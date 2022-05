Play Off 5° posto: ultimo turno prima delle semifinali

ROMA - Domani, martedì 3 maggio, ultimo turno del girone dei Play Off 5° Posto SuperLega Credem Banca. Le tre sfide in programma saranno decisive per designare le altre due squadre che accompagneranno in semifinale Piacenza e Cisterna e per delineare le posizioni che decideranno il fattore campo delle sfide in gara unica che si giocheranno sabato 7 maggio.

Il tabellone si apre alle 14.30 con la sfida tra Vero Volley Monza e Gioiella Prisma Taranto. La formazione brianzola ha 6 punti come Milano, ma ha un quoziente set inferiore ai meneghini ed è quarta in classifica. Una vittoria con qualsiasi punteggio vorrebbe dire matematico accesso alle Semifinali, e salvo il caso di un successo da tre in casa con risultati favorevoli dagli altri campi, i monzesi dovranno giocarla in trasferta contro Piacenza o Cisterna. I tarantini, invece, sono ormai fuori dai giochi, ma l’obiettivo principale di coach Vincenzo Di Pinto è dare del filo da torcere alle formazioni rivali sperimentando sestetti e situazioni di gioco per valorizzare i giovani.

In campo alle 20.30 Top Volley Cisterna e Verona Volley. I pontini, secondi in classifica a 9 punti, hanno l’occasione con una vittoria di insidiare la leadership piacentina, mentre per la certezza della seconda piazza finale basterebbe 1 punto. Per gli scaligeri, penultimi a quota 4, la trasferta nel Lazio suona come l’ultimo vagone per l’accesso alle Semifinali. Anche una vittoria da 3 punti, però, potrebbe non bastare. Infatti Milano e Monza hanno due punti di vantaggio e la qualificazione dei veneti non dipende solo dal match contro i tre ex (Baranowicz, Maar e Zingel), ma anche dai risultati delle due lombarde.

Alle 20.30 in campo l’Allianz Milano, terza con 6 punti, e la capolista Gas Sales Bluenergy Piacenza, imbattuta a quota 11. I meneghini, dopo due stop nel girone, hanno cambiato marcia con 6 punti nei due incontri successivi spianandosi la strada per la fase finale. Per spodestare Cisterna (9 punti) dal secondo gradino del podio serve una vittoria piena sperando che i pontini non muovano la classifica. Monza (6) e Verona (4) sono pericoli concreti. Più agevole il percorso degli emiliani, in testa a 11 punti e certi della Semifinale in casa. Il team di Bernardi vuole l’en plein qualificandosi con cinque vittorie.

VERO VOLLEY MONZA – GIOIELLA PRISMA TARANTO-

PRECEDENTI: 2 (2 successi Vero Volley Monza).



PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 gare in Regular Season (2 successi Monza).



PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: nessuno.



EX: nessuno



A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off 5° Posto: Georg Jr Grozer – 5 punti ai 100 (Vero Volley Monza).

in carriera: Gabriele Di Martino – 3 muri vincenti ai 300, Tommaso Stefani – 7 punti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto).

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Più che centrare un successo, dobbiamo cercare di riabilitare l’immagine della nostra squadra dopo la brutta performance contro Cisterna. La vittoria sarà certamente la conseguenza di una bella gara. In primis però dobbiamo pensare a riprenderci, perché la prestazione contro i laziali è stata davvero al di sotto di qualsiasi aspettativa. Siamo stati sovrastati da una squadra che aveva più voglia e motivazione. L’atteggiamento non è stato all’altezza ed è per questo che mi aspetto una scossa per continuare a correre per l’obiettivo ».

Saverio Di Lascio (Viceallenatore Gioiella Prisma Taranto)- « Sarà una partita difficile contro una squadra molto attrezzata che dopo la sconfitta rimediata contro Cisterna avrà grande voglia di riscatto. Noi dobbiamo cercare come sempre di dare il massimo per quella che inevitabilmente sarà l’ultima partita di una stagione che è stata comunque decisamente importante e positiva per tutti noi, grazie al raggiungimento della meritata salvezza ».

TOP VOLLEY CISTERNA – VERONA VOLLEY

PRECEDENTI: 38 (11 successi Top Volley Cisterna, 27 successi Verona Volley)



PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 gare in Regular Season (2 successo per Cisterna, un successo per Verona).



PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 2 gare – 1 nel Girone 2020/21 (1 successo Verona), 1 nella Semifinale 2015/16 (un successo Latina).



EX: Michele Baranowicz a Verona nel biennio 2015/16-2016/17, Stephen Timothy Maar a Verona nel 2017/18, Aidan Zingel a Verona dal 2010/11 al 2016/17 e nel 2020/21.



A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off 5° Posto: Petar Dirlic – 11 punti ai 100, Stephen Timothy Maar – 13 punti ai 200 (Top Volley Cisterna); Asparuh Asparuhov – 21 punti ai 100, Mads Kyed Jensen – 2 punti ai 200, Giulio Magalini – 20 punti ai 100 (Verona Volley).

In carriera: Elia Bossi – 14 punti ai 900, Stephen Timothy Maar – 18 punti ai 1800, – 16 attacchi vincenti ai 1500 (Top Volley Cisterna); Lorenzo Cortesia – 9 punti ai 700, Mads Kyed Jensen – 16 punti ai 700, Giulio Magalini – 1 gara alle 100 giocate, Luca Spirito – 1 muro vincente ai 200 (Verona Volley).

Aidan Zingel (Top Volley Cisterna)- « La partita di domani è molto importante per entrambe le squadre. Loro per entrare in Semifinale e noi per garantire il vantaggio di giocare la Semifinale in casa. Dobbiamo stare sereni e lucidi e continuare a giocare con lo stesso ritmo come abbiamo fatto nelle ultime gare ».

Nathan Wounembaina (Verona Volley)- « Con Piacenza abbiamo pagato ancora troppo in ricezione e vogliamo fare meglio. Cisterna ci giochiamo l’ultima possibilità di accedere alle Semifinali di questi Play Off e daremo il massimo per raggiungere il nostro obiettivo. Loro hanno fatto una grande stagione e sappiamo che hanno delle qualità importanti, soprattutto con Maar e Zingel ».

ALLIANZ MILANO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

PRECEDENTI: 6 (3 successi Allianz Milano, 3 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza).



PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 gare in Regular Season (1 successo Piacenza, 1 successo Milano).



PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 1 gare nel Girone 2020/21 (1 successo Milano).



EX: Alessandro Tondo a Milano dal 2016/17 al 2018/19.



A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off 5° Posto: Toncek Stern – 6 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Barthelemy Chinenyeze – 14 punti ai 800, Yuki Ishikawa – 8 punti ai 1800, Thomas Jaeschke – 5 attacchi vincenti ai 1000, – 4 ace ai 100, Leandro Mosca – 4 punti ai 500, Yuri Romanò – 36 punti ai 1900, – 5 muri vincenti ai 100 (Allianz Milano); Aaron Russell – 1 ace ai 200, Enrico Cester – 15 attacchi vincenti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Nicola Pesaresi (Allianz Milano)- « Contro Piacenza sarà una partita difficile, loro hanno vinto tutte le gare fino ad ora e sicuramente vorranno chiudere questo girone al primo posto. Noi dobbiamo scendere in campo pensando a fare al meglio le nostre cose con la giusta determinazione ».

Edoardo Caneschi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Milano è un avversario molto ostico. È una squadra che in questa stagione ha mostrato tutto il suo valore chiudendo al quinto posto la Regular Season e qualificandosi per la Final Four di Coppa Italia. Sarà una battaglia perché ad entrambe le formazioni serve la vittoria, a noi per essere certi del primo posto e a loro per guadagnarsi l’accesso alle Semifinali ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5a GIORNATA PLAY OFF 5° POSTO-

Martedì 3 maggio 2022, ore 14.30-

Vero Volley Monza – Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Bassan, Giardini

Martedì 3 maggio 2022, ore 20.30-

Top Volley Cisterna – Verona Volley Arbitri: Carcione, Verrascina

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Rossi, Canessa

LA CLASSIFICA-

Gas Sales Bluenergy Piacenza 11, Top Volley Cisterna 9, Allianz Milano 6, Vero Volley Monza 6, Verona Volley 4, Gioiella Prisma Taranto 0.