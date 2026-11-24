CREMONA-Davide Baraldi non è più l'allenatore delle Cadaie Melgari Cremonese. La società ha deciso di rimuovere il tecnico della prima squadra a seguito dei deludenti risultati conseguiti nelle prime dieci giornate di campionato con la formazione cremasca al penultimo posto con soli 8 punti conquistati in 10 giornate. La formazione da oggi sarà temporaneamente affidata al secondo Michele Lucherini.