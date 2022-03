Novara soffre ma espugna Trento

TRENTO- Decimo successo consecutivo per la Igor Gorgonzola Novara di Stefano Lavarini, che a Trento, nell'anticipo nell'11a giornata di ritorno , vince 1-3 in rimonta e conquista tre punti importanti per rinsaldare la propria posizione in classifica, in attesa delle prossime sfide. Dopo un primo parziale perso di misura, le azzurre hanno vinto i successivi tre (il quarto, in particolare, con una bellissima rimonta), grazie anche al decisivo apporto di Haleigh Washington (14 punti e 7 muri), premiata con merito MVP dell’incontro.

Trento in campo con Piani opposta a Raskie, Rucli e Furlan centrali, Nizetich e Rivero schiacciatrici e Moro libero (nel corso del match si è alternata con Quiligotti, nelle fasi rispettive di ricezione e difesa); Novara con Hancock in regia e Karakurt in diagonale, Chirichella e Washington al centro, Daalderop e D’Odorico in banda e Fersino libero.

Trento parte subito forte con Piani (3-1), mentre Novara rientra con Washington e Daalderop sul 6-6, prima del nuovo break delle padrone di casa che fanno 8-6 a muro su D’Odorico e poi 11-8 con la solita Piani a segno in diagonale. Lavarini ferma il gioco, Novara ricuce lo strappo (12-12) e sorpassa (12-14) per poi trovarsi a gestire il massimo vantaggio dopo la fast di Washington, sul 15-18. Mason entra e spariglia tutto in battuta, con Piani che impatta a quota 19 e un muro su Karakurt che regala l’inerzia del successivo punto a punto a Trento. Novara tiene fino al 23-23, poi le padrone di casa piazzano il break decisivo, chiudendo il set con un muro su Karakurt per il 25-23.

La reazione azzurra è veemente, Washington firma prima l’1-5 e poi il 2-8 nel secondo parziale, con Karakurt che ipoteca il set con il maniout del 6-14 mentre Bertini ruota un po’ tutte le atlete a disposizione, senza invertire l’inerzia. Chirichella fa 6-16 in primo tempo, Hancock avvicina il traguardo (10-20) e dopo l’attacco di D’Odorico (12-22) e un errore di Piani (13-24) arriva il muro del capitano azzurro su Rivero, per il 13-25 (1-1).

Si riparte testa a testa, con Trento avanti 6-3 e Washington che in battuta ribalta tutto, propiziando il break del 6-7, cui fa seguito un nuovo ribaltone firmato dalle padrone di casa, che si portano 11-8 con un muro su Karakurt, poi sostituita da Montibeller. Daalderop ricuce con un muro e un attacco vincente (11-11), Montibeller “stoppa” Nizetich e sorpassa 11-12 con il servizio di D’Odorico che spinge le azzurre sull’11-14; Montibeller tiene le distanze in diagonale (16-19), Chirichella fa altrettanto in primo tempo (18-21) ma Rivero prova a rientrare e firma il 21-22 in maniout che costringe Lavarini al timeout. Daalderop e un errore in attacco avversario portano le squadre al set ball (21-24), Washington manda le azzurre avanti inchiodando la fast del 22-25.

Novara riparte con Montibeller in sestetto, Trento scappa subito 7-3 sul servizio di Furlan, mentre Lavarini rimanda in campo Karakurt; non cambia l’inerzia, anzi le padrone di casa scappano 11-5 con la neoentrata Mason, poi Lavarini manda in campo Herbots e Bosetti, che con due punti in fila riavvicina le sue sul 12-9. Di nuovo Trento (14-9) con Rivero a segno, due punti in fila di Karakurt valgono il -2 (15-13) e Washington a muro fa 15-14, con Herbots che firma il pareggio a quota 18, in maniout. Altri due punti in successione di Karakurt (19-21) e Novara si prende l’inerzia favorevole, Bosetti in diagonale avvicina il traguardo (20-23) e dopo l’errore di Piani (20-24) arriva anche quello di Rivero, che manda in rete il match ball del 21-25.

I PROTAGONISTI-

Milo Piccinini (Vice Allenatore Delta Despar Trentino)- « Abbiamo offerto una buona prestazione, chiaramente quando Novara è salita d’intensità ci ha messo maggiore pressione, soprattutto con la battuta, e gli ingressi di Herbots e Bosetti nel quarto parziale hanno dato frutti importanti. Nonostante la sconfitta abbiamo tuttavia dimostrato di essere ancora vivi e per lunghi tratti del match siamo stati in partita contro la prima della classe. Resta un pizzico di rammarico per il finale del quarto set che con un po’ di cattiveria in più avremo potuto fare nostro ».

Sofia D’Odorico (Igor Gorgonzola Novara)- « Complimenti a Trento, che ha fatto un’ottima partita e ci ha messe in difficoltà, mentre da parte nostra non ci sono scuse: avremmo dovuto spingere di più e mantenere quella lucidità che spesso invece ci è mancata. Ora guardiamo ai prossimi impegni, in cui faremo di tutto per conquistare punti e mantenere la posizione che ci siamo costruite al momento in classifica ».

IL TABELLINO-

DELTA DESPAR TRENTINO – IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (25-23 13-25 22-25 21-25)

DELTA DESPAR TRENTINO: Rivero 10, Furlan 8, Piani 26, Nizetich 2, Rucli 7, Raskie 1, Moro (L), Mason 5, Botarelli 1, Stocco. Non entrate: Quiligotti (L), Berti. All. Bertini.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Hancock 2, D’odorico 5, Chirichella 7, Karakurt 21, Daalderop 14, Washington 14, Fersino (L), Bosetti 4, Montibeller 2, Herbots 2. Non entrate: Imperiali (L), Battistoni, Costantini, Bonifacio. All. Lavarini.

ARBITRI: Lot, Papadopol.

NOTE –Durata set: 29′, 20′, 31′, 28′; Tot: 108′.

MVP: Haleigh Washington (Igor Gorgonzola Novara)