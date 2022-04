Monza espugna il Pala Igor, sfiderà Conegliano per il titolo

La Monza devastante di Gara 2, in grado di stendere le novaresi 3-0, la si rivede a tratti nel primo gioco, vinto però ai vantaggi da una squadra, quella di casa, chirurgica nel mettere palla a terra con Karakurt e Daalderop. Perso anche il secondo set, praticamente in mano alle padrone di casa dalla metà e fino alla fine, le rosablù si trasformano nel terzo, iniziando a prendere ritmo in difesa e martellando con lucidità in attacco grazie alle fiammate di Stysiak, Gennari, Danesi e Rettke. Proprio quest'ultima crea parecchi grattacapi alla squadra di Lavarini in ricezione, agevolando la conquista del terzo parziale per la Vero Volley e una fuga decisa nella metà del quarto. Con le preziose difese di una scatenata Negretti, l'entusiasmo delle lombarde sale alle stelle e accompagna la squadra di Gaspari ad approcciare col piglio giusto anche il tie-break. Una Stysiak monumentale (MVP della sfida) conferma il braccio caldo e accompagna le sue, guidate da una straordinaria Orro in regia, all'appuntamento più importante dell'anno: la Finale tricolore contro Conegliano. Le venete beneficeranno del fattore campo a favore per miglior posizionamento in stagione regolare. Si gioca al meglio delle cinque gare, con Gara 1 al Palaverde sabato 30 aprile alle ore 20.30.

Primo set- Lavarini sceglie Hancock in regia, Karakurt opposto, Chirichella e Washington centrali, Bosetti e Daalderop schiacciatrici e Fersino libero. Gaspari schiera Orro-Stysiak, Danesi e Rettke al centro, Gennari e Larson in banda e Parrocchiale libero. Punto a punto iniziale di grande intensità (3-3), poi break di Novara con il muro di Washington su Stysiak, due lampi di Karakurt ed il muro di Washington su Larson: 7-3 e time-out Gaspari. La Vero Volley risale con pazienza (9-7) approfittando di qualche errore delle padrone di casa, del lungolinea di Stysiak e del muro di Danesi su Washington. Stysiak tiene in corsa le rosablù, ma Chirichella allontana le piemontesi (11-8). Due assoli di Stysiak coincidono con la parità Monza, 11-11 e Gaspari chiama time-out. Novara piazza un nuovo break con Chirichella, Karakurt e Daalderop (muro su Rettke), 16-13, ma le monzesi tengono il passo con Stysiak (16-14). Una giocata d'astuzia a testa di Karakurt e Bosetti vale il più quattro Igor Gorgonzola (18-14) e Gaspari chiama a raccolta le sue. Il turno in battuta di Orro (anche un ace per lei), agevola il primo tempo di Danesi, brava poi a murare Daalderop, ed il diagonale vincente di Gennari che coincide con la parità, 18-18. Il parziale di Muro di Danesi su Washington (19-18 Vero Volley) e time-out Lavarini. Mani e fuori di Stysiak per il filotto di sei punti monzese (20-18), con Stysiak che risponde prontamente a Bosetti per il 22-20 Monza. Novara aggancia con Karakurt e Chirichella, 22-22, poi ancora Daalderop a rispondere a Stysiak (23-23) e punto a punto fino al 24-24. L'errore di Stysiak ed il diagonale di Daalderop regalano il primo gioco a Novara, 26-24.

Secondo Set-Sestetti di inizio match confermati e punto a punto fino al 4-4. Si prosegue in equilibrio, con qualche errore per parte ad accompagnare il punteggio sul 6-6, poi break Igor Gorgonzola con due invenzioni di Karakurt (diagonale e pallonetto), 8-6. Il turno dai nove metri di Rettke (anche un ace per la statunitense) valgono il sorpasso monzese, 9-8, e Lavarini chiama time-out. Mani e fuori di Gennari, errore di Novara e 12-9 Vero Volley, con Lavarini costretto a chiamare la pausa. Controsorpasso novarese con Karakurt e Washington a fare la voce grossa sia in attacco che a muro, 14-13, poi Gaspari inserisce Van Hecke per Stysiak ma le piemontesi continuano ad andare a bersaglio con Bosetti e Karakurt, 17-14. Ancora padrone di casa più efficaci in attacco, con una scatenata Karakurt a mettere palla a terra, ma Monza sale d'intensità in difesa con Gennari e contrattacca con efficacia grazie a Larson e Rettke, 19-17. Karakurt piazza due assoli (22-18) e Gaspari inserisce Davyskiba per Gennari, ma Daalderop spinge le sue sul 23-18. Daalderop firma il 24-19, poi Danesi la mura e Karakurt spara out da posto quattro per il meno tre Monza, 24-21. Alla ripresa del gioco diagonale vincente di Daalderop a regalare il 25-21 alla Igor Gorgonzola.

Terzo Set-Van Hecke confermata per Stysiak unica novità rispetto alle dodici di inizio gara. Break Vero Volley con Van Hecke e Gennari, 2-0, prontamente recuperato da Novara con Karakurt e Daalderop, 2-2. Il turno in battuta di Chirichella spi-nge le sue sul 5-3 (slash di Daalderop dopo l'errore di Van Hecke), Monza risale con Danesi e Van Hecke (7-6), acciuffando la parità con Gennari, 8-8. Con il turno in battuta di Rettke la Vero Volley mette la freccia (ace per l'americana e slash di Danesi), 11-9 e Lavarini chiama time-out. Dentro Negretti per Parrocchiale, Novara pareggia i conti con Daalderop (muro su Van Hecke), ma la belga si rifà successivamente, agevolando il muro di Gennari su Karakurt che vale il 13-11 Monza. Washington non sbaglia in fast, Van Hecke e Rettke fanno lo stesso tenendo avanti le monzesi, 17-14. Gennari con il mani e fuori accompagna le lombarde prima sul 19-16, poi sul 20-17 e Lavarini chiama time-out. Van Hecke e Danesi rispondono a due fiammate di Karakurt, spingendo le rosablù sul 22-19. Ancora diagonale di Karakurt ed il muro di Daalderop su Van Hecke a riportare Novara nel set (22-21). Davyskiba mura Karakurt per il 24-21 Vero Volley, brava a chiudere il gioco con il mani-out di Larson, 25-22.

Quarto Set-Negretti resta in campo per Parrocchiale, poi stesse interpreti del terzo gioco. Break Novara con Karakurt, 3-1, ma Monza pareggia i conti con Gennari e Danesi, 3-3. Nuovo più due delle piemontesi con Daalderop, 6-4, con la Vero Volley lucida e determinata nel centrare la parità con Larson e Van Hecke, 8-8. Qualche sbavatura per parte da entrambe le parti, soprattutto dai nove metri, accompagna il gioco sul 10-10. Equilibrio intenso fino all'11-11, poi diagonale di Daalderop e muro di Karakurt su Van Hecke a spingere Novara sul 13-11 e Gaspari chiama time-out. Il turno in battuta di Gennari agevola i contrattacchi di Stysiak, rientrata per Van Hecke, con la Vero Volley brava a sorpassare, 14-13. Monza tenta la fuga, 16-15, ma Novara pareggia con Washington e passa in vantaggion con l'ottimo turno in battuta dell'americana, 17-16. Errore di Daalderop in pipe (17-17), ma Monza mette il turbo e piazza il break con il mani e fuori di Stysiak che costringe Lavarini al time-out sul 22-20. Stysiak va a segno per due volte di fila, 24-21, ma Novara accorcia Bosetti e Herbots, 24-23, e Gaspari chiama a raccolta le sue.

Tie-Break-Stysiak confermata per Van Hecke, Herbots per Daalderop le uniche novità rispetto ad inizio quarto gioco. Sfida tra opposti nel prologo, con Karakurt a martellare per Novara e Stysiak a rispondere per Monza, 4-4. Gennari schiaccia forte, Danesi mura Bosetti ed è 6-4 Monza. Il muro di Karakurt su Stysiak coincide con il pari novarese (7-7) e l'errore di Bosetti in battuta regala il vantaggio alle brianzole al cambio di campo, 8-7. Punto a punto serrato fino al 9-9, poi muro di Washington e vantaggio Igor Gorgonzola, 10-9. Stysiak va a bersaglio, Herbots spara out e Monza scappa sul 12-10, con Lavarini che chiama time-out. Sul turno in battuta di Stysiak arriva il muro di Rettke su Daalderop, 13-10, ma Washington non sbaglia con la fast (13-11 Vero Volley). Finale tutto di Monza, che chiude il set, 15-12, e la gara 3-2.



I PROTAGONISTI-

Stefano Lavarini (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Cosa ci è mancato? Qualcosa sicuramente dal punto di vista psicologico e di gestione delle situazioni. Quando ti fai rimontare due volte dal 2-0, quando in gara 2 non abbiamo concretizzato il primo set, quando ripensi alla Coppa Italia o alla Supercoppa ci rendiamo conto di quanto abbiamo sofferto e del fatto appunto, che dal punto vista mentale, più che tecnico-tattico, ci manca qualcosa. Monza ha meritato evidentemente più di noi, complimenti a loro per aver raggiunto la finale ».

Marco Gaspari (Allenatore Vero Volley Monza)- « Meritavano tutte e due le squadre. E' vero che Gara 2 ha avuto un risultato più netto, ma due set sono stati combattuti e Novara è stata in vantaggio fino alla fine. Credo sia stata una grande Serie, bella da vedersi. Ed io sono orgoglioso del lavoro fatto dalla mia squadra, capace di rialzarsi, sotto 2-0 per due volte, in una situazione di stanchezza. La voglia, la fame, la determinazione: tutto è stato favoloso. Stasera ha vinto la squadra. Godiamoci questa vittoria, perché il calendario, prima di Gara 1 contro Conegliano, non ci permette neanche tanto recupero ».

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – VERO VOLLEY MONZA 2-3 (26-24 25-21 22-25 23-25 12-15)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Hancock 4, Bosetti 10, Chirichella 8, Karakurt 30, Daalderop 18, Washington 18, Fersino (L), Herbots 2, D’odorico, Bonifacio. Non entrate: Battistoni, Montibeller, Costantini, Imperiali (L). All. Lavarini.

VERO VOLLEY MONZA: Gennari 13, Danesi 12, Stysiak 22, Larson 11, Rettke 11, Orro 2, Parrocchiale (L), Van Hecke 10, Davyskiba, Candi, Negretti (L), Lazovic, Boldini. Non entrate: Moretto. All. Gaspari.

ARBITRI: Zanussi, Zavater.

NOTE –, Durata set: 30′, 30′, 30′, 31′, 21′; Tot: 142′.

MVP: Magdalena Stysiak (Vero Volley Monza)

Spettatori: 3820