Trnkova è la centrale di Pinerolo

PINEROLO (TORINO)- Veronica Trnkova , centrale ceca di 27 anni, giocherà ancora in A1. La giocatrice lascia l'Acqua&Sapone Roma e si si accorda per la prossima stagione con la neo-promossa Eurospin Ford Sara Pinerolo ha ingaggiato per la prossima stagione in Serie A1 la centrale ceca Veronika Trnkova che nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Acqua&Sapone Roma.

LA CARRIERA-

Nata a Praga il 13/10/1995, 189 cm., è da diversi anni titolare nazionale del suo paese. In carriera ha vinto 3 titoli nazionali nella Repubblica Ceca con tre diverse squadre, vanta anche la permanenza nella stagione 2015/2016, nel campionato tedesco della Bundesliga con la VfB Suhl Lotto Thuringen prima del trasferimento in Italia a Roma.

LE PAROLE DI VERONIKA TRNKOVA-

« Sono onorata di essere stata scelta da Pinerolo e continuare così a giocare nella Serie A1 Italiana, uno dei campionati più belli e prestigiosi al mondo. Per me era importante restare in un campionato a questi grandi livelli, anche se nella scorsa stagione io e la mia squadra non abbiamo raggiunto l'obiettivo prefissato. Considero questa opportunità una seconda grande occasione per farlo. Ai tifosi prometto di dare il massimo come sempre, per migliorare ancora di più le mie prestazioni. Ho tanta fiducia nel progetto di Pinerolo, che mi è subito piaciuto, e non vedo l'ora di vedervi tutti in palestra ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO FRANCESCO CICCHIELLO-

« Siamo felici di poter dare il benvenuto a Veronika Trnkovà, seconda atleta straniera che entra a far parte della nuova squadra che stiamo allestendo Veronika è un’atleta completa nel suo ruolo con un grandissimo potenziale, siamo davvero contenti di essere riusciti a portarla a Pinerolo ».