Gara 3 fra Novara e Cuneo, in palio la semifinale Play Off

NOVARA- Sfida senza appello sabato 16 aprile alle 18.00 fra Igor Gorgonzola Novara e Bosca S.Bernardo Cuneo . Quella fra le due piemontesi è l'unica sfida dei Quarti giunta a Gara 3. Il match di domani, che andrà in scena in simulcast sia su Rai Sport + HD che su Sky Sport Uno, designerà la semifinalista che affronterà Monza, . L’affermazione di martedì è stata celebrata come un’impresa per le gatte, che adesso credono realmente nella possibilità di eliminare una delle favorite per la vittoria finale. D’altro canto, troppo sottotono la prestazione delle zanzare per credere che possa replicarsi anche nella determinante Gara 3. Si preannuncia quindi un match all’ultimo respiro, dove oltre alle qualità tecnico-tattiche risulteranno fondamentali grinta, carattere e voglia di vincere.

È direttamente il direttore generale Enrico Marchioni a rilasciare una commento su questo incontro:

« Per noi è una partita cruciale, perché in palio c’è la possibilità di proseguire la stagione e di continuare a inseguire i nostri obiettivi. La partita di martedì sera ha rappresentato un brutto passo falso ma questa squadra ha dimostrato, dopo ogni delusione, di saper reagire nel migliore dei modi. E’ capitato dopo ogni sconfitta quest’anno e sono convinto che capiterà ancora: ci troveremo contro un avversario insidioso e galvanizzato ma le ragazze si faranno trovare pronte ».

Una delle protagoniste del successo del Palazzetto dello Sport di Cuneo, Federica Squarcini, ha invece dichiarato:

« Siamo tornate in palestra dopo Gara 2 con tante emozioni, tanta grinta e voglia di giocare Gara 3. Sappiamo che sabato Novara scenderà in campo molto più agguerrita rispetto a martedì, ma anche noi lo saremo perché ci siamo costruite tante sicurezze a livello personale e di squadra. Ci metteremo il cuore per continuare il nostro sogno con l’aiuto dei tanti tifosi che ci seguiranno. Cercheremo di spingere in battuta come in Gara 2, di lavorare tanto nella fase muro-difesa e di scegliere bene i colpi in attacco sulle mani del muro di Novara, un aspetto che martedì è stato il nostro punto di forza ».

QUARTI PLAY OFF GARA 3-

Sabato 16 aprile ore 18.00 (Rai Sport + HD)-

Igor Gorgonzola Novara – Bosca S.Bernardo Cuneo ARBITRI: Goitre-Pozzato

LE SERIE-

Igor Gorgonzola Novara – Bosca S.Bernardo Cuneo 1-1



Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Il Bisonte Firenze 2-0



Savino Del Bene Scandicci – Unet E-Work Busto Arsizio 2-0



Vero Volley Monza – Reale Mutua Fenera Chieri 2-0

SEMIFINALI PLAY OFF GARA 1-



Mercoledì 20 Aprile 2022 ore 20:30 (Sky Sport Uno)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Savino del Bene Scandicci



Giovedì 21 aprile 2022 ore 20.30 (Rai Sport + HD)

Igor Gorgonzola Novara/Bosca S.Bernardo Cuneo – Vero Volley Monza*

*gara1 sarà disputata in casa della miglior classificata in Regular Season