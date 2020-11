A1 Femminile, in campo per l'11° turno

ROMA- In A1 Femminile rinviata soltanto Savino Del Bene Scandicci e Reale Mutua Fenera Chieri, il resto del turno si gioca spalmato su tre giorni. Si parte con l'anticipo del sabato, davanti alle telecamere della Rai, fra VBC èpiù Casalmaggiore e Saugella Monza, tre partite andranno in scena domenica pomeriggio. Lunedì il posticipo tra Imoco Volley Conegliano e Delta Despar Trentino alle 18.30.

Come detto il turno inizia con la sfida fra VBC èpiù Casalmaggiore e la Saugella Monza. Le rosa di Carlo Parisi sono tornate al successo nel turno infrasettimanale superando per 3-2 Brescia e vorrebbero regalarsi un’altra gioia al cospetto delle brianzole. Nell’incrocio fra tecnici che incontrano il proprio recente passato (Parisi ha guidato Monza nella seconda parte della passata stagione, Marco Gaspari ha vissuto un biennio sulla panchina casalasca), i tre punti assumono grande valore.

« Dobbiamo ripartire contro Monza dalle cose buone che si sono viste mercoledì – spiega Marianna Maggipinto, libero della VBC èpiù -. Bisogna giocare libere e scrollarci di dosso questa nuvoletta nera che ci siamo portate dietro. Non so come andrà la partita di domani, confido nella mia squadra e in una importante vittoria. C’è bisogno di divertirsi in campo, di positività, di desiderio di riscatto, di coraggio e dobbiamo avere sempre in mente che con più sorrisi sarà più facile affrontare qualsiasi gara e magari iniziare a vincere, che è la cosa che conta, anche se non si gioca benissimo ».

La Saugella torna in campo dopo lo stop forzato nello scorso turno di Campionato.

« Con il rinvio della gara contro Trento abbiamo avuto un giorno in più di lavoro per preparare la trasferta di Cremona – racconta Lise Van Hecke, opposta delle brianzole -. Fuori casa al momento non siamo ancora riuscite a vincere, ma in queste ultime uscite abbiamo fatto passi in avanti nel nostro gioco, alzando anche il morale e la fiducia dopo la bella vittoria contro Scandicci. Sarà un campionato molto impegnativo, ricco di insidie e tante incognite. Non siamo sicure di come si evolverà questo periodo, ma noi ci alleniamo al massimo e cerchiamo di essere pronte per le partite che ci aspettano ».

Si ripresenta sul taraflex rosa e viola la Igor Gorgonzola Novara, ferma nelle ultime due giornate a causa dei casi di positività riscontrati nel gruppo squadra. Le azzurre di Stefano Lavarini affrontano in casa Il Bisonte Firenze – nella ripetizione del combattutissimo quarto di finale di Supercoppa – e puntano a riprendersi la seconda posizione in classifica.

« Non vedo l’ora di affrontare Firenze, per me è una partita speciale, contro il mio ex club, che mi darà la possibilità di ritrovare sottorete tante persone cui sono legata nonché qualche compagna di nazionale – spiega Nika Daalderop, schiacciatrice della Igor -. Per noi è importante anche tornare in campo dopo lo stop forzato a causa delle positività al Covid rilevate in squadra, abbiamo perso pochi giorni ma un paio di partite e sarà importante ora riprendere il ritmo prima possibile. Riguardo la partita, purtroppo non saremo al completo e questo è un peccato ma credo che sia giusto concentrarci sulle nostre potenzialità e capacità e lavorare al meglio in campo. Nella sfida di Supercoppa abbiamo avuto determinate difficoltà su cui abbiamo lavorato e cui dovremo prestare attenzione anche domenica ». Al completo le toscane di Marco Mencarelli, che recuperano anche Hashimoto.

Derby lombardo tra Zanetti Bergamo e Unet E-Work Busto Arsizio. Le farfalle di Marco Fenoglio, che hanno ripreso a lavorare con più serenità dopo l’esito dell’ultimo tampone, arrivato nella giornata di martedì, si presentano all’appuntamento con numerosi punti di domanda. Le tre giocatrici risultate positive prima del match di Perugia hanno terminato il periodo di quarantena e attendono l’ok per riprendere l’attività a seguito del tampone di controllo: quasi impossibile pensarle presenti a Bergamo, così come difficile ipotizzare un rientro di Jordyn Poulter, che con ogni probabilità partirà dalla panchina.

« Abbiamo passato momenti veramente complicati, la trasferta di Perugia e i giorni successivi, in attesa del risultato dei tamponi, sono stati quasi drammatici – ricorda Enzo Barbaro, dg della UYBA -. Il fatto di poter tornare a giocare una partita, dopo quattro stop consecutivi, è ad oggi già un successo. Andiamo a Bergamo con molte incognite di formazione, ma sono fiducioso perchè vedo nelle ragazze grande voglia di riversare sul campo tutta l’energia e la rabbia accumulate in tutti queste giornate di forzato riposo ».

Le orobiche di Daniele Turino, che hanno un punto in meno delle biancorosse ma disputato quattro partite in più, hanno la necessità di mettere di fieno in cascina, confidando anche nel recupero di Valentin, che rientra oggi in gruppo dopo l’infortunio muscolare patito a Monza. A Bergamo arriveranno tanti ex rossoblù: da coach Fenoglio a Francesca Piccinini, da Rossella Olivotto a Camilla Mingardi e Alessia Gennari.

Sfida cruciale per il futuro prossimo di entrambe le squadre quella tra Banca Valsabbina Millenium Brescia e Bartoccini Fortinfissi Perugia. L’ultima settimana delle leonesse di Enrico Mazzola si è rivelata estremamente positiva con il successo su Bergamo e il punto conquistato a Cremona. Dall’altra parte della rete, le umbre si ripresentano in campo a distanza di 15 giorni dall’ultima uscita e con uno staff tecnico nuovo, guidato dal ct della Nazionale Davide Mazzanti.

« Penso che la cosa da cui ripartire, o meglio, su cui dovremo cominciare a lavorare da subito, è l’atteggiamento – le prime parole di Mazzanti all’arrivo alla guida delle magliette nere -. Quando ci si comporta in un certo modo rischi che quel comportamento ti rimanga addosso, quindi se fino ad ora non ci siamo comportati al nostro livello, adesso possiamo comunque cambiare le cose e non cadere nel tranello, questa sono certo sia la cosa più importante da cui partire ».

« Sappiamo che la classifica di Perugia è bugiarda perché hanno nomi di alto profilo e la nostra corsa non deve essere su di loro, benché proveremo a tenerle dietro di noi domenica – analizza Emanuele Catania, gm delle bresciane -. Conosciamo il valore del nostro avversario, specialmente ora che si è arricchito di un allenatore di alto livello. Loro arriveranno galvanizzate dagli ultimi cambi di staff, ma noi dobbiamo in primis guardare a noi stessi e rendere più solido possibile il nostro gioco ».

Lunedì nel tardo pomeriggio, come detto, la capolista Imoco Volley Conegliano ospiterà la Delta Informatica Trentino. Per le ospiti di Matteo Bertini la possibilità di tastare il terreno di gioco dopo quattro stop consecutivi, anche se di fronte alla corazzata gialloblù.

Turno di riposo per laBosca S.Bernardo Cuneo.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 11a GIORNATA-



Sabato 7 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

VBC èpiù Casalmaggiore – Saugella Monza ARBITRI: Saltalippi-Cerra



Domenica 8 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)



Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze ARBITRI: Simbari-Giardini



Zanetti Bergamo – Unet E-Work Busto Arsizio ARBITRI: Feriozzi-Pozzato

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Bartoccini Fortinfissi Perugia ARBITRI: Venturi-Pristerà

Lunedì 9 novembre, ore 18.30

Imoco Volley Conegliano – Delta Despar Trentino ARBITRI: Piana-Puecher



Rinviata a data da destinarsi

Savino Del Bene Scandicci – Reale Mutua Fenera Chieri



Riposa: Bosca S.Bernardo Cuneo

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 27 (9-0); Savino Del Bene Scandicci 16 (5-3); Reale Mutua Fenera Chieri 15 (5-2); Igor Gorgonzola Novara 14 (5-1); Saugella Monza 14 (5-3); Delta Despar Trentino 13 (4-2); Bosca S.Bernardo Cuneo 8 (3-2); Vbc E’piu’ Casalmaggiore 8 (3-5); Il Bisonte Firenze 7 (3-5); Unet E-Work Busto Arsizio 6 (2-3); Banca Valsabbina Millenium Brescia 5 (1-7); Zanetti Bergamo 5 (1-8); Bartoccini Fortinfissi Perugia 3 (1-6).

* tra parentesi le partite vinte-perse