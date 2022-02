La stella USA Jordan Larson giocherà a Monza

MONZA– La Vero Volley Monza , in vista del rush finale della stagione, ha messo a segno un grande colpo di mercato assicurandosi le prestazioni della schiacciatrice statunitense Jordan Larson. La trentacinquenne nata nel Nebraska è considerata a ragione tra le pallavoliste più rappresentative a livello mondiale, vincitrice, con la Nazionale USA, di un oro olimpico (Tokyo 2020), un oro mondiale (Italia 2014), 3 ori nordamericani, 3 ori alla Volleyball Nations League, 3 ori al World Grand Prix, e con i club, 2 CEV Champions League (2014 con Kazan e 2015 con l'Eczacibasi), 3 mondiali per club (2014, 2015 e 2016) e 1 CEV Cup (Eczacibasi), vestirà infatti, fino a fine stagione, la casacca numero 15 della prima squadra rosa della realtà monzese. 187 cm di pura potenza e classe allo stesso tempo, il nuovo innesto della prima squadra femminile, nell'ultima stagione allo Shanghai, con cui ha chiuso al terzo posto il campionato cinese, sarà disposizione di Marco Gaspari nelle prossime settimane, pronta a dare il suo contributo alla formazione monzese tra Italia ed Europa.

LA CARRIERA-

Larson nasce a Fremont, in Nebraska, il 16 ottobre 1986. Inizia a giocare a pallavolo nel 1996 con la Premier Nebrasca, fino al 2000, e prosegue le sue esperienze giovanili con la Nebrasca Junior, fino al 2003. Proprio in quest'anno entra a far parte della Logan View High Shool di Hooper, dove viene eletta giocatrice dell'anno, passando nel 2005 all'Università del Nebraska, rappresentativa che guida alla conquista del titolo NCAA nel 2006. Dopo svariati premi vinti tra High-School e College, Larson viene ingaggiata nel 2009 dalla Vaqueras de Bayamon, formazione dela massima categoria di Porto Rico, con cui inizia la carriera professionistica e viene eletta miglior giocatrice della regular season, miglior realizzatrice e MVP dell'All Star Game. Nella stagione 2009/2010 passa alla Dinamo Kazan, club con cui vince la Coppa di Russia nel 2010 (miglior servizio) e nel 2012, aggiudicandosi inoltre quattro scudetti consecutivi e la CEV Champions League ed il Mondiale per club 2014. Nel 2014/2015 passa all'Eczacibasi di Istanbul, squadra con cui vince la CEV Champions League 2015, venendo premiata come MVP della competizione, due mondiali per club (2015 e 2016) e la CEV Cup e la Supercoppa di Turchia (MVP della manifestazione) 2018. Dal 2019 e fino a qualche mese fa ha difeso i colori dello Shanghai, nel massimo campionato cinese, disputando inoltre, dal 27 febbraio al 29 marzo 2021, la prima edizione dell'Athletes Unlimited Volleyball, andati in scena a Dallas, negli Stati Uniti, che si è aggiudicata con il suo team.

IN NAZIONALE-

Larson entra a far parte della nazionale seniores americana nel 2009, conquistando come primo titolo la medaglia di bronzo al World Grand Prix del 2010. Nel 2011 bissa il trionfo nella competizione continentale, ottenendo l'argento alla World Cup di Giappone e al Campionato Nordamericano. Nel 2012, oltre al terzo oro consecutivo nel World Grand Prix, arriva l'argento all'Olimpiade di Londra 2012. Dopo l'argento della Grand Championship Cup e l'oro al Campionato nordamericano nel 2013, per Larson e la sua nazionale arriva l'oro al Mondiale del 2014 disputato in Italia. Nel 2015 viene nominata "Giocatrice dell'anno indoor di pallavolo USA", centrando l'oro nel campionato nordamericano e al World Grand Prix e il bronzo alla World Cup di Giappone. Il 2016 è l'anno di un altro bronzo, all'Olimpiade di Rio de Janeiro, di un argento, al World Grand Prix, oltre che del secondo riconoscimento consecutivo come giocatrice femminile dell'anno di pallavolo indoor negli Stati Uniti. Ha vinto il premio come miglior schiacciatrice del World Grand Champions Cup 2017 e la medaglia di bronzo, accaparrandosi per tre anni consecutivi, dal 2018 al 2021, l'oro alla Volleyball Nations League. Proprio nel 2021, le sue prestazione le sono valse la convocazione nella lista olimpica per l'Olimpiade di Tokyo, chiusa con l'oro, il premio MVP e quello di miglior schiacciatrice. La partecipazione ai giochi l'hanno inoltre fatta diventare la quinta giocatrice di pallavolo più anziana nella storia degli Stati Uniti ad essere nominata in un elenco olimpico.



LE PAROLE DI JORDAN LARSON-

« Sono molto contenta di approdare nella Serie A1 italiana, campionato tra i più belli del mondo di cui tutte le mie ex compagne di squadra hanno detto un gran bene. Non vedo l'ora di iniziare. Ho scelto Monza perché è un grande club e ovviamente perché è una bellissima città, a due passi da Milano, con tante cose da scoprire e conoscere. Il Consorzio Vero Volley ha grandi ambizioni e obiettivi e questo mi stimola moltissimo. Cercherò di aiutare la squadra, insieme alle ragazze, al raggiungimento di tutti i traguardi possibili. Spero di dare il mio contributo e unirmi presto al gruppo per iniziare questo nuovo percorso ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO CLAUDIO BONATI-

« Siamo davvero felici che Jordan abbia accettato la nostra proposta. Con lei faremo un grande salto di qualità, visto che parliamo di un'atleta straordinaria con un bagaglio d'esperienza molto importante. Siamo certi che saprà inserirsi bene nel roster e che ci supporterà nel raggiungimento dei traguardi che ci siamo prefissati ad inizio stagione ».