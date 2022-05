Giulia Melli giocherà a Roma

ROMA- La Roma Volley Club continua la sua poderosa campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione che, nelle intenzioni della dirigenza, dovrà essere quella del ritorno in A1. La società giallorossa ha ingaggiato Giulia Melli, schiacciatrice mantovana 24enne, alta 184 centimetri. Attaccante potente, dotata di una battuta di grande efficacia, che si caratterizza per la grande energia che diffonde sul terreno di gioco e per la grande capacità di fare gruppo.