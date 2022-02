La 6a giornata di ritorno fra sabato e domenica

All’Arena di Monza va in scena il big match per la vetta solitaria della classifica tra la Vero Volley Monza e la Savino del Bene Scandicci, appaiate a quota 40 punti. Il programma prosegue con altre tre gare tutte da seguire: il derby tra Bosca S.Bernardo Cuneo e l’Igor Gorgonzola Novara, la sfida tra Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore e il Bisonte Firenze e l’altro scontro diretto per le prime posizioni tra Unet E-Work Busto Arsizio e Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano (in onda alle 21.00 anche su Rai Sport + HD). Domenica occhi puntati sulla lotta salvezza, con l’Acqua & Sapone Roma Volley Club che ospita la Reale Mutua Fenera Chieri sesta in classifica, la Volley Bergamo 1991 del nuovo coach Zanelli che accoglie la Bartoccini Fortinfissi Perugia distante un solo punto e infine alle 19.30 Delta Despar Trentino contro Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia (in diretta anche su Sky Sport 1).

Quarto big-match consecutivo tra campionato e CEV Champions League per la Vero Volley Monza che, dopo il VakifBank, Conegliano e Novara, sfida domani, sabato 12 febbraio alle ore 18.00, la Savino Del Bene Scandicci nell’anticipo di giornata. Fermata a Novara dopo undici vittorie consecutive in stagione regolare, iniziate proprio nel match di andata contro Scandicci, la squadra di coach Gaspari dovrà mettere in campo la sua migliore correlazione muro-difesa, arma determinante nella vittoria di Conegliano, ma soprattutto un servizio costante ed efficace, poco brillante dal secondo set in poi nella trasferta piemontese dello scorso mercoledì. La Savino Del Bene si presenta invece in Brianza con grande entusiasmo e voglia di centrare la nona vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Massimo Barbolini è fresca del passaggio in semifinale di CEV Challenge Cup e nell’ultimo confronto giocato in Italia, si è imposta per 3-0 su Busto Arsizio con una super Antropova, MVP della sfida grazie ai 24 punti messi a segno. L’ex di giornata è sicuramente Magdalena Stysiak, a Scandicci fino all’anno scorso.

Così ha parlato mister Gaspari prima dell’incontro:

« Innanzitutto bisogna fare i complimenti a Novara per come ha giocato e per come ha preso ritmo dopo un primo set ben interpretato da noi in ogni reparto. E’ un periodo in cui ci sono tante partite e dobbiamo imparare ad adattarci prontamente a quello che succede in campo. Stiamo affrontando probabilmente il gruppo di avversari più forti in circolazione. Sarà quindi fondamentale ripartire subito, come fatto contro Conegliano dopo il VakifBank, prendendoci gli aspetti positivi e analizzando quelli negativi, perché sabato arriva un’altra squadra tosta come Scandicci ».

Barbolini ha invece dichiarato:

« Andiamo ad affrontare Monza che penso, eccezion fatta per l’ultima partita con Novara, abbia mostrato di essere una delle squadre più in forma del campionato. È una squadra che ha fatto molto molto bene con Conegliano e non troppo bene con Novara, ma forse la verità sta in mezzo. A me più che capire a che punto sono loro, mi interessa capire dove siamo noi e cercare di proseguire questa striscia molto positiva non solo a livello di risultati, ma anche di gioco. Dopo Busto affrontiamo Monza, sarà una partita con tante difficoltà, sarà un impegno molto molto difficile ».



Il sabato di vivo Serie A1 prosegue alle 20.30 con il derby piemontese tra Bosca S. Bernardo Cuneo e Igor Gorgonzola Novara. Se le gatte possono tentare l’aggancio all’altra piemontese del campionato, Chieri, la Igor potrà dare seguito allo splendido successo contro Monza per continuare la sua rincorsa per i vertici della classifica dopo i diversi stop per Covid. Le ragazze di mister Pistola potranno contare anche sul supporto di una numerosa delegazione di atleti, genitori e volontari di Amico Sport che, nell’ambito della Volleyball Week di Special Olympics Italia, schiererà una sua rappresentanza in campo con le due squadre al momento del saluto iniziale. Novara è in netto vantaggio negli scontri diretti, con l’unica vittoria cuneese sul nove incontri risalente al 2018.

« Sarà una partita difficile, ma rispetto alla sfida di andata siamo cresciute molto e potremo sicuramente fare meglio – ha dichiarato l’opposta Gicquel – Sarà fondamentale limitare il numero di errori e spingere sempre al 100% per cercare la vittoria. Il nostro obiettivo per il ciclo di sfide alle grandi che inizia con Novara e si concluderà con Monza a inizio marzo deve essere quello di conquistare punti e, perché no, anche delle vittorie. Abbiamo lavorato molto e il nostro livello di gioco è più alto rispetto a quello delle partite di andata, quindi dobbiamo crederci ».

« La sfida con Monza ci ha dato una bella carica – ha commentato invece la Herbots – è stato bello ritrovare il campo ed eccezionale farlo con una vittoria così bella e pesante. Purtroppo stiamo vivendo un periodo difficile, con pochi allenamenti o con poche persone in palestra e continuiamo a fare i conti con assenze dovute al Covid-19, però abbiamo dimostrato come squadra di essere sul pezzo e di essere pronte a lottare. Cuneo è una formazione insidiosa, solida, capace di far soffrire ogni avversario soprattutto in casa, grazie all’apporto di un pubblico molto caldo. Loro lotteranno e, come sono abituate, non molleranno mai, tenendo alto il ritmo in battuta e anche in difesa. Da parte nostra servirà attenzione in ogni frangente e tanta pazienza per ottenere un risultato positivo e dare continuità al successo su Monza ».



Due tie-break, con esiti opposti, hanno influito sugli umori settimanali della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore e de Il Bisonte Firenze, le squadre che si affronteranno sabato sera al PalaRadi. Le ragazze di mister Volpini hanno ribaltato una partita complicatissima dopo essere state sotto di 2-0 contro Bergamo, respirando in ottica salvezza, mentre le fiorentine hanno sporcato l’esordio del nuovo PalaWanny cadendo anche contro Roma dopo la sconfitta con Cuneo. “La gara di Bergamo – dice Michele Moroni, terzo di coach Volpini – ha dato sicuramente più serenità alla settimana d’allenamento, ma soprattutto ha portato una carica agonistica importante grazie alla vittoria arrivata in rimonta, sotto 2-0. Approcciamo quindi la partita contro Firenze nel modo migliore possibile, con un occhio a Nwakalor che sappiamo essere il loro attaccante principale. I diversi allenamenti fatti al PalaRadi in questa settimana daranno ancora più confidenza col campo. Bisogna sempre guardarsi dietro in classifica, ma nessuno ci vieta di guardare anche avanti!”. Lato Bisonte, a parlare è coach Belloni:

« Ripartiamo con la prima di cinque gare in due settimane, dobbiamo prendere la rincorsa per ottenere risultati migliori di quelli delle ultime uscite. In particolare, dobbiamo avere maggior continuità nella fase di cambio palla e avere percentuali di contrattacco migliori, perché le occasioni di contrattacco sono state tante ma ne abbiamo concretizzate poche. Casalmaggiore viene da una bella vittoria, frutto di una grande rimonta a Bergamo, per cui la gara di Cremona non sarà semplice. In questo momento la nostra motivazione di riprendere il percorso interrotto deve essere più grande di qualsiasi ostacolo.”

Unet e-work Busto Arsizio – Prosecco Doc Imoco Conegliano è da sempre una delle partite più attese dell’anno, per la rivalità sportiva storica fra le due società, per le grandi protagoniste che infiammano il taraflex, perchè si gioca sempre per obiettivi importanti, per il sano duello sugli spalti tra le rispettive tifoserie. Sabato sera alle ore 21.00, nel tutto esaurito della E-Work Arena (1570 posti disponibili al 35% della capienza), le farfalle cercheranno i tre punti per mettere da parte il k.o. di Scandicci e superare in classifica proprio Conegliano, distante solo due punti dopo la sconfitta contro Monza. Egonu e compagne saranno chiamate alla reazione, anche per cercare di approfittare dello scontro diretto tra le stesse Monza e Scandicci e rimettersi in corsa per la vetta del torneo. Per UYBA, è la capitana Stevanovic a parlare:

« Abbiamo voglia di tornare in campo dopo la sconfitta di Scandicci dove abbiamo disputato un buon match ma dove potevamo fare di più. Siamo ferite e vogliamo provare a rialzare subito la testa: l’avversario è il più forte in assoluto, ma è molto stimolante affrontarlo ancora e vedere a che punto siamo, visto che nei due precedenti stagionali abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari. Sono certa però che anche Conegliano arriverà qui con la voglia di riscattare la sconfitta di settimana scorsa con Monza e quindi sarà una vera e propria battaglia. Il palazzetto sarà pieno e sono sicura che ci darà una bella carica ».

Mister Santarelli ha invece commentato:

« E’ stata una settimana particolare, senza partite, e penso che ci abbia fatto bene. Ho visto una squadra motivata per rimediare a una sconfitta che non ci aspettavamo. Ma questo è un campionato equilibrato, se non si affrontano le avversarie giocando al top si rischia e l’abbiamo pagato contro un’ottima squadra come Monza. A volte una sconfitta come questa può anche fare bene per risolvere quello che non va, meglio perdere adesso che quando ci giocheremo i trofei. Domani a Busto sarà un impegno tosto, loro sono una squadra agguerrita, che ha alternato ottime prove a qualche battuta d’arresto, ma stanno facendo un buon campionato e sarà certamente una partita complicata. Dobbiamo lavorare sui cali di tensione e cercare di mantenere sempre la lucidità e il filo del nostro gioco. Abbiamo quattro mesi di stagione davanti e conto domani che sia la ripartenza per affrontarli con grande spirito e regalare altre soddisfazioni alla società e ai nostri tifosi ».



Dopo il successo conseguito al tie-break sul taraflex fiorentino, l’Acqua & Sapone Roma Volley Club è pronta per una sfida tutta nuova. Al Palazzo dello Sport di Roma Eur, per la prima volta nella sua storia arriverà la Reale Mutua Fenera Chieri, reduce dal 3-0 ai danni di Trento. Obiettivi diversi per le due squadre, con le collinari in una posizione tranquilla di classifica e le lupe a caccia invece di punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione. La schiacciatrice giallorossa Alice Pamio ha analizzato così lo stato del suo team:

« In questo momento era importante riacquisire fiducia e la partita contro Firenze è stata fondamentale per dimostrare a noi stesse di che cosa siamo capaci. È stata una vittoria di gruppo in un campo non facile, in cui ciascuna ha dato il proprio contributo per arrivare al risultato. Contro Chieri, all’andata, dal punto di vista dell’agonismo siamo arrivate un po’ scariche. Oggi stiamo lavorando molto su questo aspetto, soprattutto contro squadre che hanno un livello di gioco molto alto. Domenica ci vorrà tanta ambizione, soprattutto in vista degli scontri diretti e dei punti di cui abbiamo bisogno. L’avversaria sulla carta è forte, ma c’è comunque una gara tutta da giocare ».

A fare il punto per le piemontesi è invece il vice allenatore Sinibaldi:

« Quello che ci portiamo dietro dalla partita con Trento è sicuramente aver ritrovato quella continuità ed efficienza al servizio che erano mancati contro Busto. Questo ci ha permesso di trovare davanti una squadra con gioco leggermente più scontato e di conseguenza siamo riusciti a lavorare meglio a muro. Roma viene da una vittoria importante in chiave salvezza e ci aspetteremo una partita tutt’altro che semplice. Sono una squadra aggressiva, con due terminali d’attacco oggettivamente molto forti, che sfrutterà ogni occasione per portare a casa dei punti determinanti ».



Una prima partita tutt’altro che agevole per il neo allenatore della Volley Bergamo 1991, Marco Zanelli, nominato dopo le dimissioni in settimana di Giangrossi. Al Palazzetto dello Sport arriva infatti la Bartoccini Fortinfissi Perugia, nel primo match decisivo di giornata in ottica salvezza.

« Sarà un misto di entusiasmo e di emozione per l’esordio in questo ruolo – ha dichiarato Zanelli – Spero di aver passato alla squadra un po’ di spensieratezza e di mente libera, un po’ di sorriso durante il gioco e meno cupezza durante gli allenamenti. Perugia è una squadra con attaccanti decisamente importanti: nonostante abbia perso Diouf, Diop è una giovane di grandi prospettive. Si sono rinforzati con un nuovo opposto polacco (Monika Galkowska ndr.) che esordirà proprio domenica. E’ una squadra esperta e ha uno spessore importante, ma un punto di fragilità può essere la ricezione e il nostro obiettivo sarà battere forte per tenere la palla lontana da rete e poterci interessare meno dei centrali, che sono terminali importanti. Dobbiamo fare bene, perché questa squadra ha le qualità per farlo. Non devo essere io a dirlo: le qualità delle singole sono indubbie. Basta un po’ di coesione e di determinazione soprattutto nei finali di set. Sono sicuro che ce la faremo, magari anche contro squadre più blasonate ».

Per le ospiti a parlare è Anastasia Guerra:

« Abbiamo avuto una buona settimana, ho avuto delle buone sensazioni da questi ultimi allenamenti, speriamo ovviamente di riuscire anche a concretizzarle domenica in campo. Gare di questo tipo solo tra le più belle da giocare, dal punto di vista emozionale ti lasciano sicuramente qualcosa in più rispetto gli altri match. Dovremo scendere in campo e divertirci perché è quello che secondo me fa andare tutto bene, stiamo vivendo un clima di grande serenità e tranquillità in questo periodo, dunque abbiamo tutto il necessario per esprimere il nostro gioco al meglio ».



L’ultimo scontro diretto del weekend per la zona retrocessione è quello che vede la Delta Despar Trentino, ultima con 10 punti (2-15) affrontare la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, distante solo due punti (4-12). Una settimana fondamentale per il fanalino di coda, che dopo Vallefoglia incontrerà anche Perugia e Bergamo in sette giorni di fuoco per provare a uscire dalle retrovie.

« Per quanto riguarda l’esito del ricorso della partita con Chieri posso solo dire che siamo molto delusi e amareggiati – spiega l’allenatore di Trento, Matteo Bertini – Accettiamo il verdetto anche se sappiamo tutti che non è stata fatta giustizia. Però dobbiamo immediatamente guardare avanti e voltare pagina. La nuova pagina è rappresentata dalla partita con Vallefoglia, uno scontro importantissimo ai fini della classifica. Affronteremo una formazione molto forte, che non merita la situazione di classifica attuale perché in rosa ha tante campionesse e ha una fisicità di squadra notevole. Dovremo cercare di scardinare il più possibile il loro sistema di gioco partendo da una battuta aggressiva, così come saranno determinanti le soluzioni che riusciremo a trovare in attacco. Abbiamo dimostrato di poter tenere bene il campo contro squadre molto forti, ora dovremo ripeterci e sfruttare al meglio questo turno casalingo per tornare ad ottenere una vittoria ».

Così invece la palleggiatrice delle tigri Virginia Berasi:

« Sarà un impegno difficile, la squadra avversaria la conosciamo bene per averla studiata in settimana e per averci giocato contro all’andata. Da parte nostra, dobbiamo evitare a tutti i costi i passaggi a vuoto che spesso ci caratterizzano, ora però ne abbiamo consapevolezza e questo ci potrà aiutare a farvi fronte. Per me questa è una partita speciale perché torno nella terra dove sono nata e alla quale sono molto affezionata».



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6a GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 12 febbraio ore 18:00-

Vero Volley Monza – Savino Del Bene Scandicci ARBITRI: Saltalippi-Goitre



Sabato 12 febbraio ore 20:30-

Bosca S.Bernardo Cuneo – Igor Gorgonzola Novara ARBITRI: Venturi-Braico

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Il Bisonte Firenze ARBITRI: Vagni-Mattei



Sabato 12 febbraio ore 21:00 (Rai Sport + HD )

Unet E-Work Busto Arsizio – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Caretti-Rossi



Domenica 13 febbraio ore 17:00-

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Reale Mutua Fenera Chieri ARBITRI: Luciani-Gasparro

Volley Bergamo 1991 – Bartoccini Fortinfissi Perugia ARBITRI: Giardini-Piperata



Domenica 13 febbraio ore 19:30 (Sky Sport 1)-

Delta Despar Trentino – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ARBITRI: Curto-Papadopol



LA CLASSIFICA-

Savino Del Bene Scandicci 40 (14-3); Vero Volley Monza 40 (13-4); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 37 (13-2); Unet E-Work Busto Arsizio 35 (11-6); Igor Gorgonzola Novara 34 (12-2); Reale Mutua Fenera Chieri 28 (10-5); Bosca S.Bernardo Cuneo 25 (8-8); Il Bisonte Firenze 21 (7-7); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 15 (5-12); Acqua & Sapone Roma Volley Club 12 (5-11); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 12 (4-12); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 11 (3-11); Volley Bergamo 1991 10 (3-12); Delta Despar Trentino 10 (2-15).

*Punti (Vinte-Perse)