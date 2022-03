Pinerolo domina Gara 1 dello spareggio per l'A1

Primo set- Avvio equilibrato. Il primo break è di Pinerolo che con Carletti si porta in doppio vantaggio (4-2). Fondriest accorcia poi Bianchini aggancia e l’errore di Zago al servizio vale il + 1 per Brescia (7-8). Il cambio palla arriva con un pallonetto di Akrari. Si gioca punto a punto fino al 13-14 poi Bianchini e Fondriest allungano sfruttando al meglio il turno al servizio di Piva che piazza due ace consecutivi e porta le ospiti 14-19. Marchiaro chiama time out e al rientro in campo l’Eurospin si rifà sotto. Zago sale e con lei tutta la squadra. Il muro del capitano su Bianchini azzera le distanze (21-21) poi è Gray a fermare Cvetnic per il 23-21. Controsorpasso di Brescia con Cvetnic al servizio (23-24). Zago annulla il primo set point e ai vantaggi la spunta Pinerolo che chiude con un muro di Akrari su Piva 28-26.

Secondo set-Come nel primo parziale anche l’avvio di secondo set è un testa a testa (5-4). Pinerolo tenta la fuga con Akrari e Carletti (8-5). Tre attacchi di Zago difendono il vantaggio (11-8) ma le bresciane incalzano, Piva attacca, tap in di Fondriest ed è 11-13. Carletti accorcia e Gray a muro su Piva aggancia 13-13. È un punto a punto serrato (17-17). L’Eurospin prova a rimettere le distanze. Cvetnic con Akrari in prima linea non passa (19-17) e la difesa giallonera non tiene l’attacco di Zago (22-18). È Akrari a firmare il set point dai nove metri. Due errori nella metà campo di casa riportano Brescia a -2 ma Carletti sfrutta bene le mani del muro e chiude 25-22.

Terzo set-Nel terzo parziale si parte con la Banca Valsabbina subito avanti di tre lunghezze (1-4). Cvetnic attacca il 4-7 e Ciarrocchi mette a terra il +4. Marchiaro ferma il gioco e il time out funziona, Bussoli conquista il cambio palla poi due errori in attacco delle giallonere pareggiano i conti (9-9). Questa volta sono le pinerolesi a mettere la testa avanti (13-10). Prandi mura Piva poi è il turno di Gray (15-10). L’Eurospin sale in cattedra mentre dall’altra parte della rete si fatica a mettere giù palla. Cvetnic non trova il campo da gioco regalando il match point (24-14) e l’attacco di Joly chiude 25-16.

I PROTAGONISTI-

Michele Marchiaro (Allenatore Eurospin Ford Sara Pinerolo)- « Innanzitutto ci tengo a ringraziare il pubblico. Oggi sono stati fondamentali. Ho una squadra solida e disposta anche a soffrire, recuperare un 19-14 con una squadra che spingeva così al servizio non era facile, serviva un po’ di energia supplementare. Una bella prestazione, non una partita perfetta ma la partita giusta che ci voleva oggi. Loro hanno spinto al servizio molto, anche sbagliando poco ma noi abbiamo retto ».

Marika Bianchini (Banca Valsabbina Brescia)- «Naturalmente non è l'esito che ci aspettavamo. Abbiamo perso Gara 1, ma siamo consapevoli che si debba vincere 3 partite su 5. Domenica loro dovranno venire a giocare in casa nostra e questa settimana noi lavoreremo per migliorare ciò che non ha funzionato oggi- Non siamo state incisive in attacco ma nonostante ciò in tutti e due i primi set siamo state avanti e abbiamo perso di poco. Nell'ultimo set abbiamo mollato - cosa che non dobbiamo assolutamente fare - e dobbiamo cercare di migliorare nelle cose semplici. Se sistemiamo quelle, la partita potrà essere diversa. Questa sconfitta ci servirà per arrivare ancora più aggressive e affamate alla prossima partita- Loro sono una squadra fortissima, però se i primi due set li abbiamo persi la responsabilità è prevalentemente nostra. Sono riuscite a superarci in attacco e a muro. Affronteremo gara 2 con un’ altra testa, con il vantaggio del fattore campo e ancora più agguerrite».

IL TABELLINO-

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO – BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-0 (28-26 25-22 25-16)

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Bussoli 3, Akrari 14, Prandi 1, Carletti 12, Gray 8, Zago 24, Pericati (L), Joly 2. Non entrate: Zamboni, Pecorari, Gueli (L), Tosini, Faure Rolland. All. Marchiaro.

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Piva 11, Fondriest 10, Morello 1, Cvetnic 13, Ciarrocchi 5, Bianchini 7, Scognamillo (L), Sironi 1, Giroldi, Blasi. Non entrate: Bartesaghi, Tenca (L), Caneva. All. Beltrami.

ARBITRI: Traversa, Sabia.

NOTE – Durata set: 27′, 25′, 21′; Tot: 73′.

