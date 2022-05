Monza-Conegliano appuntamento all'Arena per Gara 2

MONZA - Secondo round della sfida scudetto fra la Vero Volley Monza e la Prosecco Doc Conegliano . Dopo il soprendente successo in Gara 1 delle ragazze di Gaspari al Pala Verde domani, martedì 3 maggio, alle 20.30 le due squadre si ritrovano all'Arena monzese. Le brianzole vorrebbero dal seguito a quanto fatto vedere sabato scorso ma ovviamente le pantere di Santarelli scenderanno in campo con la voglia di cancellare la sconfitta e ristabilire subito la parità nella serie. Prevista per l'occasione il pubblico delle grandi occasioni, con l'impianto completamente esaurito in ogni ordine di posto. Difficile il pronostico. Le campionesse d'Italia e d'Europa dovranno tirare fuori tutta l’esperienza accumulata negli anni per evitare il dentro/fuori già da Gara 3, l’attenzione dovrà essere massima. Cercheranno invece di continuare a viaggiare sulle ali dell’entusiasmo Orro e compagne, che dopo la splendida prova di sabato sera provernno ancora a mettere in difficoltà le avversarie al servizio, consapevoli che un successo garantirebbe un vantaggio enorme, sia psicologico che pratico, nella corsa al titolo di Campioni d’Italia.

Proprio l’allenatore delle brianzole ha parlato prima della delicatissima sfida:

« Sappiamo quello che siamo come squadra e dopo Gara 1 continuo a dire, come fatto finora, che ogni gara nei Playoffs ha una storia a sé. Ricordarsi il buono che c’è stato, migliorare quello che non ha funzionato, sapendo che di fronte avremo un avversario che verrà all’Arena con la voglia di riscattarsi prontamente: questo è il mood da tenere per Gara 2. Contro Conegliano se non batti bene è molto complicato riuscire a mettere un sistema muro-difesa aggressivo, lo abbiamo visto nel secondo e terzo set. Sarà per questo fondamentale essere ancora più aggressivi dai nove metri, mettendo in conto qualche errore più del solito, e difendere tanto, rosicchiando qualche situazione di contrattacco come siamo stati bravi a fare in Gara 1 ».

Mister Santarellichiede invece più attenzione e più concentrazione rispetto a Gara 1:

« In una finale Scudetto con le gare così ravvicinate, c’è poco tempo per pensare a quello che è stato e bisogna invece subito concentrarsi sulla partita seguente, avendo ben presente quello che è stato fatto di positivo e quello che invece non è andato. Ovviamente il rovescio della medaglia è che sia noi che loro dovremo gestire le energie dopo sfide lunghe e intense, non è sempre semplice. Sapevamo sarebbe stata una partita difficile contro una squadra in un ottimo momento, non ci aspettavamo però così tanti alti e bassi da parte nostra, che hanno favorito un’avversaria come Monza che invece non ha mollato mai. In Gara 2 dobbiamo provare ad essere più attente e più concentrate in certi momenti del match. Avevo detto alla vigilia che mi aspettavo una serie lunga e non dobbiamo preoccuparci troppo per aver perso il fattore campo con la sconfitta nella prima partita, domani lì da loro avremo l’occasione per rifarci. A Monza ci sarà il tutto esaurito e si preannuncia un’altra bellissima partita che offrirà spettacolo. Tutte le partite di quest’anno tra noi e Monza sono state belle sfide, sono certo che anche Gara 2 sarà così: noi siamo pronte alla battaglia ».

FINALE SCUDETTO – GARA 2-

Martedì 3 maggio ore 20.30 (Rai Sport + HD, Sky Sport Arena)

Vero Volley Monza – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Cerra-Puecher

LA SERIE-

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Vero Volley Monza 0-1

LA FINALE SCUDETTO – IL PROGRAMMA-



GARA 3-



Sabato 7 maggio ore 20:45 (Rai Sport + HD, Sky Sport)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Vero Volley Monza

GARA 4-

Martedì 10 maggio ore 20.45 (Rai Sport + HD, Sky Sport)

Vero Volley Monza – Prosecco Doc Imoco Volley Coneglian

GARA 5-

Sabato 14 maggio ore 20:45 (Rai Sport + HD, Sky Sport)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano –Vero Volley Monza