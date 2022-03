Vince Cuneo nell'anticipo mettendo Perugia nei guai

Nel primo set la Bartoccini-Fortinfissi Perugia parte subito bene andando sul 5-2 ma si arena a causa di alcune imprecisioni e sul 5-5 si torna in parità. Le umbre tentano ancora la fuga arrivando fino all’11-7 trascinata da Bauer, Guerra e Melandri. Pistola chiama il time-out e la musica cambia, le ospiti crescono a muro e sul 12-12 è Cristofani a fermare il gioco. Havelkova da capitano si mette a dare il buon esempio e quando sigla la doppietta che vale il 19-16 le piemontesi utilizzano l’ultimo stop. Questa volta non riescono a reagire ed il margine delle ragazze di Cristofani aumenta, il 25-21 lo mette a terra da Bauer dopo uno scambio combattutissimo e regala un sussulto al PalaBarton.

Il secondo set parte punto a punto, le due squadre si alternano con le marcature fino al 7-7, la Bartoccini-Fortinfissi Perugia allora va in progressione e con l’ace del’11-8 ad opera di Melandri, le piemontesi chiamano il time-out. Al rientro le umbre sembrano aver perso la concentrazione e commettono qualche errore di troppo consentendo alle ospiti di rifarsi sotto e quando Squarcini fa ace si torna in parità sul 12-12. Si prosegue punto a punto fino a quota 16 poi le piemontesi iniziano lentamente una progressione che le porta con un vantaggio di tre punti nella zona calda del set (17-20), le magliette nere tentano la reazione ma per non correre rischi sul 21-23 Pistola ferma tutto e parla con le sue ragazze. Il margine di sicurezza viene conservato e Kuznetsova archivia la pratica con il punto del 23-25.

Nel terzo set si parte ancora una volta con le due formazioni che si marcano da vicino fino al 4 pari, poi il video-check chiamato da Pistola certifica l’invasione aerea di Bongaerts (4-6) e Cuneo approfitta per iniziare la progressione, sul 6-10 arriva il primo time out di Perugia ma la tendenza non cambia allora sul 9-14 Cristofani spende anche il secondo. Qualcosa cambia, Galkowska diventa più incisiva e dai nove metri anche Bauer trova l’ace, quando Giovannini manda out l’attacco che vale il 12-14 Pistola ferma il gioco. Si torna al punto a punto ma con le ospiti che amministrano, Guerra non ci sta e cresce insieme al gioco a muro delle umbre, proprio il muro della veneta regala la parità alle padrone di casa sul 19-19 che induce Pistola a giocare il suo ultimo stop.Si procede punto a punto fino al 22 pari poi Gicquel, Kuznetsova e Degradi sono inarrestabili e regalano il primo punto alle piemontesi.

Cuneo parte bene nel quarto parziale, trascinata da Gicquel e Kuznetsova prende subito margine e sul 2-6 costringe Cristofani al time-out. Lentamente la Bartoccini-Fortinfissi si riprende, il margine va pian piano diminuendo fino a tornare in parità sul 14-14 grazie all’attacco di Guerra. Ricomincia il punto a punto con le due squadre che non risparmiano i colpi fino al 20-20, il muro di Squarcini e l’out di Bauer fanno spendere a Cristofani anche l’ultimo time-out (20-22), Bauer si riscatta con il punto del 22-23 e questa volta è Pistola ad emulare il collega. Il finale è di quelli ad alta tensione, Galkowska si galvanizza e con due punti consecutivi riporta il match in parità (24-24), Pistola manda in campo Degradi che non delude le aspettative e sigla il punto del 24-26, il match termina dopo uno scambio complesso, Havelkova non riesce a trovare il campo e il set finisce 24-26, Cristofani chiama il check ma il risultato finale è 1-3.

I PROTAGONISTI-

Britt Bongaers (Bartoccini Fortinfissi Perugia)- « Penso che siamo partite molto bene, poi anche loro hanno iniziato crescere e noi abbiamo subito lo stress di una gara dal punteggio ravvicinato. Purtroppo, come già successo altre volte, arrivate al termine dei set non siamo riuscite a fare quel qualcosa in più per avere la meglio noi. È difficile fare dunque un giudizio generale perché abbiamo giocato alla pari ma credo che il problema sia in come gestiamo quei momenti ».

Noemi Signorile (Bosca S.Bernardo Cuneo)- « Siamo contente, siamo partite contratte sapendo che qui non sarebbe stato facile, Perugia deve salvarsi e sono state brave a metterci in difficoltà. Siamo però state molto brave a riprenderci. La differenza l’abbiamo fatta nella nostra tenuta mentale, che ha fatto la differenza e ci ha fatto portare a casa la partita ».

IL TABELLINO-

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – BOSCA S.BERNARDO CUNEO 1-3 (25-21 23-25 22-25 24-26)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Bongaerts 1, Guerra 19, Bauer 10, Diop 2, Havelkova 12, Melandri 4, Sirressi (L), Galkowska 14, Nwakalor 3, Provaroni, Guiducci, Melli. Non entrate: Rumori (L). All. Cristofani.

BOSCA S.BERNARDO CUNEO: Signorile 2, Degradi 4, Squarcini 10, Gicquel 21, Jasper 1, Stufi 7, Spirito (L), Kuznetsova 17, Giovannini 6, Caruso. Non entrate: Gay (L), Agrifoglio, Zanette. All. Pistola.

ARBITRI: Mattei, Florian.

NOTE –Durata set: 27′, 25′, 28′, 29′; Tot: 109′.

MVP: Sofya Kuznetsova (Bosca S.Bernardo Cuneo)

Spettatori: 530