Costa Volpino batte il Club Italia e risale al terzo posto
PARMA-Torna al successo, dopo tre ko consecutivi, la C.B.L. Costa Volpino che va a vincere in quattro set 1-3 (19-25, 25-11, 21-25, 23-25) contro il Club Italia nel primo anticipo dell'11a giornata giocato oggi al Pala Raschi di Parma. Le ragazze di Cominetti stasera ritornano al terzo posto in attesa delle partite di domani.
Nell’anticipo dell’undicesima giornata di LVF A2 Fineco, la C.B.L. Costa Volpino espugna il PalaRaschi di Parma superando il Club Italia per 1-3 (19-25, 25-11, 21-25, 23-25). Con questa vittoria piena, le lombarde salgono momentaneamente al terzo posto in classifica.
A trascinare il sestetto di coach Cominetti verso i tre punti è l’opposta Krasteva, premiata MVP della gara con 21 punti personali (41% in attacco, un ace e un muro), ben supportata da Hoogers (17 punti) e dalla centrale Pizzolato (13 punti con un eccellente 80% offensivo).
Dopo un primo set controllato dalle ospiti (19-25), le azzurrine di coach Cichello reagiscono con un secondo parziale dominante (25-11), ma Costa Volpino riprende il comando delle operazioni nel terzo (21-25) e spunta un quarto set combattuto fino all’ultimo scambio (23-25). Al Club Italia non bastano i 22 punti di capitan Tosini (top scorer assoluta del match), i 15 di Solovei e i 13 di Caruso.
Nel prepartita le due capitane hanno letto il messaggio fonico dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
I protagonisti-
Sofia Giulì (Club Italia)- « Sicuramente abbiamo giocato meglio rispetto all’ultima partita contro Roma, abbiamo fatto vedere di più il nostro carattere. Ci è mancato qualcosina e, insieme alla mia squadra e ai nostri allenatori, durante questa settimana cercheremo di lavorare sulle cose che ci sono mancate in questa partita. Ci impegneremo ancora di più per raggiungere i nostri obiettivi. Dal punto di vista personale, è stata la prima volta in cui abbiamo fatto il cambio libero. Per me è stata un’emozione unica. Cercherò sempre di dare il massimo e mi impegnerò sempre di più per aiutare la squadra a vincere. Ci sono mancate quelle piccole cose che non ci hanno permesso di chiudere i set e di vincere la partita. Ora ne siamo consapevoli e cercheremo di migliorare attraverso gli allenamenti per raggiungere il nostro obiettivo ».
Arianna Populini (C.B.L. Costa Volpino)- « Dopo tre sconfitte consecutive, non era facile reagire soprattutto dal punto di vista mentale. Oggi abbiamo dimostrato di aver carattere e voglia di riscatto e spirito di squadra e soprattutto è stata una partita molto combattuta in cui abbiamo dovuto soffrire lottare fino alla fine sono contenta soprattutto dell'atteggiamento e della capacità di rimanere uniti nei momenti di difficoltà. Questa vittoria ci restituisce comunque molta fiducia e morale, ma non deve essere un punto di arrivo bensì un punto di ripartenza ».
Il tabellino
CLUB ITALIA – C.B.L. COSTA VOLPINO 1-3 (19-25, 25-11, 21-25, 23-25)
CLUB ITALIA: Hernandez 3, Tosini 22, Feriozzi 5, Solovei 16, Caruso 13, Guerra 4, Cornelli (L), Monetti, Baleva 3, Faleschini, Giulì, Savioli, ne. Neri. All. Cichello
C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’Orto, Hoogers 17, Pizzolato 13, Krasteva 21, Viscioni 2, Talarico 5, Gamba (L), Longobardi 7, Nonato, Populini, ne. Busetti, Fumagalli, Kone. All. Cominetti
Club Italia: 4 a, 9 bs, 9 mv, 19 et
C.B.L. Costa Volpino: 2 a, 9 bs, 5 mv, 24 et
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