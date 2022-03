Conegliano e Monza sempre in scia di Novara

ROMA- Non sono mancate le sorprese nelle partite dell’ 11a giornata di ritorno giocate questa sera. Restano in scia dell’Igor Gorgonzola Novara la Prosecco Doc Conegliano che, vendica la sconfitta del Pala Verde andando ad espugnare il campo de Il Bisonte Firenze in quattro set, e la Vero Volley Monza che non ha problemi nel match interno contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia Successi che valgono doppio in chiave salvezza quelli centrati da Bergamo al tie break, rimontando due set di passivo, contro la Bosca S.Bernardo Cuneo e quello della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia sul difficile campo di Scandicci, sempre in cinque set. Cade ancora invece la Trasporti Pesanti Casalmaggiore superata in casa dalla Reale Mutua Fenera Chieri.

TUTTE LE SFIDE-

VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE – REALE MUTUA FENERA CHIERI-

Terza vittoria di fila per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, ancora per 1-3. Dopo aver battuto Perugia e Bergamo, le biancoblù superano con questo risultato anche la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore sbancando il PalaRadi di Cremona.

Il successo arriva al termine di 2 ore e un quarto di gioco molto intenso e avvincente. Chieri mostra qualcosa in più nei momenti decisivi rispetto alle tenaci padrone di casa, aggiudicandosi il primo parziale con un 16-25 più netto di quanto sia stato in realtà l’andamento del set, e la seconda frazione 26-28 in rimonta da 24-21 dopo aver annullato cinque palle set. Perso il terzo set 25-21, Bosio e compagne riescono infine ad aggiudicarsi il quarto set 23-25 chiudendo al terzo match-point.

Nell’ottima prestazione di squadra di Chieri spiccano i 24 punti di Grobelna, premiata anche MVP. Altre quattro le biancoblù in doppia cifra nel tabellino: Frantti (19), Alhassan (14), Mazzaro (12, con 5 muri) e Villani (12). Nelle file di Casalmaggiore la miglior realizzatrice è Braga con 19 punti, seguita a 16 da Shcherban e Malual, quest’ultima entrata nel secondo set al posto di Rahimova.

Primo set – Sul 2-2 Chieri guadagna i primi punti break grazie a un ace di Bosio favorito dal nastro e a un attacco fuori di Braga. Il vantaggio ospite tocca i 4 punti sul 5-9 dopo i colpi vincenti di Grobelna e Villani, e i 5 punti sul 6-11 a seguito della schiacciata messa a terra da Frantti. Al rientro in campo dal time-out di Volpini il distacco fra le due squadre si cristallizza nell’ordine dei 4-5 punti fino al 15-19. Qui Bosio con un tocco di seconda manda il battuta Villani: il suo servizio prosegue fino al 15-24, con tre muri (due di Alhassan e uno di Frantti) e un ace della stessa schiacciatrice. Annullata la prima palla set con White, Casalmaggiore cede 16-25 a Frantti.

Secondo set – Casalmaggiore rientra in campo con la novità Malual al posto di Rahimova. Dopo un buon inizio della squadra di Volpini (5-2, Shcherban), Chieri rientra sul 5-5 (muro di Mazzaro). Sull’8-7 c’è un nuovo allungo delle padrone di casa che sull’11-7 (Braga) obbliga Bregoli a chiamare time-out. Alhassan ferma la serie di Casalmaggiore, ma l’inerzia resta in mano alle lombarde che allungano a 15-10 (Malual). Il servizio fuori di Zambelli segna l’inizio di una fase favorevole a Chieri che ritrova la parità a 15 con l’ace di Frantti, autrice anche del 15-14 dopo uno scambio spettacolare. Sul 18-17 l’attacco di Malual murato fuori dà un punto break a Casalmaggiore che poi gestisce benissimo il vantaggio, arrivando sul 24-21 con tre palle set. Le biancoblù le annullano tutte tre con Mazzaro, Villani e Grobelna, e ai vantaggi ancora altre due con Alhassan e Grobelna. Ottenuto quindi il primo set point con Bosio, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 la sfrutta al meglio chiudendo 26-28 con Frantti.

Terzo set – Indietro 8-5 (Malual), le chieresi passano avanti 8-9 con Mazzaro, ma sul 9-10 subiscono un break di 7 punti di Casalmaggiore che su servizio di Braga strappa a 16-10. Bregoli prima chiama time-out, poi inserisce Perinelli e Bonelli. Mazzaro interrompe la serie cremonese (16-11), quindi sul 18-12 Grobelna trascina la rimonta a 18-17. Scherban realizza il 19-17. Casalmaggiore guadagna di nuovo terreno e con Braga sale a 24-20. Frantti annulla un set point, poi Scherban mette a terra il 25-21.

Quarto set – Dopo un’ottima partenza biancoblù (2-6, Frantti), Casalmaggiore torna in parità sull’8-8 (ace di Bechis). Da 12-13 le ragazze di Bregoli allungano a 13-17 con Grobelna, la neo entrata Weitzel e Frantti. Da lì in avanti Chieri mantiene sempre un margine di sicurezza di almeno un paio di lunghezze, stringe i denti nei momenti di difficoltà e, guadagnati tre match-point con Grobelna (21-24), chiude 23-25 al terzo tentativo su contrattacco fuori di Shcherban.

I PROTAGONISTI-

Kaja Grobelna (Reale Mutua Fenera Chieri)- «È stata una partita molto intensa, dall’inizio alla fine. Siamo molto contente perché non abbiamo mai mollato e portiamo a casa 3 punti importantissimi».

IL TABELLINO-

VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE – REALE MUTUA FENERA CHIERI 1-3 (16-25 26-28 25-21 23-25)

VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: Shcherban 16, White 6, Rahimova 5, Braga 19, Zambelli 8, Bechis 5, Carocci (L), Malual 16, Guidi 1, Ferrara (L), Szucs, Di Maulo. Non entrate: Mangani. All. Volpini.

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Villani 12, Alhassan 14, Bosio 3, Frantti 19, Mazzaro 12, Grobelna 24, De Bortoli (L), Weitzel 1, Perinelli, Cazaute, Bonelli. Non entrate: Armini (L), Karaoglu, Guarena. All. Bregoli. ARBITRI: Rossi, Prati.

NOTE- Durata set: 24′, 35′, 35′, 31′; Tot: 125′.

MVP: Kaja Grobelna.

Spettatori: 949

VOLLEY BERGAMO 1991 – BOSCA S.BERNARDO CUNEO-

Un match pazzesco. Una rimonta pazzesca. E due punti preziosi per Bergamo in chiave salvezza, arrivati dopo che la squadra di Micoli si è trovata sotto di due set al cospetto della Bosca S.Bernardo Cuneo che non ha avuto la capacità di chiudere un match che sembrava già indirizzato.

Ma non è mai finita quando in campo ci sono il cuore e la determinazione del Volley Bergamo 1991. Che ha agganciato sul 2-2, si è trovato sotto nel tie break e, ancora una volta, si è rialzato, ha sorpassato e chiuso la sfida che porta a quota 20 punti in classifica.

Micoli parte con Lanier opposta a Di Iulio, May e capitan Loda schiacciatrici, Schoelzel e Butigan centrali, Faraone libero. Pistola sceglie Signorile e Gicquel in diagonale, Degradi e Giovannini in banda, Squarcini e Stufi al centro, Spirito libero.

Un primo set dinamico apre il match: l’equilibrio delle fasi iniziali si spezza con l’allungo di Cuneo per l’11-17. Il parziale si accende, Bergamo risale a -3 (14-17, 16-19) e poi va a -1 (21-22) ma l’ace di Squarcini (25-21) ottimizza il vantaggio delle piemontesi e chiude il set.

Coach Micoli mischia le carte e lascia in campo Cagnin e Borgo, entrate in corsa nel primo parziale. Cuneo stacca subito a +4 (5-9) e allunga fino al 12-19. Rientrano in gioco Lanier e May e una fiammata delle americane accorcia le distanze (17-20), ma la Bosca San Bernardo gestisce il finale del set e legittima lo 0-2 con i colpi di Degradi (8) e Gicquel (7).

Non è finita, perché le rossoblù si tengono agganciate alla partita, sorpassano dopo il punto a punto iniziale del terzo set e allungano (15-9) trascinate dal pubblico. Gli attacchi di Lanier e i muri di Butigan (3) danno la spinta fino al 18-10. Sul 22-16 l’incantesimo però si spezza e Cuneo agguanta la parità del 23-23. Lanier (9 punti nel parziale) inverte la rotta e va a chiudere il set al 27-25.

Bergamo è affamata di punti, decisa a tenere Cuneo a distanza (11-8) e, quando le piemontesi provano ad avvicinarsi, ecco l’ace di Loda (13-9). Il muro di Butigan per il 17-11 è l’ennesima fiammata che fa diventare incandescenti le tribune. Loda mette a terra il 20-13 e mura per il 21-13, Cuneo prova a reagire, ma si ferma di fronte al muro di Schoelzel (24-14). E poi ci pensa Di Iulio a portare il match al tie break: 25-15.

Cuneo riparte forte e al cambio di campo è 3-8 per le piemontesi. Bergamo si porta a -1 (8-9), trova la parità con May (10-10) e sempre con la schiacciatrice americana sorpassa (12-11) e fa il break decisivo (14-12). La chiude Butigan e regala il boato che vale due punti!

I PROTAGONISTI-

Mackenzie May (Volley Bergamo 1991)- « Una gara lunghissima, ma non ci siamo mai arrese, le abbiamo riprese ed è stato incredibile il finale esaltante ».

Noemi Signorile (Bosca S.Bernardo Cuneo)- «C’è tanto dispiacere perché eravamo partite bene. Dopo i primi due set sembrava quasi fatta ma abbiamo mollato mentalmente e fisicamente. Abbiamo sbagliato tanto; c’è rammarico perché potevamo tornare a casa con tre punti e invece ne abbiamo ottenuto solo uno. Dispiace per il terzo set, in cui avevamo recuperato tanto, e per il quinto set, in cui eravamo avanti. In vista della partita di Perugia dovremo lavorare sull’aspetto psicologico, per tenere alta la concentrazione per tutta la partita. Ci troveremo di fronte un’altra squadra che lotta per la salvezza e non potremo permetterci dei black-out come quelli di questa sera»

IL TABELLINO-

VOLLEY BERGAMO 1991 – BOSCA S.BERNARDO CUNEO 3-2 (21-25 18-25 27-25 25-15 15-12)

VOLLEY BERGAMO 1991: May 13, Butigan 12, Lanier 16, Loda 15, Schoelzel 6, Di Iulio 1, Faraone (L), Borgo 4, Cagnin 2, Ogoms 1, Cicola (L), Turla’. All. Micoli.

BOSCA S.BERNARDO CUNEO: Signorile 2, Degradi 20, Squarcini 13, Gicquel 26, Giovannini 3, Stufi 5, Spirito (L), Kuznetsova 10, Jasper 3, Zanette, Caruso, Agrifoglio. Non entrate: Gay (L). All. Pistola.

ARBITRI: Boris, Bassan.

NOTE-Durata set: 26′, 25′, 34′, 23′, 18′; Tot: 126′.

MVP: Mackenzie May (Volley Bergamo 1991)

VERO VOLLEY MONZA – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA-

La Vero Volley Monza torna a vincere e lo fa battendo la Bartoccini Fortinfissi Perugia per 3-0 nell’undicesima giornata di ritorno della vivo Serie A1 femminile 21-22. All’Arena di Monza è diciottesima vittoria stagionale in campionato per Danesi e compagne, brave a fare di un servizio efficace ed una solida correlazione muro-difesa la ricetta giusta per imporsi sulle umbre. E’ infatti il ritmo rosablù dai nove metri, con i turni di Davyskiba, Van Hecke, Danesi e Larson, a fare male alla ricezione perugina, spesso in difficoltà nella ricostruzione e nella finalizzazione complice la sofferenza di questo fondamentale monzese. Il servizio agevola il muro e gli 11 finali delle lombarde, di cui 3 di Van Hecke (MVP della sfida con 18 punti finali) e Rettke, ne sono la prova concreta. Difendendo tanto anche con Parrocchiale, molto brava a farsi trovare pronta sui palloni sporchi, Monza ha saputo vincere i primi due giochi, stoppato i tentativi di reazione delle ospiti guidati perlopiù dalle offensive di Havelkova e le battuta di Bauer. Anche nel terzo Monza ha ricalcato la performance dei primi due, con delle fughe nelle fasi centrali, agevolate dalla regia di una ispirata Boldini, a coincidere con il successo numero 12 della stagione in Brianza, considerati anche i due di Champions League, l’ottavo per 3-0.

Gaspari schiera Orro in diagonale con Van Hecke, Danesi e Rettke al centro, Larson e Davyskiba in banda e Parrocchiale libero. Cristofani risponde con Bongaerts-Galkowska, Melandri e Bauer centrali, Havelkova e Melli schiacciatrici e Sirressi libero. Due assoli di Davyskiba, uno di Orro (muro su Havelkova) e l’errore di Galkowska, sull’ottimo turno dai nove metri di Larson, portano le monzesi sul 4-0 e Cristofani chiama time-out. Havelkova, Melandri ed un errore monzese riportano sotto le ospiti (6-3), ma l’errore di Galkowska e la slash di Danesi allontanano la Vero Volley, 8-3. Primo tempo di Danesi, muro di Van Hecke su Melli, mani e fuori di Larson prima e Davyskiba poi e Monza accelera, 13-6. Le monzesi difendono tanto e attacco con precisione: Larson chiude uno scambio lungo e intenso e Cristofani chiama time-out sul 15-7 per le lombarde. Dentro Boldini e Stysiak per Orro e Van Hecke ma Perugia rosicchia con pazienza tre punti, grazie a due buone giocate di Havelkova, 16-11. Cristofani cambia Melli con Provaroni e le sue, con il turno dai nove metri di Bauer, continua ad avvicinarsi, 16-12. Stysiak e Danesi (muro su Havelkova) accompagnano le monzesi sul 18-13, ma Perugia è sempre lì. Gaspari inserisce di nuovo la diagonale di inizio gara, Cristofani cambia Galkowska con Diop. Una scatenata Danesi tra atto e muro porta le sue sul 23-14, poi arrivano due punti di fila perugini con Bauer, ma due assoli di Van Hecke valgono il 25–18 Vero Volley Monza.

Secondo set- Nuovo set e stesse interpreti di inizio gara in campo. Punto a punto iniziale (2-2), poi giocata vincente di Havelkova ed ace di Bauer a valere il break, 4-2. Le monzesi agganciano con l’ace di Davyskiba, 4-4, e sorpassano con il muro di Rettke su Melli e l’ace di Danesi, 7-5. Qualche sbavatura delle padrone di casa e la giocata di Melli vale la nuova parità, 8-8, ma Monza mette il turbo, firmando un filotto di quattro punti guidato da un turno in battuta di Larson, con Rettke, Davyskiba e Van Hecke a valere il 13-8. Il duo Davyskiba e Van Hecke continua a fare malissimo alle umbre, poco efficaci in ricezione e di conseguenza anche in attacco, con Cristofani che tenta la carta Diop per Galkowska, 17-11 rosablù. Rientra Boldini per Orro, con Danesi a bersaglio in attacco, 19-13. L’errore della capitana monzese dai nove metri e la pipe di Diop non bastano a dare una scossa alle ospiti, nuovamente stoppate da un bel mani e fuori di Larson, 21-14. Ancora Monza super tra attacchi al centro e muro di Danesi (24-17), poi arriva il lungolinea vincente di Van Hecke a sancire il 25-17 Vero Volley.

Terzo set- Boldini confermata per Orro tra le fila monzesi, Diop per Galkowska in quelle di Perugia: ecco le novità in campo rispetto ad inizio gara. Punto a punto fino al 4-4, poi ace di Davyskiba e mani e fuori di Larson per il più due Monza, 6-4. Con il turno in battuta di Danesi Monza schiaccia sul bottone del turbo, piazzando una giocata con Boldini e un muro su Havelkova (Rettke) per il 9-5 ed il conseguente time-out Bartoccini Fortinfissi. Dentro Guiducci per Bongaerts, ma Vero Volley devastante in attacco e al servizio e Cristofani chiama nuovamente a raccolta le sue sul 13-6 rosablù. Alla ripresa del gioco arriva l’ace di Van Hecke, cui seguono il mani e fuori di Diop a dare respire alle perugine, 14-7. Muro di Melli su Rettke, 15-10, ma Monza è bella ed efficace, con la pipe di Van Hecke e la diagonale di Davyskiba a registrare il 17-10. Larson piazza il 20-13, Van Hecke il 21-14, con Perugia che si aggrappa ai pochi errori di Monza per tentare di avvicinarsi (21-15). Muro di Rettke su Bauer, ma poi la centrale Vero Volley spara out in fast e si fa murare da Melli (23-18). Due errori delle umbre regalano set, 25-18 e gara 3-0 a Monza.

I PROTAGONISTI-

Lise Van Hecke (Vero Volley Monza)- « Mi è piaciuto tanto il muro-difesa stasera. Siamo state brave a metterle sotto pressione anche con il servizio. Questa vittoria ci voleva per ripartire, dopo la sconfitta contro Conegliano in Champions League. Sono tre punti importanti anche per stare tra le prime piazze in classifica. Abbiamo altre due partite che ci aspettano e vogliamo continuare a giocare così per raggiungere il miglior posizionamento possibile in chiave Play Off Scudetto ».

Gaia Guiducci (Bartoccini Fortinfissi Perugia)- « Mi sembra doveroso iniziare facendo i complimenti a Monza perché come sapevamo sono una squadra fortissima, con dei cambi di assoluto livello, credo ci sia mancata un poco di convinzione in più e la continuità, ovviamente contro squadre di questo livello non è facile, l’unica speranza in questi casi è quella di mantenere il contatto punto a punto altrimenti senza pressione riescono ad esprimere il loro miglior gioco possibile ed il risultato si è visto. Ripartiremo per la gare di mercoledì contro Firenze pensando a quello che di buono è stato fatto e dalle nostre sicurezze, ci aspettano gare importantissime per il nostro campionato, ovviamente oggi sarebbe stato bello ottenere qualche punto ma contro una squadra di questo livello non è certo facile, quindi andiamo avanti pensando alle prossime gare ».

IL TABELLINO-

VERO VOLLEY MONZA – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-0 (25-18 25-17 25-18)

VERO VOLLEY MONZA: Larson 8, Rettke 8, Orro 2, Davyskiba 12, Danesi 10, Van Hecke 18, Parrocchiale (L), Stysiak 2, Boldini 1. Non entrate: Moretto, Candi, Lazovic, Gennari, Negretti (L). All. Gaspari.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Melli 8, Bauer 7, Galkowska, Havelkova 8, Melandri 5, Bongaerts, Sirressi (L), Diop 5, Provaroni, Guiducci. Non entrate: Nwakalor, Guerra, Rumori (L). All. Cristofani.

ARBITRI: Jacobacci, Cappello.

NOTE – Durata set: 27′, 23′, 23′; Tot: 73′.

MVP: Lise Van Hecke (Vero Volley Monza)

Spettatori: 750

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA-

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia compie l’impresa dell’anno espugnando Scandicci al tie-break dopo una battaglia di due ore e undici minuti e portando a casa una vittoria e due punti preziosissimi per la classifica e per il morale. Il successo riporta le tigri al nono posto in classifica a 21 punti, davanti a Bergamo e Perugia a 20. Segue Casalmaggiore a 19, Roma a 17 e Trento a 16.

Nel primo set è partita subito di gran carriera la Savino Del Bene, con Bonafede a chiamare il primo timeout sul 5-2 e le toscane, trascinate da Pietrini a ragiungere il + 5 sul 12-7. Una pipe di Carcaces accorciava le distanze (13-15), un ace di Mancini portava le tigri addirittura a -1 e si procedeva testa a testa sino al minibreak firmato da Lippmann e Natalia, che valeva lo strappo decisivo, chiuso sul 25-22 da un errore al servizio di Jack.

Nel secondo set metteva subito il naso avanti la Megabox, brava a scappare via 12-8 (infrazione di Malinov). Barbolini inseriva Natalia per Sorokaite, la Savino Del Bene trovava subito il pari a 13 (muro su Bjelica) e addirittura il soprasso (16-15) su un attacco out di Jack. Mancini e Bjelica riportavano avanti la Megabox, un ace di Berasi siglava il +3 (20-17), costringendo Barbolini ad un tiemout. Niented a fare: un errore di Antropova e uno strappo di Newcombe portavano la partita in parità (25-20).

Nel terzo set partiva nuovamente bene la Megabox, prima con un muro di Newcombe e poi con un ace di Mancini che portavano le biancoverdi sul 5-2. L’ultimo vantaggio delle ospiti era sul 7-4, poi la Savino Del Bene ripartiva e impattava a quota 7 con Bia, per poi sorpassare con Natalia (11-9). Bjelica impattava a 14, poi due muri di Bia e Malinov davano l’ultimo strappo (18-15). Natalia si prendeva la squadra sulle spalle e il set si chiudeva 25-18.

Nel quarto set la Megabox scappava via quasi subito: dopo lo 0-2 iniziale piazzava un 9-1 che metteva subito il set sulla strada giusta. Più volte Scandicci provava a rientrare (9-11 con due muri in fila su Jack e Carcaces e l’ennesimo attacco di Pietrini), ma due ace in fila di Carcaces ricacciavno le padrone di casa a -9 (11-20). Antropova tentava il tutto per tutto, , ma Jack chiudeva perentoriamente il set 25-18.

Al tie-break Scandicci partita bene con Antropova (4-2), ma Carcaces ed un ace di Newcombe facevano andare la Megabox avanti di due lunghezze al cambio di campo. Tre punti in fila di Natalia e un muro su Bjelica siglavano il controsorpasso (10-8), ma un muro di Mancini su Antropova riportava in parità il set a quota 11. Antropova e Bjelica scambiavano colpo su colpo, sul match-point di Scandicci la russa sbagliava la battta e si finiva ai vantaggi. Chiudeva al secondo match-point Carcaces, MVP del match (16-14).

I PROTAGONISTI-

Fabio Bonafede (Allenatore Megobox Vallefoglia)- « Con Novara avevamo gia espresso un’ottima pallavolo, ma purtroppo non avevamo raccolto nessun punto. Stavolta ci siamo ripetute, giocando un’altra ottima partita, e stavolta la fortuna ci ha premiato. Abbiamo vinto una partita su un campo difficilissimo, contro la quarta squadra del campionato, che sino alla fine non si è arresa e ha cercato di portare a casa la vittoria. Questa è la prova della maturità e della consapevolezza di un gruppo che ha saputo reagire a tutte le cose che si sono successe durante questa stagione. Ora però non dobbiamo distrarci, dobbiamo stare molto attenti perché la strada è ancora lunga e il traguardo che ci siamo prefissi non è ancora stato conquistato ».

IL TABELLINO-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 2-3 (25-22 20-25 25-18 18-25 15-17)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Malinov 5, Sorokaite, Lubian 3, Lippmann 9, Pietrini 22, Silva Correa 7, Castillo (L), Zilio Pereira 12, Antropova 12, Alberti 3, Camera, Angeloni. Non entrate: Merlo (L), Napodano. All. Barbolini.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Berasi 2, Carcaces 16, Mancini 17, Bjelica 16, Newcombe 16, Jack-kisal 14, Cecchetto (L), Kosareva 2, Alanko, Tonello. Non entrate: Botezat, Fiori (L). All. Bonafede. ARBITRI: Armandola, Carcione.

NOTE –Durata set: 30′, 26′, 28′, 26′, 21′; Tot: 131′.

MVP: Kenia Carcaces (Megobox Vallefoglia)

Spettatori: 415

IL BISONTE FIRENZE – PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO-

La Prosecco DOC Imoco tiene a riposo precauzionale Paola Egonu e Rapha Folie e coach Santarelli nel approfitta per un corposo turnover che coinvolge alcune giocatrici che ultimamente avevano giocato meno. Linea verde in campo al PalaWanny con Frosini opposta alla regista Wolosz, al centro Fahr e De Kruijf, schiacciatrici Omoruyi e Courtney, libero De Gennaro; le padrone di casa si schierano con Cambi-Nwakalor, Sylves-Belien , Enweonwu-Van Gestel, libero Panetoni.

Il primo set vede una bella partenza dell’ex Sarah Fahr, di nuovo nel sestetto titolare, che sente aria di casa e con i suoi muri manda Conegliano avanti 1-3. Ma l’entusiasmo delle giovani del Bisonte si fa subito sentire, pareggia Nwakalor, poi la palleggiatrice di casa Carlotta Cambi piazza uno dei suoi due muri nel set per il 4-3. C’è un altro sussulto delle Pantere che non ingranano in attacco (sotto il 40% nel set), ma trovano buone soluzioni a muro ancora con Fahr a cui fa seguito De Kruijf (6-8). Sembra un buon inizio, ma i problemi in ricezione e attacco continuano in casa gialloblù, ne approfitta Il Bisonte con l’ex Enweonwu e Nwakalor che spingono a mille e grazie anche alle difese di Panetoni e alle ottime battute di Sylves confezionano un break 8-2 che manda avanti le toscane (14-10) e costringe coach Santarelli al time out.

Arriva la reazione con altri due muri (Omoruyi e Wolosz) per il -2 (14-12), ma Sylves a muro, la belga Van Gestel (5 punti nel set) e Terry Enweonwu riportano in controllo le padrone di casa (18-15). Courtney (4 punti nel set) e compagne continuano a fare fatica in attacco, Nwakalor sii esalta con una doppietta attacco-muro (5 punti nel set), Firenze scappa via (22-16), ormai imprendibile, nonostante il doppio cambio con Plummer opposta e Gennari in regia. Il set viene chiuso da un’essenziale Val Gestel che sigla il 25-19.

Nel secondo set coach Santarelli presenta Plummer come opposta come cambio di Frosini (3 punti nel primo set), dopo qualche scambio dentro anche Miriam Sylla per Courtney e il gioco gialloblù sale di tono, coach Bellano è costretto al time out sul +4 per la Prosecco DOC Imoco (5-9). Con il nuovo assetto la partita cambia completamente. Loveth Omoruyi cresce di tono con il passare dei minuti, va a muro poi con una buona battuta crea i presupposti per il +4 (10-14), poi nonostante gli ottimi sprazzi in casa Bisonte della centrale francese Sylves, entra in partita l’attacco di Miriam Sylla con i suoi attacchi di potenza dopo un paio di guizzi difensivi di Moki De Gennaro e sono dolori per le toscane. Per due volte l’azzurra scardina il muro di casa e le Pantere prendono il +5 (11-16).

L’attacco in zona 4 di Sylla e la bocca da fuoco di Plummer che offre sicurezza da seconda linea (6 punti nel set) danno la possibilità ad Asia Wolosz di sbizzarrire la sua fantasia e la velocità di gioco: la capitana ora può far viaggiare il suo attacco che cresce di tono mandando in tilt il muro di casa. Sylla non sbaglia niente (60%, 5 punti) si vedono a concludere anche Fahr e De Kruijf e Il vantaggio si dilata fino al 15-23 di Plummer. 19-25 il finale e Conegliano con il nuovo assetto trovato in corso d’opera da coach Santarelli pareggia il conto.

Il terzo set vede De Gennaro e compagne iniziare guardinghe e per far sfogare il buon inizio delle ragazze del Bisonte. Un’ottima Van Gestel colpisce con colpi chirurgici, la belga assieme a Nwakalor tiene sempre alti i giri dell’attacco ben orchestrato da Cambi, la regista che piazza anche punti pesanti, come quello dell’11-9 che dà un minibreak alle padrone di casa. Due sbavature della squadra veneta lasciano strada alle toscane, coach Santarelli deve chiedere time out sul 13-9 e Plummer risponde colpendo da seconda linea per il -3. Le Pantere stringono le maglie toccando a muro e difendendo con ordine fino al pareggio con un break 4-0, 13-13 con i colpi di Sylla e Plummer.

Recuperato il tentativo di fuga delle padrone di casa la Prosecco DOC Imoco non si ferma più fino al +3 (14-17) e il break gialloblù si allunga fino al 7-1. Ma sul più bello c’è un black out gialloblù e la neoentrata olandese Knollema pareggia a quota 17, poi Sylves si rivede in attacco e si va a braccetto sul 18-18. Si va ad elastico, capitan Wolosz alza il ritmo dell’attacco servendo Sylla, Miriam (4 punti nel set, sicurezza anche in difesa e ricezione) riporta le Pantere a +2 (18-20). Altro time out de Il Bisonte, ma al rientro Robin De Kruijf (MVP alla fine) mura la connazionale Belien, poi si propone in fast e la doppietta della veterana olandese dell’Imoco manda in fuga Conegliano (18-22). I colpi finali di Plummer e Loveth Omoruyi certificano la vittoria del set e il sorpasso della Prosecco DOC Imoco, 2-1.

Il quarto set inizia con un thriller al tavolo degli ufficiali di campo con Firenze che perde due punti per fallo di rotazione e dopo lunghi conciliaboli si riparte dal 3-3. La squadra di coach Santarelli cerca di mettere pressione subito in avvio con Wolosz e De Gennaro che con la loro esperienza guidano le compagne costruendo gioco e dirigendo le operazioni, le giovani compagne seguono la strada e Conegliano avanza 5-8. Entra Graziani per Firenze e subito piazza un bel muro, ma Kathryn Plummer, oggi vice-Egonu nel ruolo di opposto dopo l’inizio di Frosini, continua a picchiare forte. Ace di Graziani che porta linfa dalla panchina per Il Bisonte, ma De Kruijf va a segno due volte dal centro e la Prosecco DOC tiene il +2 (9-11). Conegliano vuole chiudere qui e spinge ancora, Omoruyi trova un varco e coach Bellano chiede time out sul 9-12. “The Queen” però è caldissima (60% in attacco, 8 punti), e capitan Wolosz (6 punti, 2 muri nel match) non si lascia scappare l’occasione per servire palloni appetitosi in fast e al centro (10-14). Ora le Pantere viaggiano fortissimo e Firenze fa fatica, prima Loveth Omoruyi poi Plummer (16 punti con 2 aces) mettono punti con sicurezza e nonostante le orgogliose iniziative della giovane azzurra Silvia Nwakalor, mai doma (top scorer del match con 22 punti), la Prosecco DOC Imoco prende il largo:11-17. Si vede anche Fahr, con qualche spunto in attacco che conferma il suo ottimo recupero, poi Omoruyi colpisce (12 punti con 2 muri) e si intravede lo striscione (12-19). Nel finale c’è anche come di consueto Caravello a puntellare la difesa, Sylla continua a colpire (10 punti, 56% in attacco, continua il suo ottimo momento), la squadra di coach Santarelli non si volta più indietro e domina il finale con il muro di Sarah Fahr (4 in totale nel match!) che chiude il set (16-25) e il match (1-3) che vale altri tre punti d’oro in classifica e riscatta la sconfitta dell’andata al Palaverde.

I PROTAGONISTI-

Daniele Santarelli (Allenatore Imoco Conegliano)- « Vittoria non scontata su un campo difficile contro una formazione che ci aveva messo in grande difficoltà nel girone di andata. Abbiamo giocato con una formazione inedita, mai affrontato un match con un sestetto così, avevamo tante giovani in campo, abbiamo certamente fatto un po' più di fatica rispetto a quello che avevamo preventivato alla vigilia. Dopo un primo set giocato male ci siamo ripresi ed abbiamo portato a casa una vittoria che è davvero preziosa ».

IL TABELLINO-

IL BISONTE FIRENZE – PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 1-3 (25-19 19-25 21-25 16-25)

IL BISONTE FIRENZE: Van Gestel 11, Belien 5, Cambi 6, Enweonwu 2, Sylves 9, Nwakalor 23, Panetoni (L), Graziani 3, Knollema 2. Non entrate: Diagne, Lapini, Bonciani, Golfieri (L). All. Bellano.

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Courtney 4, De Kruijf 10, Wolosz 6, Omoruyi 13, Fahr 4, Frosini 3, De Gennaro (L), Plummer 17, Sylla 10, Caravello, Gennari. Non entrate: Vuchkova. All. Santarelli. ARBITRI: Salvati, Rolla.

NOTE –Durata set: 25′, 24′, 26′, 27′; Tot: 102′.

MVP: Robin De Kruijf (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 1648

I RISULTATI-

Delta Despar Trentino-Igor Gorgonzola Novara 1-3 (25-23, 13-25, 22-25, 21-25) Giocata ieri

Acqua & Sapone Roma Volley Club-Unet E-Work Busto Arsizio 2-3 (19-25, 16-25, 25-22, 26-24, 12-15) Giocata ieri

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore-Reale Mutua Fenera Chieri 1-3 (16-25, 26-28, 25-21, 23-25)

Volley Bergamo 1991-Bosca S.Bernardo Cuneo 3-2 (21-25, 18-25, 27-25, 25-15, 15-12)

Il Bisonte Firenze-Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 1-3 (25-19 19-25 21-25 16-25)

Vero Volley Monza-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0 (25-18, 25-17, 25-18)

Savino Del Bene Scandicci-Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 2-3 (25-22, 20-25, 25-18, 18-25, 15-17)

LA CLASSIFICA-

Igor Gorgonzola Novara 58 (20 – 2); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 57 (20 – 3); Vero Volley Monza 57 (18 – 6); Savino Del Bene Scandicci 51 (18 – 6); Unet E-Work Busto Arsizio 49 (16 – 8); Reale Mutua Fenera Chieri 39 (13 – 10); Bosca S.Bernardo Cuneo 33 (11 – 13); Il Bisonte Firenze 32 (11 – 12); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 21 (7 – 16); Volley Bergamo 1991 20 (7 – 16); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 20 (6 – 16); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 19 (6 – 18); Acqua & Sapone Roma Volley Club 17 (6 – 17); Delta Despar Trentino 16 (4 – 20).



GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-

Igor Gorgonzola Novara – Reale Mutua Fenera Chieri, 23-03-2022 20:00, 13a Giornata

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Volley Bergamo 1991, 23-03-2022 20:30, 13a Giornata

Il Bisonte Firenze – Bartoccini-Fortinfissi Perugia, 23-03-2022 20:30, 2a Giornata

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Bosca S.Bernardo Cuneo, 26-03-2022 20:30, 12a Giornata

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Delta Despar Trentino, 27-03-2022 17:00, 12a Giornata

Vero Volley Monza – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, 27-03-2022 17:00, 12a Giornata

Unet E-Work Busto Arsizio – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, 27-03-2022 17:00, 12a Giornata

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Reale Mutua Fenera Chieri, 27-03-2022 17:00, 12a Giornata

Il Bisonte Firenze – Volley Bergamo 1991, 27-03-2022 17:00, 12a Giornata

Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandicci, 27-03-2022 19:30, 12a Giornata