Bergamo e Perugia cercano in casa i punti salvezza

ROMA - Il Volley Bergamo 1991 , contro Il Bisonte Firenze, e la Bartoccini Fortinfissi Perugia, contro la Reale Mutua Fenera Chieri affrontano domani, 9 marzo, due recuperi, di match rinviati per covid, nei quali hanno come obiettivo la vittoria per cercare di risalire in classifica e guardare alla salvessa con maggiore fiducia.

Le due sfide si giocheranno in contemporanea alle 20.30.

Sia le umbre che le piemontesi hanno infatti un punto di vantaggio su orobiche e toscane nelle rispettive situazioni di classifica: zona retrocessione per le squadre che giocheranno i match in casa, zona playoff per le squadre in trasferta. Due incontri dunque fondamentali per motivi diversi e che regaleranno inevitabilmente una graduatoria rivoluzionata a poche giornate dal termine della regular season.

Dopo il bel successo contro Roma del weekend, la Volley Bergamo 1991 torna subito in campo per provare a guadagnare altri punti preziosi per evitare la retrocessione. La situazione in coda al campionato è infatti molto variabile visto che in soli tre punti si passa dalla zona retrocessione, al momento occupata dalla stessa Bergamo e da Trento, alla nona posizione di Vallefoglia. Le orobiche ospiteranno Il Bisonte Firenze, reduce dalla prima vittoria a Palazzo Wanny contro Chieri e che come obiettivo ha proprio il sorpasso sulle collinari, distanti un punto. I precedenti fra le due squadre, che si riaffronteranno il 27 marzo nella sfida valida per il girone di ritorno, sono tredici (tutti in A1), con sette vittorie per Firenze (di cui le ultime sei consecutive) e sei per Bergamo (di cui l’ultima al Mandela Forum il 14 gennaio 2017, per 2-3).

Il presidente di Bergamo Andrea Veneziani ha rilasciato un breve commento prima dell’importante match:

« È una partita che ci riporta di colpo a Natale e il pensiero torna ad un mese difficile. Oggi però dobbiamo solo pensare al presente e ricordare che questa, come tutte quelle a venire, sarà per noi una dura battaglia da vincere ».

Questa invece la dichiarazione di Massimo Bellano:

« Archiviata la gara con Chieri abbiamo subito iniziato la preparazione del match con Bergamo. Sarà secondo me un’altra gara estremamente impegnativa, troveremo un gruppo impegnato nella lotta per la salvezza e quindi sicuramente molto determinato a tirar fuori il massimo da queste ultime gare. Occorre fare molta attenzione e considerare l’avversario per le difficoltà che ci può creare e non per la posizione in classifica che occupa, solo così potremmo uscire dalla gara con qualcosa di positivo ».

Il tour de force di marzo è iniziato nel migliore dei modi per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, che domani al PalaBarton ospiterà la Reale Mutua Fenera Chieri. I tre punti conquistati contro Vallefoglia hanno consentito alle maglie nere di scavalcare Roma e mantenere il distacco su Bergamo e Trento (tutte e tre a quota 16 punti), ma una sola lunghezza di margine non lascia molto spazio ai festeggiamenti. Lato Chieri, la formazione piemontese non passa il suo miglior periodo, con la vittoria che manca da oltre un mese e che ha visto il distacco dalle inseguitrici Cuneo e Firenze ridursi a un solo punto.

Ex di giornata è Anastasia Guerra autrice nella scorsa domenica di ben 15 punti:

« Ci sarà da aspettarsi una gara sicuramente molto combattuta, loro vengono da una sconfitta che immagino non avessero programmato quindi verranno da noi con tanta voglia di fare punti. Mi aspetto una gara combattuta punto a punto, dove sicuramente riuscirà ad avere la meglio chi sarà più in forze e saprà dimostrare una maggior lucidità e voglia di vincere. Ci aspetta un mese di fuoco dove si giocherà ogni due giorni, quindi credo che alla fine la differenza dipenderà dal saper o meno rimanere lucide e concentrate per riuscire ad ottenere punti ad ogni gara, specialmente negli scontri diretti ».

Helena Cazaute, che proprio nella gara d’andata aveva fatto il suo debutto in Italia, venendo pure premiata MVP, sottolinea invece:

« Si tratta di una partita molto importante, tanto per noi quanto per loro. Perugia sta cercando punti per mantenere la serie A, mentre noi vogliamo togliere la testa dall’acqua dopo cinque sconfitte consecutive. Non tutto di questo periodo dev’essere buttato via, sicuramente ci sono state anche partite buone, ma da parte nostra è necessaria una reazione. Spero sinceramente di tornare alla vittoria questo mercoledì e ritrovare l’energia e la combattività che avevamo all’inizio della stagione ».

PROGRAMMA E ARBITRI DEI RECUPERI-

12a GIORNATA DI ANDATA-



Mercoledì 9 marzo ore 20-30

Volley Bergamo 1991 – Il Bisonte Firenze ARBITRI: Piana-Goitre

1a GIORNATA DI RITORNO-

Mercoledì 9 marzo ore 20.30

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri ARBITRI: Frapiccini-Gasparro

LA CLASSIFICA-

Vero Volley Monza 53 (17-5); Igor Gorgonzola Novara 52 (18-2); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 51 (18-3); Savino Del Bene Scandicci 47 (17-5); Unet E-Work Busto Arsizio 44 (14-8); Reale Mutua Fenera Chieri 30 (10-10); Il Bisonte Firenze 29 (10-10); Bosca S.Bernardo Cuneo 29 (10-12); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 19 (6-15); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 19 (6-15); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 17 (5-13); Acqua & Sapone Roma Volley Club 16 (6-15); Volley Bergamo 1991 16 (5-15); Delta Despar Trentino 16 (4-18).