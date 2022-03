La Legavolley Femminile porterà sostegno all' Ucraina

ROMA- La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha realizzato una splendida iniziativa per portare aiuti alle martoriate popolazioni dell'Ucraina. Martedì 29 marzo, una carovana di pullmini partirà da Gemona del Friuli e viaggerà in direzione Medyka (Polonia), portando un carico di medicinali e beni di prima necessità e fornendo al ritorno un passaggio verso l’Italia ad alcune persone in uscita dall’Ucraina. La spedizione, promossa e condotta dalla stessa Lega, vedrà la partecipazione di diverse società consorziate, da Casalmaggiore a Roma, da Sant’Elia a Sassuolo fino a Scandicci e Talmassons. I club, a cui va un ringraziamento speciale, hanno messo a disposizione sia mezzi che autisti per l’iniziativa, impegnandosi anche nel trovare una sistemazione nelle rispettive città ai profughi in arrivo. Un grazie anche ad Anthea, per la copertura assicurativa dell’intero viaggio.