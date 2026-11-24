Davide Baraldi non è più l'allenatore della Cremonese
Il tecnico modenese rimosso dal suo incarico a seguito dei deludenti risultati conseguiti nelle prime 10 giornate di campionato. Al suo posto la panchina è stata affidata al vice Michele Lucherini
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CREMONA-Davide Baraldi non è più l'allenatore delle Cadaie Melgari Cremonese. La società ha deciso di rimuovere il tecnico della prima squadra a seguito dei deludenti risultati conseguiti nelle prime dieci giornate di campionato con la formazione cremasca al penultimo posto con soli 8 punti conquistati in 10 giornate. La formazione da oggi sarà temporaneamente affidata al secondo Michele Lucherini.
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