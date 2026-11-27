ROMA - La LVF A2 Fineco si proietta verso il rettilineo finale del girone d’andata, che sancirà le quattro squadre direttamente ammesse alla Final Four di Coppa Italia Frecciarossa di A2. Un campionato che si è dimostrato nelle prime dieci giornate estremamente combattuto e imprevedibile, con ben 23 tie-break già disputati e una classifica in continuo mutamento.

L’undicesima giornata comincerà sabato 28 novembre con due anticipi. Alle 16, l’ex capolista Cbl Costa Volpino, reduce da tre sconfitte consecutive che l’hanno fatta scendere al quinto posto, farà visita al Club Italia, un’altra squadra in un momento non brillantissimo con quattro sconfitte nelle ultime cinque. Alle 20.30 in campo l’attuale prima in classifica, la Bartoccini +energia Perugia, +4 sulle orobiche, che ospiterà la Narconon Volley Melendugno, penultima con 8 punti.

Entrambe le sfide saranno in diretta su DAZN e Youtube così come lo scontro diretto tra l‘Itas Trentino e la Ferraro SMI Roma Volley, in programma domenica alle 17. Le capitoline precedono le trentine di un punto, 17 contro 16, ed entrambe puntano il quarto posto che qualifica alla coppa.

Alla stessa ora in esclusiva DAZN quattro partite. La Wash4Green Monviso Volley, seconda a -1 dalle umbre, farà visita alla Caldaie Melgari VBC Cremonese, 8 punti come Melendugno e la Cosedil F3 Motors Akademia Messina, di scena sul campo della Nuvolì Altafratte Padova, quarta a quota 20. La Trasporti Bressan Offanengo, regina dei tie-break con cinque vittorie sui sei disputati, farà visita alla Panbiscò Leonessa Altamura in una partita delicata tra l’undicesimo e il dodicesimo posto. Qualche punto più avanti, tra l’ottava e la nona posizione, la Sigel Seap Marsala accoglierà in Sicilia l’Olio Pantaleo Fasano.

Infine, con il fanalino di coda Tenaglia Altino Avastese Volley a riposo, posticipo al lunedì (ore 20.30 in diretta DAZN e Youtube) per l’incontro tra l’Erreci Busto Arsizio, terza con 21 punti, e la Clai Imola Volley, tredicesima con 10.

In tutte le partite del fine settimana, squadre ed atlete parteciperanno alle iniziative organizzate dalla Lega Volley Femminile in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

TUTTE LE SFIDE

Sigel Seap Marsala Volley - Olio Pantaleo Volley Fasano

Il taraflex amico del PalaSanCarlo si prepara a vivere un’altra giornata di grande pallavolo. Nell’11ª turno del campionato di Serie A2 Fineco, domenica 29 novembre con fischio d’inizio fissato alle ore 17:00, la Sigel Seap Marsala Volley scenderà nuovamente davanti al proprio pubblico per affrontare le pugliesi dell’Olio Pantaleo Volley Fasano. In un palazzetto festante e galvanizzato dalle ultime, straordinarie prestazioni, le ragazze di Coach Dino Guadalupi avranno tra le mani l’occasione d’oro di conquistare il quarto risultato utile interno consecutivo dopo i trionfi contro Offanengo, Imola e Trentino. Un eventuale poker che proietterebbe definitivamente il sodalizio biancoazzurro tra le formazioni più temibili, solide e temute dell’intera stagione del campionato.

L’ostacolo, tuttavia, nasconde numerose insidie e richiederà la massima concentrazione possibile. Sebbene l’Olio Pantaleo Volley Fasano segua in classifica le lilibetane a due lunghezze di distanza, il sestetto pugliese di Coach Paolo Totero ha già dimostrato di essere un avversario coriaceo e difficile da domare. Le ospiti sbarcano infatti a Capo Boeo forti di importanti affermazioni esterne e con un biglietto da visita che parla di ben cinque sfide trascinate al tie-break, un dato che racconta alla perfezione la tenacia, la capacità di soffrire e la solidità difensiva di un gruppo che non molla mai un pallone.

Per continuare a muovere la classifica e non concedere varchi alle pugliesi, la Sigel Seap dovrà mettere in campo carattere, continuità ed una soglia di attenzione altissima, evitando quei cali di concentrazione che un’avversaria così organizzata saprebbe sfruttare. E come ormai accade puntualmente in questo esaltante cammino casalingo, l’arma in più delle lilibetane sarà ancora una volta la spinta dell’appassionato pubblico marsalese vero e proprio settimo giocatore in campo, capace di trascinare con il proprio calore capitan Caserta e compagne verso risultati positivi.

EX: Katarina Bulovic a Marsala Volley nel 2022/2023; Beatrice Pozzoni a Marsala Volley nel 2025/2026



Beatrice Pozzoni (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Arriviamo da prestazioni un po' altalenanti. Stiamo ancora cercando il nostro equilibrio, che sono sicura arriverà perché le basi di questa squadra sono forti, ci manca solo dimostrarlo con costanza. La scorsa partita abbiamo giocato un terzo set che dimostra le nostre reali potenzialità e vogliamo riproporre quella stessa prestazione anche domenica nella sfida contro Marsala, una buona squadra che, non solo sta portando a casa dei risultati, ma sta anche dando del filo da torcere alle big del campionato. Per me, tornare a giocare a Marsala è una grande emozione. Lì ho trascorso due anni intensi, ho conosciuto persone fantastiche e sarà bello rincontrare tutti, anche se questa volta lo farò da avversaria. Credo molto nella nostra squadra e sono convinta che metteremo in campo il nostro vero valore ».

Club Italia - C.B.L. Costa Volpino

Torna a giocare tra le mura amiche del PalaRaschi di Parma il Club Italia che sabato 28 novembre, alle ore 16.00, ospiterà la C.B.L. Costa Volpino nell’anticipo dell’11^ giornata di andata del campionato di LVF A2 Fineco.

Le ragazze di coach Juan Cichello, reduci dalla sconfitta in tre set sul campo della Ferraro SMI Roma Volley (25-19, 25-21, 25-14), occupano attualmente la decima posizione in classifica con 12 punti, frutto di cinque vittorie e altrettante sconfitte.

Dall’altra parte della rete ci sarà una formazione che, dopo un ottimo avvio di campionato, ha rallentato la propria corsa nelle ultime settimane ma che rimane una delle squadre più quotate. La compagine bergamasca, quinta in classifica con 20 punti, di cui sei vittorie in nove gare disputate, arriva infatti all’appuntamento di Parma dopo tre sconfitte consecutive: al tie-break contro Padova e Offanengo e per 3-1 sul campo della Clai Imola Volley.

La squadra allenata da Luciano Cominetti può contare su un organico che combina esperienza e giovani talenti, tra cui l’opposta bulgara Monika Krasteva, la schiacciatrice olandese Puck Hoogers e le italiane Giulia Viscioni, Valeria Pizzolato e Fatim Yassimina Kone.

Per Tosini e compagne la sfida di sabato rappresenta un nuovo banco di prova contro una delle formazioni della parte alta della classifica e l’occasione per tornare a muovere la graduatoria.

Parlando di statistiche, il Club Italia si troverà di fronte la terza attaccante con più punti nelle mani fino ad oggi: Puck Hoogers, con 166 punti, dietro soltanto a Nikoleta Perovic della Ferraro SMI Roma Volley (189) e Veronica Taborelli della Trasporti Bressan Offanengo (198 punti per lei). In Top Ten, troviamo anche Mariia Solovei e Ludovica Tosini, rispettivamente con 159 e 156 punti. Nella classifica dei muri individuali, per la prima giornata dall’inizio della stagione, Letizia Feriozzi è scesa al secondo posto, superata da Silene Martinelli: Feriozzi conta, infatti, 35 muri-punto nelle prime 10 giornate, mentre la giocatrice in forza ad Offanengo, ne ha messi a referto 37. Tra le acers, troviamo sempre Puck Hoogers, con 13 punti dai nove metri, dietro ad Alice Farina (Wash4green Monviso Volley) e Martina Stocco (Nuvolì Altafratte Padova) entrambe con 14 punti. Passando alla ricezione,tra le migliori c’è Nicole Gamba della C.B.L. Costa Volpino che ha messo in archivio il 52,71% di ricezione perfetta nelle prime giornate di campionato, in compagnia di Ludovica Tosini e Stella Cornelli del Club Italia, entrambe in top ten, rispettivamente con il 48,62% e il 44,5%. Infine, il Club Italia resta la squadra con più muri del collettivo: 118 contro i 114 di Nuvolì Altafratte.

Tra le ex in campo, la schiacciatrice Giulia Viscioni, classe 2004, in maglia Club Italia nel 2022-2023. Con lei, anche la centrale Fatim Yassimina Kone, nata nel 2000, nella formazione federale nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020, tra serie A1 e A2.

PRECEDENTI: 2 (2 successi C.B.L. Costa Volpino)

EX: Fatim Yassimina Kone a Club Italia nel 2018/2019, 2019/2020; Giulia Viscioni a Club Italia nel 2022/2023



Sofia Giulì (Club Italia)- « La partita contro Roma ci ha fatto capire che abbiamo bisogno di un cambiamento, perché ci è mancata proprio la grinta che ci contraddistingue e il nostro carattere. Deve farci riflettere e aiutarci a comprendere dove abbiamo sbagliato. Già negli allenamenti di questa settimana stiamo lavorando per arrivare alla partita contro il Costa Volpino nel migliore dei modi, mettendo tutte noi stesse, con quella voglia e quella determinazione che a Roma non si sono viste. Ce la stiamo mettendo tutta: l’impegno dei nostri allenatori Juan, Monica , Gabriele e quello della squadra, sarà sempre quello di lottare e dare il massimo per raggiungere l'obiettivo e vincere ».

Nicole Busetti (C.B.L. Costa Volpino)- « Sabato scenderemo in campo contro Club Italia. Veniamo da un periodo difficile in cui non siamo riuscite a concretizzare alcune partite e a raccogliere i risultati che avremmo voluto. In palestra stiamo lavorando più intensamente e siamo pronte a giocarci la partita punto su punto, con la testa giusta e la voglia di riscattarci. Club Italia è una squadra giovane ma proprio per questo imprevedibile con tanta energia e voglia di mettersi in mostra. Sarà importante partire con il giusto atteggiamento, avere pazienza nei momenti difficili e rimanere unite anche quando le cose non andranno come vorremmo. Abbiamo voglia di tornare a fare punti e di ritrovare continuità nei risultati. Sabato sarà un’occasione importante per ripartire e dimostrare, prima di tutto a noi stesse, quello che siamo capaci di fare ».

Erreci Busto Arsizio - Clai Imola Volley

Primo Monday Night della stagione per la Erreci Busto Arsizio, che ospita la Clai Imola alla Soevis Arena di Castellanza, nel match che chiude l’undicesima giornata di andata della Regular Season. Le biancorosse arrivano all’appuntamento con il morale alto dopo il successo al tie-break conquistato sul campo di Offanengo, dove il gruppo di Michele Marchiaro ha dimostrato carattere e solidità mentale, annullando due match-point prima di imporsi al quinto set. L’obiettivo è ora dare continuità al risultato, conquistando una vittoria piena per non perdere terreno dalla coppia di testa Perugia-Monviso. Di fronte ci sarà una Clai Imola reduce dal successo per 3-1 su Costa Volpino. Tra le fila emiliane, fari puntati sull’esperienza di Serena Ortolani, miglior realizzatrice della squadra con 130 punti, sulla giovane croata Asja Zolota e sull’amata ex bustocca Bianca Orlandi. La Clai spicca nel fondamentale del muro, con 97 block totali, 29 dei quali firmati da Chiara Bergese, alla sua stagione d’esordio in A2.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Erreci Busto Arsizio)

EX: Bianca Orlandi a Busto Arsizio Futura Giovani nel 2024/2025, 2025/2026



Sofia Moroni (Erreci Busto Arsizio)- « In questo campionato ogni partita fa storia a sè e va affrontata al massimo; il match contro Imola sarà sicuramente una bella sfida. Ci stiamo concentrando molto su ciò che dobbiamo fare noi; a mio parere sarà molto importante riuscire ad imporre subito il nostro gioco e al tempo stesso cercare di limitare i punti di forza delle nostre avversarie ».

Sofia Taiani (Clai Imola Volley)- « La vittoria con Costa Volpino ci serviva tantissimo, e ottenerla contro una squadra che lotta punto a punto per i primi posti in classifica vale ancora di più. È stata fondamentale per il morale e per ricaricare le batterie: se già prima in palestra ci spingeva la voglia di riscatto, questo risultato ci dà ancora più fiducia nei nostri mezzi. Questa settimana stiamo lavorando con grande intensità per farci trovare pronte alla sfida di lunedì contro Busto ».

Panbiscò Leonessa Altamura - Trasporti Bressan Offanengo

Domenica 29 novembre alle ore 17:00, il PalaBaldassarra torna a fare da teatro a una sfida che pesa doppio per la PanBiscò Leonessa Volley Altamura, opposta alla Trasporti Bressan Offanengo nell'undicesima giornata di Serie A2 Fineco. Dopo la sosta e l'impresa infrasettimanale sul campo di Altafratte Padova (un 3-1 che ha dato ossigeno e convinzione), le ragazze di coach Matteo Dell'Anna si ritrovano a quota 10 punti in una classifica cortissima: appena due lunghezze sopra la zona retrocessione, ma tre sotto l'ultimo treno per i play-off. Di fronte ci sarà un'avversaria tutt'altro che semplice, arrivata in Puglia con 11 punti e un ruolino recente fatto di nervi saldi e tie-break: due vittorie di peso contro Costa Volpino e Roma, seguite da una resa al quinto set contro Busto Arsizio. A guidare l'attacco lombardo c'è una bocca da fuoco come Veronica Taborelli (già a quota 198 punti e abituata a viaggiare intorno ai 30 a partita) orchestrata da Emma Magnabosco con un reparto di posto 4 ben assortito (da Jessica Joly ad Arianna Visentin fino a Chiara Costagli). Sul piano dei numeri complessivi, Offanengo ha prodotto di più (704 punti contro 519, 112 muri a 61 e 40 ace a 37), ma Altamura ha il vantaggio di aver costruito tutti i suoi tre successi con il bottino pieno. Per la Leonessa di Puglia sarà un passaggio chiave anche per guardare con maggiore serenità a un dicembre ad alta tensione, che porterà in dote le trasferte consecutive contro CLAI Imola e Club Italia prima del ritorno casalingo del 16 dicembre con Trentino Volley. Il tutto in una cornice che unisce campo e impegno civile, con le iniziative legate alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ad accompagnare il pomeriggio del PalaBaldassarra.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Panbiscò Leonessa Altamura)

EX: Nessuno



Federica Braida (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Altafratte è stata un’avversaria di assoluto valore, quindi questa vittoria ci dà tanta fiducia. Contro Padova siamo scese in campo con la testa giusta, abbiamo espresso un bel gioco e siamo riuscite a metterla in difficoltà. Non era semplice portare a casa la vittoria, ma siamo rimaste concentrate fino all’ultima azione di gioco. In palestra, dopo la partita di mercoledì scorso, siamo tornate a lavorare con grande intensità e concentrazione. La vittoria di mercoledì ci ha dato morale, ma sappiamo che in questo campionato non ci si può mai fermare a guardare indietro. Stiamo curando i dettagli, il ritmo e l’intesa, perché vogliamo dare continuità al nostro percorso. Domenica prossima ci attende un avversario tosto, uno scontro diretto con una squadra di assoluto valore. Offanengo sicuramente vorrà riscattare il 2-3 contro Busto. Sarà una sfida equilibrata, dove conterà moltissimo la continuità e il lavoro preparato in settimana ».

Emanuele Aime (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Altamura è una squadra che si esprime molto bene in casa, soprattutto in battuta, e quindi la prima cosa per noi sarà limitare la loro forza al servizio. Inoltre, l'opposta (Madan Rosales) è la più importante bocca di fuoco della Panbiscò Leonessa; è una formazione che dispone di un buon muro, mentre l'attacco frequente delle centrali è un'altra caratteristica delle pugliesi. Dal punto di vista nostro, cercheremo di arrivare pronti al match provando a eliminare le amnesie nel cambiopalla che a volte abbiamo in alcune fasi dei set ».

Itas Trentino - Ferraro SMI Roma Volley

Reduce dal passo falso commesso a Marsala, l’Itas Trentino cerca il pronto riscatto nella gara casalinga in programma domenica alle ore 17 al Sanbàpolis con la Ferraro SMI Roma Volley. Con le centrali Sismondi e Fondriest ancora ai box, la squadra gialloblù ha lavorato in settimana per preparare nei dettagli la sfida conttro Roma, con l’obiettivo di ritrovare quella vittoria mancata nelle ultime due occasioni, in casa con Perugia e in trasferta a Marsala. Le due squadre sono separate in classifica da un solo punto: 17 per Roma, 16 per Trento, che ha però giocato una gara in più rispetto alle capitoline. Sono sei i precedenti in gare ufficiali (due dei quali nella massima serie nel 2023/24) con un bilancio di 5-1 in favore delle laziali. Lo scorso anno le due squadre si sono affrontate nel corso della stagione per due volte, con un successo per parte. L’unica ex della sfida è la laterale gialloblù Alice Pamio, che ha vestito la maglia di Roma nel 2021/22 in A1.

PRECEDENTI: 4 (3 successi Ferraro SMI Roma Volley, 1 successo Itas Trentino)

EX: Nessuno

Virginia Ristori Tomberli (Itas Trentino)- « Quello contro Roma sarà un vero e proprio scontro diretto per la nostra classifica e fortunatamente lo potremo giocare in casa; dobbiamo ritrovare subito la vittoria per riscattare la sconfitta patita nello scorso weekend a Marsala, un incontro a cui tenevo particolarmente. Sino ad ora non siamo state particolarmente fortunate, tenendo conto dei problemi fisici che stanno costringendo ai box due delle quattro centrali a disposizione. E’ anche vero che già nelle precedenti stagioni abbiamo fatto i conti spesso con l’emergenza e quindi siamo abituate e pronte a giocare con qualsiasi tipo di assetto. Con Roma speriamo di ritrovare la continuità di gioco e di poter tornare a muovere la classifica ».

Carolina Pecorari (Ferraro SMI Roma Volley)- « In settimana abbiamo lavorato tanto e con grande impegno in palestra per prepararci ad affrontare questa sfida impegnativa. Arriviamo da una bella striscia di vittorie e il nostro obiettivo è sicuramente quello di continuare su questa strada, mantenendo l’entusiasmo e la determinazione che ci stanno accompagnando. Cercheremo di dare il massimo e di giocarcela al meglio ».

Nuvolì Altafratte Padova - Cosedil F3 Motors Akademia Messina

Secondo impegno interno consecutivo per la Nuvolí AltaFratte Padova che, archiviato il successo contro la Tenaglia Altino, si appresta ad ospitare domenica le siciliane della Cosedil F3 Motors Akademia. E anche nel prossimo match quella che scenderà in campo sarà una squadra padovana ancora incompleta e questo a causa di “incidenti di percorso” che sono comunque dazi da mettere in preventivo nella pratica sportiva, con team che ormai da settimane sta lavorando non al pieno delle sue possibilità e che aspetterà la fine del match di domenica per rifiatare un pò dato che l’impegno successivo vedrà tornare in campo le tigri solamente il 13 dicembre. La classifica è comunque molto positiva, il prossimo match vedrà l’incrocio tra tigri padovane in quarta piazza in coabitazione con Costa Volpino e ospiti messinesi nella parte bassa della classifica ma con un roster di tutto rispetto. Se le venete arrivano da un successo interno le siciliane saranno reduci dal ko pagato in casa Monviso e dal quale le ospiti vorranno rifarsi prontamente. La sfida Padova-Messina ha ben 6 precedenti e vede in vantaggio le venete 4-2, numerose anche le ex di turno che saranno Greta Catania (ai box), Marianna Maggipinto e Chiara Mason, tutte ex messinesi e oggi in maglia padovana. Alto pure il numero di atlete venete che approfitteranno della sfida domenicale per tornare, anche se da avversarie, nella propria regione: Sara Bellia (cresciuta a sei chilometri da Trebaseleghe), Martina Pegoraro e Veronica Quero.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Nuvolì Altafratte Padova, 2 successi Cosedil F3 Motors Akademia Messina)

EX: Greta Catania a Messina Akademia nel 2022/2023, 2023/2024; Marianna Maggipinto a Messina Akademia nel 2023/2024; Chiara Mason a Messina Akademia nel 2024/2025



Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Messina non ha avuto una partenza sprint ma sta risalendo la china, ha un roster che è un ottimo mix tra esperienza e gioventù, Guiducci è un palleggio da A1, le due straniere sono di ottimo livello, c’è Sara Bellia che è una giocatrice importante che qui a Trebaseleghe sarà molto vicina a casa e che conosciamo bene, Franceschini al centro è un altro ottimo elemento, un mix potente guidato da un coach come Barbieri che non è certo un neofita di questo sport. Domenica non dovremo sottovalutare l’impegno, sia per la forza di Messina che per il momento complicato che stiamo vivendo, dovremo fare del nostro meglio e cercare di sfruttare pure il fattore campo che a Trebaseleghe ha sempre un bel peso ».

Payton Henderson (Cosedil F3 Motors Akademia Messina)- « Questa domenica ci attende un'altra sfida importante contro Padova. Stiamo lavorando duramente durante tutta la settimana per arrivare pronte e affrontare la gara con il giusto atteggiamento e la giusta intensità. Ogni partita rappresenta un'opportunità per crescere e dimostrare il nostro valore. Non vediamo l'ora di scendere in campo, competere al massimo e confermare ancora una volta ciò di cui siamo capaci ».

Caldaie Melgari VBC Cremonese - Wash4Green Monviso Volley

Il tour de force ha portato in dote un solo punto in tre partite, raccolto al termine della gara contro Fasano. Nelle scorse ore la società ha deciso per l’esonero di coach Davide Baraldi, affidando temporaneamente la guida del gruppo a coach Michele Lucherini. Ora la VBC si appresta ad affrontare una delle squadre accreditate al salto di categoria, la Wash4Green Monviso Volley, nel tentativo di tornare a muovere la classifica e a riprendere il cammino positivo. Il pubblico affezionato alle rosa potrà finalmente tornare ad abbracciare le proprie beniamine, ma non a Cremona. Complice l’indisponibilità del PalaRadi, la partita verrà disputata al PalaRaschi di Parma, indicato come campo di riserva della VBC, con il primo servizio fissato alle ore 17. Lo storico dei precedenti tra le squadre indica due vittorie per la VBC e tre per Monviso; unica ex di turno è Vittoria Prandi, che ha vestito la maglia dell’allora Pinerolo nel biennio 2021/2023, in cui ha festeggiato anche la promozione in serie A1.

PRECEDENTI: 5 (2 successi Caldaie Melgari VBC Cremonese, 3 successi Wash4Green Monviso Volley)

EX: Vittoria Prandi a Pallavolo Pinerolo nel 2021/2022, 2022/2023



Ilaria Menon (Caldaie Melgari VBC Cremonese)- « Purtroppo da queste ultime tre partite siamo riuscite a guadagnarci un solo punto. Credo che ci sia mancata un po’ di determinazione e forse anche quella sicurezza che ci ha contraddistinte in altre partite. Abbiamo sicuramente commesso degli errori, ma dobbiamo essere brave a riconoscerli e a ripartire da questi. Sappiamo quanto valiamo e dobbiamo dimostrarlo in campo. Siamo consapevoli che sulla carta, la gara contro Monviso sarà difficile, ma non dobbiamo farci condizionare dall’avversario che abbiamo davanti. Stiamo lavorando tanto questa settimana e vogliamo cercare di mettere in campo tutto quello che stiamo allenando. Rispettiamo l’avversario, ma siamo consapevoli anche delle nostre qualità ».

Bianca Bucciarelli (Wash4Green Monviso Volley)- « Noi arriviamo da una settimana sicuramente molto impegnativa con tre partite, di cui un infrasettimanale fuori casa, ma ne siamo uscite più che soddisfatte. Ora dobbiamo pensare a Casalmaggiore come un avversario che ha molta voglia di riscattarsi e che ha tutte le potenzialità per farlo considerata la qualità di ogni giocatrice. Per questo dovremo sfruttare al meglio questa settimana di allenamenti per concentrarci sul nostro gioco e sulla cura dei dettagli per poi affrontare la gara con molta lucidità e ordine che è quello che ci servirà ».



Bartoccini +energia Perugia - Narconon Volley Melendugno

Le luci del PalaBarton Energy si accendono per un altro sabato sera da vivere tutto d’un fiato. La Bartoccini +energia Perugia torna subito davanti al proprio pubblico forte della splendida affermazione per 3-1 contro l’Olio Pantaleo Volley Fasano: un successo di carattere che ha permesso alle Black Angels di consolidare il primato solitario in classifica e di allungare a otto la striscia di vittorie consecutive. L’entusiasmo sugli spalti è alle stelle e il ritmo impresso dalle ragazze di Coach Micoli è di quelli importanti, ma guai ad abbassare la guardia. Dall’altra parte della rete si presenta infatti la Narconon Volley Melendugno, avversaria che arriva in Umbria con il vento in poppa dopo il netto 3-0 inflitto alla Caldaie Melgari VBC Cremonese. Nonostante il penultimo posto in graduatoria, in coabitazione a quota 8 punti proprio con le cremonesi e con la Cosedil F3 Motors Akademia Messina, la formazione pugliese ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per mettere in difficoltà chiunque quando riesce a trovare il giusto ritmo. I favori del pronostico e i numeri della classifica pendono inevitabilmente dalla parte della capolista, ma la vera forza di questa Bartoccini +energia sta proprio nella capacità di mantenere i piedi ben piantati per terra. Umiltà, fame e concretezza restano le parole d’ordine per continuare a martellare gara dopo gara senza concedere cali di tensione, trasformando ogni pallone in un mattone verso l'obiettivo. Per suonare la nona sinfonia e difendere con le unghie la leadership conquistata, Coach Micoli si affiderà ancora una volta alle certezze consolidate in questa prima parte di stagione: la diagonale composta da Nicolini e Scharmann, Consoli e Colombo al centro, Michieletto e Fiesoli in banda, con Recchia a guidare la seconda linea nel ruolo di libero. Il tecnico di Melendugno, Simone Giunta, si affiderà invece alla diagonale formata dal palleggio dell’ex di giornata Giorgia Avenia (in maglia Black Angels nella stagione 2022/2023) e dagli attacchi da posto due dell’israeliana Malik. Al centro spazio a Micheletti e Gianfico, mentre in banda ci saranno Perfetto e Lijewska. Il libero sarà Morandini. Sugli spalti tutto è pronto, in campo anche: adesso la parola passa al taraflex.

EX: Giorgia Avenia a Perugia Bartoccini nel 2022/2023



Valentina Colombo (Bartoccini +energia Perugia)- « Come tutte le squadre che vengono a giocare a Perugia, anche Melendugno proverà a metterci in difficoltà e ad approfittare di un nostro momento no. Stiamo attraversando un buon periodo, contrassegnato da tante vittorie e dal primo posto in classifica. Dobbiamo tuttavia migliorare in alcuni fasi della partita, dove commettiamo degli errori che ci fanno perdere un po’ la lucidità e consentono agli avversari di prendere campo. Il terzo set contro Fasano ne è stato un esempio: perfezionare questi aspetti ci consentirà di arrivare meglio alla fase decisiva della stagione. La sintonia all’interno del gruppo sta crescendo e c’è grande fiducia in vista del prossimo futuro. “Sono molto contenta di essermi ritagliata uno spazio e di poter dare il mio contributo quando vengo chiamata in causa. Per me è un onore indossare questa maglia e rappresentare in campo questa società e in generale la città di Perugia. Il nostro è un roster completo, che garantisce i cambi e la possibilità sempre di mantenere alto il livello della prestazione ».

Gaia Roserba (Narconon Volley Melendugno)- « Andiamo a Perugia con tanto entusiasmo dopo la vittoria con la Cremonese: ci ha restituito il sorriso e la consapevolezza che, quando restiamo unite e concentrate per tutta la partita, possiamo giocarcela con chiunque. Affrontiamo la capolista in un palazzetto importante, davanti a un pubblico caldo, ma ci andiamo per giocare la nostra pallavolo, senza guardare la classifica. Sarà fondamentale farci trovare pronte: in una squadra ognuna ha il suo ruolo e tutte lo stesso obiettivo. Sappiamo che i nostri tifosi ci seguiranno da lontano e sentiremo il loro calore: faremo di tutto per renderli orgogliosi ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 11ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 28 novembre 2026, ore 16.00

Club Italia - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Viterbo Dalila, Burrascano Erika

Sabato 28 novembre 2026, ore 20.30

Bartoccini +energia Perugia - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Annese Gianmarco, Bolici Giulio

Domenica 29 novembre 2026, ore 17.00

Sigel Seap Marsala Volley - Olio Pantaleo Volley Fasano Arbitri: Cavicchi Simone, Vangone Deborah

Panbiscò Leonessa Altamura - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Mannarino Matteo, Selmi Matteo

Itas Trentino - Ferraro SMI Roma Volley Arbitri: Laghi Marco, Aleo Andrea Michele

Nuvolì Altafratte Padova - Cosedil F3 Motors Akademia Messina Arbitri: Lobrace Andrea, Peccia Luigi

Caldaie Melgari VBC Cremonese - Wash4Green Monviso Volley Arbitri: Papapietro Eustachio, Ghirardini Fabrizio

Lunedì: 30 novembre 2026, ore 20.30

Erreci Busto Arsizio - Clai Imola Volley Arbitri: Lorenzin Ruggero, Paris Fabio

Riposa: Tenaglia Altino Avastese Volley



LA CLASSIFICA

Bartoccini +energia Perugia 24, Wash4Green Monviso Volley 23, Erreci Busto Arsizio 21, Nuvolì Altafratte Padova 20, C.B.L. Costa Volpino 20, Ferraro SMI Roma Volley 17, Itas Trentino 16, Sigel Seap Marsala Volley 15, Olio Pantaleo Volley Fasano 13, Club Italia 12, Trasporti Bressan Offanengo 11, Panbiscò Leonessa Altamura 10, Clai Imola Volley 10, Cosedil F3 Motors Akademia Messina 8, Caldaie Melgari VBC Cremonese 8, Narconon Volley Melendugno 8, Tenaglia Altino Avastese Volley 4.