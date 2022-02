Per la 13a si giocano Firenze-Scandicci e Busto-Cuneo

ROMA- Doppio recupero in A1 Femminile mercoledì 16 febbraio. Al Palazzo Wanny di Firenze grande attesa per il derby tra Firenze e Sandicci che si giocherà con inizio alle 19.30. Alle 20.30 è invece in programma la sfida tra Busto Arsizio e Cuneo.

Finalmente è arrivato il momento che tutta la Firenze pallavolistica aspettava: il primo derby tra Il Bisonte Firenze e la Savino Del Bene Scandicci nella nuova cornice di Palazzo Wanny. Una festa per la pallavolo e per la città, che prevede un dress code a tema fiorentino: il bianco che rappresenterà il nuovo inizio e il rosso, simbolo della forza di volontà. Obiettivi diversi per le due squadre, con le ragazze di mister Barbolini alla ricerca dei tre punti per agganciare nuovamente Monza, dopo la pesante sconfitta del weekend, mentre le bisontine, dopo il bel 2-3 contro Casalmaggiore, giocheranno per il sorpasso ai danni di Cuneo, distante solo due punti. Un ritorno a “casa” per due ex capitane, Sara Alberti e Indre Sorokaite, che tornano da avversarie nelle squadre in cui hanno giocato in passato.

« Arriviamo a questa partita dopo una prestazione in crescendo fatta a Casalmaggiore – ha dichiarato Massimo Bellano – e questa è una cosa positiva. Di sicuro Scandicci è un avversario tra i più forti di questo campionato e senza dubbio la favorita di questa gara. Dopo la sconfitta di Monza, con ancora più responsabilità nel dover vincere questa partita. Noi cercheremo di fare del nostro meglio, di onorare la gara e di sfruttare questa occasione per innalzare ancora di più il livello del nostro gioco, per far sì che le partite con questi top team ci servano come esperienza da portare avanti nel proseguo di questa stagione. Speriamo di fare una bella gara e di far divertire tutti quelli che verranno a vederla ».

Così invece Massimo Barbolini:

« Dopo una buona striscia positiva e dopo una battuta d’arresto ripartiamo con una partita importante, non tanto per il suo valore di derby, ma quanto perché giochiamo contro una squadra di qualità. È importante per noi riprendere il cammino per mantenere determinate posizioni in classifica. Il vantaggio di giocare tanto è che non hai troppo tempo per pensare alle sconfitte, sicuramente dobbiamo al più presto capire dove possiamo migliorare e questo ci servirà già da mercoledì, perché sarà sicuramente una partita complicata ».

Dopo le due sconfitte consecutive contro Scandicci e Conegliano, torna in campo per ricominciare a raccogliere punti la Unet E-Work Busto Arsizio: domani alle 20.30, le farfalle ospiteranno infatti la Bosca S. Bernardo Cuneo nel recupero dell’ultima giornata di andata, rimandata per Covid. Il team allenato da coach Pistola, nonostante lo 0-3 di domenica contro Novara, è reduce da un buon periodo in cui ha conquistato un punto a Scandicci e ha colto due vittorie piene con Firenze e Vallefoglia. Attualmente le piemontesi sono a quota 25 punti in classifica, a -3 dalle cugine di Chieri e a +2 sulla stessa Firenze, mentre le bustocche hanno dieci punti di vantaggio (con una gara in più).

Queste le parole di mister Musso:

« La partita contro Cuneo mette in palio punti pesanti che dobbiamo a tutti i costi trovare la maniera di portare a casa. La Bosca San Bernardo sta facendo uno dei percorsi più continui in campionato, al di là delle primissime in classifica. Ha una rosa completa e sta impiegando tutte le sue giocatrici: è una squadra che inizia ad essere più di prima che di seconda fascia”. La centrale cuneese Schiarcini ha invece dichiarato: “Con Novara non siamo partite con la concentrazione e con la grinta che ultimamente ci contraddistinguono. Siamo dispiaciute per non aver espresso il nostro miglior gioco, ma ora pensiamo solo alla sfida con Busto, una squadra forte che ha un gioco simile a quello di Novara, molto veloce. Sarà importante partire spingendo in battuta e con una buona correlazione muro-difesa. Come noi anche Busto avrà voglia di riscatto dalla sconfitta con Conegliano, ma ce la metteremo tutta per fare una bella partita e portare a casa il maggior numero di punti possibile ».

PROGRAMMA E ARBITRI DEI DUE RECUPERI-



13a GIORNATA DI ANDATA



Mercoledì 16 febbraio ore 19:30

Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci ARBITRI: Carcione-Zavater



Mercoledì 16 febbraio ore 20:30

Unet E-Work Busto Arsizio – Bosca S.Bernardo Cuneo ARBITRI: Piperata-Pozzato

LA CLASSIFICA-

Vero Volley Monza 43 (14-4); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 40 (14-2); Savino Del Bene Scandicci 40 (14-4); Igor Gorgonzola Novara 37 (13-2); Unet E-Work Busto Arsizio 35 (11-7); Reale Mutua Fenera Chieri 28 (10-6); Bosca S.Bernardo Cuneo 25 (8-9); Il Bisonte Firenze 23 (8-7); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 16 (5-13); Acqua & Sapone Roma Volley Club 15 (6-11); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 15 (5-12); Volley Bergamo 1991 13 (4-12); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 11 (3-12); Delta Despar Trentino 10 (2-16).