Ungureanu lascia Busto e firma per Pinerolo

LA CARRIERA-

L’atleta romena, classe 2000, giocherà la sua quarta stagione nel campionato italiano di Serie A1 alla corte di Michele Marchiaro, dopo aver trascorso due anni a Cuneo (2019-2021) e la scorsa stagione alla Unet e-Work di Busto Arsizio. Nata a Botosani, Adelina Ungureanu ha esordito in serie A in terra natia nella Dinamo Bucarest (stagione 2017-2018) conquistando poi il secondo posto in campionato con la CSM Bucarest nella stagione successiva (2018-2019).

LE PAROLE DI ADELINA UNGUREANU-

« Ho scelto Pinerolo perché sono stata attratta dal progetto della Società. Quest’anno la squadra ha fatto molto bene in A2, le ho seguite e mi sono piaciute molto, ricordo anche che quando ero a Cuneo tutte le volte che ho incontrato la squadra in amichevole mi ha sempre fatto una buona impressione per il livello e la qualità del gioco. Per me Pinerolo rappresenta una nuova sfida piena di stimoli. Quando ho ricevuto la proposta ho avuto delle belle sensazioni mi sono fatta guidare dal feeling che ho sentito da subito. Non vedo l’ora di conoscere tutti e di vivere insieme belle emozioni ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO FRANCESCO CICCHIELLO-

« Non vediamo l’ora di vedere a Pinerolo Adelina con le sue qualità e l’esperienza maturata in Italia ai massimi livelli sono certo che sarà una dei punti di forza del reparto schiacciatrici della nuova squadra che stiamo costruendo per il campionato di Serie A1 ».