Novara a caccia del primato, in tre giocano per la salvezza

ROMA- Mercoledì 30 e giovedì 31 marzo saranno determinante per le sorti dell' A1 Femminile in testa e in coda. Sono in programma due recuperi nei quali i punti valgono doppio. Si giocheranno Roma-Vallefoglia e Perugia-Novara che decideranno la corsa alla salvezza per tre mentre per la squadra di Lavarini è ancora aperta la corsa al primo posto che le azzurre hanno perso con la sconfitta contro Scandicci. Ad una giornata dal termine della Regular Season, la corsa salvezza è ormai a pochi metri dal traguardo ma la situazione è ancora molto intricata. Vallefoglia e Casalmaggiore hanno 21 punti, Bergamo e Perugia 20, Trento 19 e Roma 17.

Ora o mai più. I bonus sono finiti per l’Acqua & Sapone Roma Volley Club, dopo la pesantissima sconfitta casalinga contro Trento che ha relegato le giallorosse all’ultimo posto. In 72 ore, le ragazze di mister Mafrici si giocano la salvezza contro lo stesso avversario, la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, mercoledì a Roma e sabato a Urbino. La posta è altissima per entrambe le formazioni che l’anno scorso militavano in A2: le wolves sono obbligate a vincere per tenere vive le speranze di salvezza mentre un successo con qualunque risultato in favore delle biancoverdi vorrebbe dire per mister Bonafede permanenza matematica in A1.

Alla vigilia di questo incontro delicato, parla Barbara Rossi, Direttore Sportivo di Roma:

« C’è rammarico per la partita di domenica, ma ora guardiamo avanti. Per domani, la chiave sarà nell’approccio e nella tenuta mentale. Con Trentino questo fattore è venuto meno e l’auspicio che ci facciamo è che questa volta ci sia. Contro una formazione come quella di Vallefoglia, la cura dell’aspetto tecnico non mancherà, ma la componente emotiva ricoprirà un ruolo fondamentale. Da parte di tutta la società c’è fiducia nel lavoro fatto finora e nel potenziale della squadra. Il ritorno dopo vent’anni di Roma nella massima serie, i progetti virtuosi portati avanti, le difficoltà superate attraverso la massima apertura e condivisione, il pubblico di oltre 1500 persone presenti domenica: sono tutti fattori che dimostrano quanto Roma meriti l’A1 ».

Si è complicata terribilmente la corsa al primo posto per la Igor Gorgonzola Novara dopo lo 0-3 casalingo contro Scandicci. Le ragazze di mister Lavarini non sono più padrone del proprio destino: dovranno vincere il recupero in casa della Bartoccini-Fortinfissi Perugia, alla disperata ricerca di punti salvezza, e sperare in un passo falso di Conegliano, che a parità di punti e di percentuale di vittorie, è molto più avanti nel quoziente set. Le umbre sono in una situazione più delicata, anche se, al contrario delle zanzare, dipende tutto da loro: con tre punti tra Novara e Casalmaggiore (sabato a Cremona) è matematica salvezza, con meno bisognerà guardare ai risultati delle avversarie.

Queste le parole del vice allenatore di Perugia, Gabriele Tortorici, che conosce bene la formazione piemontese in quanto componente dello staff del settore giovanile fino alla scorsa stagione:

« Novara ha una panchina molto lunga e può scegliere tra atlete di grande livello, dovremo capire come si presenteranno giovedì. Sicuramente non possiamo rilassarci, perché comunque è una squadra attrezzata per contendersi il Campionato ed anche le seconde linee sono di grande livello. Loro sono forti soprattutto sui fondamentali di attacco e sul cambio-palla, dovremo essere bravi a colpire i loro punti deboli in ricezione per rendere il loro gioco più scontato. Dipenderà molto da noi, da quanto riusciremo a mettere pressione con la battuta e da quanto limiteremo i loro attacchi ».

Per Novara a rilasciare una dichiarazione è il d.g. Enrico Marchioni:

« La partita di Perugia diventa per noi decisiva, sia per difendere il secondo posto in graduatoria, sia per mantenere la possibilità di giocarci ancora il primato nell’ultima giornata, sebbene a questo punto non saremo pienamente padrone del nostro destino. Con Scandicci è arrivato un brutto stop, dopo un girone intero di sole vittorie. Quello che è fondamentale ora, è recuperare il nostro livello di gioco, per arrivare pronti ai playoff che inizieranno tra dieci giorni. In tal senso con Perugia dovremo dare una risposta importante, contro una squadra che come noi non si può permettere passi falsi ».

RECUPERO 13a GIORNATA DI ANDATA-

Mercoledì 30 marzo ore 19:30-

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ARBITRI: Cappello-Spinnicchia

RECUPERO 5a GIORNATA DI RITORNO-

Giovedì 31 marzo ore 18:00-

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara ARBITRI: Puecher-Cesare

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 63 (22-3); Igor Gorgonzola Novara 60 (21-3); Vero Volley Monza 60 (19-6); Savino Del Bene Scandicci 54 (19-6); Unet E-Work Busto Arsizio 50 (16-9); Reale Mutua Fenera Chieri 40 (13-12); Il Bisonte Firenze 38 (13-12); Bosca S.Bernardo Cuneo 36 (12-13); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 21 (7-17); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 21 (7-18); Volley Bergamo 1991 20 (7-18); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 20 (6-18); Delta Despar Trentino 19 (5-20); Acqua & Sapone Roma Volley Club 17 (6-17).

*Punti (Vinte-Perse)