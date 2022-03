Dijkema vicina all'accordo con Busto

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Laura Dijkema, la palleggiatrice della nazionale olandese, già nota in Italia per aver militato nelle file di Novara e Firenze, è in procinto di accordarsi con la Unet e-work Busto Arsizio! la trentunenne regista è già arrivata in Italia e si sta allenando con le biancorosse. Conclusa, a causa dello scoppio della guerra, la sua avventura in Russia, nelle fila del Leningradka di San Pietroburgo, è in procinto di firmare per la società del presidente Pirola che vuole correre ai ripari dopo il contemporaneo infortunio di cui sono rimaste vittime di Jordyn Poulter e Sofia Monza.