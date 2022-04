Luca Cristofani non sarà più il tecnico di Perugia

PERUGIA- Luca Cristofani non sarà nella prossima stagione sulla panchina della Bartoccini Fortinfissi Perugia. Il tecnico romano, che ha condotto la squadra umbra alla salvezza, non è stato confermato. La società ha deciso di voltare pagina e di cambiare la guida tecnica. Nei prossimi giorni verrà ufficializzato il nome del sostituto.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE ANTONIO BARTOCCINI-

« Vorrei ringraziare a nome di tutta la società coach Luca Cristofani per la grande professionalità ed impegno con cui ha svolto il suo incarico, è riuscito a portare la squadra in un porto sicuro nonostante le acque agitate della classifica, a lui va il nostro più sincero augurio per un proseguo di carriera luminoso ».