Per Roma, Bergamo e Vallefoglia vittorie salvezza

ROMA- Tre i match andati in scena questa sera per la 6a di ritorno di A1 Femminile tutti match dagli importanti risvolti per la lotta per salvezza. Tre punti pesanti per l’Acqua&Sapone Roma, rilanciata dalla cura Mafrici che supera in quattro set la Reale Mutua Fenera Chieri. Vittorie, negli scontri diretti del Volley Bergamo 1991, affidata da questa settimana a Zanelli, sulla Bartoccini Perugia e della Megabox Vallefoglia sul campo della Delta Despar Trentino, da stasera fanalino di coda del campionato con 10 punti.

LE TRE SFIDE-

VOLLEY BERGAMO 1991 – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA-

Una vittoria dal sapore entusiasmante: Volley Bergamo 1991 va a segno con tre punti preziosi, che valgono il sorpasso della diretta avversaria e fanno risalire le rossoblù.

Il successo arriva in quattro set e regala al pubblico di Bergamo una ventata di emozioni: coach Zanelli, al suo esordio da primo allenatore, schiera Di Iulio in diagonale con Lanier, May e Loda, le centrali Schoelzel e Butigan e il libero Faraone. Perugia fa debuttare la nuova arrivata Galkowska, opposta alla palleggiatrice Bongaerts, con le centrali Melandri e Bauer e le schiacciatrici Guerra e Havelkova. Il libero è Sirressi.

Avvio di primo set in equilibrio, ma con le rossoblù costantemente avanti. Nel finale Bauer è fondamentale nel sorpasso e nell’allungo (18-21), ma Bergamo si rialza, decisa a non arrendersi e si avvicina con Butigan (22-23). Il muro di Lanier pareggia i conti, il resto lo fanno l’ace di Butigan (che si aggiunge a 2 muri punto e 2 attacchi vincenti della centrale croata) e il muro di Schoelzel: 25-23 e Volley Bergamo 1991 in vantaggio.

Tutto d’un fiato il secondo parziale. La determinazione bergamasca lascia nell’angolo Perugia: 7 punti di Lanier (55%), 5 di Schoelzel (4 attacchi, 100%, e 1 ace) e 4 di Butigan (2 a muro) chiudono in fretta i giochi e portano le padrone di casa sul due a zero (25-18). La reazione di Perugia non si fa però attendere e arriva con Diop (5) e Guerra (7): 14-25, 2-1.

Il pubblico del PalaSport torna a vedere gli spettri di una settimana fa, l’ace di Loda per il 9-6 prova ad allontanarli. La difesa rossoblù riaccende la sfida, Lanier sfonda il muro di Perugia e l’ace di Cicola per il 14-9 riaccende l’entusiasmo: Cagnin, Loda, Butigan, la sinfonia orchestrata da Isabella Di Iulio, MVP del match, manda a segno tutte e chiude i giochi. Bergamo torna a vincere.

I PROTAGONISTI-

Isabella Di Iulio (Volley Bergamo 1991)- « Ci tenevamo tantissimo, e prima o poi i frutti dovevano arrivare. Il premio di MVP va a tutta la squadra: sono contentissima e ringrazio lo staff, la società e le mie compagne ».

Anastasia Guerra (Bartoccini Fortinfissi Perugia)- « Oggi era una partita dura per entrambe, tutte e due le squadre necessitano di punti per smuovere la classifica, ma quest’anno è così, dura per tutti ed in tutti i campi, stasera forse ci è mancata quella grinta che solitamente ci ha contraddistinto nelle due ultime gare che abbiamo giocato, Bergamo è stata brava ad approfittarsene ».



IL TABELLINO-

VOLLEY BERGAMO 1991 – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-1 (25-23 25-18 14-25 25-18) –

VOLLEY BERGAMO 1991: Di Iulio 1, May 2, Butigan 14, Lanier 19, Loda 14, Schoelzel 9, Faraone (L), Cagnin 3, Borgo 1, Cicola 1, Turla’. Non entrate: Ogoms. All. Zanelli.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Havelkova 8, Bauer 13, Galkowska 2, Guerra 19, Melandri 9, Bongaerts 2, Sirressi (L), Diop 11, Provaroni, Melli. Non entrate: Nwakalor, Masciullo, Rumori (L). All. Cristofani.

ARBITRI: Giardini, Piperata.

NOTE – Spettatori: 544, Durata set: 30′, 22′, 23′, 25′; Tot: 100′.

MVP: Isabella Di Iulio (Volley Bergamo 1991)

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB – REALE MUTUA FENERA CHIERI-

Una bella e concreta Acqua & Sapone Roma Volley Club ritrova il tanto atteso successo casalingo contro la Reale Mutua Fenera Chieri di Bregoli (3-1 26-24; 26-24; 21-25; 25-15). La vittoria, valida per la sesta giornata di ritorno di regular season, ha significato un doppio riscatto per le giallorosse, che hanno pareggiato i conti con la sconfitta dell’andata, prendendosi tre punti fondamentali in uno scontro, che sulla carta, non si prefigurava semplice. Le giallorosse guidate da Mafrici, partite contratte negli avvii dei primi due set, hanno sempre trovato in una prestazione corale la chiave per uscire dalle situazioni di difficoltà, soffrendo il ritorno delle ospiti solo nella terza frazione. Tornate in campo, nellla quarta non c’è stata storia: Trnkova, eletta MVP della gara con 16 punti messi a referto di cui 6 muri, e una super Klimets, autrice di 27 punti, hanno guidato il resto del gruppo fino alla fine, regalando in meno di due ore uno spettacolo al pubblico presente e a quello a casa.

L’Acqua & Sapone si gode la vittoria e si prepara a tornare al lavoro martedì per preparare la gara in programma domenica 20 sul campo della Vero Volley Monza.

Primo set- Mafrici in campo con Bugg in regia e Klimets in diagonale, Trnkova’ e Ceconello al centro, Stigrot e Arciprete in banda e Venturi libero. Bregoli schiera Bosio al palleggio, Grobelna opposto, Cazaute e Perinelli laterali, Weitzel e Mazzaro al centro e De Bortoli libero.

Chieri parte subito forte: con Bosio al servizio, le ospiti volano sul +4 (4-0). In risposta Roma trova nel braccio di Stigrot e nel muro di Cecconello le armi per ricucire lo strappo iniziale e portarsi prima in scia e poi in vantaggio (8-5). Le difese di De Bortoli riavvicinano la squadra di Bertoli alle padrone di casa fino a raggiungere l’equilibrio sull’11-11. Il muro di Weitzel del +3 (14-17) costringe Mafrici a fermare il gioco. Al rientro in campo, Klimets e Trnkova ci provano ma è ancora Chieri a guidare il gioco (18-21). Con Trnkova dai nove metri l’Acqua & Sapone recupera, quando poi la palla passa a Chieri Cauzate risponde con la stessa moneta (22-23). Mazzaro si prende il primo set point (23-24), ma due attacchi potenti di Klimets riportano la palla e il set a Roma (26-24).

Secondo set- Si rientra in campo con le stesse interpreti del set precedente e lo stesso parziale iniziale (1-5). Le piemontesi aumentano la qualità del servizio e con una super Cauzate volano sul +7 (6-13). Roma entra in gara a corrente alterna fino a quando, prima con Stigrot a segno da quattro e poi Trnkova dai nove metri, ritrova l’atteggiamento della frazione precedente, riaccorciando le distanze (15-18). Le azioni assumono ritmi intensi e Bregoli fa ricorso al suo terminale Frantti: la coppia giallorossa Klimets-Trnkova ricuce lo strappo, con Bugg a gestire sapientemente il gioco. Pamio dai nove metri va a prendersi l’ace della parità (21-21). Mazzaro si impone a muro e va sul +2(21-23). L’Acqua & Sapone ritrova morale e porta la disputa ai vantaggi: sul filo di lana e con il coltello fra i denti, Stigrot e compagne vanno a prendersi anche la seconda frazione (26-24).

Terzo set-Resta in campo Pamio per le giallorosse e il duello va avanti con equilibrio (6-6). Le due formazioni procedono appaiate con Perinelli e Klimets ad alternarsi a suon di colpi (10-9). Il muro di Cecconello a rincarare la dose (12-10). La correlazione muro-difesa di Chieri rappresenta un’ottima risposta con Armini a difendere la seconda linea piemontese e Villani dentro su Perinelli. La contesa si infiamma e con Grobelna dai nove metri il tabellone segna 17-17. Chieri si arma di potenza e prende il largo (18-22). Mazzaro dal centro va a chiudere il terzo set (21-25) riaprendo la disputa.

Quarto set-Ad aprire la frazione è il primo tempo firmato da Trnkova a cui segue una magia di seconda intenzione della regista Bugg (2-0). Roma non tiene il vantaggio e con Villani in palla da posto quattro le ospiti si rifanno subito sotto (4-3). Ancora Bugg dai nove metri a dar spettacolo con due ace consecutivi (8-4). La difesa piemontese si fa impenetrabile: tuttavia, le capitoline non sembrano impensierirsi e affidano il contrattacco a una ficcante Klimets che trova il +6 (12-5). Roma non sbaglia e Chieri prova comunque a ricucire. Trnkova firma tre muri consecutivi (20-9). Da qui è assolo di Roma, che con una straordinaria prestazione di gruppo arriva per prima a siglare il set con un rigore di Cecconello (25-15). Vincono le Wolves per 3-1 e la sesta giornata di ritorno di regular season porta 3 punti pesantissimi in classifica per la squadra della capitale.

I PROTAGONISTI-

Veronika Trnkova (Acqua & Sapone Roma Volley Club)- « È stata veramente una bella gara, soprattutto lottare con tutta la squadra fino alla fine contro una squadra di livello come Chieri. Sono veramente contenta e ora pensiamo alle prossime sfide ».

Elena Perinelli (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Intanto complimenti a Roma per la bella partita che hanno fatto. Hanno fatto molto bene nell’allestimento di un gioco soprattutto nel muro-difesa, al servizio e noi forse abbiamo commesso troppi errori non sfruttando alcune situazioni a nostro vantaggio ».

IL TABELLINO-

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB – REALE MUTUA FENERA CHIERI 3-1 (26-24 26-24 21-25 25-15) –

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB: Arciprete 3, Trnkova 16, Bugg 7, Stigrot 14, Cecconello 8, Klimets 27, Venturi (L), Pamio 3, Rebora. Non entrate: Bucci (L), Decortes, Avenia. All. Mafrici.

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Weitzel 13, Bosio 1, Cazaute 17, Mazzaro 10, Grobelna 13, Perinelli 7, De Bortoli (L), Villani 3, Frantti 2, Armini (L), Karaoglu, Alhassan, Bonelli. Non entrate: Guarena. All. Bregoli. ARBITRI: Luciani, Gasparro.

NOTE – Spettatori: 650, Durata set: 30′, 30′, 28′, 22′; Tot: 110′.

MVP: Veronica Trnkova (Acqua&Sapone Roma)

DELTA DESPAR TRENTINO – MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA-

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vince la sua prima partita in trasferta della stagione, strappando tre punti cruciali alla Delta Despar Trentino al termine di una partita condotta dall’inizio alla fine, senza mai un attimo di pausa. La vittoria sul campo di una diretta concorrente nella lotta per la salvezza fa salire a quota 15 le tigri, alla pari dell’Acqua&Sapone Roma e ad una lunghezza dalla Trasporti Pesanti Casalmaggiore, che sarà ad Urbino la prossima domenica. Alle spalle della Megabox, a 13 punti, c’è il Volley Bergamo. Nelle ultime due posizioni della classifica stanno Bartoccini Perugia ad 11 e Trento a 10.

Nel primo set le tigri conducono sin dall’inizio, scappando via su un ace di Bjelica (6-4), e da lì in poi non si voltano più indietro: 10-5 su due attacchi out di Piani, con Kosheleva, Jack e Carcaces che suonano la carica portando la Megabox a +6 sul 20-14, vantaggio conservato sino alla fine con l’ultimo punto di Kosheleva (25-19).

Nel secondo set parte 2-0 Trento, ma un 5-0 targato Kosheleva riporta subito avanti le tigri. Anche in questa occasione, la Megabox non si volta più indietro e aumenta via via il suo vantaggio: 7-3 su un muro di Jack, 13-7 con un muro a tre su Rivero, 14-7 con un altro muro da parte di Mancini. Un piccolo break riporta Trento a -4 (10-14), poi la squadra di Bonafede riparte: Carcaces sigla il +8 (20-12), Kosheleva il +9 (22-13), Kosheleva chiude 25-14.

Nel terzo set Trento si gioca il tutto per tutto: un ace di Piani e un muro su Carcaces la portano sul 5-2, ma Kosheleva impatta già a quota 8, Bjelica sigla il primo sorpasso e la partita finisce qui: la Megabox se ne va guadagnando ben presto il +5 che conserverà sino alla fine (14-9 con Kosheleva). Un muro su Jack riporta per un attimo a -3 le padrone di casa (13-16), ma ci pensa Carcaces a ristabilire le distanze. Gli ultimi tre punti della partita vengono da tre errori delle attaccanti del Trentino. Si chiude sul 25-19.

I PROTAGONISTI-

Fabio Bonafede (Allenatore Megabox Vallefoglia)- « La squadra ha fatto una prestazione pazzesca: abbiamo lavorato molto bene durante la settimana, preparando la partita a dovere. Volevamo vincere a tutti i costi, abbiamo fatto pochi errori e solo all’inizio del terzo set abbiamo avuto un piccolo momento di pausa. Sono molto orgoglioso di tutte le ragazze, abbiamo conquistato la prima vittoria in trasferta, ma in realtà ci siamo sentiti come fossimo in casa: i nostri tifosi ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine, sembrava di essere ad Urbino! Non ci siamo fatti influenzare dagli altri risultati, sapevamo che dovevamo comunque vincere, qualunque fossero i risultati delle altre partite ».

IL TABELLINO-

DELTA DESPAR TRENTINO – MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 0-3 (19-25 14-25 19-25)

DELTA DESPAR TRENTINO: Rivero 7, Furlan 2, Piani 17, Nizetich 4, Berti 7, Raskie 4, Moro (L), Stocco, Quiligotti (L), Mason, Rucli, Botarelli. All. Bertini.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Berasi, Kosheleva 23, Mancini 5, Bjelica 6, Carcaces 15, Jack-kisal 8, Cecchetto (L). Non entrate: Kosareva, Fiori (L), Newcombe, Botezat, Tonello, Alanko. All. Bonafede.

ARBITRI: Curto, Papadopol.

NOTE – Spettatori: 258, Durata set: 26′, 21′, 26′; Tot: 73′.

MVP: Tatiana Kosheleva (Megabox Vallefoglia)

I RISULTATI-

Unet E-Work Busto Arsizio-Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 0-3 (21-25, 21-25, 23-25) Giocata ieri

Bosca S.Bernardo Cuneo-Igor Gorgonzola Novara 0-3 (16-25, 23-25, 19-25) Giocata ieri

Vero Volley Monza-Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-20, 25-21, 31-29) Giocata ieri

Acqua & Sapone Roma Volley Club-Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (26-24, 26-24, 21-25, 25-15)

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore-Il Bisonte Firenze 2-3 (26-24, 25-22, 20-25, 17-25, 10-15) Giocata ieri

Volley Bergamo 1991-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-1 (25-23, 25-18, 14-25, 25-18)

Delta Despar Trentino-Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 0-3 (19-25, 14-25, 19-25)

LA CLASSIFICA-

Vero Volley Monza 43; Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 40; Savino Del Bene Scandicci 40; Igor Gorgonzola Novara 37; Unet E-Work Busto Arsizio 35; Reale Mutua Fenera Chieri 28; Bosca S.Bernardo Cuneo 25; Il Bisonte Firenze 23; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 16; Acqua & Sapone Roma Volley Club 15; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 15; Volley Bergamo 1991 13; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 11; Delta Despar Trentino 10.

IL PROSSIMO TURNO- 20/02/2022 Ore 17.00-

Il Bisonte Firenze – Unet E-Work Busto Arsizio

Reale Mutua Fenera Chieri – Savino Del Bene Scandicci Si gioca il 19/02/2022 Ore 18.30

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Bosca S.Bernardo Cuneo

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Delta Despar Trentino Si gioca 19/02/2022 Ore 20.45

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore Ore 19.30

Vero Volley Monza – Acqua & Sapone Roma Volley Club

Igor Gorgonzola Novara – Volley Bergamo 1991