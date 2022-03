Chieri torna alla vittoria e mette nei guai Perugia

PERUGIA- Nel recupero della 1a di ritorno la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 passa per 1-3 (20-25 25-22 6-25 17-25) al Pala Barton contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia riscattando l'opaca prestazione di Firenze ed inguaiando la squadra di Cristofani che si ritrovas sempre più invischiata nella lotta per non retrocedere.

I primi due set, più combattuti, vedono uno prevalere Chieri 20-25, l’altro Perugia imporsi 25-22 approfittando anche dei tanti errori ospiti. A senso unico la terza frazione, conclusa con un eloquente 6-25 a favore delle biancoblù che poi con una prova molto solida e attenta si aggiudicano pure il quarto set 17-25.

Miglior realizzatrice Grobelna con 23 punti, mentre il premio di MVP va a Villani che mette a segno 17 punti, molti dei quali in importanti momenti del match.

Primo set – Parte bene Chieri che sale rapidamente a 1-4 con Villani e Alhassan, e continua ad allungare costringendo Cristofani a esaurire i time-out sul 5-11 (muro di Grobelna). Toccato il vantaggio di 7 punti sull’8-15, le biancoblù subiscono un primo rientro di Perugia a 11-15 su servizio di Diop, Dopo l’ingresso di Guiducci e Melli per Diop e Bongaerts, le umbre si riavvicinano ulteriormente a 17-18. Time-out di Bregoli e al rientro in campo Villani torna a muovere il punteggio chierese. Il vantaggio ospite cresce ancora con Villani e Cazaute (18-22). Sul 20-23 un muro e un primo tempo di Alhassan chiudono la frazione 20-25.

Secondo set – Grande equilibrio fino al 7-7 quando Perugia piazza un break a 11-8. Dopo il time-out di Bregoli e il 10-9 di Grobelna, Chieri resta in scia alle padrone di casa accusando però sempre un paio di lunghezze di svantaggio. Sul 17-16 Diop e Havelkova portano Perugia sul 19-16. Time-out di Bregoli che poi inserisce Weitzel per Mazzaro. Due errori in attacco un’invasione spianano la strada alla Bartoccini Fortinfissi. Sul 23-20 c’è un accenno di reazione biancoblù grazie ai punti di Cazaute e Alhassan e un errore di Guerra. La stessa Guerra firma il 24-22, segue il 25-22 di Diop.

Terzo set – Weitzel viene confermata nel sestetto al posto di Mazzaro. Dopo l’1-0 di Guerra, l’errore in attacco di Diop manda al servizio Grobelna. La sua battuta frutta un break a 1-9, con diversi muri di Alhassan e attacchi di Villani. Cristofani intanto spende i suoi time-out. Il servizio in rete di Grobelna vale il 2-9, ma subito riprende il monologo di Chieri che, favorita anche dai tanti errori della Bartoccini Fortinfissi, continua a aumentare il vantaggio. Eloquente l’andamento del punteggio: 3-11, 4-17, 5-24. Havelkova annulla la prima palla set, poi Cazaute firma il 6-25.

Quarto set – Riparte bene Chieri che però sul 3-5 subisce il rientro di Perugia a 6-6. Grobelna, Bosio e Weitzel riportano sopra di 4 (6-10) le biancoblù, che poi con un gran lavoro nel muro-difesa mantengono le padrone di casa a distanza. Sul 13-16 (Melli) il vantaggio ospite torna a crescere toccando gli 8 punti sul 16-24. La prima palla match se ne va su servizio in rete di Grobelna, nello scambio successivo l’attacco di Alhassan chiude i conti sul 17-25.

I PROTAGONISTI-

Imma Sirressi (Bartoccini Fortinfissi Perugia)- « Loro sono una squadra molto difficile d’affrontare, hanno un gioco velocissimo e questo ha messo in crisi il nostro muro-difesa, non siamo riuscite a mettere pressione con il servizio e questo ha complicato molto la situazione. Loro sono state brave ma credo che avremmo potuto conquistare qualcosa in più, mancano pochi giorni a domenica e quindi ci concentriamo subito sulla gara contro Conegliano ».

Francesca Villani (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Sicuramente è stata una patita combattuta, ce lo aspettavamo del resto, abbiamo siamo state contente soprattutto di aver saputo imporre il nostro gioco, nel secondo forse ci siamo un poco lasciate andare però la reazione che abbiamo avuto nel terzo set è stata quella giusta. Veniamo da un periodo non troppo semplice e quindi questa vittoria conquistata con il gruppo era quello che un poco ci mancava, sono molto contenta della prestazione della mia squadra ».

IL TABELLINO-

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – REALE MUTUA FENERA CHIERI 1-3 (20-25 25-22 6-25 17-25)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Havelkova 11, Bauer 3, Diop 10, Guerra 12, Melandri 3, Bongaerts 2, Sirressi (L), Melli 8, Nwakalor 1, Guiducci, Provaroni. Non entrate: Rumori. All. Cristofani.

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Mazzaro 2, Grobelna 23, Villani 17, Alhassan 12, Bosio 4, Cazaute 13, De Bortoli (L), Weitzel 3, Guarena, Perinelli. Non entrate: Armini (L), Karaoglu, Bonelli, Frantti. All. Bregoli. ARBITRI: Frapiccini, Gasparro.

NOTE –Durata set: 26′, 27′, 16′, 22′; Tot: 91′.

MVP: Francesca Villani (Reale Mutua Fenera Chieri)

Spettatori: 350