tra cui il successo esterno per 3 a 1 sull'Itas Trentino e il recente 3 a 0 casalingo contro Fasano. Un organico fisico e completo, forte al centro con Alice Farina e Sveva Parini e pericoloso in attacco con l'opposta Irbe Lazda e le schiacciatrici Alyssa Enneking e Aurora Pistolesi.

EX: Giorgia Avenia a Pallavolo Pinerolo nel 2024/2025



Aurora Morandini (Narconon Volley Melendugno)- « A Messina abbiamo dimostrato ancora una volta che sul piano tecnico ci siamo e che possiamo mettere in difficoltà chiunque, ma non possiamo più permetterci quei cali di tensione che ci costano punti pesanti. In palestra stiamo lavorando duro proprio per dare continuità al nostro gioco per tutta la durata del match. Affrontiamo una squadra forte e lanciata come Monviso, che non regala nulla, ma noi siamo un gruppo tosto, che non molla di un centimetro e che sa esattamente cosa fare in campo. Tornare finalmente a giocare davanti al nostro pubblico ci dà una carica enorme: dovremo entrare aggressive fin dal primo scambio per giocarci la partita fino in fondo e prenderci quello che meritiamo ».

Andrea Giovi (Allenatore Wash4Green Monviso Volley)- « Sarà una trasferta difficile contro una squadra affamata che ha qualità per mettere in difficoltà tutte, quindi andiamo a Melendugno senza guardare la classifica, consapevoli del fatto che sarà una partita tosta. Noi proveremo a mettere in campo la stessa aggressività messa con Fasano ».

Olio Pantaleo Volley Fasano - Caldaie Melgari VBC Cremonese

EX: Nessuno



Natasha Calkins (Caldaie Melgari VBC Cremonese)- « Penso che abbiamo avuto dei buoni momenti durante la partita contro Trentino. Il nostro servizio ha avuto un impatto importante, abbiamo giocato molto meglio quando siamo riusciti a far uscire dai propri schemi l’avversaria. Nel terzo set abbiamo mostrato più carattere, siamo stati molto più aggressivi come squadra. Per la partita di mercoledì contro Fasano, dobbiamo concentrarci di più sul lottare fin dall'inizio e giocare con il braccio sciolto. Penso che sia importante per noi andare avanti e concentrarci sui nostri punti di forza come squadra ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9ª GIORNATA DI ANDATA



Mercoledì: 18 novembre 2026, ore 16.00

Club Italia - Sigel Seap Marsala Volley Arbitri: Mesiano Marta, Coppola Davide

Mercoledì: 18 novembre 2026, ore 19.30

Ferraro SMI Roma Volley - Clai Imola Volley Arbitri: Bolici Giulio, Galteri Andrea

Mercoledì: 18 novembre 2026, ore 20.30

C.B.L. Costa Volpino - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Sessolo Maurina, Usai Piera

Panbiscò Leonessa Altamura - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Paris Fabio, Candeloro Eleonora

Cosedil F3 Motors Akademia Messina - Tenaglia Altino Avastese Volley Arbitri: Palumbo Christian, Bonzanni Andrea

Itas Trentino - Bartoccini +energia Perugia Arbitri: Cervellati Giulio, Cavicchi Simone