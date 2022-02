Trento domina il match spareggio contro Bergamo

TRENTO -La Delta Despar Trentino forse nella migliore versione stagionale supera in tre set il Volley Bergamo 1991 ne recupero della 1a giornata conquistando tre punti che consentono alla squadra di Bertini di superare in un sol colpo le avversarie odierne e Perugia. Un successo insomma dall'altissimo valore nell'economia della classifica al quale però bisognerà dare continuità nelle prossime giornate. Dall'altra parte della rete encefalogramma piatto per la squadra affidata a Micoli apparsa remissiva e destinata fin dall'inizio a soccombere.

Delta Despar superiore in tutti i fondamentali, dall’attacco dove ha chiuso con il 47% di positività rispetto al 26% lombardo, al muro fondamentale con il quale ha realizzato 5 punti diretti rispetto ai 4 di Bergamo, fino alla battuta, con cui ha realizzato otto servizi vincenti rispetto all’unico ace di Bergamo. Tra le singole, menzione di merito per le schiacciatrici Nizetich e Rivero, quest’ultima eletta quale miglior giocatrice del match grazie ai 18 punti realizzati con il 48% di positività in attacco.

Organico al completo per la Delta Despar Trentino (con Berti, però, non ancora al meglio della condizione) che decide di affidarsi a Raskie in regia, Piani opposto, Nizetich e Rivero in banda, Rucli e Furlan al centro e Moro libero. Micoli, orfano di Butigan, risponde con Di Iulio al palleggio, Lanier opposto, Borgo e Loda schiacciatrici, Ogoms e Scholzel al centro e Faraone libero.

Il primo allungo del match giunge sulla battuta di Rucli che realizza due ace consecutivi, aggiunti al muro di Furlan su Loda (7-3). Rivero gioca con maestria sulle mani del muro bergamasco e la Delta Despar Trentino allunga ulteriormente (11-4). Micoli si gioca la carta Cagnin per Loda; Bergamo accorcia le distanze (13-9). Trento si riprende con una striscia di tre punti consecutivi: l’errore diretto di Lanier, l’ace di Nizetich e il muro di Rucli su Borgo (18-10). Chiude la prima frazione di gioco a tinte gialloblù l’ace di Vittoria Piani (25-17).

Rucli ferma Ogoms con il fondamentale del muro e il primo break è trentino (3-1) anche nella seconda frazione. Loda fatica ad entrare nel match e il suo attacco out vale il +4 Delta Despar Trentino (9-5). Le ospiti provano ad avvicinarsi nel punteggio ma Raskie è brava a non dare riferimenti al muro avversario e a giostrare al meglio tutte le proprie attaccanti (13-11). Trentine mai dome e con il servizio float di Raskie arriva un allungo di sei lunghezze (19-11). Delta Despar che non concretizza le prime tre palle set ma al quarto tentativo chiude il parziale l’attacco di Piani (25-20).

Rivero in attacco sigla il primo break della terza frazione mentre il secondo è un errore in attacco di Loda (5-2). Due errori consecutivi di Piani riportano il set in parità (8-8) ma le trentine sono brave a non distrarsi e realizzare subito il nuovo allungo (13-10; 15-12) grazie anche al servizio di Rucli. La Delta Despar non lascia nulla al caso e continua a macinare un buon gioco (21-14). Chiude l’incontro l’ace di Mason, entrata proprio per questo fondamentale (25-16).

I PROTAGONISTI-

Jessica Rivero (Delta Despar Trentino)- «Siamo ancora vive. Sono contentissima perché abbiamo espresso un bellissimo gioco e il risultato rotondo ne è la dimostrazione. Dobbiamo continuare a lavorare così in palestra, noi ce la mettiamo tutta anche se a volte in campo non riusciamo ad esprimerci ai livelli visti oggi. Abbiamo preparato molto bene questa partita, soprattutto mentalmente e sono davvero felice del risultato finale».

Luna Cicola (Volley Bergamo 1991)- « Non siamo state noi dall’inizio alla fine, abbiamo sbagliato l’approccio. Le nostre sensazioni dopo una partita così importante possono essere solo brutte ».

IL TABELLINO-

DELTA DESPAR TRENTINO – VOLLEY BERGAMO 1991 3-0 (25-17 25-20 25-16)

DELTA DESPAR TRENTINO: Rivero 18, Furlan 9, Piani 7, Nizetich 15, Rucli 7, Raskie 3, Moro (L), Mason 1, Stocco. Non entrate: Quiligotti (L), Berti, Botarelli. All. Bertini.

VOLLEY BERGAMO 1991: Di Iulio 1, Lanier 5, Ogoms 4, Borgo 2, Loda 4, Schoelzel 6, Faraone (L), Cagnin 5, Cicola, Turla’. Non entrate: Ohman, May. All. Micoli.

ARBITRI: Puecher, Zanussi.

NOTE: Durata set: 24′, 28′, 25′; Tot: 77′.

MVP: Jessica Rivero (Delta Despar Trentino)

Spettatori: 128