Novara vince il recupero di Firenze

FIRENZE - Vittoria da tre punti a Firenze per la Igor Volley, che nel recupero di uno dei match rinviati a data da destinarsi a causa dell’elevato numero di contagi da Covid-19 tra le fila azzurre si aggiudica un match tirato dopo due ore di battaglia. Tra le fila azzurre, decisivo l’apporto della solita Karakurt (30 punti) ma anche della coppia Herbots-Washington (37 in due).

Firenze in campo con l’ex Cambi in regia e Nwakalor opposta, Belien e Graziani centrali, Enweonwu e Van Gestel schiacciatrici e Panetoni libero; Novara con Karakurt opposta a Hancock, Chirichella e Washington al centro, Herbots e Bosetti in banda e Fersino libero.

Il primo break è di Firenze, che fa 2-0 e poi 5-2 con Enweonwu, mentre Washington accorcia a muro (5-4) e poi in battuta favorisce il sorpasso, propiziando il 9-10 di Karakurt in pipe; è ancora l’americana a scavare il solco con gli attacchi del 14-15 e del 14-17, mentre Bosetti allunga il break fino al 16-21 che costringe Bellano al timeout. Karakurt in pipe avvicina il traguardo (18-24), Bosetti chiude il parziale in diagonale sul 19-25.

A Herbots (lob, 2-4) risponde Nwakalor (diagonale, 5-5) e innesta un punto a punto rotto dall’ace di Washington (7-9) e prontamente ristabilito da Graziani, a muro su Karakurt (11-11); Novara prova di nuovo l’allungo sul 12-15, ma dopo il timeout di Bellano Firenze rientra pancora a muro (15-15) e la storia si ripete poco dopo, da 15-18 a 18-18. Sylves entra e trova l’ace del sorpasso (22-21), meglio ancora fa D’Odorico che da subentrata firma il 22-23 e poi propizia il 22-24 di Herbots con Firenze che annulla tre set ball prima di capitolare sul 25-27 con un errore di costruzione.

Novara alza il ritmo (0-3, Bosetti) e prova subito a ipotecare il parziale con Washington (4-7) ma Firenze risponde colpo su colpo e prima accorcia 9-10, poi, dopo il timeout di Lavarini, sorpassa 11-10. Novara rimette la testa avanti e mantiene inerzia favorevole fino al 19-21 firmato da Chirichella a muro, poi il punto a punto prosegue fino ai vantaggi, quando un gran muro di Graziani, dopo due match ball azzurri, chiude il set sul 31-29.

Firenze prova ad allungare il match ma Herbots, premiata con merito MVP dell’incontro, alza la voce (1-3) in attacco, favorendo poi anche il break importante a metà parziale con la diagonale del 9-12 cui segue il muro di Karakurt (9-13) che costringe Bellano al timeout. Karakurt fa il vuoto in battuta (11-17, ace), Firenze non si arrende e da 17-22 (ancora Herbots a segno) rientra prima 19-22 e poi 21-23 prima che l’opposto turco si prenda il match ball con la diagonale del 21-24. Al secondo tentativo, chiude proprio Herbots, sul 22-25.

I PROTAGONISTI-

Massimo Bellano (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « La partita la dividerei in due perché nel terzo e nel quarto set secondo me le ragazze hanno fatto tutto quello che avevano nel bene e nel male. Alcune cose le abbiamo fatte molto bene, altre sufficienti e dove abbiamo sbagliato sono delle cose tecniche che ancora non facciamo bene quindi è più accettabile. Il primo ed il secondo set invece mi dispiacciono molto perché abbiamo fatto cose molto belle ma alcuni errori che non sono di questa categoria e ci hanno compromesso il primo parziale perché fino a metà ce la siamo giocata poi loro ci sono scappate. Di nuovo sul finale del secondo set abbiamo fatto errori sul primo e sul secondo tocco che non ci volevano. Peccato. La prestazione secondo me c’è stata anche stasera e uscire da questo trittico di partite senza raccogliere niente fa davvero male sotto certi aspetti. Ora però bisogna che ci teniamo tutte le cose positive, poi le altre le alleneremo settimana prossima, visto che Domenica dobbiamo giocare ad Urbino cercando di fare una partita importante. Dobbiamo essere onesti, questo periodo è lungo e difficile per tutti; io sono molto contento perché nel primo ciclo da tre gare consecutive che abbiamo giocato a Monza non si scese praticamente nemmeno in campo. In questo secondo ciclo, pur essendo meno ed avendo defezioni fisiche che stiamo recuperando, abbiamo dimostrato di aver imparato da quell’esperienza. Le ragazze si stanno dando, la squadra c’è. Siamo vivi e l’ultimo mese e mezzo secondo me ci riserverà tante cose belle ».

Cristina Chirichella (Igor Gorgonzola Novara)- « E’ una vittoria importante, come squadra dobbiamo solo trovare un po’ di serenità in quello che facciamo. Commettiamo ancora troppi errori ma direi che ci siamo, anche perché siamo state ferme un bel po’ e questo non ha aiutato e ora ci stiamo mettendo tutta la buona volontà per ottenere il meglio da qui alla fine. Siamo consapevoli del nostro valore, quello che abbiamo dimostrato sul campo prima che il Covid-19 ci colpisse duramente. Ora dobbiamo solo riprendere quello che è il nostro ritmo ».

IL TABELLINO-

IL BISONTE FIRENZE – IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (19-25 25-27 31-29 22-25)

IL BISONTE FIRENZE: Van Gestel 4, Belien 18, Cambi 3, Enweonwu 13, Graziani 11, Nwakalor 14, Panetoni (L), Sylves 6, Bonciani, Lapini. Non entrate: Diagne, Golfieri (L), Knollema. All. Bellano.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Washington 16, Hancock, Bosetti 13, Chirichella 8, Karakurt 30, Herbots 21, Fersino (L), D’odorico 1, Daalderop. Non entrate: Battistoni, Montibeller, Costantini, Imperiali (L), Bonifacio. All. Lavarini.

ARBITRI: Spinnicchia, Cesare.

NOTE –Durata set: 23′, 30′, 37′, 27′; Tot: 117′.

MVP: Britt Herbots (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 252