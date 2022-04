Play Off: Conegliano si prende la rivincita su Firenze

TREVISO- Emozioni al Palaverde nel prologo di Gara 1 dei Quarti di Finale Play Off Scudetto che ha visto confrontarsi la Prosecco Doc Conegliano e Il Bisonte Firenze. L'intero palazzetto ha tribuito un caloroso omaggio a Paolone Sartori, il super tifoso delle partere e punto di riferimento con i suoi ideali di correttezza e lealtà per tutte le tifoserie italiane. Un grande applauso per il compianto e amato personaggio che è riecheggiato in tutti i palasport italiani, dovuto omaggio a una persona speciale.

Poi la parola è passata al campo con le Pantere di coach Santarelli che iniziano la corsa alla riconferma del tricolore di cui sono “proprietarie” da quattro anni contro un’avversaria di tutto rispetto, quel Bisonte Firenze che fu la prima squadra capace di rompere la striscia-record di imbattibilità di Conegliano il 1° dicembre scorso, dopo 76 successi in fila.

In gara1 dei quarti di finale le padrone di casa si schierano di fronte a 2.610 spettatori con Wolosz-Egonu, De Kruijf-Folie, Sylla-Plummer, libero De Gennaro, risponde la squadra di coach Bellano con Cambi-Nwkalor, Belien-Sylves, Van Gestel-Enweonwu, libero Panetoni.

Il primo set vede l’allungo iniziale delle toscane (1-4), l’immediata reazione delle Pantere con Egonu (3-4) e l’ulteriore sprint delle ospiti con il bel muro di Sylves (3-6). Anche l’ex Enweonwu si fa sentire in pipe per tenere avanti Il Bisonte. Paola Egonu, in grande spolvero, va in battuta e subito ne approfitta Sylla con un paio di contrattacchi vincenti (6-7) che riequilibrano il set. La squadra ospite però continua a giocare prendendo rischi e con grande aggressività anche in difesa (bene Panetoni) e una “doppietta” attacco-ace di Van Gestel regala un altro allungo del Bisonte, completato da un altro punto di Sylves per l’8-12. Time out di coach Santarelli. La fuga delle toscane continua sull’errore di Plummer (8-13). Le Pantere, oggi in versione “rosé” rosicchiano tre punti con il muro di Folie e le difese acrobatiche di Sylla (11-13), ma Sylves è scatenata e sigla l’11-14.

Le difese in tuffo di Panetoni esaltano Firenze che risale a +3 (12-15), ma Folie accorcia. Entra Caravello per il giro dietro e subito con il suo bagher difensivo accoppiato a quello leggendario di Moki De Gennaro offre grandi opportunità al contrattacco gialloblù che con un’Egonu in palla (6 punti nel set) consente a Conegliano di riavvicinarsi a -1 (15-16). Si vede anche De Kruijf con i suoi colpi nel testa a testa in cui le Pantere provano il riaggancio che arriva con un ace di Giulia Gennari, appena entrata e brava a sparare il servizio del 18-18. C’è anche il sorpasso e il primo vantaggio del set con il pallonetto di Plummer (20-19), sull’abbrivio la Prosecco DOC Imoco scappa via grazie a un primo tempo di Folie per il 21-19 che costringe al time out Firenze che esce rinfrancata: vanno a segno Enweonwu e Nwkalor, poi Sylves mura e il controbreak 3-0 del Bisonte mette i brividi al Palaverde, prima del nuovo pareggio a quota 22 di Plummer (5 punti nel set). Rush finale: l’ex Enweonwu (anche lei a quota 5 nel set) è scatenata, attacco vincente, poi ace per il 22-24, stavolta il time out è delle padrone di casa, ma non basta perchè Nwakalor (5 punti nel set e 1 muro) colpisce per il 22-25 che gela il Palaverde. Il Bisonte si conferma avversaria dura da digerire quest’anno per Conegliano.

Nel secondo parziale si attende la reazione delle campionesse d’Italia, ma Sylves continua a trovare soluzioni vincenti al centro e Il Bisonte tiene il bandolo della matassa. Sul 3-4 entra Vuchkova per Folie e subito dopo il punto a muro di Egonu che riporta avanti la Prosecco DOC Imoco (5-4). Le Pantere cercano di trovare carica dai muri di De Kruijf che suona la carica (8-5), ma manca continuità anche perchè Il Bisonte gioca ogni pallone con grande spirito. Kathryn Plummer (altri 5 punti anche nel secondo parziale chiuso con il 62% in attacco) piazza l’11-9, ma Enweonwu è ancora precisa e il set resta sul filo del rasoio. Conegliano ci riprova prima con Egonu e poi con Sylla che ritrova smalto in attacco (14-10). Time out Firenze. La battaglia prosegue senza esclusione di colpi con le toscane capaci di rispondere colpo su colpo ai tentativi di prendere in mano il set di Wolosz e compagne. Belien a suon di fast accorcia ancora a -2 (18-16) tenendo in corsa Il Bisonte anche in un combattutissimo secondo parziale. Arriva anche uno dei rari errori di Egonu a riaprire i giochi (18-17), ma Plummer con un “mani e fuori” rimette le Pantere a +2. Altro combattuto rush finale con Firenze che continua a sbagliare pochissimo, Nwkalor (5 punti nel set) va a segno per il -1, ma arriva puntuale la risposta di Sylla (21-19). Sul 22-20 in battuta Egonu (6 punti nel set) piazza un ace dei suoi, dopo il conseguente time out ne spara un altro (24-20). Miriam Sylla dopo un ottimo score nel parziale (6 punti con il 60% in attacco!) chiude il set 25-21, 1-1.

Terzo set, si parte con un andamento simile, la Prosecco DOC Imoco che prova a scappare (10-8,13-10) con De Kruijf e la “solita” Egonu, ma Il Bisonte è sempre lì pronto ad approfittare di qualsiasi occasione, come Van Gestel che va forte a muro per il -2 (15-13) tenendo le padrone di casa sulla corda. Non cade un pallone facilmente dalla parte di Firenze, brava a difendere con grinta, ma Wolosz di prima va a segno, poi c’è un’invasione della neo entrata Knollema (mentre per le Pantere c’è Courtney nel giro dietro) che regala il 16-13. Conegliano allunga ancora con un attacco imperiale di Egonu (9 punti nel set con un ottimo 67%) per il 18-14, poi Vuchkova, puntuale quando chiamata in causa, tiene il +4 dal centro (19-15). E’ l’allungo decisivo della Prosecco DOC Imoco che non si guarda più indietro e viaggia ad alto ritmo fino alla fine del parziale. Il Bisonte continua a lottare con un’ottima Nwakalor (7 punti nel terzo set per la giovane azzurra), ma De Gennaro e compagne continuano a spingere, De Kruijf accarezza il 24-20, poi le Pantere chiudono al secondo set point ancora con il colpo finale di Sylla, 25-21 e Conegliano mette la testa avanti.

Si continua a combattere anche nel quarto set in una lotta con grande ardore fin dai primi palloni a conferma che sono iniziati, eccome i playoff. Il primo break viene ancora una volta da Egonu che scatena il braccio in piazzola di battuta, due aces e un muro di Sylla permettono alle padrone di casa di allungare decise (7-3). Ma coach Bellano non ci sta e chiede time out. Al rientro De Kruijf chiude la porta all’attacco ospite per il +5 (8-3) prima che le toscane si rivitalizzino con il punto di Van Gestel che prova a interrompere il dilagare gialloblù.

Ormai però Il Bisonte sembra aver perso smalto sotto i colpi di De Gennaro e compagne che non lasciano più cadere un pallone e si affidano alle invenzioni di capitan Wolosz che innesca le sue centrali (bene Vuchkova e De Kruijf) e lancia le Pantere al 12-5 che esalta il caldo pubblico del Palaverde sul +7 (12-5). La squadra di casa vuole chiudere in fretta, Egonu (MVP del match alla fine con 27 punti) mura due volte infiammando il Palaverde per il 15-6 che tramortisce definitivamente la squadra ospite. Ora il gap è troppo ampio anche per le arrembanti toscane, Cambi e compagne pur lottando fino alla fine (negli ultimi scambi entra Omoruyi per Egonu che accusa un risentimento al quadricipite destro) non riescono più a reagire e la Prosecco DOC Imoco marcia spedita mette a segno la prima vittoria di questi playoff con il netto 25-11 finale.

Dopo il primo step in gara1, mercoledì al PalaWanny si ripartirà da zero a zero ed entrambe le squadre si prepareranno per un’altra battaglia, con Il Bisonte che lancerà l’ultimo assalto di fronte al proprio pubblico per prolungare la sua ottima stagione e la Prosecco DOC Imoco che invece vorrà chiudere la pratica per cercare l’ingresso anticipato alla semifinale.

I PROTAGONISTI-

Daniele Santarelli (Prosecco Doc Conegliano)- « Ci abbiamo messo un po' ad entrare in clima Play Off. Abbiamo fatto un primo set molto molto male soprattutto nella fase muro-difesa. Dopo essere passati in svantaggio ho detto alle ragazze che non potevamo farci trovare impreparati in questa maniera. Poi siamo andati in crescendo. Il secondo parziale, pur non iniziando bene lo abbiamo ripreso, poi è stata un escalation, siamo migliorati in tutti i fondamentali. Abbiamo comunque affrontato un’avversaria che sapevamo essere tosto. Pensare che una squadra così sia arrivata ottava fa capire il livello del nostro campionato. Per noi è stato un bel test, mercoledì dobbiamo partire meglio perché non sarà facile, per loro sarà l’ultima spiaggia, loro al contrario nostro non hanno nulla da perdere e faranno di tutto per allungare la loro permanenza nei Play Off ».

Carlotta Cambi (Il Bisonte Firenze) - « Con loro devi tenere un livello altissimo di battuta, ricezione e contrattacco e stare ai loro livelli per una partita intera, anche psicologicamente, è difficile. Abbiamo qualche acciacco che non ci consente di spingere al massimo per tutti i set e purtroppo l’ultimo lo abbiamo lasciato andare. Un rammarico che abbiamo perchè abbiamo giocato secondo me una bella partita e non ci meritavamo di finire così. Mercoledì spingeremo al massimo non avendo nulla da perdere, sono i playoff ».

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (22-25 25-21 25-21 25-11)

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: De Kruijf 9, Wolosz 3, Plummer 16, Folie 3, Egonu 27, Sylla 13, De Gennaro (L), Vuchkova 4, Courtney 1, Gennari 1, Caravello, Omoruyi. Non entrate: Fahr, Frosini (L). All. Santarelli.

IL BISONTE FIRENZE: Van Gestel 11, Belien 4, Cambi, Enweonwu 12, Sylves 4, Nwakalor 19, Panetoni (L), Knollema 2, Graziani 2, Bonciani, Lapini. All. Bellano.

ARBITRI: Carcione, Armandola.

NOTE – Durata set: 28′, 25′, 27′, 21′; Tot: 101′.

MVP: Paola Egonu (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 2610