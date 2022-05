Conegliano-Monza in campo per Gara 3

Il successo al tie-break di Gara 1 aveva permesso alle brianzole di partire con più carica e concretezza nella bolgia dell’Arena, portandosi avanti di due set, ma l’esperienza delle pantere ha saputo ribaltare l’inerzia dell’incontro grazie ad un’incredibile rimonta che ha portato la serie sull’1-1. Le due formazioni scenderanno in campo per acquisire il vantaggio e la possibilità di alzare la coppa già martedì a Monza in Gara 4. Entrambe le squadre hanno avuto indicazioni positive e negative dal precedente confronto, indicazioni da studiare con cura visto il momento cruciale: coach Daniele Santarelli deve essere contento per la reazione a un passo dal fondo e per il contributo di Plummer e Sylla, nonostante un gioco non brillantissimo in alcune fasi e soprattutto l’ennesima partenza diesel stagionale; dall’altro lato, Marco Gaspari può ritenersi soddisfatto della fantastica prestazione nei primi due set e del contributo di Van Hecke e Davyskiba, sempre più importanti per la squadra, con il campanello d’allarme che proviene più dalla condizione fisica che da quella mentale delle sue atlete, apparse per la maggior parte a corto di energie negli ultimi tre parziali di martedì scorso. Un match che si preannuncia combattuto e in bilico fino alla fine, soprattutto considerata la totale ininfluenza del fattore campo, fin qui non sfruttato dall’uno e dall’altro team.

Parla così Daniele Santarelli prima dell’incontro:

« Domani sarà un’altra battaglia che promette spettacolo, so che ci sarà il tutto esaurito dopo tanto tempo al Palaverde e quindi ci sono tutti gli ingredienti perché sia un’altra grande serata di volley. Finora sono state partite tiratissime dove le due squadre hanno alternato grandi giocate a momenti di difficoltà, come è normale che sia con la posta in palio che c’è e con la qualità delle due compagini. Sono convinto che ci sarà ancora equilibrio e battaglia, ma noi vogliamo vincere di fronte al nostro pubblico per riscattare Gara 1 e per riprenderci il vantaggio del fattore campo conquistato nella stagione regolare. Possiamo migliorare nel gioco e nella continuità e dovremo farlo perché abbiamo visto quanto Monza sia un’avversaria di spessore, capace di metterci in grande difficoltà appena caliamo un po’. Non abbassiamo la guardia, anzi, cerchiamo in ogni partita di fare sempre un po’ meglio perché vogliamo vincere questo scudetto. Ogni anno è più dura e le avversarie sono più forti e agguerrite, ma noi siamo sempre lì e daremo il massimo con l’aiuto del nostro pubblico per fare un passo avanti in questa bellissima finale ».

Queste invece le parole di Marco Gaspari:

« Conegliano in Gara 2 ha dimostrato tutta la sua forza, confermando che non si arrendono finché gli avversari non vincono tre set. Sapevamo che sarebbero tornate forte, giocando la loro pallavolo ordinata e precisa, ma ora dobbiamo pensare a ripartire da zero, come fatto dopo Gara 1, consapevoli che un fondamentale come la battuta può essere determinante per il nostro gioco. La squadra ha disputato tanti tie-break, è vero, ma ogni volta arriva fino alla fine dimostrando che è preparata a giocarli. Il lavoro fisico fatto durante la stagione sta dando ottimi risultati, anche se chiaramente, scendendo in campo ogni tre giorni, la stanchezza mentale si fa sentire. Ho detto alle ragazze che in ballo c’è uno Scudetto, motivo per cui dobbiamo dare il massimo a partire da un buon riposo e recupero. Ci aspetta un’altra battaglia, speriamo lunga ».

FINALE SCUDETTO – GARA 3-

Sabato 7 maggio ore 20:45 (Rai Sport + HD, Sky Sport Arena)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano –Vero Volley Monza ARBITRI: Piana-Braico

LA SERIE-

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Vero Volley Monza 1-1

IL PROGRAMMA-

GARA 4-

Martedì 10 maggio ore 20.45 (Rai Sport + HD, Sky Sport)

Vero Volley Monza – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

GARA 5-

Sabato 14 maggio ore 20:45 (Rai Sport + HD, Sky Sport)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano –Vero Volley Monza