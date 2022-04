Conegliano si prende di forza Gara 1 contro Scandicci

TREVISO - Vittoria in tre set per la Prosecco Doc Imoco Conegliano in Gara 1 delle semifinali nel match che l'ha opposta questa sera ad una combattiva e mai rassegnata Savino Del Bene Scandicci. Le pantere si sono imposte 3-0 (25-23 25-21 25-21) in virtù di una eccellente prestazione corale ma la formazione di Barbolini ha lottato senza però concretizzare le buone giocate delle sue attaccanti. Sabato ci sarà la rivincita in terra toscana, certamente sarà un’altra dura battaglia per le ragazze di coach Santarelli in un rush finale sempre più appassionante. Oggi intanto è stata operata a Roma Sarah Fahr per il nuovo infortunio al ginocchio destro, grande applauso nel pre-gara per la centrale gialloblù abbracciata idealmente da tutto il popolo del Palaverde. Al suo posto la sedicenne Arianna Visentin, che ha posato con le sue compagne delle giovanili, oggi “moppers” al Palaverde.

Coach Santarelli parte con Wolosz-Egonu, Sylla-Plummer, De Kruijf-Folie, libero De Gennaro, il veterano Barbolini invece schiera Malinov-Antropova, Pietrini-Natalia ,Lubian-Alberti, libero Castillo. L’inizio gara è molto equilibrato, la baby fenomeno Antropova scalda il braccio, ma Egonu risponde da par suo, anche a muro, poi Sylla alza il volume della difesa e Plummer sigla il 5-4.

La Savino regge l’urto e sorpassa su due errori in fila gialloblù (6-8), in un inizio molto equilibrato. Chi sbaglia paga, un altro errore di Conegliano (6 in attacco e 5 in battuta nel set) spiana la strada alla fuga di Scandicci che sorniona è avanti 7-11 quando coach Santarelli chiede il time out. Antropova batte forte, ma Wolosz trova Folie e il pubblico del Palaverde ritrova entusiasmo (9-12). Le ospiti però ora hanno preso ritmo e fiducia, Lubian va a segno con attacco e muro per il +5, poi Malinov risolve uno scambio eterno per il +6 (9-15). Altro time out per le Pantere di casa, ma non si inverte il trend, arriva il muro di Alberti a gelare il Palaverde (10-17), mentre esce Sylla ed entra Omoruyi. Messa alle corde la Prosecco DOC Imoco cerca di recuperare con le difese di De Genaro che si trasformano in moneta sonante grazie alla coppia Wolosz-Egonu: 13-17 e il time out ora tocca a coach Barbolini. Le Pantere continuano a spingere, botta di Plummer (14-17).

Il Palaverde esplode per una super difesa di Sylla prima ed Egonu poi, chiusa dall’opposta azzurra (15-18), ma la Savino regge l’urto. Capitan Wolosz e compagne lottano su ogni pallone, anche la polacca fa gli straordinari in difesa e Plummer, entrata in ritmo, sigla due punti in fila per il -1 (18-19) che riapre i giochi. Antropova non ci sta, va in alto e scarica a terra il punto del 18-20, ma arriva puntuale la replica di Folie. Si viaggia spalla a spalla nello sprint finale Pietrini è brava a giocare con il muro e tiene le ospiti avanti (20-22), poi Egonu accorcia e Sylla fa esplodere il pubblico con il pareggio a quota 22. Esce Antropova, sotto i suoi standard, per Lippman Il finale è spettacolare, Natalia ed Egonu colpiscono (23-23), poi arriva il break di Conegliano che non sbaglia più nulla: ancora con la difesa la squadra di casa fa la differenza, da lì scaturisce la bomba di Egonu che mette a segno il suo 11° punto del set per il 24-23. La chiusura di un set vinto in rimonta è un muro di Robin De Kruijf che fa esplodere il Palaverde per il 25-23.

Il secondo set dopo la fuga iniziale (6-0) di Conegliano prontamente rintuzzata dalle ospiti è un testa a testa continuo con le due squadre che limitano gli errori e non lasciano spazio alle avversarie, Conegliano un paio di volte riprova a scappare (mentre nella Savino c’è Lippman al posto di una spenta Antropova), ma Scandicci trova sempre ottime soluzioni per restare a braccetto con le Pantere gialloblù. Dopo un paio di recuperi tutta grinta di Malinov e compagne nel finale di set la pressione di Conegliano diventa insostenibile per la squadra di coach Barbolini che commette un paio di errori sanguinosi che mettono in corsia di sorpasso la Prosecco DOC Imoco (20-17). C’è un cartellino giallo per la panchina toscana nel concitato finale, a seguire Pietrini (4 punti nel set) mura di prepotenza per il -2 Scandicci (20-18), ma c’è la polizza-Egonu che rilancia le padrone di casa (21-19). Le Pantere non si voltano più indietro e sospinte dal pubblico continua a marciare verso la conquista del set: Egonu e De Kruijf spezzano il muro ospite (24-20), Antropova appena rientrata annulla il primo set ball, ma sul secondo ancora una De Kruijf essenziale (4/4 in attacco nel set!) impiomba al centro il 25-21 e Conegliano avanza 2-0.

Bella partenza per la Savino del Bene nel terzo set con le schiacciate di Antropova che lanciano le ospiti in avvio (0-3). La giovane bomber di Scandicci continua a colpire di potenza, poi Pietrini mura Egonu e le toscane scappano con decisione (2-6). Le Pantere però con cinismo tengono sotto controllo le avversarie e punto dopo punto, guidate dalla coppia di veterane De Gennaro-Wolosz, si riavvicinano alle toscane, Plummer sigla il 9-11, poi Antropova dopo un grande inizio di set spara out e coach Barbolini chiede time out con la Prosecco DOC Imoco ormai alle calcagne (11-12). Trascinate dall’entusiasmo di un Palaverde bollente le Pantere sorpassano con il muro di Folie (13-12), Natalia pareggia subito per le ospiti, ancora una volta raggiunte dopo aver sognato di scappare via.

Nella fase centrale del set c’è grande equilibrio, come nei set precedenti i cambi tattici delle panchine (Caravello e Courtney per il “giro dietro”) provano a rompere il ritmo alle avversarie, mentre le Pantere spingono molto con il gioco al centro (80% in attacco per Rapha e Robin, 21 punti in due!), ma il break delle padrone di casa arriva da un turno di battuta di Paola Egonu che permette sulla ricostruzione a Miriam Sylla di esaltarsi in attacco: 19-16 e time out di Scandicci. La squadra toscana continua la sua partita tosta, con grande spirito agonistico, risponde alla spallata di Wolosz e compagne e raggiunge ancora il pareggio con un controbreak: Natalia sigla il 19-19. Un mezzo miracolo (uno dei tanti…) di Moki De Gennaro regala a Egonu l’attacco del nuovo vantaggio, poi “The Queen” De Kruijf mura, Egonu gioca in combinazione con Wolosz e in un amen torna il +3 (19-22). Ora Scandicci non riesce piiù a reagire, Asia Wolosz (MVP del match) imbecca un’ottima De Kruijf (23-20). Conegliano controlla nel finale e chiude il set portandosi in vantaggio 1-0 nella serie. Punto finale di Folie (grand eprova con 12 punti e 4 mur e grandi percentuali d’attaccoi) per il 25-21.

I PROTAGONISTI-

Asia Wolosz (Prosecco Doc Conegliano)- « Abbiamo vissuto parecchi alti e bassi stasera, dobbiamo lavorare per eliminarli. Non si può ad esempio partire 6-0 nel secondo set per poi concluderlo punto a punto. Merito ovviamente di Scandicci che ha saputo restare in partita ma noi abbiamo le nostre colpe. In Toscana ci aspetta un’altra battaglia. Ora recuperiamo le forze e da domani penseremo a preparare al meglio Gara 2 ».

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Alla fine contano i palloni giocati sopra il 20 e loro li hanno giocati meglio di noi. Hanno battuto meglio, mentre noi abbiamo battuto troppo facile. Proprio sulla battuta dobbiamo e possiamo fare qualcosa in più in Gara-2. Dobbiamo cercare di lavorare un pochino meglio su situazioni di transizione e di contrattacco. Sappiamo che loro sono forti a muro e in attacco, però penso che abbiamo giocato punto a punto e delle volte sembra che non crediamo che possiamo farcela. Dobbiamo fare uno sforzo in più, ma non è una cosa che si fa con la testa, è qualcosa che si fa con la tecnica, battendo meglio e rischiando qualcosina di più in attacco. Stavolta abbiamo rischiato, ma non è andata bene, non si può avere paura con loro. In Gara-2 dovremo rischiare ancora e mettere dentro i palloni importanti. Per Gara-2 sono sicuro che il nostro pubblico non ci abbandonerà. Oltre a fare il tifo per noi, ci sarà l’occasione di vedere una bellissima partita, con all’opera due delle squadre più forti d’Europa. Ricordiamo però che in campo andiamo noi e dovremo essere noi a meritarci lo sforzo in più del nostro pubblico ».

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-0 (25-23 25-21 25-21)

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Wolosz, Plummer 10, Folie 12, Egonu 18, Sylla 7, De Kruijf 9, De Gennaro (L), Caravello, Gennari, Courtney, Omoruyi. Non entrate: Frosini, Vuchkova, Visentin (L). All. Santarelli.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Zilio Pereira 6, Alberti 7, Antropova 10, Pietrini 8, Lubian 7, Malinov 2, Castillo (L), Lippmann 7, Camera, Silva Correa, Angeloni. Non entrate: Merlo, Sorokaite, Napodano (L). All. Barbolini. ARBITRI: Luciani, Mattei.

NOTE – Durata set: 29′, 27′, 26′; Tot: 82′.

MVP: Asia Wolosz (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 2630