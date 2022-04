A Cuneo Novara può staccare il pass per le semifinali

NOVARA- Igor Gorgonzola Novara e Bosca S.Bernardo Cuneo di nuovo di fronte, domani martedì 12 aprile, a tre giorni da Gara 1 per un match che può essere già decisivo per la qualificazione. Le azzurre con il successo maturato in casa hanno la possibilità di chiudere i conti e di volare in semifinali. Le ragazze Pistola però vogliono assolutamente sfruttare il fattore campo per allungare la serie a Gara 3. Quello che dovrà cambiare per le gatte sarà sicuramente l’atteggiamento, troppo arrendevole nonostante le difficoltà dell’incontro, e in aiuto potrà arrivare la forza del pubblico di casa che assalterà il Palazzetto dello Sport di Cuneo.

Mister Pistola parla così prima del delicato appuntamento:

« Sabato eravamo troppo contratti: siamo stati attenti dal punto di vista tattico, ma non abbiamo avuto il coraggio di rischiare. Domani dovremo avere la consapevolezza che per essere competitivi contro una formazione che ci è superiore per esperienza, fisicità e dal punto di vista tecnico servirà un briciolo di spregiudicatezza. In Gara 1, le quattro squadre meglio classificate hanno vinto senza grossi problemi, mostrando che la differenza di valore c’è e che per colmarla serve avere qualcosa in più a livello di mentalità. Per tutto l’anno la squadra ha dimostrato di avere carattere e una certa predisposizione a non mollare: mi auguro che le ragazze trovino le energie per fare una prestazione importante e riaprire la serie ».

Risponde a distanza Eleonora Fersinoper le zanzare:

« Sabato abbiamo messo in campo un buon gioco, controllando la partita e raggiungendo il nostro obiettivo, cioè un successo. Ora però quel che è stato non conta, siamo consapevoli che ci aspetterà un’altra partita complicata e molto combattuta. Il bello dei playoff è che ogni incontro nei fatti ha una storia a sé e sebbene Cuneo possa partire un po’ avvantaggiata perché giocherà in casa, da parte nostra metteremo in campo lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione di Gara 1, puntando a un risultato positivo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 PLAY OFF-

Martedì 12 aprile ore 20.30 (Rai Sport + HD)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Igor Gorgonzola Novara ARBITRI: Brancati-Salvati



Mercoledì 13 aprile ore 20.30-

Il Bisonte Firenze – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Rossi-Verrascina

Reale Mutua Fenera Chieri – Vero Volley Monza ARBITRI: Caretti-Brunelli



Mercoledì 13 aprile ore 20.30 (Sky Sport Arena)-

Unet E-Work Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci ARBITRI: Piana-Vagni

LE SERIE-

Igor Gorgonzola Novara – Bosca S.Bernardo Cuneo 1-0

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Il Bisonte Firenze 1-0

Savino Del Bene Scandicci – Unet E-Work Busto Arsizio 1-0

Vero Volley Monza – Reale Mutua Fenera Chieri 1-0