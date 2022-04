Sara Fahr dovrà operarsi di nuovo

CONEGLIANO (TREVISO)- Brutto colpo per la Prosecco Doc Conegliano che perde fino al termine della stagione Sara Fahr. La sfortunata giocatrice, dopo la ricaduta al ginocchio destro operato in estate nel match di Play Off a Firenze, è stata visitata oggi a Roma dallo staff del Professor Mariani che aveva già eseguito l'intervento nello scorso settembre. La diagnosi purtroppo è quella più temuta: la centrale di Conegliano e della nazionale dovrà tornare sotto i ferri. Verranno poi valutati i tempi di recupero.