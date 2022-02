Cuneo crolla sul campo di Busto

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- La e-work arena è ancora una volta amara per la Bosca S.Bernardo Cuneo, che cade 3-0 nel recupero della tredicesima giornata del girone di andata contro la squadra di Musso che dopo aver sofferto nel primo set hanno decisamente preso in mano le redini del match chiudendolo in grande sicurezza. Le cuneesi partono bene e conducono il primo parziale fino al 15-20, poi subiscono il ritorno delle bustocche trascinate da una Gray autrice di otto punti nel parziale e cedono 25-23. Nel secondo e nel terzo parziale le ragazze di Pistola non mettono mai la testa avanti; coach Pistola gioca le carte Kuznetsova e Agrifoglio ma l’inerzia dell’incontro non cambia, con le farfalle che hanno vita facile e portano a casa i tre punti in scioltezza.

Tutto facile per la squadra di Marco Musso, fatta eccezione per un primo set decisamente complicato per merito dell’aggressività delle piemontesi che, guidate da Degradi, si erano portate avanti di 5 (14-19). Nel finale decisivi l’ingresso di Ungureanu al servizio, gli spunti di Zannoni in difesa (MVP del match) e gli attacchi di Gray, top scorer dell’incontro con 14 punti. Vinto dunque in rimonta il primo parziale la UYBA si è sciolta, proponendo poi il suo miglior gioco: la ricezione, sorretta da Bosetti (100% positiva, bene anche in prima linea con il 54%), ha favorito il gioco super veloce di Poulter che ha mandato a segno tutte le sue attaccanti con continuità. Fluido il gioco al centro con Olivotto a segno 7 volte e Stevanovic a tratti scatenata con 11 (88%), solido l’attacco dove, oltre alla già citate Gray e Bosetti, ha brillato anche Mingardi (9 i punti per lei). Da sottolineare anche i buoni ingressi di Bressan, Ungureanu, Monza ed Herrera Blanco, schierate da Musso da metà del terzo parziale.

Per Cuneo Gicquel (11) e Jasper (7) le più positive.

Musso parte con Poulter – Mingardi, Olivotto – Stevanovic, Gray – Bosetti, Zannoni libero, Pistola risponde con Signorile – Gicquel, Squarcini – Stufi, Jasper – Degradi, Spirito libero.

Nel primo set l’avvio è equilibrato (4-3), con Jasper che al servizio colpisce per il 5-5; Olivotto attacca due volte per il 7-6, Squarcini arpiona a muro l’8-8 e propizia con il servizio il vantaggio piemontese (8-9). Stufi conferma il vantaggio a muro (11-12), Degradi allunga e fa chiamare tempo a Musso (11-13). Al rientro in campo l’ex biancorossa passa ancora (11-14), poi un attacco out di Gicquel rimette in corsa le farfalle (14-15), ma è sempre Degradi a colpire per le ospiti (doppietta fino al 14-17 ancora time-out UYBA). Degradi chiude anche a muro il 14-18 (dentro Ungureanu per Bosetti), Squarcini approfitta dell’errore di Gray in rice per fare 14-19 (dentro Bressan in seconda linea per la canadese); Stevanovic a muro trova cambiopalla (15-19) e con lo stesso fondamentale fa interrompere il gioco a Pistola (17-20); sul servizio di Ungureanu Gray firma il 18-20, poi Gicquel interrompe la serie (18-21); Stufi si esalta a muro per il 19-22, Gray chiude il lungo scambio che porta al 20-22, Olivotto affonda il -1 (21-22). Zannoni vola, Gray attacca il 22-22 (tempo Pistola) e si ripete poco dopo per il sorpasso (23-22). La numero 8 UYBA trova anche il 24-23 e Degradi spara lungo il 25-23.

A tabellino Gray 8, Stevanovic e Olivotto 4 a testa, Degradi 5.

Secondo set: si inizia ancora punto a punto (4-4), poi Mingardi (attacco e muro) lancia la UYBA (9-6); Stevanovic tira nei tre metri il 10-7, Mingardi firma l’ace dell’11-7 e fa chiamare time-out a Pistola. Stevanovic continua il suo show offensivo (12-7), Gicquel attacca lungo il 14-8 e Cuneo prova Agrifoglio in regia per Signorile. Gray in lungolinea fa 15-8 (dentro anche Kuznetsova per Degradi), Olivotto a muro realizza il + 8 (17-9 nuova interruzione ospite). Poulter mura il 18-9, Olivotto la imita per il 19-10 e per il 20-10. Il set è ormai indirizzato e la UYBA deve solo amministrare: Battista entra bene al servizio e in difesa (22-15 Stevanovic), Bosetti è continua da posto 4 (23-16) e chiude a muro 25-16.

A tabellino: Gray e Stevanovic 4 a testa, Gicquel 6.

Terzo set: Pistola conferma in campo Kuznetsova e Agrifoglio, ma la UYBA è gasata (bene Bosetti e Mingardi, 4-0); Stufi trova il primo punto piemontese a muro (4-1), ma Gray allunga subito (6-1 dentro anche Giovannini per Stufi). L’errore di Squarcini induce Pistola al time-out (8-2), Stevanovic firma l’ace del 9-2; la UYBA è padrona del campo: Mingardi da 2 e da 4 fino al 12-4, Bosetti affonda il diagonale stretto del 13-6, mentre Musso dà spazio a Herrera Blanco, dentro per Stevanovic. Dopo il time-out di Pistola Bosetti mura il 16-7 ed attacca il 17-7, poi nella metà campo biancorossa c’è spazio anche per Monza, Battista e Ungureanu (dentro per Poulter, Mingardi e Gray). Bosetti e Battista murano fino al 19-8 e la gara è in archivio. Nel finale le farfalle volano veloci fino al 25-12.

I PROTAGONISTI-

Marco Musso (Allenatore Unet e-Work Busto Arsizio)- « Per noi era fondamentale trovare i tre punti, che mancavano da due partite: abbiamo giocato una partita buona, anche nel primo set dove abbiamo dimostrato carattere nel voler recuperare e vincere. Non era facile con 5 punti di distacco: è stato fondamentale l’ingresso di Ungureanu che ha cambiato ritmo al servizio, cosa che a noi in questo momento viene un po’ difficile. Credo che stasera abbiamo fatto un lavoro di muro-difesa molto importante perchè Cuneo ha tante giocatrici forti in attacco. Usciamo bene da un periodo molto intenso dal punto di vista dello sforzo mentale perchè è più facile gestire di testa sconfitte nette piuttosto che partite in cui sei lì che te la giochi e poi perdi come è capitato a noi. Sono contento per le ragazze che sono entrate dalla panchina perchè si è visto che avevano grande voglia di giocare e dare il proprio contributo ».

Ilaria Spirito (Bosca S.Bernardo Cuneo)- « Non esiste che combattiamo, anzi, comandiamo il primo set, poi perdiamo ai vantaggi, dove può succedere di tutto, e rientriamo in campo come abbiamo fatto e finire dei set così. Dovremo trovare la risposta a quello che è successo tutte insieme perché domenica giochiamo di nuovo e ci attendono altre partite importanti. Contro Busto o spingi al 100% oppure fai fatica a giocarci contro, soprattutto in questo palazzetto ».

IL TABELLINO-

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO – BOSCA S.BERNARDO CUNEO 3-0 (25-23 25-16 25-12)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Olivotto 7, Mingardi 9, Bosetti 8, Stevanovic 11, Poulter 1, Gray 14, Zannoni (L), Ungureanu 1, Battista 1, Herrera Blanco 1, Monza, Bressan. Non entrate: Cerbino (L), Colombo. All. Musso.

BOSCA S.BERNARDO CUNEO: Signorile 1, Degradi 6, Squarcini 4, Gicquel 11, Jasper 7, Stufi 6, Spirito (L), Kuznetsova 1, Caruso 1, Giovannini, Agrifoglio. Non entrate: Gay (L), Zanette. All. Pistola.

ARBITRI: Piperata, Pozzato.

NOTE –Durata set: 27′, 22′, 24′; Tot: 73′.

Spettatori: 1026

MVP: Giorgia Zannoni (Unet e-Work Busto Arsizio)