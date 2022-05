FIrenze ha annunciato l'arrivo di Britt Herbots

FIRENZE- Primo colpo in entrata per Il Bisonte Firenze che ha annunciato oggi l'arrivo della ventitreenne schiacciatrice belga Britt Herbots accolta oggi a Palazzo Wanny dal patron Wanny di Filippo, dal presidente Elio Sità e dalla team manager Valentina Tiloca.

LA CARRIERA-

Nel palmares la giocatrice belga vanta: due campionati in Belgio (con l’Asterix nel 2016 e 2017), due coppe nazionali in Belgio (2016 e 2017), una Supercoppa in Belgio (2016) e una in Francia (con il Mulhouse nel 2017); in Italia dal 2018/19 una Coppa Cev nel 2019 con Busto Arsizio con cui ha giocato per due stagioni consecutive. Dal 2020 al 2022 Britt ha vestito la maglia dell’Igor Volley Gorgonzola Novara.

Per lei anche due premi individuali di prestigio: il titolo di MVP del campionato francese nel 2018 e quello della Coppa Cev 2019.

Ottiene le prime convocazioni nella nazionale maggiore nel 2015 ed anche quest’anno la ventiduenne vestirà la maglia della sua nazionale. Da lunedì 9 maggio infatti sarà in raduno la la nazionale belga, in quanto convocata per la VNL.

LE PAROLE DI BRITT HERBOTS-

« Ce l’abbiamo fatta e sono contentissima di essere qui. Una bella opportunità, un bel gruppo, un bel palazzetto: non vedo l’ora di indossare questa maglia. Palazzo Wanny è un valore aggiunto, quando ho giocato qui con Novara mi è davvero piaciuto tanto tutto, ma ho guardato anche la squadra e mi ha convinto. Il gruppo è la cosa più importante. Questo gruppo quest’anno ha fatto davvero bene anche contro le squadre più forti e blasonate e forse con qualche innesto giusto, possiamo migliorarci. Firenze ha giocato sempre bene combattendo sempre fino alla fine, sono ragazze giovani, che lavorano tanto e questo pensiero mi fa stare bene, perché entrare in palestra con compagne giovani con un potenziale enorme che ogni giorno si allenano con il sorriso, è già un ottimo punto di partenza. La conoscenza di Van Gestel e i suoi racconti hanno facilitato la mia scelta. Credo sia il posto giusto per me adesso. Il progetto mi piace tanto, ho avuto altre offerte, ma quando ho conosciuto Wanny mi sono innamorata e mi sono detta: ho deciso vado a Firenze. Sono qui con ambizione, possiamo fare uno step in più e magari portare una bella coppa Europea in questo palazzo, sarebbe veramente bello. Adesso è presto, vedremo all’inizio della stagione come funzionerà. A Firenze ero stata solo una volta a Capodanno due anni fa, ma avrò tempo per viverla ».

LE PAROLE DI WANNY DI FILIPPO-

« Sono davvero felice che sia arrivata la nostra Britt, la volevano tutti e quando ha visto me è scoccata la scintilla! In bocca al lupo per la nuova stagione. Saluto i Pellicani Feroci, sostenitori de Il Bisonte Firenze, invitandoli a portare più gente possibile. Il Palazzo nuovo ha dato un bell’impulso, sono contento di aver fatto questo regalo alla città ed alla mia squadra: se lo meritavano ».