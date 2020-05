Fabris-Ghiretti, una poltrona per due

Una poltrona per due. Ieri Lega Volley femminile ha ufficializzato le due candidature per il ruolo di presidente. Da una parte l'esperienza di Mauro Fabris, presidente dimissionario dopo il duro confronto con la Federazione sulla chiusura del campionato, che ha dalla sua i 14 anni di presidenza, la crescita del movimento, le mille luci di un campionato tornato ad essere tra i più belli del mondo. Dall'altra parte Roberto Ghiretti, un uomo con un passato importante nel monde del volley e un presente a capo di una società di consulenza sul marketing e sulla comunicazione applicata alla sport. A sottoscrivere il suo programma sono state sette società di A1 ma lo sguardo è rivolto anche all'A2 e alla volontà di ascolto. Fabris può vantare il percorso di crescita sotto la sua presidenza, Ghiretti fa leva sulla sua credibilità nel proporre un modello nuovo di gestione. L'8 giugno si voterà, in via telematica. Così sono le elezioni al tempo del coronavirus.