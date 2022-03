Busto vince a Roma e si regala l'Europa

ROMA- Una vittoria sofferta nell'anticipo dell'11a giornata di ritorno , giunta solo al tie break, per l' Unet e-work Busto Arsizio che però vale il quinto posto matematico e la certezza di giocare in Europa anche nella prossima stagione, un traguardo tutt’altro che scontato ad inizio anno e raggiunto con tre giornate di anticipo nonostante l’alto livello del torneo. L'Acqua&Sapone Roma ha lottato, ha rimontato dopo essere andata sotto 0-2 ma alla fine si è arresa conquistando comunque un punto importante nella lotta per non retrocedere.

La UYBA si è dimostrata anche oggi più forte degli ostacoli, con Lucia Bosetti di nuovo impegnata con bravura e coraggio al palleggio. La gara non è stata semplice: mentre i primi due set sono stati tutti di marca biancorossa (ottima Mingardi, MVP con 29 punti, 46%, e principale terminale offensivo), dal terzo Roma si è riaccesa, trascinata dalle prove della tedesca Stigrot e della bielorussa Klimets (25 e 19 punti rispettivamente). Mentre nel finale del terzo set la UYBA ha regalato tanto, dal quarto è stata battaglia punto a punto, con le padrone di casa aggressive al servizio e bravissime anche in difesa. Equilibrato anche il quinto game, deciso dai colpi finali di Mingardi e Stevanovic (13 punti con ben 6 muri per la capitana).

A tabellino Gray 15, Olivotto 10 (4 muri), Ungureanu 8.

Alla fine festeggia la UYBA sotto la curva del palasport romano, insieme agli immancabili Amici delle Farfalle: la Unet e-work è quinta, Busto Arsizio sarà, ancora, in Europa.

Mafrici parte con Bugg – Klimets, Cecconello – Trnkova, Stigrot – Arciprete, Venturi libero.

Musso in campo con Bosetti – Ungureanu, Olivotto – Stevanovic, Gray – Mingardi, Zannoni libero.

Primo set- Roma parte forte con l’ace di Bugg che vale il primo 3-1 e con il muro che allunga sul 5-1. Mingardi tira sulla riga il 6-3, ma Arciprete fa chiamare tempo a Musso (8-3). Stigrot in pallonetto piazza il 9-3, poi Mingardi (doppietta) e il muro di Stevanovic provano a invertire la rotta (10-7). Olivotto firma l’ace del 10-8, ma Stigrot alza il livello del suo attacco e tiene alte le quotazioni romane (12-9). Stevanovic due volte a muro porta la UYBA a -1 (13-12), Olivotto c’è (14-13), Bosetti pareggia con l’ace (14-14). Ungureanu mura il vantaggio (14-15) e fa bene anche in attacco (14-17), portando Mafrici a chiamare time-out. Ancora la romena passa da posto 2 (14-19), Cecconello spara out il 14-20, Mingardi con un po’ di fortuna realizza il 14-21. Decortes (dentro per Klimets) interrompe la serie UYBA (9-0 di parziale per le farfalle), ma il set è ormai segnato a favore di Stevanovic e compagne: l’errore al servizio di Roma chiude 19-25.

A tabellino: Mingardi 6, Ungureanu 5, Stigrot 5.

Secondo set- Stevanovic ben servita da Bosetti si esalta con la fast dello 0-2, Mingardi spara un gran colpo da posto 4 ed è 0-4. Bosetti sfrutta l’ottimo servizio di Ungureanu per fare 0-5 e poco dopo attacca di prima intenzione il 2-7, mentre il muro di Roma prova ad accorciare (4-7). Stigrot risponde a Gray (5-8) e tira un missile per il 6-8, Cecconello conferma il -2 (7-9); Mingardi realizza la doppietta che vale il 7-11 (dentro Pamio per Arciprete), Olivotto firma l’ace del 7-12. Bosetti e Stevanovic confermano la grande intesa (7-13), Mingardi allunga ancora (8-14), Klimets pasticcia e le fardalle volano (9-16). Roma combatte ma Gray c’è (13-19 da posto 2) e Olivotto mura il 13-20: il finale è in discesa e la UYBA chiude in fretta con un’altra doppietta di Mingardi (16-25).

A tabellino: Mingardi 9, Stigrot 5.

Terzo set- Roma prova la carta Decortes in porto 4 e parte con il piede giusto (3-0); Gray e Mingardi recuperano qualcosa (5-4), Ungureanu salta altissima per il murone del 6-5. Trnkova regala il 6-6, Mingardi tira forte e prova l’allungo (7-9), con Stevanovic che mura il 7-10; Mingardi difende ed attacca (9-12), ma Roma non è ancora al tappeto. L’ace di Rebora (dentro per Trnkova) porta le padrone di casa a -1, Klimets pareggia al termine dello splendido scambio che porta al 12-12. Stevanovic trova cambiopalla (12-13), Gray conferma il vantaggio (13-14), la capitana realizza l’importante ace del 13-15. L’out di Ungureanu porta al 16-16, ma Olivotto mura il 16-18 e Decortes tira largo il 16-19; il muro di Roma vale il 18-19, Bugg vince il contrasto a rete e conquista il 19-19, il servizio di Klimets porta in vantaggio Roma (20-19) e Musso ferma il gioco. Un fallo di Bosetti regala il 21-19, Mingardi commette due errori in attacco (23-20) e Musso chiama ancora time-out. Stigrot fa mani-out (24-21) e mette a terra anche il 25-21.

A tabellino: Klimets 8, Stigrot 4, Mingardi 4

Quarto set- Roma conferma Rebora al centro e Decortes in posto 4; l’avvio è equilibrato (3-3), ma l’ace di Stevanovic prova a lanciare le farfalle (3-5); Gray conferma (4-6), Olivotto idem due volte (5-7 e 6-8), mentre Stevanovic a rete conquista il 6-9 e Klimets regala il 6-10 (time-out Mafrici). Mingardi sfonda il muro per il 7-11 e per l’8-12, ma l’ace di Bugg riporta le padrone di casa vicine (10-12). Gray trova cambiopalla (10-13) ma poi regala il 12-13, Olivotto ci mette una pezza (12-14); Arciprete (rientrata) trova il pari (14-14), ma Gray e il muro di Olivotto portano al 14-16; sempre Arciprete tiene viva Roma che ribalta lo score (17-16) e fa chiamare time-out a Musso, al rientro Ungureanu di forza sigla il 17-17. Roma difende tutto e Klimets allunga (19-17), poi Ungureanu realizza l’importante ace del 19-19. Klimets ancora tenta l’allungo finale (21-19 time-out Musso), Stevanovic mura il 21-20 e Klimets per una volta sbaglia (21-21), Mingardi ribalta (21-22 time-out Roma). Al rientro in campo Mingardi passa ancora da posto 1 (21-23), ma non è finita: Stigrot pareggia (23-23) e annulla un match point conquistato da Gray (24-24), Stigrot fa 25-24 e Mingardi spara in rete il 26-24.

A tabellino: Stigrot 7, Klimets 5, Mingardi 7, Gray 5

Quinto set-Si parte in equilibrio con Stigrot scatenata per Roma e Gray che prova ad accelerare (5-6); Arciprete regala il 5-7, Klimets il 5-8, Mingardi sfonda il muro per il 5-9 (time-out Mafrici). Stigrot non ci sta (6-9), ma Mingardi respinge l’insidia (7-11) e Ungureanu attacca con convinzione il 7-12. Stigrot e un fortunato ace di Arciprete fanno 9-12, ancora la tedesca conquista il 10-12 e Musso ferma il gioco. Mingardi trova cambiopalla (10-13) ma invade (11-13) e si fa murare da Cecconello (12-13), poi conclude il 12-14 e Stevanovic chiude a muro (12-15).

I PROTAGONISTI-

Barbara Rossi (Direttore Sportivo Acqua&Sapone Roma)- « E’ stata una partita dai due volti. Siamo state bravi a reagire dopo i primi due set nei quali dovevamo essere più incisivi e forse un po' più tranquilli. Ci portiamo a casa un punto importante. Dobbiamo ora concentrarsi sulle prossime partite che saranno decisive per il raggiungimento del nostro obiettivo ».

Camilla Mingardi (Unet e-Work Busto Arsizio) « Sono fierissima della mia squadra, anche oggi eravamo in situazione di emergenza, ma devo fare ancora i complimenti a Lucia Bosetti per queste due partite gestite in maniera superba al palleggio. Noi eravamo cariche, poi Roma ha alzato molto il livello del proprio muro difesa e noi alla lunga abbiamo un po’ pagato il fatto di giocare quasi sempre palla alta ».

IL TABELLINO-

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB – UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 2-3 (19-25 16-25 25-22 26-24 12-15)

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB: Arciprete 5, Trnkova 5, Bugg 2, Stigrot 26, Cecconello 7, Klimets 24, Venturi (L), Decortes 3, Rebora 2, Pamio, Bucci, Avenia. All. Mafrici.

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Ungureanu 11, Mingardi 29, Stevanovic 13, Bosetti 2, Gray 15, Olivotto 8, Zannoni (L), Battista 1. Non entrate: Bressan, Monza (L), Herrera Blanco, Colombo, Poulter. All. Musso. ARBITRI: Mattei, Feriozzi.

NOTE – Durata set: 25′, 21′, 26′, 32′, 16′; Tot: 120′.

MVP: Camilla Mingardi (Unet e-Work Busto Arsizio)

Spettatori: 950