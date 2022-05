Le finali femminili seguite da un milione di telespettatori

ROMA- Ascolti televisivi da record per le quattro partite della finale scudetto femminile. La sfida tra la Vero Volley Monza e Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, che ha assegnato il titolo alle pantere, trasmessa in diretta Rai Sport + HD e Sky, ha fatto registrare oltre 990.000 telespettatori complessivi. La somma dell’Ascolto Medio sulla rete Rai, tra diretta e replica della mattina delle quattro sfide è stato di 818.747, mentre per Sky Sport Arena il totale è di 171.843, con picchi durante i tie-break di Gara 1, Gara 2 e Gara 3 che superano addirittura i 100 mila utenti. Un risultato importante, di oltre 990.000 telespettatori e che testimonia ancora di più la passione travolgente del pubblico del volley femminile, che non ha voluto perdersi nulla dell’incredibile show messo in piedi dalle due formazioni in gioco.