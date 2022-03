Perugia-Casalmaggiore: sfida salvezza

PERUGIA- Match di grande importanza nella lotta per non retrocedere al Pala Barton di Perugia. Giovedì 17 marzo, alle 20.30 va in scena il recupero della 13a di andata di A1 Femminile tra Bartoccini-Fortinfissi Perugia e VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore match in cui i punti in palio valgono doppio. Le due formazioni sono distanti in classifica solo due punti (19 contro 17 in favore della VBC): un successo permetterebbe di conquistare punti pesanti, raggiungere il nono posto e respirare un po’ in vista della volata finale. Anche le rosa infatti, dopo il bel 3-2 contro la capolista Monza, hanno subito due battute d’arresto contro Trento e Cuneo, mostrando una flessione soprattutto nella partita piemontese.

A presentare la gara lato umbro è Helena Havelkova:

« Questa settimana sarà fondamentale concentrarci su di noi perché ci aspetta una grande battaglia e dovremo farci trovare preparate. Contro Casalmaggiore non abbiamo ancora potuto giocare e dunque non le conosciamo per esperienza diretta, ma sicuramente anche loro verranno a Perugia affamate di risultati perché in questo campionato fortissimo nessuno ti regala niente. Per noi ovviamente la partita sarà fondamentale per essere padrone del nostro destino e non dover sempre guardare cosa fanno le squadre alle nostre spalle nelle prossime partite ».

Per Casalmaggiore parla il secondo allenatore Tommaso Zagni:

« Sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre, sappiamo che dobbiamo dare il 110% per provare a battere una formazione che, nonostante la posizione in classifica, è ben attrezzata in ogni reparto e per di più giocherà in casa. Noi vogliamo riprenderci i punti persi nelle ultime partite che ci permetterebbero di respirare un po’ in questa lotta salvezza durissima che vede impegnate ben sei squadre. Avremo bisogno di ritrovare il nostro gioco e le nostre giocatrici di palla alta, ma siamo fiduciosi e carichi per questa trasferta ».

RECUPERO 13a GIORNATA DI ANDATA-



Giovedì 17 marzo ore 20.30-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore ARBITRI: Zanussi-Giardini

LA CLASSIFICA-

Igor Gorgonzola Novara 55 (19-2); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 54 (19-3); Vero Volley Monza 54 (17-6); Savino Del Bene Scandicci 50 (18-5); Unet E-Work Busto Arsizio 47 (15-8); Reale Mutua Fenera Chieri 36 (12-10); Il Bisonte Firenze 32 (11-11); Bosca S.Bernardo Cuneo 32 (11-12); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 19 (6-16); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 19 (6-16); Volley Bergamo 1991 18 (6-16); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 17 (5-15); Acqua & Sapone Roma Volley Club 16 (6-16); Delta Despar Trentino 16 (4-19).

*Punti (Vinte-Perse)